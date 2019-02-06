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Все про:трудовая миграция (177) Федерация работодателей (12)

 Cтрана должна предоставить механизм возвращения украинских заробитчан на Родину, - глава Совета Федерации работодателей Олейник

Если государство не изменит правила игры для бизнеса, то украинцы и дальше будут массово мигрировать за границу.

По мнению главы Совета Федерации работодателей Украины Дмитрия Олейника, во всем мире нет примеров экономического роста стран при падении численности населения, сообщает Обозреватель.

"Когда Министерство иностранных дел заявляет, что ежемесячно 100 тысяч наших людей выезжают за границу - это катастрофа. И если страна на это реагировать не будет, то не останется никого, кто будет работать за станком, кто будет производить комбайны, самолеты, вертолеты... Все эти люди будут работать за рубежом на другую экономику", - считает Олейник.

При этом, по мнению предпринимателя, украинские заробитчане создают огромный капитал за границей. Если брать официальные данные, то лишь за прошлый год трудовые мигранты перечисли 11 миллиардов гривен. Это колоссальные деньги и потенциал. Именно поэтому страна должна предоставить механизм, который поможет бизнесу вернуть этих людей.

Отметим, что в ходе круглого стола представители крупного украинского бизнеса представили программу, которая призвана уменьшить трудовую миграцию украинцев и создать новые рабочие места.

Как сообщалось, по информации министра иностранных дел Павла Климкина, ежегодно из Украины за границу выезжают около 1 млн граждан, и эта тенденция не изменится в ближайшие годы. По данным ООН, если ситуация будет прежней, то уже к 2050 году население Украины сократится на 18%. Власти пока не могут найти единый подход к решению проблемы. Возможно, в стране в скором времени появится отдельный орган, который будет работать с украинскими мигрантами.

