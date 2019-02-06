 "Укрзализныця" собирается в рамках эксперимента уменьшить количество проводников

Об этом железнодорожный монополист сообщил в ответ на запрос журналистов "ЦТС", информирует Цензор.НЕТ.

Эксперимент по уменьшению количества проводников будет проведен на поездах с минимальным количеством остановок и максимальной скоростью.

"Проведение эксперимента запланировано в первом полугодии 2019 года. Он не предусматривает сокращения количества проводников. В ходе проведения эксперимента будут задействованы новые пассажирские вагоны или вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт", – говорится в сообщении УЗ.

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Эксперимент направлен на уменьшение затрат "Укрзализныци" на обслуживание пассажиров. При этом в компании отмечают, что качество обслуживания не пострадает.

"Кроме того, в ходе эксперимента будет проведен анализ функций проводников с возможным последующим их пересмотром. Данный подход к обслуживанию пассажиров апробировали железные дороги других государств. В частности, Беларусь уже длительное время применяет нормы обслуживания два проводника на два вагона", – отметили в госкомпании.

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Также в УЗ заявили, что параллельно с экспериментом в поездах будут использоваться новые технологии уборки и изменен подход к питанию пассажиров.