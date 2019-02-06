EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3375  81
Все про:Гриценко Анатолий (1208) прослушка (241) штаб (1183) Чумак (109)

 В штабе Гриценко обнаружили устройства для прослушивания. ВИДЕО

В Центральном штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко обнаружили пять устройств для прослушивания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время выступления в Верховной Раде заявил народный депутат и председатель Центрального штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак.

...
"Я обращаюсь к штабам всех кандидатов в президенты, не исключая действующего Президента. Призываю проверить все, что есть вокруг вас. Эти пять устройств были найдены в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудио. Сомневаюсь, что это может установить частная правоохранительная структура. Я думаю, без вмешательства государства здесь не обошлось", - уверен Виктор Чумак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У нас нет генерального прокурора. Есть балабол", - Гриценко про обвинения Луценко в распродаже вооружения. ВИДЕО

Он добавил, что в то время, когда вопросами безопасности должны заниматься Генеральная прокуратура и Служба безопасности, они демонстрируют абсолютную бездеятельность и вместо этого безосновательно обвиняют Анатолия Гриценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3110209
 
   
 Топ комментарии
 
а шо там можно прослушивать,в том штабе? В штабе Гриценко обнаружили устройства для прослушивания - Цензор.НЕТ 7116можно подумать что там какие то решения принимаются.решения принимаются совсем другими людьми,и не в штабе.а эти-всего лишь исполнители.
 показать весь комментарий
 
Сам подбросил, сам нашел, старо как мир.
 показать весь комментарий
 
Аталотий сам поставил устройство и сам случайно нашёл 😂😂😂 т.е. запутался в проводах !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а шо там можно прослушивать,в том штабе? В штабе Гриценко обнаружили устройства для прослушивания - Цензор.НЕТ 7116можно подумать что там какие то решения принимаются.решения принимаются совсем другими людьми,и не в штабе.а эти-всего лишь исполнители.
 показать весь комментарий
 
 
И какими же людьми? Неужели оттуда? Специалист вы наш.
 показать весь комментарий
 
Очень смешно читать мнение старого порохобота плечевой Гыги!
Сечас эти мухи налетят на ветку!
 показать весь комментарий
 
А что, есть какие-то секретики?! 😂😂😂 как уже начинает выбешивать весь этот цирк
 показать весь комментарий
 
 
Задрал уже этот "Неуловимый Джо"! Кому он вообще интересен, чтобы на него еще и прослушки тратить....
 показать весь комментарий
 
 
А прослушки эти сам Г. Маркони изобрел! Я у него -- такие видел!!))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сам подбросил, сам нашел, старо как мир.
 показать весь комментарий
 
 
та шо той Чумак, таке каже то ***** поставило, скрізь охенти ***** - ото і докази є! В штабе Гриценко обнаружили устройства для прослушивания - Цензор.НЕТ 5244 В штабе Гриценко обнаружили устройства для прослушивания - Цензор.НЕТ 5244 В штабе Гриценко обнаружили устройства для прослушивания - Цензор.НЕТ 5244
 показать весь комментарий
 
 
Гриценко- наш президент В штабе Гриценко обнаружили устройства для прослушивания - Цензор.НЕТ 8939 А во втором туре голосуйте за дерьмо пожиже...из кучмовской своры комсомольцев.
 показать весь комментарий
 
 
Ваш ваш. Возвращайся в палату и прими капсулу.
 показать весь комментарий
 
 
Врач...очередной. Куда там Яресько В штабе Гриценко обнаружили устройства для прослушивания - Цензор.НЕТ 240 Подите в сад, милейший.
 показать весь комментарий
 
Я понимаю что у тебя злоба к нам - врачам. Но пойми что ты - тяжело и почти безнадежно болен.
 показать весь комментарий
 
 
Кашпировский У штабі Гриценка виявили пристрої для прослуховування - Цензор.НЕТ 1394 диагнозы опосредственно... Вы не рассасываете на расстоянии
 показать весь комментарий
 
Я б не доручив йому армію, там зараз багато усіляких ніштяків, які він захоче продати.
 показать весь комментарий
 
 
Угу...министр обороны Лебедев от партии Родина вам куда милее был
 показать весь комментарий
 
если под диваном, то это мельниченко ))
 показать весь комментарий
 
 
И для кого ж Мостовая являеться такой жуткой угрозой на выборах что нужны прослушки??!! Садовому разве что....
 показать весь комментарий
 
