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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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 Супрун: Решение суда о моем отстранении блокирует доставку жизненно важных лекарств и вакцин в медучреждения

Решение Окружного административного суда г. Киева, запретившего Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, блокирует доставку жизненно важных лекарств и вакцин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала отстраненная от должности и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Ничто так не объединяет украинское общество, как защита изменений в медицинской сфере. Спасибо всем гражданам, общественным организациям, медикам, ассоциациям и народным депутатам, которые вчера выразили нашей команде поддержку и возмущение судейским произволом.

Спасибо Петру Порошенко, Владимиру Гройсману и Андрею Парубию за четкую позицию относительно поддержки трансформации здравоохранения Украины. Теперь нам надо оперативно урегулировать сложившуюся ситуацию", - написала она.

Супрун подчеркнула, что сейчас поставлены под угрозу изменения, которые удалось достичь ее команде. Однако перед командой Минздрава стоит ряд очень конкретных проблем и вопросов: "Как лекарства, закупленные на сумму более 633 миллионов гривен за средства налогоплательщиков, которые готовятся к отправке в регионы на складах Минздрава Украины, будут отправлены в медучреждения? Ведь распределение препаратов происходит с подписью и.о. министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст немедленно обжалует решение суда об отстранении Супрун. Оно абсурдно и безответственно, - Петренко

На складах государственных предприятий "Укрвакцина" и "Укрмедпостач" готовятся к развозке в регионы жизненно необходимые препараты по 33 программам государственных закупок. Это вакцины против кори, которые являются единственным средством, чтобы остановить вспышку болезни. Это лекарства для онкобольных детей и взрослых, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии.

Кто подпишет договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета-2019? Потому что полномочия подписывать договора также имеет только и.о. министра".

Кроме того она отметила, что под угрозой также находятся своевременные закупки и поставки лекарств за счет бюджета этого года: "МОЗ Украины в рекордные сроки начал процесс закупок. Однако из-за того, что сейчас никто не уполномочен исполнять обязанности министра, заключение договоров с закупщиками может не состояться вовремя".

"Сорванные сроки поставок приведут к тому, что тысячи людей останутся без лечения. А доверие к международным организациям, которые не дают воровать средства из государственного бюджета и помогают закупать в разы больше лекарств, вакцин, стентов и других необходимых медицинских изделий - будет потеряно.

Кто подпишет документы об отправке на лечение за границу 44 граждан? Потому что приказы об отправке подписывает и.о. министра.

Речь идет о безопасности, здоровье и жизни миллионов людей. Я готова подписывать все необходимое.

Сегодня возвращаюсь в Украину из командировки в США, которая была отменена в связи с постановлением судьи Каракашьяна. Мы должны в кратчайшие сроки восстановить работу Министерства", - резюмировала Супрун.

Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Супрун: Решение суда о моем отстранении блокирует доставку жизненно важных лекарств и вакцин в медучреждения 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110200
 
   
 Топ комментарии
 
у мусийчука и шляшка свои интересы шкурные..им наплевать на людей простых...минимум 100000 или ка ты сказал мусийчук?!
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Поддерживаю пани Супрун категорически Супрун: Решение суда о моем отстранении блокирует доставку жизненно важных лекарств и вакцин в медучреждения - Цензор.НЕТ 9065 Это ватное болото совкового образования и медицины надо было разогнать еще в начале нашей с вами независимости...как это сделали в ныне нормальных странах. А мы все на внуков перекладываем...которых скоро и не останется совсем. Только внешенее управление дикарями сделает их цивилизованными.
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Виновные за срыв поставок и судейский произвол,наказаны будут?
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Невже не можна якийсь пристойніший аргумент знайти,аніж оті ліки?Таке враження,що пані Супрун замовлені медикаменти з центрального складу в регіони перетягувала на власному горбі і тепер,коли її копнули цього вже не зробить ніхто...
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бла-бла-бла! а коли Сємочкін блокував пів-року поставки препаратів у чиїй сраці був язик пані Супрун?
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и все же...не касаясь проф.деятельности...
чисто по крючкотворчески - ИО не может быть вечным.. почему те, кто сейчас так выражает ей поддержку - парубий, гроцман и сам пан полрошенки... не сделали ее прибывание на этой должности законной...железобетонной...чтобы ни один швондер не смог прикопаться????
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Сергій Лещенко
14 ч. ·

