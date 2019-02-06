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Все про:Львовщина (1596) хищение (391) ГБР (215) склад (32)

 ГБР расследует хищение из воинской части на Львовщине тепловизоров и ПНВ на 4,5 млн: арестован начальник склада

Следователи территориального управления ГБР, расположенного во Львове, выявили факт хищения имущества со склада воинской части на сумму 4,5 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В ноябре 2018 года с одной из воинских частей на Львовщине неизвестные лица похитили 7 тепловизионных прицелов марки Archer и 8 приборов ночного видения. Оптические приборы были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи.

По версии следствия, хищение военного имущества произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества.

Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

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Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В настоящее время следователями территориального управления ГБР во Львове, проводится комплекс следственных действий по розыску и возвращению похищенного военного имущества. Процессуальное руководство осуществляет Военная прокуратура Львовского гарнизона.

Источник: https://censor.net.ua/n3110223
 
   
 Топ комментарии
 
вашу ж мать! позорище-позорное... даренное скрысятничали...
почему их воруют со складов? почему они еще не на "ноле"?
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на Львовщине неизвестные лица похитили 7 тепловизионных прицелов марки Archer и 8 приборов ночного видения. Оптические приборы были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи.Источник: https://censor.net.ua/n3110223

Ищите в рашке.....
Хрен нам будет следующая помощь....
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Разжаловать,и в тюрьму, рукавицы шить, пока ущерб не возместит.
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на Львовщине неизвестные лица похитили 7 тепловизионных прицелов марки Archer и 8 приборов ночного видения. Оптические приборы были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи.Источник: https://censor.net.ua/n3110223

Ищите в рашке.....
Хрен нам будет следующая помощь....
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Татьяна Лайф - склады давно не взрывались что то....

Может и не осталось их уже....?
Как же достали вот эти все бездарные топ.барыги и их назначенцы на всех уровнях... ДБР розслідує розкрадання з військової частини на Львівщині тепловізорів і ПНБ на 4,5 млн: заарештовано начальника складу - Цензор.НЕТ 2929
Их блин лоснящиеся от жира и безнаказанности морды.....
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вашу ж мать! позорище-позорное... даренное скрысятничали...
почему их воруют со складов? почему они еще не на "ноле"?
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Разжаловать,и в тюрьму, рукавицы шить, пока ущерб не возместит.
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Да нафиг, по закону военного времени ....
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А конфіскація?! Особливо в родичів та афельованих. А,закону ж нема! Віддав жінці 2 лями і розвівся. І 2 лями законно жінки. От такий закон.
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ну что еще не так? Волонтеры по крохам собирают на тепловизоры ( и не только) для армии, а кто-то ворует. Не Петро ли обещал отрубать руки?!
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Вы видели безрукого пашика? Или его родственников?
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Надо охотников прошерстить, больше они не кому не нужны.
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Ппц. Помню как в Одессе собирали деньги на эти тепловизоры. Каждую копейку берегли. Волонтеры костьми ложились. А тут какая- то мразь все тырит((
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Пусть НАТОвцы и охраняют на территории Украины .
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А конфіскація?! Особливо в родичів та афельованих. А,закону ж нема! Віддав жінці 2 лями і розвівся. І 2 лями законно жінки. От такий закон.
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та не может такого быть, это ещё Гриценко украл.
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найти крысу не трудно , служба РАВ не большая , допрос по законам военного времени , ближайших родственников в заложники , и расколется любой , но суд есно оправдает , или под заставу ( то че он под стражей ниче не говорит ) , одному человеку такое дело провернуть сложно
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Во твари - люди по крохам собирают на тепловизоры для фронта через волонтеров, а эти предатели Родины воруют то, что страна купила фронту.
Павешать публично как поганых псин - однозначно!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГБР расследует хищение из воинской части на Львовщине тепловизоров и ПНВ на 4,5 млн: арестован начальник склада
 
 
 
 
 
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