 
Гриценко установил и прослушивал сам себя, известный отсекатель гражданских и любитель черных ходов тут ни при чем.
 показать весь комментарий
 
 
а что можно подслушать у серливого онотоля? Разве что его мыролюбный бред.
 показать весь комментарий
 
 
любой компромат, вылить потом кучу грязи.. а если хорошо покопать, то компромат можно на любого найти.
 показать весь комментарий
 
Да они просто огромные. Такое невозможно спрятать.
 показать весь комментарий
 
 
по моему енти старики разбомбили таксофонние апарати и повиковиривали оттуда мембрани....... У штабі Гриценка виявили пристрої для прослуховування - Цензор.НЕТ 9045
 показать весь комментарий
 
 
Аталотий сам поставил устройство и сам случайно нашёл 😂😂😂 т.е. запутался в проводах !
 показать весь комментарий
 
 
погані з Чумака з Гриценком розвідники. Треба було на ті мікрофони надиктовувати якісь приємні для іншого штабу речі.
 показать весь комментарий
 
 
они и так приемни разговоры разговаривают постоянно. про тамжынашилюди, мыролюбные перемирия и безальтернативность гешефта с русней.
 показать весь комментарий
 
Это Семочко выслуживается, внешних врагов ищет. ))
 показать весь комментарий
 
 
Видимо,о нанотехнологиях не в курсе,что такие
микрофоны лепят.
 показать весь комментарий
 
 
это не микрофоны. это девайзы типа тт линк, они позволяют соединять сеть компов через обычные 220 вольт резетки. Не дешевая штука
 показать весь комментарий
 
Даже не интересно . Что там можно подслушать ? Весь бред вещают в телевизоре .
 показать весь комментарий
 
 
У цивілізованій країні подібну ситуацію назвали Уотергейтський скандал, після якого президент пішов у відставку. Ну а нам за рівнем розвитку ближче до Гондурасу.
 показать весь комментарий
 
 
В цивилизованной стране подобную ситуацию называют «Сам поставил - сам нашел» и «Неуловимый Джо» ))
 показать весь комментарий
 
Лицо депутата говорит ярче чем любой коммент. Он наверное сам в шоке.
 показать весь комментарий
 
Жена хочет знать где мужинек пропадает после работы
 показать весь комментарий
 
 
Нельзя делать ставку на неудачника. Или плаксу.,
 показать весь комментарий
 
 
Эт ты про кого? Неужели про шоколадного любителя Мальдив?
 показать весь комментарий
 
 
А где Вы слышали скулеж от Гриценко А.С.? Наоборот речь четкая, обещания отличные: разобраться, посадить всех расхитителей соцсобственности.
 показать весь комментарий
 
Ты сотри какие востребованные! То слежка, то обстрел машины, то прослушка....та нах вы кому, лузеры, надо.... В штабе Гриценко обнаружили устройства для прослушивания - Цензор.НЕТ 4451
 показать весь комментарий
 
 
Відчуває порося наближення свого кінця.

Гриценко: Порошенко
піде під суд, в разі обрання мене ...

https://www.youtube.com/watch?v=FKeRrWYOVeU
 показать весь комментарий
 
 
Эт точно, дана команда топить, а ничего как бы и нет. Досада...
 показать весь комментарий
 
 
Доведеться й свині на небо глянути, як будуть смалити
У штабі Гриценка виявили пристрої для прослуховування - Цензор.НЕТ 4442
 показать весь комментарий
 
да? однозначно тогда за Анатоля отдам голос.
ворюга мальдивский должен сидеть.. за расцвет коррупции, за офшоры, за Илловайск.
 показать весь комментарий
 
 
ну конечно он у нас такой честный за три дня столько бреда наплел что ни в одни ворота не влазит У штабі Гриценка виявили пристрої для прослуховування - Цензор.НЕТ 9045
 показать весь комментарий
 
 
Конструктивні кроки Анатолія Гриценка на посаді міністра
оборони*

22 жовтень, 2014, 14:13

В умовах конфлікту на
Донбасі та передвиборчої істерії більшість політичних сил довільно тлумачить інформацію,
пов'язану зі сферою оборони країни. Особливо дістається лідеру «Громадянської позиції»
(№ 27 у виборчому бюлетені) Анатолію Гриценку. Судячи з кількості замовної «чорнухи»,
олігархи бояться саме цього політика.



