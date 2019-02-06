 В штабе Гриценко обнаружили устройства для прослушивания. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время выступления в Верховной Раде заявил народный депутат и председатель Центрального штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак.
"Я обращаюсь к штабам всех кандидатов в президенты, не исключая действующего Президента. Призываю проверить все, что есть вокруг вас. Эти пять устройств были найдены в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудио. Сомневаюсь, что это может установить частная правоохранительная структура. Я думаю, без вмешательства государства здесь не обошлось", - уверен Виктор Чумак.
...
Он добавил, что в то время, когда вопросами безопасности должны заниматься Генеральная прокуратура и Служба безопасности, они демонстрируют абсолютную бездеятельность и вместо этого безосновательно обвиняют Анатолия Гриценко.
Сечас эти мухи налетят на ветку!
микрофоны лепят.
Гриценко: Порошенко
піде під суд, в разі обрання мене ...
https://www.youtube.com/watch?v=FKeRrWYOVeU
ворюга мальдивский должен сидеть.. за расцвет коррупции, за офшоры, за Илловайск.
оборони*
22 жовтень, 2014, 14:13
В умовах конфлікту на
Донбасі та передвиборчої істерії більшість політичних сил довільно тлумачить інформацію,
пов'язану зі сферою оборони країни. Особливо дістається лідеру «Громадянської позиції»
(№ 27 у виборчому бюлетені) Анатолію Гриценку. Судячи з кількості замовної «чорнухи»,
олігархи бояться саме цього політика.
Наприклад, однією з
тем для критики його діяльності є Дніпропетровський військовий госпіталь, який
сьогодні опинився в руках російського державного банку ВТБ. Однак ніхто з
критиків не каже, що в період, коли Гриценко був міністром оборони, були
підготовлені і підписані базові рішення по будівництву на тій території
********* високотехнологічного, оснащеного усім необхідним обладнанням
госпіталю.
І цей госпіталь мав
залишитися у власності Міністерства оборони. Ось з цим він передав справу
наступному міністру Юрію Єханурову. І як виявила Генпрокуратура, всі документи,
які були підписані в період керівництва Міноборони Гриценко, були законні,
правильні, і вигідні країні. Але після цього, в період наступного міністра,
знайшлися люди, прокуратура знає їх прізвища, які змінили суть договору
додатковими угодами, що дозволило передати в інші руки цей об'єкт.
Тому сьогодні при
бажанні генеральний та військовий прокурори можуть зупинити дію додаткових угод
і забрати об'єкт назад в Міноборони. І таких замовних дурниць із наближенням
дня голосування стає все більше й більше.
Виникає закономірне питання: яким же міністром оборони був
Анатолій Гриценко? Наведемо тільки факти.
Анатолій Гриценко
одним із перших рішень зупинив масове скорочення армії, яку до того зменшували
по 75-80 тисяч осіб на рік.
Визначив сім загроз
воєнній безпеці України. Сформулював для армії конкретні завдання, довів їх до
кожного командира бригади і полку за підписом міністра - вперше за роки
незалежності. Щоб кожен командир знав, як діяти на випадок будь-якої загрози.
Головним пріоритетом
визначив бойову підготовку. Льотчики літали більше, ніж російські - по 70-90
годин на рік, штурмовики - 110 годин. В море виходило понад 20 військових
кораблів і суден - більше, ніж міг виставити Чорноморський флот Росії.
Аеромобільні війська виконували понад 20 тисяч стрибків з парашутом щороку.
На полігонах особисто
перевіряв професійний рівень офіцерів - стрільбу з бойових машин, вогневу і
фізичну підготовку - від лейтенанта-командира взводу до полковника-комбрига.
Рішуче боровся з
корупцією. Усі структури Міноборони були позбавлені права торгувати майном.
Солдати не будували дачі генералам. Хто з командирів порушував цей наказ -
втрачав посаду. За знущання над солдатом, фінансові зловживання і хабарництво
знімав погони і звільняв з армії без пенсії.
Запровадив прозорі
використання бюджетних коштів і розподіл житла. Дотепер газета «Народна армія»
публікує дані про кожну виділену квартиру. Міноборони було єдиним
міністерством, яке в Інтернеті розміщувало інформацію про порушення разом із
наказами міністра про покарання корупціонерів.
Змусив олігархів
доплатити понад 200 млн грн за раніше укладені невигідні угоди і контракти. Це
дозволило 2005-го року надати військовим у 2,7 разів більше квартир, ніж у
2004-му, збудувати для контрактників ******* гуртожитки, кращі, ніж в арміях
Польщі, Угорщини і Словаччини. За час перебування Анатолія Гриценка на посаді
міністра, за рахунок реалізованого надлишкового майна Міноборони надавало
службовцям Збройних сил по 5-7 тисяч квартир щорічно. Останні ж роки Міноборони
надає лише 200-300 квартир щорічно…
Військові шпиталі
отримали медобладнання більше, ніж за всі попередні роки незалежності.
