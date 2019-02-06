 Металлофонд Украины изношен на 90%: нужны инвестиции и переработка украинского сырья, - директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Геец

Такое мнение высказал сегодня директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец, выступая на презентации Меморандума работодателей Украины, сообщает Минпром.
Ученый напомнил, что в последние годы Украина потребляет всего 20% от производимого в стране металла.
Он подчеркнул, что проблема ускорения темпов экономического роста является для Украины самой ключевой. "Уже сегодня металлофонд Украины, как заявляют специалисты-металлурги, изношен на 90% и при темпах экономического роста в 2-3% понятно, что этот износ будет накапливаться, и уровень комфортности жизни перестанет нас удовлетворять", – сказал В.Геец.
В то же время директор Института экономики и прогнозирования выразил уверенность, что Украина имеет возможность увеличить темпы экономического роста вдвое. По его словам, для этого необходимо, кроме инвестирования в инфраструктурные проекты, ориентироваться на более глубокую переработку украинского сырья.
Как писал ранее МинПром, по оценкам директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимира Власюка, чтобы остановить процесс деградации инфраструктуры и деиндустриализации, Украина должна потреблять 12-15 млн тонн стали в год. "Если мы выйдем на потребление данных объемов, это станет сигналом, что Украина развивается. Мы достигнем такого показателя, если у нас будет индустриальный тренд развития, который связан с реконструкцией инфраструктуры", – заявлял он в декабре прошлого года.
В.Власюк с сожалением констатировал, что оценка необходимых объемов потребления на уровне 12-15 млн тонн была сделана "Укрпромвнешэкспертизой" еще 15 лет назад, но с тех пор реконструкция крайне изношенной украинской инфраструктуры "так и не началась". Необходимо напомнить, что в 22 странах ОЭСР работают программы по стимулированию внутреннего потребления стали, а власти Египта анонсировали на 2018-2022 годы программу строительства миллиона домов для бедного населения на сумму в 20 млрд долл.
Металлофонд Украины изношен на 90%: нужны инвестиции и переработка украинского сырья, - директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Геец
Вкладывая деньги в инфраструктурные проекты, украинское государство может стимулировать развитие металлургической отрасли и существенно повысить темпы экономического роста.
Такое мнение высказал сегодня директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец, выступая на презентации Меморандума работодателей Украины, сообщает Минпром.
А не пошел бы ты с ахметом нахер?!
наприклад - центральне опалення в містах - треба робити квартальні)-мікро-квартальні тец...
таким чином буде економія і інновації і розвиток промисловості !
але в Києві - ведеться кумпанія) замінимо труби від тец5-6 і тд совкових станцій!
Все проблемы Украины - в олигархической системе, которая здесь построена. Все заводы принадлежат паре дестяков феодалов. Пара десятков феодалов присваивает всю прибыль, которую генерирует украинская промышленность, и выводит ее за кордон. Фондового рынка практически нет. Представители среднего класса стать акционерами украинских корпораций не могут. Во всех развитых странах современный капитализм базируется на фондовом рынке. Корпорации финансируются за счет фондового рынка. Корпорации продают свои акции на открытых торгах на фондовой бирже и получают деньги. За эти деньги они и модернизируют свое производство. Посмотрите структуру держателей акций любой крупной американской корпорации. Там ни у кого нет контрольных пакетов. Там собственность размыта среди тысяч акционеров. А у нас 97-99% акций каждого эмитента принадлежит олигарху. И только 1-3% торгуются на бирже. Причем олигарх свои акции на бирже не покупал, ему государство просто отдало по смешным ценам (т.е. за откаты). При такой системе экономика в принципе не может развиваться и модернизироваться. За счет каких денег промышленность будет развиваться и модернизироваться? В США развитие и модернизация промышленности идет за счет денег акционеров. А у нас? Если предприятие принадлежит олигарху и других акционеров у него практически нет, то где брать деньги? Олигарх ни за что платить не будет. У него виллы за кордоном, дети учатся за кордоном. Мы для него быдло.
"Олигарх ни за что платить не будет." - граница открыта в обоих направлениях никто не держит.
Цей "дирехтор інституту економіки" або не чув про інвестиції, або клеїть дурня. Най звертається до акціонерів в тих галузях з пропозиціями направляти зароблені кошти не на виплату собі сотень мільйонів дивідендів, а на модернізацію й оптимізацію виробництв.