Наприклад, однією з
тем для критики його діяльності є Дніпропетровський військовий госпіталь, який
сьогодні опинився в руках російського державного банку ВТБ. Однак ніхто з
критиків не каже, що в період, коли Гриценко був міністром оборони, були
підготовлені і підписані базові рішення по будівництву на тій території
********* високотехнологічного, оснащеного усім необхідним обладнанням
госпіталю.



І цей госпіталь мав
залишитися у власності Міністерства оборони. Ось з цим він передав справу
наступному міністру Юрію Єханурову. І як виявила Генпрокуратура, всі документи,
які були підписані в період керівництва Міноборони Гриценко, були законні,
правильні, і вигідні країні. Але після цього, в період наступного міністра,
знайшлися люди, прокуратура знає їх прізвища, які змінили суть договору
додатковими угодами, що дозволило передати в інші руки цей об'єкт.



Тому сьогодні при
бажанні генеральний та військовий прокурори можуть зупинити дію додаткових угод
і забрати об'єкт назад в Міноборони. І таких замовних дурниць із наближенням
дня голосування стає все більше й більше.



Виникає закономірне питання: яким же міністром оборони був
Анатолій Гриценко? Наведемо тільки факти.



Анатолій Гриценко
одним із перших рішень зупинив масове скорочення армії, яку до того зменшували
по 75-80 тисяч осіб на рік.



Визначив сім загроз
воєнній безпеці України. Сформулював для армії конкретні завдання, довів їх до
кожного командира бригади і полку за підписом міністра - вперше за роки
незалежності. Щоб кожен командир знав, як діяти на випадок будь-якої загрози.



Головним пріоритетом
визначив бойову підготовку. Льотчики літали більше, ніж російські - по 70-90
годин на рік, штурмовики - 110 годин. В море виходило понад 20 військових
кораблів і суден - більше, ніж міг виставити Чорноморський флот Росії.
Аеромобільні війська виконували понад 20 тисяч стрибків з парашутом щороку.



На полігонах особисто
перевіряв професійний рівень офіцерів - стрільбу з бойових машин, вогневу і
фізичну підготовку - від лейтенанта-командира взводу до полковника-комбрига.



Рішуче боровся з
корупцією. Усі структури Міноборони були позбавлені права торгувати майном.
Солдати не будували дачі генералам. Хто з командирів порушував цей наказ -
втрачав посаду. За знущання над солдатом, фінансові зловживання і хабарництво
знімав погони і звільняв з армії без пенсії.



Запровадив прозорі
використання бюджетних коштів і розподіл житла. Дотепер газета «Народна армія»
публікує дані про кожну виділену квартиру. Міноборони було єдиним
міністерством, яке в Інтернеті розміщувало інформацію про порушення разом із
наказами міністра про покарання корупціонерів.



Змусив олігархів
доплатити понад 200 млн грн за раніше укладені невигідні угоди і контракти. Це
дозволило 2005-го року надати військовим у 2,7 разів більше квартир, ніж у
2004-му, збудувати для контрактників ******* гуртожитки, кращі, ніж в арміях
Польщі, Угорщини і Словаччини. За час перебування Анатолія Гриценка на посаді
міністра, за рахунок реалізованого надлишкового майна Міноборони надавало
службовцям Збройних сил по 5-7 тисяч квартир щорічно. Останні ж роки Міноборони
надає лише 200-300 квартир щорічно…



Військові шпиталі
отримали медобладнання більше, ніж за всі попередні роки незалежності.
Укомплектував п'ять мобільних шпиталів, перевірив їх у дії підняттям по тривозі
і маршем на відстань 820 кілометрів. Були введені у дію три санітарних вертольоти
та медичний літак Ан-26 «Віта».



Було розроблено
програму створення Сил спеціальних операцій, введено в дію наказом міністра в
грудні 2007-го.



Запроваджено 4
програми з розробки власних ракетного комплексу «Сапсан», автоматизованих
систем управління видів ЗСУ, військово-транспортних літаків АН-70,
багатоцільових кораблів типу «корвет».



Запровадив перехід на
стандарти Північно-Атлантичного альянсу. Ввів систему забезпечення Збройних Сил
за стандартами західних країн, коли солдатів звільняють від необхідності
займатися невластивою для військової служби роботою - працювати на кухні, прати
обмундирування.