Укомплектував п'ять мобільних шпиталів, перевірив їх у дії підняттям по тривозі
і маршем на відстань 820 кілометрів. Були введені у дію три санітарних вертольоти
та медичний літак Ан-26 «Віта».
Було розроблено
програму створення Сил спеціальних операцій, введено в дію наказом міністра в
грудні 2007-го.
Запроваджено 4
програми з розробки власних ракетного комплексу «Сапсан», автоматизованих
систем управління видів ЗСУ, військово-транспортних літаків АН-70,
багатоцільових кораблів типу «корвет».
Запровадив перехід на
стандарти Північно-Атлантичного альянсу. Ввів систему забезпечення Збройних Сил
за стандартами західних країн, коли солдатів звільняють від необхідності
займатися невластивою для військової служби роботою - працювати на кухні, прати
обмундирування.
Збільшено рівень
грошового забезпечення солдат строкової служби втричі, контрактників і молодших
офіцерів - удвічі. Чисельність генералів скорочено до норм армії європейських
країн.
Був єдиним міністром,
який розмістив номер свого мобільного телефону в Інтернеті.
Цитати:
«Ґрунтовна освіта,
знання сильних та слабких сторін Збройних Сил, навчання в США помогли Анатолію
Гриценку оновлювати армію за кращими світовими зразками. Після Гриценка
змінилося вісім міністрів оборони. Іноді цю посаду обіймали антиукраїнські
посадовці, які розвалювали військо. Однак українська армія є. Вона довела
здатність захищати країну. Досі офіцери згадують Анатолія Степановича як
вимогливого професіонала та людину залізної волі», - Микола Нещадим,
генерал-лейтенант запасу.
«Анатолій Гриценко
має довіру в армії серед простих солдат і офіцерів. Це людина, яка активно та
успішно впроваджує в життя реформи. Гриценко має тільки позитивні відгуки і
всередині країни, і ззовні, причому як зі Сходу, так і з Заходу», - Валерій Чалий, у 2007 році - директор
міжнародних програм Центру Разумкова, нині - заступник голови Адміністрації
Президента.
оборони*
22 жовтень, 2014, 14:13
В умовах конфлікту на
Донбасі та передвиборчої істерії більшість політичних сил довільно тлумачить інформацію,
пов'язану зі сферою оборони країни. Особливо дістається лідеру «Громадянської позиції»
(№ 27 у виборчому бюлетені) Анатолію Гриценку. Судячи з кількості замовної «чорнухи»,
олігархи бояться саме цього політика.
Наприклад, однією з
тем для критики його діяльності є Дніпропетровський військовий госпіталь, який
сьогодні опинився в руках російського державного банку ВТБ. Однак ніхто з
критиків не каже, що в період, коли Гриценко був міністром оборони, були
підготовлені і підписані базові рішення по будівництву на тій території
********* високотехнологічного, оснащеного усім необхідним обладнанням
госпіталю.
І цей госпіталь мав
залишитися у власності Міністерства оборони. Ось з цим він передав справу
наступному міністру Юрію Єханурову. І як виявила Генпрокуратура, всі документи,
які були підписані в період керівництва Міноборони Гриценко, були законні,
правильні, і вигідні країні. Але після цього, в період наступного міністра,
знайшлися люди, прокуратура знає їх прізвища, які змінили суть договору
додатковими угодами, що дозволило передати в інші руки цей об'єкт.
Тому сьогодні при
бажанні генеральний та військовий прокурори можуть зупинити дію додаткових угод
і забрати об'єкт назад в Міноборони. І таких замовних дурниць із наближенням
дня голосування стає все більше й більше.
Виникає закономірне питання: яким же міністром оборони був
Анатолій Гриценко? Наведемо тільки факти.
Анатолій Гриценко
одним із перших рішень зупинив масове скорочення армії, яку до того зменшували
по 75-80 тисяч осіб на рік.
Визначив сім загроз
воєнній безпеці України. Сформулював для армії конкретні завдання, довів їх до
кожного командира бригади і полку за підписом міністра - вперше за роки
незалежності. Щоб кожен командир знав, як діяти на випадок будь-якої загрози.
Головним пріоритетом
визначив бойову підготовку. Льотчики літали більше, ніж російські - по 70-90
годин на рік, штурмовики - 110 годин. В море виходило понад 20 військових
кораблів і суден - більше, ніж міг виставити Чорноморський флот Росії.
Аеромобільні війська виконували понад 20 тисяч стрибків з парашутом щороку.
