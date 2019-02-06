 Тела наемников ЧВК "Вагнера" несколько месяцев не забирали из Сирии, чтобы скрыть потери перед президентскими выборами, - Reuters

К таком выводу после собственного расследования пришли журналисты Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
В провинции Дейр эз-Зор в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года произошел бой между силами Башара Асада и международной коалиции под командованием США, поддерживающей оппозиционеров. По данным Reuters, в бою были уничтожены около 100 наемников из России и стран СНГ. При этом МИД РФ утверждает, что погибли только несколько российских граждан, и опровергает крупные потери.
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"Тела погибших под Дейр эз-Зором из числа бойцов так называемой "группы Вагнера" были возвращены семьям более чем через семь недель после боя и с документами, детали в которых, по словам людей, знавших погибших, были неверны", – выяснили журналисты.
"Это отличалось от обычной практики возвращения погибших из Сирии и помогло скрыть свидетельства крупных потерь от широкой публики до переизбрания Владимира Путина президентом 18 марта", – делает вывод Reuters.
Кроме того, вербовщики, сообщившие родным наемников о гибели их близких, требовали не разглашать обстоятельства, при которых это случилось.
"В то время Москва представляла операцию в Сирии как успешную кампанию, ведущуюся сравнительно малой кровью", – напоминают журналисты.
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Правда о массовой ликвидации российских наемников в Дейр эз-Зоре стала известна их родным только после того, как на выборах президента 18 марта в очередной раз победил Владимир Путин.
Москва неоднократно отрицала сообщения о том, что тысячи российских наемников воюют в Сирии, на востоке Украины или в других странах.
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Одной из наиболее известных частных военных компаний "ЧВК Вагнера" руководит олигарх Евгений Пригожин, который имеет близкие личные связи с президентом России Владимиром Путиным, из-за чего его называют "поваром Путина".
Служба безопасности Украины опубликовала новый список граждан России и других стран, которые, как утверждается, являются наемниками так называемой "частной военной компании Вагнера". Многие из них воевали на востоке Украины и в Сирии. В списке СБУ 206 человек. В спецслужбе утверждают, что 58 из них были уничтожены в Сирии в начале февраля в столкновении с американскими военными в провинции Дейр-эз-Зор. Служба безопасности Украины называет бойцов ЧВК "Вагнера" внештатными сотрудниками российской службы военной разведки – Главного управления Генштаба, ранее известного как ГРУ.
Селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
Николай Никулин, «Воспоминания о войне»
Никулин не прав конечно....
Московиты всегда такими были...
Но им пофиг на это...
Жить среди крови, гноя, раздавленных черепов, сломанных костей и порванных сухожилий для них является глубокой внутренней потребностью....
Московия любимый дом Сатаны..... - нам их никогда не понять...
Ленинград - Ч.П.Х.https://youtu.be/75JjflWKs98
Щас заставить смотреть какое нибудь совковое или тем более рашенское кино "про вайну" - тянет блевать.
Потом как бабка пошептала)
Развивать патриотизм и скрывать свое участие в войнах.
А так не бывает! Совок этим баловался - все знают, чем для него это закончилось.
Евгений Ваганович, Вы? Простите не узнал!
Очень смешно, пишите еще!
Ну-ну, плюй, быдло.
Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.
Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.
Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.
Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.
Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.
Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.
В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.
Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.
Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.
И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.
Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.
И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.
Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.
Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.
Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.
Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.
Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.
Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.
Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.
И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.!!!!!!!!!!!!!!
СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "помогателям " и "освободителям " и прочим АФЕРИСТАМ.....!!!!
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