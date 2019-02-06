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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1433) Ахметов (1836) Бахтеева (91) Ляшко (1487) медицина (1751) Мосийчук (311) Корчинская (25) Супрун Ульяна (395)

 Фармакологическая мафия руками Ляшко и Мосийчука решила убрать Супрун. Ахметов - император фарммафии, - Корчинская

Ряд депутатов подали обращения в адрес президента, премьер-министра и глав фракций с предложением выдвинуть и проголосовать кандидатуру Ульяны Супрун на пост министра здравоохранения.

Об этом заявила нардеп (Радикальная партия Ляшко) Оксана Корчинская в комментарии журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Публично они заявили, что они ее поддерживают. Посмотрим, какая будет реакция (на обращения. – Ред.). Я думаю, что все патриотические силы должны пойти ва-банк", - заявила нардеп.

Корчинская отметила, что атака на Супрун достигла апогея в связи с тем, что через год начинается реформа вторичного и третичного звена медицины.

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"По-моему Рада не думала, что Ульяна пойдет до конца реформы. Думали, что поиграемся в семейную и сельскую медицину, но с 1 января 2020 года нужно начинать реформу вторичного и третичного звеньев медицины, для этого нужны 5% ВВП. Уже нужно рассчитывать (стоимость. – Ред.) медуслуг и это уже не 79 мдрд, поэтому такая борьба", - объяснила она.

Корчинская отметила, что удивляется, как до сих пор Супрун не устроили аварию, например ДТП.

"Я удивляюсь, как они не устроили Супрун ДТП. Но Ульяна ездит на общественном транспорте в отличии от тех, кто ее критикует, в частности Ольга Богомолец, которая ездит на Range Rover", - добавила нардеп.

Корчинская также считает, что в Администрации Президента также поняли, что Супрун не остановится. Она отметила, что часть АП связана с фармакологической мафией, которая руками Олега Ляшко и Игоря Мосийчука решила убрать Супрун.

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"Ахметов – император фарммафии. Посмотрите на доходы депутатов, которыми он управляет, например госпожи Бахтеевой. Это поражает. Эта империя годами диктовала цены на медоборудование. Когда мы спрашивали, чем помочь (медучреждениям. – Ред.), главврачи отвечали: "Купите нам оборудование". Они не просили лекарства или обучение персонала, а покупали оборудование, получали откаты и дальше оно стояло на складах, так как это было в Институте рака до увольнения бывшего руководства", - рассказала нардеп.

Корчинская подытожила, что на сегодняшний день важно дойти до рубежа, когда поворота в реформе не будет. Она добавила, что реформу поддерживают честные врачи и пациенты.

Также Корчинская уточнила, что на протяжении времени, пока длятся суды Супрун не может исполнять свои обязанности.

"У нее есть прекрасная команда, которая будет продолжать реформы. Ульяна боец. Она не сдастся", - резюмировала нардеп.

Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/n3110228
 
   
 Топ комментарии
 
Пані Супрун - чесна і не заганжована людина ! Вона служить народу Украіни і бореться проти схем , які працювали роками в медицині ! Ригоаналам це не до душі , тому що у них відбирають добрий шмат незаконних доходів от і все ! А таким продажним крисам , як шляшко і мосейчук , трошки стриганули капусти і вони , як ті таргани , стали на диби проти пані Супрун !
Вчора сука православна тиснув руку мосійчуку зі словами подяки !
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ляшко обделался и закрыл все коменты)
на своей другой странице - удаляет неугодные, оставляя только жополизов
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Шойто Оксана всё в одну кучу свалила.. Фармакологическая мафия руками Ляшко и Мосийчука решила убрать Супрун. Ахметов - император фарммафии, - Корчинская - Цензор.НЕТ 7408
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Одна з небагатьох депутатів у ВР , яких можна перелічити по пальцями однієї руки,що справді печеться за народ а не бариг...
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Согласна с Вами,одна из самых честных депутатов.
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а я буду голосовать за радикального вафлиста. чувак у рота брав шо б иметь возможность заботиться о народе. кто из вас способен на такие жертвы? Фармакологическая мафия руками Ляшко и Мосийчука решила убрать Супрун. Ахметов - император фарммафии, - Корчинская - Цензор.НЕТ 7481
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всі ви тварюки які висмоктують останні сили з України
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Также Корчинская уточнила, что на протяжении времени, пока длятся суды Супрун не может исполнять свои обязанности. Источник: https://censor.net.ua/n3110228
Ну не врите же, а чего же Вы откровенно врете. Она как была замМинистра так и осталась. Она может исполнять обязанности замМинистра. Для дебилов из ВР и КМУ могу подсказать как можно подписывать договора без Министра профильного.
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«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
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Ахметов, Порошенко, Тимошенко, рыги (тмифлю вспоминаем), будет шанс и Гриценко Коломойский туда подтянутся.
Такая картина с коррупцией не только в медицине, она в тарифах, она в экономике, в зарплатах и пенсиях, она в обороне.
Вы за кого на выборах собрались голосовать?! В своем уме выбирать коррупционеров из телевизора и сайтов надеясь что такого не будет продолжатся? и как, за 27 лет помогло?
Только народные протесты и голосование за тех кто не в первой пятерке, там нормальных НЕТУ.
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Главное .что народу нравиться ! Если у Барыги есть 12-17 процентов , значит народ удовлетворен правлением Пепы .
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Це лише каже, що деяким людям більш не подобаються прокацапські політики - Вона, Зеля, Бойко, які точно подадуть воду в Крим, визнають мавп з даунбаса, відмовляться від НАТО.
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Опа! На таракана наехали! А Шляшко сам себе могилу роет. Классная штука - выборы. Надо почаще их проводить.😁
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уже вырыл. ляшка не пройдет уже никуда ни в Раду, ни в Презы с его 1%. деньги дороже совести, да и мозгов нет.
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Вся медицина как финансировалась так и финансируется из госбюджета, финансовыми потоками как управляли так и управляют чиновники... Вопрос, Супрун из какой банды? Она из какой мафии?
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Богомолець в одній спайці із Бахтєєвою , Шурмою і інш ими ригоаналами !
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шАурма = добкін+кернес.
Рідкісна мерзота.
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Она ишшо и в презы подалась, ей мало.
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Пані Супрун - чесна і не заганжована людина ! Вона служить народу Украіни і бореться проти схем , які працювали роками в медицині ! Ригоаналам це не до душі , тому що у них відбирають добрий шмат незаконних доходів от і все ! А таким продажним крисам , як шляшко і мосейчук , трошки стриганули капусти і вони , як ті таргани , стали на диби проти пані Супрун !
Вчора **** православна тиснув руку мосійчуку зі словами подяки !
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Слава Петру Олексеичу)))
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Князь Харьковский 🔞‏ @**************