На полігонах особисто
перевіряв професійний рівень офіцерів - стрільбу з бойових машин, вогневу і
фізичну підготовку - від лейтенанта-командира взводу до полковника-комбрига.
Рішуче боровся з
корупцією. Усі структури Міноборони були позбавлені права торгувати майном.
Солдати не будували дачі генералам. Хто з командирів порушував цей наказ -
втрачав посаду. За знущання над солдатом, фінансові зловживання і хабарництво
знімав погони і звільняв з армії без пенсії.
Запровадив прозорі
використання бюджетних коштів і розподіл житла. Дотепер газета «Народна армія»
публікує дані про кожну виділену квартиру. Міноборони було єдиним
міністерством, яке в Інтернеті розміщувало інформацію про порушення разом із
наказами міністра про покарання корупціонерів.
Змусив олігархів
доплатити понад 200 млн грн за раніше укладені невигідні угоди і контракти. Це
дозволило 2005-го року надати військовим у 2,7 разів більше квартир, ніж у
2004-му, збудувати для контрактників ******* гуртожитки, кращі, ніж в арміях
Польщі, Угорщини і Словаччини. За час перебування Анатолія Гриценка на посаді
міністра, за рахунок реалізованого надлишкового майна Міноборони надавало
службовцям Збройних сил по 5-7 тисяч квартир щорічно. Останні ж роки Міноборони
надає лише 200-300 квартир щорічно…
Військові шпиталі
отримали медобладнання більше, ніж за всі попередні роки незалежності.
Укомплектував п'ять мобільних шпиталів, перевірив їх у дії підняттям по тривозі
і маршем на відстань 820 кілометрів. Були введені у дію три санітарних вертольоти
та медичний літак Ан-26 «Віта».
Було розроблено
програму створення Сил спеціальних операцій, введено в дію наказом міністра в
грудні 2007-го.
Запроваджено 4
програми з розробки власних ракетного комплексу «Сапсан», автоматизованих
систем управління видів ЗСУ, військово-транспортних літаків АН-70,
багатоцільових кораблів типу «корвет».
Запровадив перехід на
стандарти Північно-Атлантичного альянсу. Ввів систему забезпечення Збройних Сил
за стандартами західних країн, коли солдатів звільняють від необхідності
займатися невластивою для військової служби роботою - працювати на кухні, прати
обмундирування.
Збільшено рівень
грошового забезпечення солдат строкової служби втричі, контрактників і молодших
офіцерів - удвічі. Чисельність генералів скорочено до норм армії європейських
країн.
Був єдиним міністром,
який розмістив номер свого мобільного телефону в Інтернеті.
Цитати:
«Ґрунтовна освіта,
знання сильних та слабких сторін Збройних Сил, навчання в США помогли Анатолію
Гриценку оновлювати армію за кращими світовими зразками. Після Гриценка
змінилося вісім міністрів оборони. Іноді цю посаду обіймали антиукраїнські
посадовці, які розвалювали військо. Однак українська армія є. Вона довела
здатність захищати країну. Досі офіцери згадують Анатолія Степановича як
вимогливого професіонала та людину залізної волі», - Микола Нещадим,
генерал-лейтенант запасу.
«Анатолій Гриценко
має довіру в армії серед простих солдат і офіцерів. Це людина, яка активно та
успішно впроваджує в життя реформи. Гриценко має тільки позитивні відгуки і
всередині країни, і ззовні, причому як зі Сходу, так і з Заходу», - Валерій Чалий, у 2007 році - директор
міжнародних програм Центру Разумкова, нині - заступник голови Адміністрації
Президента.
После Гыги я говорил - щас любители шокоанилингуса на тему налетят!
А нашли их как? Споткнулись об эти доробла шоле?
Просто все это цирк для лохов.
Відтак прийнято рішення - нанести якомога сильний удар по лідеру «Громадянської позиції». За наявною інформацією, уже сплановано відповідну спецоперацію. В основу дискредитації А. Гриценка буде покладено кримінальне провадження стосовно нього з повідомленням підозри у вчиненні корисливих посадових зловживань на посаді Міністра оборони (2005-2007 рр.). Підготовча робота вже проведена…
За планом першим має включитися профільний комітет ВР, який опікується питаннями оборони і безпеки, - на нього покладається функція ініціювання відповідних перевірок «за зверненнями» з використанням депутатських та парламентських можливостей. Використовуючи у такий спосіб парламентський комітет, Банкова таким чином намагатиметься приховати свою ключову роль у цій операції. А далі за роботу візьмуться контрольовані правоохоронні органи. Уся ця діяльність супроводжуватиметься широким інформаційним висвітленням з потрібними акцентами, які розставлятимуть відомі провладні спікери (наразі вони визначені).
Реалізація цієї спецоперації з дискредитації А. Гриценка розпочнеться найближчим часом
Просто смешно было смотреть.