 Пресс-секретарь Путина назвал дело против Медведчука "очередной политической репрессией"

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Там идет противоречивая информация – то ли уголовное дело возбуждено, то ли какие-то предварительные там юридические действия. В любом случае, информация или о возбуждении, или о возможности возбуждения такого уголовного дела является весьма тревожной" – сказал Песков.
Читайте на Цензор.НЕТ: Медведчук сделал ряд абсолютно позорных заявлений, которые полностью противоречат Конституции нашего государства, - Тетерук
"Если это произойдет – это будет очередная политическая репрессия", – заявил он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 февраля ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений - посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.
Также на Цензор.НЕТ: У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных"
Позднее стало известно, что материалы уголовного следствия против Медведчука будут по подследственности переданы СБУ.
.......ГЕЙствовал ???.
Лучше бы выглядело как несчастный случай. Ну там сосулька упала ..
что ему будет?
Тревожніе сполохі пуканов видно даже с Марса)
Долго чекистская подстилка держалась, но подвел длинный язык и безнаказанность.
Материалы уголовного производства против Медведчука предадут в СБУ.
Что-то подсказывает, что Мертвечуку будет объявлено не только об госизмене, но и "законопатят" это дело показаниями Рубана и Гади, поди уже созрели.
Каждый факт по отдельности, на срок не тянет, а в совокупности - картина маслом.
На Лубянке горят анусы - ихний сексот встрял по самые помидоры.
Судя по истерике, попадалово серьезное , вот и отгавкиваются как могут ! А в этом деле , они мастера !
Ху"ло же вам объяснил что Медведчук укронационалист. А вы тут его спасением занялись.
Сделайте же что нибудь: - или растреляйте это нацика или направте Яныка пусть с него будёновку снимет. Нельзя же так палится
На дворе 2019 год. И что изменилось?