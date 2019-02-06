EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2085  33
Все про:коррупция (7316) реестр (146) НАПК (653)

 НАПК запустило работу Реестра коррупционеров

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начал работать Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство создало и открыло Реестр коррупционеров", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАПК выявило связанные с коррупцией нарушения в декларации нардепа Богдана Дубневича. Вывод направят в НАБУ

Реестр содержит информацию о лицах, которые привлечены к уголовной, административной дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера за такие правонарушения.

Из Реестра через сайт НАПК зарегистрированный пользователь может получить справку относительно себя на основании персональных данных, указанных в его электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Справка о юрлицах формируется на основе данных, указанных в ЭЦП юридического лица, путем поиска в Реестре по наименованию юрлица, коду в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений, идентификационному коду в случае нерезидентов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала года НАПК зафиксировало почти 300 нарушений антикоррупционного законодательства

Как отмечается в сообщении НАПК, Реестр бесплатный. Он также предусматривает функцию "самостоятельного бесплатного получения справки юридическими лицами-участниками публичных закупок".

НАПК запустило работу Реестра коррупционеров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110233
 
   
 Топ комментарии
 
Почетное удостоверение корупционера N"000000001 выдали Офшорнику? НАПК запустило работу Реестра коррупционеров - Цензор.НЕТ 3422
 показать весь комментарий
 
И шо, надо Кондитеру присвоить почётный намбер ван
 показать весь комментарий
 
Те мудаки что стоят миллиард а вернули 5 тыщ долларов?!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Почетное удостоверение корупционера N"000000001 выдали Офшорнику?
 показать весь комментарий
 
 
И шо, надо Кондитеру присвоить почётный намбер ван
 показать весь комментарий
 
 
Те мудаки что стоят миллиард а вернули 5 тыщ долларов?!
 показать весь комментарий
 
 
і що, в тому списку рада у повному складі та кабмін на чолі з баригою?
 показать весь комментарий
 
 
По жульці точно ж є рішення суду.
От яка там стаття...
 показать весь комментарий
 
Я дивився цей сюжет CBS NEWS April 5, 2016, 6:26 AM в оригіналі. Не вдаваючись до твоїх маніпуляцій з часом, назвою і взагалі змістом того сюжету хочу запитати, а чому ти сового любимого #уйла вирізав з оригіналу??? див. з 2:05
 показать весь комментарий
 
 
Засада) поки шукав, маніпуляторів почікали) Модер - тоді і мої пости логічно видалити. я не проти
 показать весь комментарий
 
Как НАПК работает, то 20 лет будем дожидаться полного списка. Они работают как Луценко - кипучая бездеятельность, но тот больше языком треплется.
 показать весь комментарий
 
 
а нафига - опасно и грохнуть могут - а солдат спит служба идет
и бабло капает НАЗК запустило роботу Реєстру корупціонерів - Цензор.НЕТ 3210
 показать весь комментарий
 
 
Пацаны выполняют установку - не дёргаться до конца срока..
 показать весь комментарий
 
 
а может легче реестр честных при власти? или "чистый белый квадрат" без имен НАПК запустило работу Реестра коррупционеров - Цензор.НЕТ 9217
 показать весь комментарий
 
 
Вносите туда всю быдлоэлиту - не ошибетесь.
А кто считает, что внесен безосновательно - пусть через суд докажет, что все, что у него и домочадцев есть, нажито тяжким трудом.
 показать весь комментарий
 
реестр... тут одно из двух -- если нет решения суда, то коррупционером назвать нельзя, а если решение суда есть, то приговором должна быть тюрьма. Какой, к чёрту, реестр? для чего?
 показать весь комментарий
 
 
Ну корупціонєр може відсидіти і вийти. Як, наприклад, Жуля Володимирівна.А реєстр то на всю жізнь)
 показать весь комментарий
 
 
ну потомственный жулик ляксеич сядет вместе с ворюгой папаней
 показать весь комментарий
 
 
а как же заносы? и где мудьи харчеватся будут НАЗК запустило роботу Реєстру корупціонерів - Цензор.НЕТ 7284
 показать весь комментарий
 
Для тендеров прозорро. Исключает одну из коррупционных схем по 300-500 грн за справку на тендер
 показать весь комментарий
 
Очередной государственный электронный платный функционал по стягиванию денег за справку
 показать весь комментарий
 
 
НАЗК вже нічого не може запустити, окрім руку в кишеню держави. Абсолютно пуста структура з абсолютко корумпованим керівником, що протягнутий на посаду абсолютно корумпованим президентом.
 показать весь комментарий
 
 
НАПК запустило работу Реестра коррупционеров, и как этот реестр с ними бороться будет?
 показать весь комментарий
 
Ну это прогресс!!!
Слава пете аликсеичу...
 показать весь комментарий
 
Не працює. Щойно зайшов по посиланню, набрав "Насіров Роман" - і нічого...
 показать весь комментарий
 
 
Из Реестра через сайт НАПК зарегистрированный пользователь может получить справку относительно себя на основании персональных данных, указанных в его электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Справка о юрлицах формируется на основе данных, указанных в ЭЦП юридического лица, путем поиска в Реестре по наименованию юрлица, коду в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений, идентификационному коду в случае нерезидентов.
 показать весь комментарий
 
НАПК "ЗАПУСТИЛО" РАБОТУ РЕЕСТРА КОРРУПЦИОНЕРОВ - НУ! ОНИ ДУМАЮТ, ЧТО ОНИ УДИВИЛИ НАС. ВСЕ ЖИТЕЛИ УКРАИНЫ ДАВНЫМ ДАВНО ВИДЯТ, ЧТО И КАК ВЫ ЗАПУСТИЛИ РАБОТУ С КОРРУПЦИОНЕРАМИ, А ЗАПУСТИЛИ ВЫ ЕЁ НИЖЕ ПЛИНТУСА.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК запустило работу Реестра коррупционеров
 
 
 
 
 
 вверх