"Подадим в суд на Медведчука , а Супрун снимем. Ну шоб лохи кипкшь не подняли." Из "Как на..бать народ и ссать им в глаза". Автор П.Порошенко
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я балдею с этих вилоносцев Фармакологическая мафия руками Ляшко и Мосийчука решила убрать Супрун. Ахметов - император фарммафии, - Корчинская - Цензор.НЕТ 6624.шо там творицца в ляшкокоролевстве?шо теперь,трибуну не все блокировать будут?и стоять за спиной олежека при его выступлении тоже не все?
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Она уже года два как пуесосит их ! А Ляшко всё никак не может её выгнать.
Дивіться ВБТ і жодного іншого не дивіться!(с)
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по закону не имеют право, если только она сама не подаст заяву, но тогда и из депутатов удалят.
а Лещь -с наемом тоже без конца льют грязь на Порошенко, но заяв не подают.
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Просто будучи депутатом ВР,ты имеешь на порядок большие возможности влиять на чиновников. Не важно от какой фракции...
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Корчинська давно в опозиції до ляшка.
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НА Рашке Жриновский.В украине -Ляшко.Думаю молодежи нужно уже сейчас давать по щам таким вот подлецам и циникам.
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Не понял Корчинская топит за Супрун но при этом состоит в партии Ляшка? :-/ како-то когнитивный диссонанс...
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Скажу, как человек знающий нашу медицину изнутри много лет. Её всю, такую как она есть, а реформировать нашу государственную медицину невозможно, нужно только уничтожить. Это гидра, у которой отрастают щупальца сколько их не рубить. Должна быть жесткая ЧАСТНАЯ страховая медицина без вмешательства государства, с сохранением за государством только функций обеспечения неотложной взрослой и детской помощи, может хоть как-то спасти ситуацию. Это, безусловно приведет к очередной волне сокращений числа врачей общего профиля, но другого пути нет и не будет. Главврачи на местах- это не просто удельные князьки, это люди, которые будут всегда сопротивляться серьезным реформам, организовав тихий саботаж, поскольку все они имеют свои "благотворительные фонды" не считая налички которая огромными потоками проходит через них и подчиненных. Существующая государственная медицина (система) не способна развиваться, она заинтересована только в сохранении своих коррупционных схем. Если вас устраивает тот уровень медицины, который присутствует в поликлиниках, всячески препятствуйте Супрун и ей подобным в проведении жестких реформ.
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Чувак! какой рынок, какая частная страховая медицина???))) тебя сейчас забанят эти колхозники за подобную "ересь"!!! ))) мой коммент уже удалили, а я ведь просто написл, что как была медицина из бюджетика так и осталась, как контролировали чиновники финпотоки так и контролируют... Ст поменяла Супрун?))) прсто была одна банда, теперь другая...
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такие пацаны в теме,остальные лохи...)))акститесь,пальцы-веером,весь нормальный мир уже давно этот велосипед изобрел и у себя внедрил...осталось только не ***********,с потоков поснимать богомольцев и ********* рты закрыть хотя бы на пару лет...
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а я ей верю ! ..ведь не даром она во фракции заднеприводных Ляшка и всю их кухню знает изнутри Фармакологічна мафія руками Ляшка і Мосійчука вирішила прибрати Супрун. Ахметов - імператор фарммафії, - Корчинська - Цензор.НЕТ 3600
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Я думаю он деньги любит больше,Не заплатили,давай Супрун топтать!!!!
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Самый честный отреформированный суд Украины уволил честную реформаторшу Супрун... Эээээ люди... Мы случайно не в дурке живем?)))

Слава пете алексеичу!!"
Может цензор меня не забанит!?)))
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слава Шляшку и масейчуку с Ахметовым!!!
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А я за увольнение супрун с посадкой под стражу для полного расследования деятельности. Несколько лет на посту и.о. результаты сомнительные, а ответственность непонятно на ком будет когда она сбежит. Коррупция с госзакупками и сертифицированием. В стране эпидемия кори. Прививки для новорожденных с перебоями и только в крупных городах, лекарства для специфических заболеваний или не сертифицируются а значит их тупо в Украине легально нельзя купить или после сертификации стоят в два раза дороже чем в соседних странах.
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А чому Вам зі всіма цими "матеріалами" та до "суду" не піти?
Чи також годуєтеся з фармацевтично-мафіозної годівниці?
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Карма вона штука. Сто відсотків за всі ці наклепи доведеться відповідати.
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Супрун - гражданка США?
Ну так пусть США защитит свою гражданку от произвола бандитов!
Любыми методами.
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Нардепа Рибалку підозрюють у можливій держзраді через бізнес у РФ - ЗМІ.Депутат Верховної Ради Сергій Рибалка (фракція Радикальної партії Олега Ляшка) підозрюється в низці злочинів, зокрема й у можливій державній зраді.

