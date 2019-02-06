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Все про:железная дорога (1092) Укрзализныця (1552)

 "Укрзализныця" собирается в рамках эксперимента уменьшить количество проводников

В первой половине 2019 года "Укрзализныця" намерена ограничить количество проводников в поездах: два вагона будут обслуживать двое, а не трое проводников, как сейчас.

Об этом железнодорожный монополист сообщил в ответ на запрос журналистов "ЦТС", информирует Цензор.НЕТ.

Эксперимент по уменьшению количества проводников будет проведен на поездах с минимальным количеством остановок и максимальной скоростью.

"Проведение эксперимента запланировано в первом полугодии 2019 года. Он не предусматривает сокращения количества проводников. В ходе проведения эксперимента будут задействованы новые пассажирские вагоны или вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт", – говорится в сообщении УЗ.

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Эксперимент направлен на уменьшение затрат "Укрзализныци" на обслуживание пассажиров. При этом в компании отмечают, что качество обслуживания не пострадает.

"Кроме того, в ходе эксперимента будет проведен анализ функций проводников с возможным последующим их пересмотром. Данный подход к обслуживанию пассажиров апробировали железные дороги других государств. В частности, Беларусь уже длительное время применяет нормы обслуживания два проводника на два вагона", – отметили в госкомпании.

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Также в УЗ заявили, что параллельно с экспериментом в поездах будут использоваться новые технологии уборки и изменен подход к питанию пассажиров.

Источник: https://censor.net.ua/n3110215
 
 
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не підказуй, а то автопілотів)) куплять))), там можна більше грошей розпиляти! "Укрзализныця" собирается в рамках эксперимента уменьшить количество проводников - Цензор.НЕТ 2138
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Автопилот -- денех стоит!)
а вот -- машинист со станции отправляет состав, потом -- выпрыгивает с паровоза... на следующей -- другой запрыгивает, останавливает.... так несколько машинистов -- со всей "Укрзалiзницей" управятся...
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Омелян! За идею -- премией можешь не делиться!)
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ти би до них сходив, розказав/показав як це робиться і вони тебе точно на цю вакансію поставлять! "Укрзализныця" собирается в рамках эксперимента уменьшить количество проводников - Цензор.НЕТ 17
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головне, щоби не було зниження з/п у керівництва, о це головне,
а провідники/пасажири)) - то таке)))
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в ногу со временем. увеличать сначала колличество полупроводников, а потом, возможно, перейдут к сверхпроводимости ))
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Так пасажири і так самі постіль прибирають і за чаєм ходять - Укрзалізниця хоче це узаконити? "Укрзализныця" собирается в рамках эксперимента уменьшить количество проводников - Цензор.НЕТ 1883
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тепер будуть із власною приходити і до дому її забирати
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краще з пасажирів обирати провідників, і машиністів - це франчайзінг))) називається! "Укрзализныця" собирается в рамках эксперимента уменьшить количество проводников - Цензор.НЕТ 7038
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" собирается в рамках эксперимента уменьшить количество проводников
 
 
 
 
 
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