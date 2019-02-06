 Фармакологическая мафия руками Ляшко и Мосийчука решила убрать Супрун. Ахметов - император фарммафии, - Корчинская

Об этом заявила нардеп (Радикальная партия Ляшко) Оксана Корчинская в комментарии журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Публично они заявили, что они ее поддерживают. Посмотрим, какая будет реакция (на обращения. – Ред.). Я думаю, что все патриотические силы должны пойти ва-банк", - заявила нардеп.
Корчинская отметила, что атака на Супрун достигла апогея в связи с тем, что через год начинается реформа вторичного и третичного звена медицины.
"По-моему Рада не думала, что Ульяна пойдет до конца реформы. Думали, что поиграемся в семейную и сельскую медицину, но с 1 января 2020 года нужно начинать реформу вторичного и третичного звеньев медицины, для этого нужны 5% ВВП. Уже нужно рассчитывать (стоимость. – Ред.) медуслуг и это уже не 79 мдрд, поэтому такая борьба", - объяснила она.
Корчинская отметила, что удивляется, как до сих пор Супрун не устроили аварию, например ДТП.
"Я удивляюсь, как они не устроили Супрун ДТП. Но Ульяна ездит на общественном транспорте в отличии от тех, кто ее критикует, в частности Ольга Богомолец, которая ездит на Range Rover", - добавила нардеп.
Корчинская также считает, что в Администрации Президента также поняли, что Супрун не остановится. Она отметила, что часть АП связана с фармакологической мафией, которая руками Олега Ляшко и Игоря Мосийчука решила убрать Супрун.
"Ахметов – император фарммафии. Посмотрите на доходы депутатов, которыми он управляет, например госпожи Бахтеевой. Это поражает. Эта империя годами диктовала цены на медоборудование. Когда мы спрашивали, чем помочь (медучреждениям. – Ред.), главврачи отвечали: "Купите нам оборудование". Они не просили лекарства или обучение персонала, а покупали оборудование, получали откаты и дальше оно стояло на складах, так как это было в Институте рака до увольнения бывшего руководства", - рассказала нардеп.
Корчинская подытожила, что на сегодняшний день важно дойти до рубежа, когда поворота в реформе не будет. Она добавила, что реформу поддерживают честные врачи и пациенты.
Также Корчинская уточнила, что на протяжении времени, пока длятся суды Супрун не может исполнять свои обязанности.
"У нее есть прекрасная команда, которая будет продолжать реформы. Ульяна боец. Она не сдастся", - резюмировала нардеп.
Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун
Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
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Ну не врите же, а чего же Вы откровенно врете. Она как была замМинистра так и осталась. Она может исполнять обязанности замМинистра. Для дебилов из ВР и КМУ могу подсказать как можно подписывать договора без Министра профильного.
Такая картина с коррупцией не только в медицине, она в тарифах, она в экономике, в зарплатах и пенсиях, она в обороне.
Вы за кого на выборах собрались голосовать?! В своем уме выбирать коррупционеров из телевизора и сайтов надеясь что такого не будет продолжатся? и как, за 27 лет помогло?
Только народные протесты и голосование за тех кто не в первой пятерке, там нормальных НЕТУ.
Рідкісна мерзота.
Вчора **** православна тиснув руку мосійчуку зі словами подяки !
"Подадим в суд на Медведчука , а Супрун снимем. Ну шоб лохи кипкшь не подняли." Из "Как на..бать народ и ссать им в глаза". Автор П.Порошенко
Дивіться ВБТ і жодного іншого не дивіться!(с)
а Лещь -с наемом тоже без конца льют грязь на Порошенко, но заяв не подают.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2069653573100164&id=100001666240285&_rdr
Слава пете алексеичу!!"
Может цензор меня не забанит!?)))
Чи також годуєтеся з фармацевтично-мафіозної годівниці?
Ну так пусть США защитит свою гражданку от произвола бандитов!
Любыми методами.
Стосовно нардепа ще 17−18 січня відкрили три кримінальні провадження: за фактом можливого відмивання грошей у 2017 році (ст. 209 КК України «Легалізація доходів, отриманих
злочинним шляхом»), торгівлі з окупованими територіями (ст. 110−2 КК України «Фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або
захоплення державної влади»), а також за фактом можливого завдання шкоди територіальній цілісності, суверенітету, обороноздатності та безпеці України (ч. 1 ст. 111 КК України
«Держзрада»). Про це сьогодні повідомляють «Українські новини», посилаючись на джерело в правоохоронних органах.
За словами співрозмовника видання, у власності родини Рибалки перебувають підприємства в російському Липецьку, що стало причиною підозри його у співпраці
зі спецслужбами країни-агресора.
Відомо, що в лютому 2017 року Рибалка вже фігурував у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах - 110 млн грн. Тоді
Генеральна прокуратура проводила обшуки на об'єктах, які пов'язані з корпорацією Рибалки S.Group. Однак справу закрили.
У червні того ж року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що корпорація S. Group має підприємства в Липецьку, а ГПУ перевіряє не лише Рибалку, а й іще близько
50 парламентарів, на предмет ухиляння від сплати податків.
У свою чергу Рибалка спростував наявність у його сім'ї бізнесу в Липецьку і подав на Луценка до суду через його заяви.
Об этом заявила нардеп (Радикальная партия Ляшко) Оксана Корчинская в комментарии журналистам .... Она отметила, что часть АП связана с фармакологической мафией, которая руками Олега Ляшко и Игоря Мосийчука решила убрать Супрун.
Источник: https://censor.net.ua/n3110228
Если это действительно Ахметов, то какой же он негодяй. Тарифы нам ахметов с яценюком повысили напомню, вернее яценюк по заказу ахметова, ДНР появилось благодаря то ли вынужденному то ли сознательном бездействую олигарха, угольные технологии одни из самых устаревших и экологически опасных в мире тоже благодаря ему мы имеем .. и др. Сколько зла принесет еще это деятель, особенно с учетом что он по некоторым данным контролирует 30% ВВП? В итоге мы должны хуже есть, больше и тяжелей болеть, страдать, депрессировать, не получать доступ к нормальной медицине, лечась по лекалам совесткой медицины часто бесполнезным и вредным. В итога нам придется раньше умирать, потому что какая-то бандитская тварь из 90-х украла у нас полстраны, а оно надеется жить и жить с новыми мед.технологиями.