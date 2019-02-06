 Государство должно обеспечить контроль над ценами, которые отталкивают людей, тогда трудовая миграция сократится, - Либанова

Такое мнение во времы круглого стола "Как украинцам остаться жить и работать в Украине" высказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова. По ее словам, власти должны сделать все, чтобы в ближайшие годы направление миграции изменилось и украинцы начали возвращаться на родину.

"Мы должны говорить о создании высокопродуктивных рабочих мест. Но этого недостаточно, ведь люди уезжают не из-за того, что их не устраивает низкая продуктивность работы, а из-за низкой зарплаты. Тут государство должно обеспечить контроль над ценами товаров и услуг, которые отталкивают людей", - считает Либанова.

Сейчас, по мнению социолога, социальная политика государства направлена на справедливое распределение бюджетных денег. Такой подход правильный, но этого недостаточно.

"Социальная политика должна таким способом формировать экономические приоритеты, чтобы поддерживать легально работающий бизнес в Украине", - подчеркнула Элла Либанова.

Отметим, в ходе круглого стола представители крупного украинского бизнеса представили программу, которая призвана уменьшить трудовую миграцию украинцев и создать новые рабочие места.