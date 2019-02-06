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Все про:Лавров (1600) ракеты (729) Россия (71908)

 Россия выйдет из ракетного договора с США через полгода, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратит свое действие через полгода.

Об этом глава российского МИД заявил в среду, 6 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Что касается ДРСМД, мы все сказали в ответ на голословные обвинения США. Президент Путин определил нашу позицию, мы будем действовать зеркально: американцы приостановили свое участие в этом договоре, мы сделали то же самое. Соответственно, по истечению шестимесячного периода договор перестанет действовать", – сказал Лавров.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп о новом ракетном договоре с РФ: Если не удастся договориться, то США будут разрабатывать инноваций гораздо больше, чем другие

При этом главный российский дипломат напомнил, что Россия не будет инициировать переговоры о возобновлении ДРСМД. Лавров сказал, что Путин поручил ему и министру обороны РФ Сергею Шойгу "не будировать эти темы и спокойно выжидать, когда и если западные партнеры созреют для того, чтобы отреагировать на давно направлявшиеся им предложения".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

Также на Цензор.НЕТ: Украине нужно использовать все возможности, чтобы себя защитить, - Климкин о ситуации с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и РФ

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110216
 
 
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Лошадь, вот тебе напоминание чем для вас закончилась прошлая гонка вооружения. Россия выйдет из ракетного договора с США через полгода, - Лавров - Цензор.НЕТ 1452

Россия выйдет из ракетного договора с США через полгода, - Лавров - Цензор.НЕТ 983
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Новые мультики еШо не смонтировали, пАкАзать нечеВА
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До кінця того недорозуміння під назвою Підарашка залишилося 180 днів..😃😃😃
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а до этого? лилеете призрачную надежду что приползут на коленях договариваться?
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https://www.youtube.com/watch…Россия выйдет из ракетного договора с США через полгода, - Лавров - Цензор.НЕТ 9204YOUTUBE.COM«Зелена родина ру». Кінобізнес Зеленського у Росії || СХЕМИ №200Володимир Зеленський, який зібрався на вибори президента України, наголошує, що принципово…
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Никогда и никуда она не выйдет . Зверинец изолируют , пока они не сожрут друг друга .
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Ну і чудово. «Першинги» вже купили квітки в Україну.
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Оооо... Потомки помеси угро-финов с татаро-монголами решили в очередной раз побряцать пред всем Миром своими ржавожестяными досижениями в сфере "милитари"...
Типа нам пофиг на все ваше супер оружие... мы вас забросаем "петухами" из дерьма.. Россия выйдет из ракетного договора с США через полгода, - Лавров - Цензор.НЕТ 6632
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Вчера на досуге смотрел блогера "Одесская хунта". Там один кацап доказывал, что кацапы такие древние, что даже древним грекам водопроводы делали потому как они еШо не на такой стадии развития были, что бы такие сооружения делать Россия выйдет из ракетного договора с США через полгода, - Лавров - Цензор.НЕТ 8466
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Ордынцы собираются выходить оттуда куда они не входили-для капни договора это пустой звук
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"Выйдет..... через полгода"
Конь, а вы в него вообще входили хоть когда-нибудь?
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После заявления Тампа, сепсь слетела с *****.
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Тим часом на космодромі Куру розбирають ракету Союз. блок Фрегат не можуть відремонтувати на місці.
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К тому времени, конь **********, в этом договоре будет только па-раша
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия выйдет из ракетного договора с США через полгода, - Лавров
 
 
 
 
 
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