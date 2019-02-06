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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Кремль (494) Медведчук (799) Песков (892) Россия (71908)

 Пресс-секретарь Путина назвал дело против Медведчука "очередной политической репрессией"

В Кремле заявляют, что встревожены возбуждением уголовного дела против кума президента РФ Путина, лидера пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Там идет противоречивая информация – то ли уголовное дело возбуждено, то ли какие-то предварительные там юридические действия. В любом случае, информация или о возбуждении, или о возможности возбуждения такого уголовного дела является весьма тревожной" – сказал Песков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Медведчук сделал ряд абсолютно позорных заявлений, которые полностью противоречат Конституции нашего государства, - Тетерук

"Если это произойдет – это будет очередная политическая репрессия", – заявил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 февраля ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений - посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

Также на Цензор.НЕТ: У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных"

Позднее стало известно, что материалы уголовного следствия против Медведчука будут по подследственности переданы СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3110225
 
 
 Топ комментарии
 
Люблю слухати рассужденія Туалетного Ершіка... Особливо під чарку народної творчості та доброї канапки з шпондерком... Так Піськін душевно співає, що слухав би його та слухав...😁😁😁
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Вот ради такой красивой жизни они убивают людей в Украине и сирии
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расправа-шмаправа,следствие-шмедствие,прокуратура -шмакуратура,Каракашьян судья-мудья,выборам конец - и делу тоже..
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Люблю слухати рассужденія Туалетного Ершіка... Особливо під чарку народної творчості та доброї канапки з шпондерком... Так Піськін душевно співає, що слухав би його та слухав...😁😁😁
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Kисилeв пoжалoвался в своем интервью , чтo его племянника в ********* АРЕСТ0ВАЛИ братушки-Б0ЛГАРЫ ЗА ТЕРР0РИЗМ , ибо он воевал на донбассе.. . Спрaшиваеться ?. Чтo делал его сeрежка в ГЕЙЕВР0ПАХ ?
.......ГЕЙствовал ???.
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Посмотрел в окно - идёт снег... одним словом пурга. Интересно, кто её несёт?
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- В детстве таких, как вы, я убивал на месте. Из рогатки. (с)
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Та нічого вашому мертвечуку не буде. Побавиться Олексійович у демократію перед виборами, а потім нагородить якимось орденом і наблизить до тіла, як от Нарика.
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Пришла сепарские лайки собирать? Ну посмотрим, посмотрим..
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"..Политическая репрессия.."
Лучше бы выглядело как несчастный случай. Ну там сосулька упала ..
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Пусть эта гнида в россии скажет, что Забайкалье это Китай и нужно референдум сделать.
что ему будет?
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Рушится зрадоботская скрепа - "порошенкокуммедведчука".
Тревожніе сполохі пуканов видно даже с Марса)
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"Политическая репрессия"- сказала усатая обезьяна, в стране которой настоящие политические репрессии ежедневная любимая игра правительства.
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Главный унитаз московии совсем белый от вранья.
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Так на те і розрахунок. Московські орки підіграють. Люди обдурені, бпп в шоколаді.
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Генеральная прокуратура Украины, подала в суд на Мертветчука!!

Долго чекистская подстилка держалась, но подвел длинный язык и безнаказанность.
Материалы уголовного производства против Медведчука предадут в СБУ.
Что-то подсказывает, что Мертвечуку будет объявлено не только об госизмене, но и "законопатят" это дело показаниями Рубана и Гади, поди уже созрели.
Каждый факт по отдельности, на срок не тянет, а в совокупности - картина маслом.
На Лубянке горят анусы - ихний сексот встрял по самые помидоры.
Судя по истерике, попадалово серьезное , вот и отгавкиваются как могут ! А в этом деле , они мастера !
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- Ну, дебилы, (цитата Лаврова)
Ху"ло же вам объяснил что Медведчук укронационалист. А вы тут его спасением занялись.
Сделайте же что нибудь: - или растреляйте это нацика или направте Яныка пусть с него будёновку снимет. Нельзя же так палится
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так надайте політичний притулок та заберіть літак для його ж безпеки!
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После выступления Порошенко на годовщине Майдана в 2016 году стало понятно, что никто из власть продержащих ни при каких условиях не понесет наказания за преступления против Украины при этой системе.
На дворе 2019 год. И что изменилось?
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глупо пытаться сажать эту тварь... его надо только *****ть......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПресс-секретарь Путина назвал дело против Медведчука "очередной политической репрессией"
 
 
 
 
 
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