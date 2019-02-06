 На решение суда об отстранении Супрун подана апелляция, - представитель Кабмина в ВР Денисенко

Об этом Денисенко рассказал журналистам в кулуарах Рады, комментируя информацию о том, что суд по иску Игоря Мосийчука (Радикальная партия Ляшко) отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Есть заявление Министерства юстиции, о том, что это решение (суда. – Ред.) мягко говоря странное. Подана апелляция", - заявил Денисенко.
По его словам, в данный момент не идет речь о назначении кого бы то ни было на место Супрун. Также, по его словам, поскольку дело находится на рассмотрении суда, речь не идет и о назначении самой Супрун.
"Вопрос находится в судебной плоскости, поэтому в случае назначении сейчас это решение может быть признано не действительным", - объяснил он.
Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.
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Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
Но говорить что закон то есть, но в данном случае им можно пренебречь, крайне неправильно.
по этому у нас и такой бардак. Не нравится, меняйте законы.. но необходимо соблюдать существующие.
К одинокой старушке в хату входит немец с вещмешком на плече:
- Хлеб, яйки, млеко есть?
- Нет, нихт. Вот как в сорок первом все забрали, так с тех пор и ничего нет...
- Тогда получай посылка
Успеваешь выздороветь прежде чем попадешь к врачу.
Зараз спостерігаємо тест на незалежність апеляційної інстанції.
В тій аппеляції просто немає сенсу. Треба просто призначити Супрун на посаду міністра згідно законній процедурі.
ну якщо не звертати уваги на те що в селах зв*язку інтернету майже не існує...
а старі люди навіть не знають що це таке інтернет..і що воно таке "ноутбук".......
старі люди на сели віддають майже всю річну пенсію на вугілля та дрова,щоб не замерзнути взимку ....
за що купувати ліки?
лікуватися через інтернет не маючи отих дорогих ліків у своїй хаті від супрун ..
інколи навіть без копійки у гаманці.........лікуватися не маючи роботи (і зарплати) у вмираючих селах України .................... (и.о.міністра)........................
.......і швидку визивати тільки при температурі 40 то є добра реформа.
чому влада не лікується в Україні, у своєї супрун через інтернет ?
чому вони летять лікуватися додому у ісраіль?
Суд что запрещал назначать Министра? Не ну я знал что там еще те юристы, но что бы вот так врать нагло бесцеремонно народу. Это либо от дибилизма, либо специально