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 Экономика
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Все про:Либанова (14) трудовая миграция (177)

 Государство должно обеспечить контроль над ценами, которые отталкивают людей, тогда трудовая миграция сократится, - Либанова

Государство должно обеспечить контроль над ценами на товары и услуги, чтобы украинцы чувствовали себя комфортнее. В таком случае уровень трудовой миграции за границу будет значительно ниже.

Такое мнение во времы круглого стола "Как украинцам остаться жить и работать в Украине" высказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова. По ее словам, власти должны сделать все, чтобы в ближайшие годы направление миграции изменилось и украинцы начали возвращаться на родину.

"Мы должны говорить о создании высокопродуктивных рабочих мест. Но этого недостаточно, ведь люди уезжают не из-за того, что их не устраивает низкая продуктивность работы, а из-за низкой зарплаты. Тут государство должно обеспечить контроль над ценами товаров и услуг, которые отталкивают людей", - считает Либанова.

Сейчас, по мнению социолога, социальная политика государства направлена на справедливое распределение бюджетных денег. Такой подход правильный, но этого недостаточно.

"Социальная политика должна таким способом формировать экономические приоритеты, чтобы поддерживать легально работающий бизнес в Украине", - подчеркнула Элла Либанова.

Отметим, в ходе круглого стола представители крупного украинского бизнеса представили программу, которая призвана уменьшить трудовую миграцию украинцев и создать новые рабочие места.

Источник: https://censor.net.ua/n3110202
 
   
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Опять о том же, у нас реформы идут, "потужные", а вы о зарплатах.
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еще одно дебильное порождение Карла Маркса
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Який контроль за цінами? Ринкова ж економіка, ніби як.
Совок давно вкляк.
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Что они городят?! Откуда вылазят все эти недоумки и городят глупости космического масштаба!
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Вот такие люди получают зарплату из налогов от бизнеса. А потом голосуют за закон против бизнесменов
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Ну ведь, согласитесь, уровень высказывания как у зашкваренного курощупа захара из дырляндии! Помнится он тоже ходил там пафосно по магазинам и указывал продавцам какие цены, на что устанавливать! Боже, страна реально нуждается в грамотных кризис-менеджерах, а мы имеем дело с некомпетентными олигофренами, по другому их не могу назвать!
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Судя по загару - только с Венисуэлы вернулась
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Как кто сказал? Мы много едим, поэтому лучше поедем за границу работать и там нормально будем кушать, в рот зато ни кто не заглядывает
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Міграція вже скорочується, виїжджає менше, а ті, що виїхали повертаються.
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Куда возвращаются?В Эстонию?Вы хотя бы полуправду госданных почитайте и не городите чепуху.
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Уберите эту идиотку от клавы, если не хотите иметь продукты по карточкам
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шо за социалистическая тётя,эта Эллочка?работой обеспечивает не государство,а работодатели.и не государство должно контроллировать цены. Государство должно обеспечить контроль над ценами, которые отталкивают людей, тогда трудовая миграция сократится, - Либанова - Цензор.НЕТ 8285
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лучше бы к профсоюзам обратилась,шоб они позаботились об уровнях зарплат.
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Тетя перепутала 1969 с 2019 или потерялась во времени
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ракурс для фото она выбирала просто долго
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Що б ти, курво, на ту мінімалку усе життя жило!!!
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Какой контроль со стороны государства! В ценах заложены энергозатраты, растаможка, коррупционная составляющая.
Должна быть здоровая конкуренция, а не монополия.
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Какая дура. Не цены нужно снижать, а зарплаты поднимать.
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Цены на товары и услуги должен устанавливать рынок и здоровая конкуренция, а не государство. З\п входит в себестоимость товаров и услуг, и здесь уже собственник устанавливает ее уровень на основе своих возможностей и хотелок по прибыли. И если хотелки собственника не совпадают с хотелками работника, то и происходит отток кадров. И либо собственник выводит зп на рыночный уровень, либо сворачивает свой бизнес.
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Контроль над ценами рано или поздно закончится Венесуелой)
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От государства требуется главное - не допускать монополии на рынке.
Отправьте её в Северную Корею.
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ця Елла темна та неосвічена, не контроль держави над цінами , а демонополізація економіки, конкуренція дають зменшення ціни, а ще зменшення дурноватих податків.
Мордочку воно підперло і робить розумний вигляд. Елла, не читай ти Леніна на ніч, читай щось *******.
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Дураки всегда найдутся. Но почему мы должны финансировать их сборища - всякие там институты
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Очень бы хотелось от государства - контроль за качеством, как товаров, так и услуг.
Хочется ездить по нормальным дорогам и питаться не пальмовым маслом.
Да, много "бизнесменов" бы разорилось, ну и х... с ними.
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Эта курица слышала что-то о конкуренции? Скажите ей кто-то, что любой контроль над ценами закончится дефицитом и покупками "из под прилавка по блату".. где таких дур берут вообще?
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Украина - это колхоз!
Украина - это Венесуэла!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГосударство должно обеспечить контроль над ценами, которые отталкивают людей, тогда трудовая миграция сократится, - Либанова
 
 
 
 
 
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