Збільшено рівень
грошового забезпечення солдат строкової служби втричі, контрактників і молодших
офіцерів - удвічі. Чисельність генералів скорочено до норм армії європейських
країн.



Був єдиним міністром,
який розмістив номер свого мобільного телефону в Інтернеті.



Цитати:



«Ґрунтовна освіта,
знання сильних та слабких сторін Збройних Сил, навчання в США помогли Анатолію
Гриценку оновлювати армію за кращими світовими зразками. Після Гриценка
змінилося вісім міністрів оборони. Іноді цю посаду обіймали антиукраїнські
посадовці, які розвалювали військо. Однак українська армія є. Вона довела
здатність захищати країну. Досі офіцери згадують Анатолія Степановича як
вимогливого професіонала та людину залізної волі», - Микола Нещадим,
генерал-лейтенант запасу.



«Анатолій Гриценко
має довіру в армії серед простих солдат і офіцерів. Це людина, яка активно та
успішно впроваджує в життя реформи. Гриценко має тільки позитивні відгуки і
всередині країни, і ззовні, причому як зі Сходу, так і з Заходу», - Валерій Чалий, у 2007 році - директор
міжнародних програм Центру Разумкова, нині - заступник голови Адміністрації
Президента.
 показать весь комментарий
 
Конструктивні кроки Анатолія Гриценка на посаді міністра
оборони*

22 жовтень, 2014, 14:13

В умовах конфлікту на
Донбасі та передвиборчої істерії більшість політичних сил довільно тлумачить інформацію,
пов'язану зі сферою оборони країни. Особливо дістається лідеру «Громадянської позиції»
(№ 27 у виборчому бюлетені) Анатолію Гриценку. Судячи з кількості замовної «чорнухи»,
олігархи бояться саме цього політика.



Наприклад, однією з
тем для критики його діяльності є Дніпропетровський військовий госпіталь, який
сьогодні опинився в руках російського державного банку ВТБ. Однак ніхто з
критиків не каже, що в період, коли Гриценко був міністром оборони, були
підготовлені і підписані базові рішення по будівництву на тій території
********* високотехнологічного, оснащеного усім необхідним обладнанням
госпіталю.



І цей госпіталь мав
залишитися у власності Міністерства оборони. Ось з цим він передав справу
наступному міністру Юрію Єханурову. І як виявила Генпрокуратура, всі документи,
які були підписані в період керівництва Міноборони Гриценко, були законні,
правильні, і вигідні країні. Але після цього, в період наступного міністра,
знайшлися люди, прокуратура знає їх прізвища, які змінили суть договору
додатковими угодами, що дозволило передати в інші руки цей об'єкт.



Тому сьогодні при
бажанні генеральний та військовий прокурори можуть зупинити дію додаткових угод
і забрати об'єкт назад в Міноборони. І таких замовних дурниць із наближенням
дня голосування стає все більше й більше.



Виникає закономірне питання: яким же міністром оборони був
Анатолій Гриценко? Наведемо тільки факти.



Анатолій Гриценко
одним із перших рішень зупинив масове скорочення армії, яку до того зменшували
по 75-80 тисяч осіб на рік.



Визначив сім загроз
воєнній безпеці України. Сформулював для армії конкретні завдання, довів їх до
кожного командира бригади і полку за підписом міністра - вперше за роки
незалежності. Щоб кожен командир знав, як діяти на випадок будь-якої загрози.



Головним пріоритетом
визначив бойову підготовку. Льотчики літали більше, ніж російські - по 70-90
годин на рік, штурмовики - 110 годин. В море виходило понад 20 військових
кораблів і суден - більше, ніж міг виставити Чорноморський флот Росії.
Аеромобільні війська виконували понад 20 тисяч стрибків з парашутом щороку.



На полігонах особисто
перевіряв професійний рівень офіцерів - стрільбу з бойових машин, вогневу і
фізичну підготовку - від лейтенанта-командира взводу до полковника-комбрига.



Рішуче боровся з
корупцією. Усі структури Міноборони були позбавлені права торгувати майном.
Солдати не будували дачі генералам. Хто з командирів порушував цей наказ -
втрачав посаду. За знущання над солдатом, фінансові зловживання і хабарництво
знімав погони і звільняв з армії без пенсії.