Стосовно нардепа ще 17−18 січня відкрили три кримінальні провадження: за фактом можливого відмивання грошей у 2017 році (ст. 209 КК України «Легалізація доходів, отриманих

злочинним шляхом»), торгівлі з окупованими територіями (ст. 110−2 КК України «Фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або

захоплення державної влади»), а також за фактом можливого завдання шкоди територіальній цілісності, суверенітету, обороноздатності та безпеці України (ч. 1 ст. 111 КК України

«Держзрада»). Про це сьогодні повідомляють «Українські новини», посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника видання, у власності родини Рибалки перебувають підприємства в російському Липецьку, що стало причиною підозри його у співпраці

зі спецслужбами країни-агресора.

Відомо, що в лютому 2017 року Рибалка вже фігурував у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах - 110 млн грн. Тоді

Генеральна прокуратура проводила обшуки на об'єктах, які пов'язані з корпорацією Рибалки S.Group. Однак справу закрили.

У червні того ж року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що корпорація S. Group має підприємства в Липецьку, а ГПУ перевіряє не лише Рибалку, а й іще близько

50 парламентарів, на предмет ухиляння від сплати податків.

У свою чергу Рибалка спростував наявність у його сім'ї бізнесу в Липецьку і подав на Луценка до суду через його заяви.
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схоже на когнетивний дисонанс -

Об этом заявила нардеп (Радикальная партия Ляшко) Оксана Корчинская в комментарии журналистам .... Она отметила, что часть АП связана с фармакологической мафией, которая руками Олега Ляшко и Игоря Мосийчука решила убрать Супрун.
Источник: https://censor.net.ua/n3110228 Фармакологічна мафія руками Ляшка і Мосійчука вирішила прибрати Супрун. Ахметов - імператор фарммафії, - Корчинська - Цензор.НЕТ 3875
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Молодец , Супрун. Гнет свою линию, ломает схемы, финансовые потоки. Это очень не нравится некоторым, такие деньжищи перестать получать. Поэтому купили ляшка и мосийчука, сказали "фас" . Вот они и отрабатывают деньгу. Как бы до крайности не дошли по принцыпу нет человека , нет проблемы.
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как посмотришь на все это и понимаешь - сколько дерьма сидит в этой верховной раде....
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я противник супрун, но когда в дело вмешивается ахметов и его шакал ляшко, то тут явно что то не чисто
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Дайте Супрун пистолет,пускай разберется с теми вилоносцами! Раз такая херня.
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не получицца, все писталеты розданы, последний - у Нарика.
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А что она до сих пор делает в партии Ляшко?
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- тримається за посадовий оклад і депутатську недоторканість ..
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Та зрозуміло, що ригівська фармбанда та главврачі совкового штибу, мафія, будуть робити все, аби повернути бюджетне КОРИТО. Це ж не медики, це садисти...
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Корчинская четко расставила точи над і, спасибо. Единственное неужели Ахметову так нужен фармрынок, вот не помню, чтобы у него были крупные фарм активы. Возможно тут другие причины. Супрун создает прецедент, который может обрушить всю коррупционную Сиситему.

Если это действительно Ахметов, то какой же он негодяй. Тарифы нам ахметов с яценюком повысили напомню, вернее яценюк по заказу ахметова, ДНР появилось благодаря то ли вынужденному то ли сознательном бездействую олигарха, угольные технологии одни из самых устаревших и экологически опасных в мире тоже благодаря ему мы имеем .. и др. Сколько зла принесет еще это деятель, особенно с учетом что он по некоторым данным контролирует 30% ВВП? В итоге мы должны хуже есть, больше и тяжелей болеть, страдать, депрессировать, не получать доступ к нормальной медицине, лечась по лекалам совесткой медицины часто бесполнезным и вредным. В итога нам придется раньше умирать, потому что какая-то бандитская тварь из 90-х украла у нас полстраны, а оно надеется жить и жить с новыми мед.технологиями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФармакологическая мафия руками Ляшко и Мосийчука решила убрать Супрун. Ахметов - император фарммафии, - Корчинская
 
 
 
 
 
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