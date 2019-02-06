 Cтрана должна предоставить механизм возвращения украинских заробитчан на Родину, - глава Совета Федерации работодателей Олейник

По мнению главы Совета Федерации работодателей Украины Дмитрия Олейника, во всем мире нет примеров экономического роста стран при падении численности населения, сообщает Обозреватель.
"Когда Министерство иностранных дел заявляет, что ежемесячно 100 тысяч наших людей выезжают за границу - это катастрофа. И если страна на это реагировать не будет, то не останется никого, кто будет работать за станком, кто будет производить комбайны, самолеты, вертолеты... Все эти люди будут работать за рубежом на другую экономику", - считает Олейник.
При этом, по мнению предпринимателя, украинские заробитчане создают огромный капитал за границей. Если брать официальные данные, то лишь за прошлый год трудовые мигранты перечисли 11 миллиардов гривен. Это колоссальные деньги и потенциал. Именно поэтому страна должна предоставить механизм, который поможет бизнесу вернуть этих людей.
Отметим, что в ходе круглого стола представители крупного украинского бизнеса представили программу, которая призвана уменьшить трудовую миграцию украинцев и создать новые рабочие места.
Как сообщалось, по информации министра иностранных дел Павла Климкина, ежегодно из Украины за границу выезжают около 1 млн граждан, и эта тенденция не изменится в ближайшие годы. По данным ООН, если ситуация будет прежней, то уже к 2050 году население Украины сократится на 18%. Власти пока не могут найти единый подход к решению проблемы. Возможно, в стране в скором времени появится отдельный орган, который будет работать с украинскими мигрантами.
чтобы работники не уезжали за границу?
Или они хотят чтобы государство запретило выезд граждан,
тогда они смогли бы и дальше платить мизерную зарплату?
и пока порохня у власти уедут все - останутся такие типилы, менты, пенсы и чинуши-трусняки
Жаба давить?
ПЛАТИТЕ ЗАРПЛАТЫ СУКИ!!!
Но вам же не понравится)
Но эмигрантов обратно не заманешь безвизом или томосом.
А большего предложить власть Поросенко не способна.
1. достойную медицину
2. синие мигалки оставить полиции и скорой
3. достойная пенсия, от 500 евро
4. вменяемую налоговую, которая не чморит предпринимателей
5. завершить войну и восстановить границы до 2014 года
6. защита граждан полицией
7. одинаковые законы для всех
8. хорошие дороги
9. образование, лучше чем на западе
10. работодателей, которые заботятся о своих работниках
11. вменяемые цены на автомобили
12. вменяемы цены на авиа билеты в ЕУ
13. IKEA, Hornbach, globus
после этого начнем думать о возвращении
Израиль вон скоро восьмой десяток как воююет и ничё.
Защита граждан полицией? Это к каждому мента приставить? Может лучше принять закон о оружии? Он заодно решит и некоторые другие пункты.
Как я уже писал, для строительства хороших дорог нужно по ним чтото кроме задниц возить, иначе не рентабельно. поделать дороги узинькие как в европах и хай детишки на мазарати столбы считают.
Неужели не доходит, что активная/лучшая часть населения планирует свое будущее исходя из анализа нашего настоящего?
Если бы хоть социальные лифты работали, но у нас даже это невозможно при кланово-олигархической системе.
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а ти, "глава ради федерації роботодавців", не подумав про підвищення зарплат працівникам замість того, щоб чогось вимагати від держави?
Бери дядьку своїх колег, дирЕхторів, менЕджерів, анАлітиків і за ті зарплати, які ви, "роботодавці", звикли платити самі дружно ставайте за верстати, виробляйте комбайни, літаки, вертольоти...
Досить скігліти! Беріть лапаті, та йдіть капаті
!!!
Треба субсыдии забрать у родичив тих хто выихав..
Треба закон прийняты щоб хто був закордоном - 10 рокив видпрацював на украинського пана)))
Треба пропаганду розпочати про жахиття в Европи, шо нашых там бьють, гвалтують, з/п не платять...)))
Вот вам пример с самого верха:
В Украине на Рошене Порошенко платит 200 - 300 евро.
В Венгрии на своём Рошене, на таком же производстве он платит 700 - 800 евро.
Так и эти. ПЛАТИТЕ и люди у ВАС будут работать!