Источник: https://censor.net.ua/n3110213
 
 
 Топ комментарии
 
Опять дурачка включает эта проститутская организация! Какие на х.й механизмы? Платите деньги людям и они вернутся очень быстро домой!
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А достойные зарплаты платить не пробовали?
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Вместо того чтобы платить зарплаты мудаки спонсируют какуюто паразитскую педерацию, подкупают депутатов принимать ограничение на посылки а щаз попробуют еще и подкупить госпидаров налог ввести для заробитчан котопые пренисли в четыре раз больше денег чем инвесоры.
ПЛАТИТЕ ЗАРПЛАТЫ СУКИ!!!
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схема возвращения на Родину: Cтрана должна предоставить механизм возвращения украинских заробитчан на Родину, - глава Совета Федерации работодателей Олейник - Цензор.НЕТ 4175 ..........................................................................................................................................................+ достойная зарплата..............................................не говоря уже о рабочих местах.
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А сами работодатели - не хотят поднять зарплату,
чтобы работники не уезжали за границу?
Или они хотят чтобы государство запретило выезд граждан,
тогда они смогли бы и дальше платить мизерную зарплату?
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Опять дурачка включает эта проститутская организация! Какие на х.й механизмы? Платите деньги людям и они вернутся очень быстро домой!
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"Какие на х.й механизмы?" - налог на перевод денег, выездные визы.... Их у нас много могут придумать.
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У вас - это в рашке? Это да, могут придумать. В Украине, к счастью, это нереально.
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они скорее удавятся сами знаете
и пока порохня у власти уедут все - останутся такие типилы, менты, пенсы и чинуши-трусняки Cтрана должна предоставить механизм возвращения украинских заробитчан на Родину, - глава Совета Федерации работодателей Олейник - Цензор.НЕТ 4471
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- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(с)
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Так благодаря пороху и есть возможность уехать. Если бы не он, то корячились бы здесь все заробитчане за миску похлебки.
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Есть проверенный способ - запретить выезд за границу. На большее наше государство не способно. Все реформы - сплошные по своей сути запретительные и ограничительные методы. Отнять и поделить вместо приумножить и добавить.
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А достойные зарплаты платить не пробовали?
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Здесь вспомнился старый анекдот; Приходит мужик к врачу и жалуется, доктор, у меня ноги почернели. Доктор внимательно осмотрел пациента и спрашивает, а мыть ноги не пробовали? Доктор, а вы думаете поможет?
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А кто должен платить эти достойные зарплаты?
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Показал Гройсман "як керувати краiною".
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А платить нормальние зарплати не пробовали?
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Пробовали, но что-то не получается. Cтрана должна предоставить механизм возвращения украинских заробитчан на Родину, - глава Совета Федерации работодателей Олейник - Цензор.НЕТ 4099
Cтрана должна предоставить механизм возвращения украинских заробитчан на Родину, - глава Совета Федерации работодателей Олейник - Цензор.НЕТ 9030
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а шо это на Рошен берут только по конкурсу? и к всех предприятий в Украине есть собственник который платит зарплату - кому ты вот это пишешь ? у нас не твоя цапия - население грамотное - 2 Майдана уже было
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Лохов пахать за миску супа не хватает?
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Дайте людям 2/3 польської зарплати і ні хто їздити не буде!
Жаба давить?
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Вместо того чтобы платить зарплаты мудаки спонсируют какуюто паразитскую *********, подкупают депутатов принимать ограничение на посылки а щаз попробуют еще и подкупить госпидаров налог ввести для заробитчан котопые пренисли в четыре раз больше денег чем инвесоры.
ПЛАТИТЕ ЗАРПЛАТЫ СУКИ!!!
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пруф про "налог для заробитчан" будет, или так, по методичке написал?
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Расскажи мне как еще можно сделать так чтобы приковать раба к миске нашару? Отменить безвиз?
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Пруфов нет. Вот и все что надо знать о зрадофилах.
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Железный занавес, ****! Выезд за границу только после проверки КГБ, в туристических группах и с сексотом в группе. Нех изобретать украинский велосипед.
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Нет ниодной ПРИБЫЛЬНОЙ компании которая не может повысить зарплаты. ЕСТЬ ПРИБЫЛЬ = ЕСТЬ ДЕНЬГИ УВЕЛИЧИТЬ ЗАРПЛАТЫ
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а зачем? Если люди согласны работать за эту зарплату, с какого ее поднимать?
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Заерзали соевые мародеры. Шо, не сработали страшилки об ужосах работы за границей？
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Зрадники! Поїхали не дочекавшись закінчення реформ.
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А рабочих мест на всех хватит, если вдруг все вернуться? Если б не заграница, то вы бы уже вряд ли в тёплом кресле сидели, вам вообще не за что платить зарплату.
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Страна может заставить вас платить человеческие зарплати.
Но вам же не понравится)
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Щорічно з України за кордон виїздять близько 1 млн громадян, і ця ситуація не зміниться найближчими роками - повна дурниця, але на що ще Клімкін спроможний? Міграція вже скорочується, виїжджає менше, а ті, що виїхали повертаються. К 2024 року коли вступимо в ЕС повернуться всi.
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)) попытаются создать выехавшим условия труда, жизни и зарплаты хуже чем в Украине.
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если бы не возраст, та черт с ним с возрастом, если бы не обстоятельства непреодолимой силы и сам бы уехал
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В статье ошибка, 11 млрд.долларов перечислили "заробитчане" в 2018г.
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Особисто я чекаю на вибори,якщо нічого не змінется,поїду до Польщі.
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Если есть возможность, то едь. Не поменяется тут ничего
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Хочу проголосувати,хочу побачити як Петрусь буде рвати когті з України))А тоді поїду плитку класти,по 30 злотих за квадрат))
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Учи немецкий. Пока надумаешь ехать уже 20 год будет.
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а может надо просто достойно платить
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...адекватні налоги та тарифи можуть повернути де яку частину людей...
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Ничего не будет, ни зарплат, ни адекватных налогов и тарифов.Процесс разрушения экономики уже не обратим, к сожалению.
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Работодатели перекрестяться тогда, когда грянет гром(зарплату повысят тогда, когда не кому будет повышать), да поздно будет.
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Пока жива прогнившая коррупционная система власти все эти разговоры до одного места..
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Представляете! Сейчас 112 канал живого януковича на экран притащил.
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Наши свинорылые действительно мастаки схемы придумывать.
Но эмигрантов обратно не заманешь безвизом или томосом.
А большего предложить власть Поросенко не способна.
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пока собственники, не начнут модернизацию производства или новую технологическую революцию в Украине и тем самым повысив и производительность труда и заработанную платы с нею - проблемы оттока будут ,как и во всем мире - но пока собственникам не выгодно и не критично число на одну вакансию, все равно есть конкурс - пример - мартенов давно нет в Европе - он в Бельгии целые города призраки до сих пор стоят - ладно цензор не та площадка))))
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Помимо "механизм возвращения" - зарплаты, к примеру учителям от 1000 евро, программистам от 2000-5000 при 40 часовой рабочей неделе, необходимо сделать