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК ПОРОШЕНКО
Порошенко сегодня показал циничное мастерство игры с двух рук.
👉👉 Одной рукой он делит с Медведчуком рынки дизеля, автомобильного газа, дает добро Антимонопольному комитету отдать куму Путина собственность Роснефти и Транснефти в Украине. Это не говоря о том, как Порошенко и Медведчук сообща юзают каналы 112 и Ньюсван.
👉👉 А другой рукой Порошенко за два месяца до выборов решил возбудить дело против Медведчука за госизмену. Выигрывают от этого спектакля оба. Порошенко переключает внимание с конкретного денежного схематоза на бесперспективное уголовное дело, а в медиа разгоняет сигнал, что "вот, наконец прихватили Медведчука!". Ага, с разбега! Выгодно все происходящее и Медведчуку, чтобы в глазах своего избирателя предстать как главный враг Порошенко. Обе стороны получают удовольствие и держат всю страну в дураках.
☝️☝️ Такой же спектакль разыгрывают с увольнением Ульяны Супрун. Одной рукой дается команда прикормленному судье Порошенко (весь Окружной административный суд Киева контролирует Грановский) отстранить Супрун от исполнения обязанностей. Поднимается волна возмущения в интернете, посольства стоят на ушах...
🤙🤙 Вот увидите, через день-два появится Порошенко, решительно осудит "судейскую мафию" и предложит Верховной Раде назначить Ульяну Супрун министром здравоохранения. Возможно, ее кандидатуру даже внесут в зал и ближе к выборам проголосуют, а Порошенко выйдет на трибуну, толкнет пламенную речь "Если не я, то Путин" и лично будет встречать министра с букетом.
🖕🖕Только, когда вы будете смотреть этот водевиль, вспомните, что для назначения генпрокурором кума без высшего образования Порошенко хватило нескольких часов включительно со спецвыпуском газеты "Голос Украины". А для Супрун не хватило трех неполных лет. И не ведитесь на этот унылый лоховской развод.
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Коли Супрун подає заяву (підкріплену відеозаписами) про намагання її підкупити квартирою - все глохне. Коли дибіли з вилами подають клоунські заяви, написані в кокаїновому угарі на гей-вечірці радикальної партії - виграють суд. Якого х...????????
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Некоторые должности пусть назначает премьер и през.
Депутатов нах от кормушки , только портфелями торгуют и голосами .
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Шлюшко-реформатора хренового на вилы!..))
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Скажу, просто. Хреновая "система" раз завязана на личность министра.
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вот и ответ на вопрос -почему..., чтобы обвинить в отсутствии, саботаже и пр и пр.
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ну и вопрос к карманным судьям - почему не взяли во внимание эту угрозу и ответ (от меня) - потому что цель была другая....
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ВОПРОС ДО СУПРУН ! - ГРАЖДАНОЧКА, А ЕСЛИ БЫ ТЫ ТЯЖЕЛО ЗАБОЛЕЛА И ТЫ НЕ СМОГЛА БЫ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ, ЧТО ТОГДА ВСЁ ЗДРАВО ХРАНЕНИЕ УКРАИНЫ ОСТАНОВИЛОСЬ БЫ, А ЖИТЕЛИ УКРАИНЫ СТАЛИ БЫ УМИРАТЬ ПРЯМО НА УЛИЦАХ ОТ НЕХВАТКИ ЛЕКАРСТВ. НУ ПРОСТО БРЕДЯТИНА КАКАЯ ТО.
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шрифт очень мелкий,невозможно читать ,поэтому в спам
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Когда врут наши доморощенные - это понятно, когда врет Супрун - это диагноз. Диагноз системе воровства, лжи, лицемерия, порохоугодничества. Приказ о распределении подпишет первый замминистра или кто-то из замов - и лекарства пойдут. Вопрос ведь не в этом - практически все закупленное - даже международными организациями - через прокладки и офшорные схемы - это и гемофилия, и онкология, и сахарный диабет. Так собирались закупить и диализ, но в аферу вовремя вмешались "Наши Гроши" - не прошло. Ау, пани Уляна? Вы этого не заметили? Не у Вас ли в команде сидит такой себе лизоблюд-решала Линчевский, который посажен именно на денежные потоки. И Супрун типа чистая, вне коррупции.... Вранье, все вранье - и псевдореформа, и псевдомедицина. Гнать надо Вас в шея и пинками под зад!
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