Запровадив прозорі
використання бюджетних коштів і розподіл житла. Дотепер газета «Народна армія»
публікує дані про кожну виділену квартиру. Міноборони було єдиним
міністерством, яке в Інтернеті розміщувало інформацію про порушення разом із
наказами міністра про покарання корупціонерів.



Змусив олігархів
доплатити понад 200 млн грн за раніше укладені невигідні угоди і контракти. Це
дозволило 2005-го року надати військовим у 2,7 разів більше квартир, ніж у
2004-му, збудувати для контрактників ******* гуртожитки, кращі, ніж в арміях
Польщі, Угорщини і Словаччини. За час перебування Анатолія Гриценка на посаді
міністра, за рахунок реалізованого надлишкового майна Міноборони надавало
службовцям Збройних сил по 5-7 тисяч квартир щорічно. Останні ж роки Міноборони
надає лише 200-300 квартир щорічно…



Військові шпиталі
отримали медобладнання більше, ніж за всі попередні роки незалежності.
Укомплектував п'ять мобільних шпиталів, перевірив їх у дії підняттям по тривозі
і маршем на відстань 820 кілометрів. Були введені у дію три санітарних вертольоти
та медичний літак Ан-26 «Віта».



Було розроблено
програму створення Сил спеціальних операцій, введено в дію наказом міністра в
грудні 2007-го.



Запроваджено 4
програми з розробки власних ракетного комплексу «Сапсан», автоматизованих
систем управління видів ЗСУ, військово-транспортних літаків АН-70,
багатоцільових кораблів типу «корвет».



Запровадив перехід на
стандарти Північно-Атлантичного альянсу. Ввів систему забезпечення Збройних Сил
за стандартами західних країн, коли солдатів звільняють від необхідності
займатися невластивою для військової служби роботою - працювати на кухні, прати
обмундирування.



Збільшено рівень
грошового забезпечення солдат строкової служби втричі, контрактників і молодших
офіцерів - удвічі. Чисельність генералів скорочено до норм армії європейських
країн.



Був єдиним міністром,
який розмістив номер свого мобільного телефону в Інтернеті.



Цитати:



«Ґрунтовна освіта,
знання сильних та слабких сторін Збройних Сил, навчання в США помогли Анатолію
Гриценку оновлювати армію за кращими світовими зразками. Після Гриценка
змінилося вісім міністрів оборони. Іноді цю посаду обіймали антиукраїнські
посадовці, які розвалювали військо. Однак українська армія є. Вона довела
здатність захищати країну. Досі офіцери згадують Анатолія Степановича як
вимогливого професіонала та людину залізної волі», - Микола Нещадим,
генерал-лейтенант запасу.



«Анатолій Гриценко
має довіру в армії серед простих солдат і офіцерів. Це людина, яка активно та
успішно впроваджує в життя реформи. Гриценко має тільки позитивні відгуки і
всередині країни, і ззовні, причому як зі Сходу, так і з Заходу», - Валерій Чалий, у 2007 році - директор
міжнародних програм Центру Разумкова, нині - заступник голови Адміністрації
Президента.
 показать весь комментарий
 
Перед самыми выборами на грища нападут насильники, чтоб его "честь" отнять. Ну а что ему еще придумать?))))
 показать весь комментарий
 
 
Лера Лера будет лично честь у старика отнимать У штабі Гриценка виявили пристрої для прослуховування - Цензор.НЕТ 7325
 показать весь комментарий
 
а может луценчиха за сына отомстит боюсь не выживет старик
 показать весь комментарий
 
не істери, рошеномізке ! вже ідуть-ідуть колії зі швайками по твого порохохряка!
 показать весь комментарий
 
Мостовая заподозрила, что Гриценко ей изменяет с Чумаком..
 показать весь комментарий
 
О, старые плечевые порохоботки Лера и Шрэка появились.
После Гыги я говорил - щас любители шокоанилингуса на тему налетят!
 показать весь комментарий
 
 
У Гриця какая то маниакальная одержимость свести свой рейтинг к нулю Что ни пук то в лужу У штабі Гриценка виявили пристрої для прослуховування - Цензор.НЕТ 7583
 показать весь комментарий
 
 
стесняюсь спросить - у тебя и вправду такая фамилия???))))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Эти вот шайбы - устройства аудио-видео наблюдения в 2019 году???!!! У штабі Гриценка виявили пристрої для прослуховування - Цензор.НЕТ 8216

А нашли их как? Споткнулись об эти доробла шоле? У штабі Гриценка виявили пристрої для прослуховування - Цензор.НЕТ 2527
 показать весь комментарий
 
 
Они наверно не видели в глаза современной аппаратуры
 показать весь комментарий
 
Стопудово видели. Уверен, шо семья этого депутанга живет в "умном доме" с кучей датчиков.

