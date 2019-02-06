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 Политика Украины
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 На решение суда об отстранении Супрун подана апелляция, - представитель Кабмина в ВР Денисенко

Представитель Кабмина в ВР Вадим Денисенко (БПП) заявил, что на данный момент не возможно назначить кого-либо, в том числе Ульяну Супрун, министром здравоохранения, так как вопрос уже находится на рассмотрении суда.

Об этом Денисенко рассказал журналистам в кулуарах Рады, комментируя информацию о том, что суд по иску Игоря Мосийчука (Радикальная партия Ляшко) отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Есть заявление Министерства юстиции, о том, что это решение (суда. – Ред.) мягко говоря странное. Подана апелляция", - заявил Денисенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко демонстрирует игру с двух рук, и в случае с Медведчуком, и в ситуации с Супрун, - нардеп Лещенко

По его словам, в данный момент не идет речь о назначении кого бы то ни было на место Супрун. Также, по его словам, поскольку дело находится на рассмотрении суда, речь не идет и о назначении самой Супрун.

"Вопрос находится в судебной плоскости, поэтому в случае назначении сейчас это решение может быть признано не действительным", - объяснил он.

Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/n3110195
 
 
 Топ комментарии
 
Мощная в украине медицинская мафия.Видать сильно Супрун их достала.)
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апеляція також має залишити рішення суду 1-ї інстанції в силі, адже воно правильне.
Зараз спостерігаємо тест на незалежність апеляційної інстанції.
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Если есть закон, то его надо соблюдать. Если сроки и правда вышли, то все правильно. Нужно было производить какие то действия, что бы перевести из статуса ИО в министры и не доводить ситуацию до такого.
Но говорить что закон то есть, но в данном случае им можно пренебречь, крайне неправильно.
по этому у нас и такой бардак. Не нравится, меняйте законы.. но необходимо соблюдать существующие.
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да нет , это не Овоща,Гепу судить , тут Санта Барбара будет быстрой( не больше недели ) и это наглядный пример какие у нас " независимые " суки в мантиях
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Пора разогнать Этих судей. И пригласить англичан
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можно и без английских судей , пару немцев с автоматами заместо администраций и судей в каждый район , через полгода будет порядок На рішення суду про відсторонення Супрун подано апеляцію, - представник Кабміну у ВР Денисенко - Цензор.НЕТ 9870
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ви мабуть про німців так думаєте на основі фільмів про 2-гу світову війну.
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😀😀😀

К одинокой старушке в хату входит немец с вещмешком на плече:
- Хлеб, яйки, млеко есть?
- Нет, нихт. Вот как в сорок первом все забрали, так с тех пор и ничего нет...
- Тогда получай посылка
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Мощная в украине медицинская мафия.Видать сильно Супрун их достала.)
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это да, и реформы как то странно проходят. Либо их специально валят. Но в моем случае, семейный врач это какая то беда. Записаться на прием по электронной очереди невозможно. У врача три приема в день и все на неделю занято. На дом они не приходят. Приходишь к дежурному врачу, он прямым текстом шлет, "чего вы ко мне приперлись?! у вас есть семейный врач, идите к нему!"
Успеваешь выздороветь прежде чем попадешь к врачу.
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головне, щоби цей панок)- премію отримав, за "апеляцію" )))
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Супрун м всех кто уничтожает государственный сектор медицины нужно судить за подрыв национальной безопасности в части обеспечения населения своевременной медицинской помощью
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а я бы судил тех,кто под всякими иностранными флагами выступает тут от имени всего украинского народа.и запретил бы им по решению суда выходить в интернет. На рішення суду про відсторонення Супрун подано апеляцію, - представник Кабміну у ВР Денисенко - Цензор.НЕТ 5891но нет такого закона.как нет закона шоб по твоим хотелкам судили.и слава Богу,шо нету
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апеляція також має залишити рішення суду 1-ї інстанції в силі, адже воно правильне.
Зараз спостерігаємо тест на незалежність апеляційної інстанції.
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Я теж так думаю.
В тій аппеляції просто немає сенсу. Треба просто призначити Супрун на посаду міністра згідно законній процедурі.
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а за что? за то что он требует исполнить букву закона. Другой вопрос почему во время избирательной компании это происходит, но закон то есть, его нужно соблюдать.
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так.... лікуватися в селі через інтернет ,то є добра реформа сарисупрун та її владних протеже.....

ну якщо не звертати уваги на те що в селах зв*язку інтернету майже не існує...
а старі люди навіть не знають що це таке інтернет..і що воно таке "ноутбук".......
старі люди на сели віддають майже всю річну пенсію на вугілля та дрова,щоб не замерзнути взимку ....
за що купувати ліки?

лікуватися через інтернет не маючи отих дорогих ліків у своїй хаті від супрун ..
інколи навіть без копійки у гаманці.........лікуватися не маючи роботи (і зарплати) у вмираючих селах України .................... (и.о.міністра)........................

.......і швидку визивати тільки при температурі 40 то є добра реформа.

чому влада не лікується в Україні, у своєї супрун через інтернет ?

чому вони летять лікуватися додому у ісраіль?
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Покажите эту апеляцию, шо там грамотеи юристы из КМУ понаписывали
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Ну какие же дебилы, откуда они в КМУ, что значит "Представитель Кабмина в ВР Вадим Денисенко (БПП) заявил, что на данный момент не возможно назначить кого-либо, в том числе Ульяну Супрун, министром здравоохранения, так как вопрос уже находится на рассмотрении суда Источник: https://censor.net.ua/n3110195"
Суд что запрещал назначать Министра? Не ну я знал что там еще те юристы, но что бы вот так врать нагло бесцеремонно народу. Это либо от дибилизма, либо специально
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа решение суда об отстранении Супрун подана апелляция, - представитель Кабмина в ВР Денисенко
 
 
 
 
 
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