1. достойную медицину
2. синие мигалки оставить полиции и скорой
3. достойная пенсия, от 500 евро
4. вменяемую налоговую, которая не чморит предпринимателей
5. завершить войну и восстановить границы до 2014 года

6. защита граждан полицией
7. одинаковые законы для всех
8. хорошие дороги
9. образование, лучше чем на западе
10. работодателей, которые заботятся о своих работниках
11. вменяемые цены на автомобили
12. вменяемы цены на авиа билеты в ЕУ
13. IKEA, Hornbach, globus

после этого начнем думать о возвращении
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А что ты лично будеш делать? Лежать на диване и командовать всем етим?
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То что и здесь - создавать рабочие места с зарплатой от 1000 евро. А пока - даже в отпуск страшно съездить.
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У меня нет ответов на твои вопросы, но есть факт - глава Совета Федерации работодателей решает как нас вернуть. Ну как бы (пауза) тут даже слов не хватает для объяснения "главе", что я вряд ли соглашусь продать бизнес, уволить сотрудников, распрощаться с пмж, продать недвижимости, машины, выгнать собаку и кота, расстаться с друзьями, сделать сыну даунгрейд в образовании, отказаться от жизни в Праге и отпуске 3 раза в год. Я думаю что просто издевается пан Олейник, абы что то "сказать". А по хорошему, надо в бубен давать за такие интервью, что бы не издевался.


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Мечтать не вредно, нет такой волшебной палочки, чтоб такое произошло, а народу все пофигу, самые инициативные выезжают на ПМЖ
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та до границы и так потерпишь. Кой хрен по этим дорогам потом возить, акромя толстых задниц? Дороги строят, когда есть товары, которые по ним перемещают. А выбрасывать последние бабки на перевозку жоп не рентабельно.
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вот только нафига в дюжину условий ставить цены на авиаперелёты в ЕС вносить в первоочерёдный список, если вы собираетесь жить и работать здесь?
Израиль вон скоро восьмой десяток как воююет и ничё.
Защита граждан полицией? Это к каждому мента приставить? Может лучше принять закон о оружии? Он заодно решит и некоторые другие пункты.
Как я уже писал, для строительства хороших дорог нужно по ним чтото кроме задниц возить, иначе не рентабельно. поделать дороги узинькие как в европах и хай детишки на мазарати столбы считают.
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Этот Алейник держит нас за простофиль. Подними зарплату и люди вернутся. И козе понятно.
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люди едут не только за зарплатами, людям надоел этот сраный совок и они стремятся от него подальше
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совок тут ні до чого, їдуть за можливістю заробити. Я знаю таких "унікумів" котрі вже роками сидять у "загниваючій Європі" на платні 1300 баксів в місяць і при цьому впарюють бредні про те, як все було чудово в "союзі нерушимому", а "тайоженний союз" краще ніж ЄС, але чогось виїзжати звідти в совкову расеюшку навіть і не думають, бо знають суки, шо там зароблять вдвічі меньше.
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ну сегодня он выступил в роли дебила если прочесть его должность
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механизм называется - закрий свого рота и иди до срки баран.****** вже....
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Люди едут не потому, что здесь сейчас плохо, а потому что здесь и потом будет ещё хуже.
Неужели не доходит, что активная/лучшая часть населения планирует свое будущее исходя из анализа нашего настоящего?
Если бы хоть социальные лифты работали, но у нас даже это невозможно при кланово-олигархической системе.
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вчера на семейном совете твёрдо решили. Делаем всё, чтобы внуки через 3-4 года отсюда свалили.
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У них сегодня обострение перед магнитными бурями Вот и глава Совета Федерации работодателей Украины пургу начал гнать Дурику пора знать что не государство должно а роботодатели жлобы должны у себя что то менять Країна має надати механізм повернення українських заробітчан на Батьківщину, - глава Ради Федерації роботодавців Олійник - Цензор.НЕТ 5530
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щоб оцінити 30% реальної катастрофи, потрібно почати з перепису населення, в чому не зацікавлені ні рехворматори, ні їх західні яйцеутримувачі... ще третину дасть впровадження притомного софту контролю " виїзд - в'їзд"
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хто буде працювати за верстатом, хто буде виробляти комбайни, літаки, вертольоти... Всі ці люди будуть працювати за кордоном на іншу економіку", - вважає Олійник. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3110213

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а ти, "глава ради федерації роботодавців", не подумав про підвищення зарплат працівникам замість того, щоб чогось вимагати від держави?
Бери дядьку своїх колег, дирЕхторів, менЕджерів, анАлітиків і за ті зарплати, які ви, "роботодавці", звикли платити самі дружно ставайте за верстати, виробляйте комбайни, літаки, вертольоти...
Досить скігліти! Беріть лапаті, та йдіть капаті
!!!
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Ввести для холопов крепостное право предлагаете?))
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Треба податок ввесты для выезжаючих)))
Треба субсыдии забрать у родичив тих хто выихав..
Треба закон прийняты щоб хто був закордоном - 10 рокив видпрацював на украинського пана)))
Треба пропаганду розпочати про жахиття в Европи, шо нашых там бьють, гвалтують, з/п не платять...)))
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"страна должна предоставить механизм, который поможет бизнесу вернуть этих людей"- итить-колотить, там цельный союз предпринимателей, а им государство должно! Тоесть, сами они способны только бюджетные потоки пилить, а рабочие места создавать они не умеют. Государство должно им ещё заводов построить и отобрать загран паспорта у быдла.
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Сала Вам на воротник, а не возвращения.
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Ну так ПЛАТИТЕ деньги!
Вот вам пример с самого верха:
В Украине на Рошене Порошенко платит 200 - 300 евро.
В Венгрии на своём Рошене, на таком же производстве он платит 700 - 800 евро.
Так и эти. ПЛАТИТЕ и люди у ВАС будут работать!
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так на Рошене в Украине за 200-300 работают же. Зачем поднимать? Какая выгода от этого частному предприятию Рошен?
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Государство свое дело сделало- за 1,5 года увеличило почти в 3 раза минимальную зарплату и сделало безвиз. Теперь предприниматели обязаны увеличить зарплату работникам,что и требует президент.. Даже если они зарплату увеличат в 1,5-2 раза в Украине она все равно останется одной из самых маленьких в Европе и предприниматели по большому счету ничего не потеряют. Так как мы обязаны выполнять европейские стандарты, то запретить людям свободно выезжать на работу куда угодно, Украина не имеет право в свете подписанных с ЕС соглашений.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоCтрана должна предоставить механизм возвращения украинских заробитчан на Родину, - глава Совета Федерации работодателей Олейник
 
 
 
 
 
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