Просто все это цирк для лохов.
 показать весь комментарий
 
в нашем конченом государстве(не путать с страной) "утергейт" не возможен по определению - у барыги под контролем ВСЕ! порохнявые пошли ва банк - им есть что терять!
 показать весь комментарий
 
По вою,лаю и плеванию говном соевых проституток сразу видно РЕАЛЬНЫЕ рейтинги кандидатов... У штабі Гриценка виявили пристрої для прослуховування - Цензор.НЕТ 7213
 показать весь комментарий
 
Якщо ти маєш на увазі "рейтинг" Дрища то з тим " рейтингом" якщо йому піти попісяти то хіба що лише сидячи..😁😁😁
 показать весь комментарий
 
20 травня 2018 року колишній заступник голови СБУ Віктор Трепак заявив про сплановану на Банковій спецоперацію з дискредитації Гриценка, а саме: « Наразі ж основна увага Банкової прикута до … лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка. Владу неабияк стурбували останні результати соціологічних досліджень, які стабільно фіксують досить високий особистий рейтинг цього політика, а головне - зростання його електоральних симпатій. Провладні політтехнологи добре розуміють, що якщо так буде продовжуватись, то А. Гриценко цілком може вийти на перші позиції президентських перегонів.
Відтак прийнято рішення - нанести якомога сильний удар по лідеру «Громадянської позиції». За наявною інформацією, уже сплановано відповідну спецоперацію. В основу дискредитації А. Гриценка буде покладено кримінальне провадження стосовно нього з повідомленням підозри у вчиненні корисливих посадових зловживань на посаді Міністра оборони (2005-2007 рр.). Підготовча робота вже проведена…
За планом першим має включитися профільний комітет ВР, який опікується питаннями оборони і безпеки, - на нього покладається функція ініціювання відповідних перевірок «за зверненнями» з використанням депутатських та парламентських можливостей. Використовуючи у такий спосіб парламентський комітет, Банкова таким чином намагатиметься приховати свою ключову роль у цій операції. А далі за роботу візьмуться контрольовані правоохоронні органи. Уся ця діяльність супроводжуватиметься широким інформаційним висвітленням з потрібними акцентами, які розставлятимуть відомі провладні спікери (наразі вони визначені).
Реалізація цієї спецоперації з дискредитації А. Гриценка розпочнеться найближчим часом
 показать весь комментарий
 
Лучше, чем сам Гриценко и его соратники, с дискредитацией себя любимых, никто не справиться.
 показать весь комментарий
 
Ага, в сортирі штабу знайшли. І вся прослушка була схована під персональним унітазом Дрища..😁😁😁
 показать весь комментарий
 
Эти наушники от телефункена даже на блошином рынке уже лет 30 не купишь.
Просто смешно было смотреть.
 показать весь комментарий
 
Оце сидю і думаю, кого більше чмирять: юльку-варофку, чи Грицика. За того і голосуватиму.
 показать весь комментарий
 
Вот эти огромные белые коробочки с проводами он называет "пусковые устройства, которые запускают видео или аудио". Интересно как тогда выглядят устройства которые собственно будут записывать видео и аудио?
 показать весь комментарий
 
Вспомнил такого же клоуна - Михуйло Сракашвили называется. Так вот, в каком-то городе во время ихнего "пикника" они тоже в гостинице нашли прослушку. Но. В чем хохма. Выложили фотку какой-то електронной хрени, купленной в магазине, причем с паспортом и гарантийным талоном, чеком. Мол, поганцы этакие, власть прослушивать великого реформатора хотела. Так вот, это приблизительно из той же оперы. Я про цацки, которыми он трясет
 показать весь комментарий
 
 
Это тока в антикварном магазине или на блошином рынке у пенсов-радиолюбителей купить можно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ штабе Гриценко обнаружили устройства для прослушивания. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх