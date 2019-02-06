 НАПК запустило работу Реестра коррупционеров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Национальное агентство создало и открыло Реестр коррупционеров", - говорится в сообщении.
Реестр содержит информацию о лицах, которые привлечены к уголовной, административной дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера за такие правонарушения.
Из Реестра через сайт НАПК зарегистрированный пользователь может получить справку относительно себя на основании персональных данных, указанных в его электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Справка о юрлицах формируется на основе данных, указанных в ЭЦП юридического лица, путем поиска в Реестре по наименованию юрлица, коду в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений, идентификационному коду в случае нерезидентов.
Как отмечается в сообщении НАПК, Реестр бесплатный. Он также предусматривает функцию "самостоятельного бесплатного получения справки юридическими лицами-участниками публичных закупок".
От яка там стаття...
и бабло капает
А кто считает, что внесен безосновательно - пусть через суд докажет, что все, что у него и домочадцев есть, нажито тяжким трудом.
Слава пете аликсеичу...
Справка о юрлицах формируется на основе данных, указанных в ЭЦП юридического лица, путем поиска в Реестре по наименованию юрлица, коду в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений, идентификационному коду в случае нерезидентов.