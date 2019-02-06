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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Россия (71908) Сирия (2764) ЧВК_"Вагнера" (79)

 Тела наемников ЧВК "Вагнера" несколько месяцев не забирали из Сирии, чтобы скрыть потери перед президентскими выборами, - Reuters

Тела ликвидированных в Сирии в бою с силами коалиции наемников отправили в Россию через несколько месяцев после гибели, а в справках о смерти поставили поддельную дату, чтобы не обрушить рейтинг Путина.

К таком выводу после собственного расследования пришли журналисты Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

В провинции Дейр эз-Зор в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года произошел бой между силами Башара Асада и международной коалиции под командованием США, поддерживающей оппозиционеров. По данным Reuters, в бою были уничтожены около 100 наемников из России и стран СНГ. При этом МИД РФ утверждает, что погибли только несколько российских граждан, и опровергает крупные потери.

Читайте на Цензор.НЕТ: Установлена связь между оккупацией Крыма и действиями РФ в Венесуэле, - журналист Клименко. ФОТО

"Тела погибших под Дейр эз-Зором из числа бойцов так называемой "группы Вагнера" были возвращены семьям более чем через семь недель после боя и с документами, детали в которых, по словам людей, знавших погибших, были неверны", – выяснили журналисты.

"Это отличалось от обычной практики возвращения погибших из Сирии и помогло скрыть свидетельства крупных потерь от широкой публики до переизбрания Владимира Путина президентом 18 марта", – делает вывод Reuters.

Кроме того, вербовщики, сообщившие родным наемников о гибели их близких, требовали не разглашать обстоятельства, при которых это случилось.

"В то время Москва представляла операцию в Сирии как успешную кампанию, ведущуюся сравнительно малой кровью", – напоминают журналисты.

Также на Цензор.НЕТ: Российские наемники из ЧВК "Вагнера" подали в международный суд на организаторов частных военных компаний

Правда о массовой ликвидации российских наемников в Дейр эз-Зоре стала известна их родным только после того, как на выборах президента 18 марта в очередной раз победил Владимир Путин.

Москва неоднократно отрицала сообщения о том, что тысячи российских наемников воюют в Сирии, на востоке Украины или в других странах.

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Одной из наиболее известных частных военных компаний "ЧВК Вагнера" руководит олигарх Евгений Пригожин, который имеет близкие личные связи с президентом России Владимиром Путиным, из-за чего его называют "поваром Путина".

Служба безопасности Украины опубликовала новый список граждан России и других стран, которые, как утверждается, являются наемниками так называемой "частной военной компании Вагнера". Многие из них воевали на востоке Украины и в Сирии. В списке СБУ 206 человек. В спецслужбе утверждают, что 58 из них были уничтожены в Сирии в начале февраля в столкновении с американскими военными в провинции Дейр-эз-Зор. Служба безопасности Украины называет бойцов ЧВК "Вагнера" внештатными сотрудниками российской службы военной разведки – Главного управления Генштаба, ранее известного как ГРУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3110193
 
   
 Топ комментарии
 
Тела наемников ЧВК "Вагнера" несколько месяцев не забирали из Сирии, чтобы скрыть потери перед президентскими выборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 3264Nasha Canada 🇨🇦Наша Канада‏ @NashaCanada 3 ч.3 часа назад
Селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.

Николай Никулин, «Воспоминания о войне»

Тела наемников ЧВК "Вагнера" несколько месяцев не забирали из Сирии, чтобы скрыть потери перед президентскими выборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 9871

Никулин не прав конечно....
Московиты всегда такими были...
Тела наемников ЧВК "Вагнера" несколько месяцев не забирали из Сирии, чтобы скрыть потери перед президентскими выборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 2616
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Читал произведение Никулина, жуть. Его бы заставить изучать в расейских школах, тем которые визжат, что ...можем повторить...
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А кому потрібна ця падаль? Хуйлу вона точно не потрібна!)))
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А кому потрібна ця падаль? ***** вона точно не потрібна!)))
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у буржуйских охотников есть такой слоган - "самое ценное в звере это йазык, печень и аршлох" ))) похоже, на импортные аршлохи в рашке санкций нет и их стали туда экспортировать, ограничивши себя только языками и печенью" ))
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Тела наемников ЧВК "Вагнера" несколько месяцев не забирали из Сирии, чтобы скрыть потери перед президентскими выборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 3264Nasha Canada 🇨🇦Наша Канада‏ @NashaCanada 3 ч.3 часа назад
Селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.

Николай Никулин, «Воспоминания о войне»

Тела наемников ЧВК "Вагнера" несколько месяцев не забирали из Сирии, чтобы скрыть потери перед президентскими выборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 9871

Никулин не прав конечно....
Московиты всегда такими были...
Тела наемников ЧВК "Вагнера" несколько месяцев не забирали из Сирии, чтобы скрыть потери перед президентскими выборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 2616
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Читал произведение Никулина, жуть. Его бы заставить изучать в расейских школах, тем которые визжат, что ...можем повторить...
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Sergii Ustim - тоже читал...., да и расеяне многие уверен читали так же как Шаламова про Гулаг к примеру.....

Но им пофиг на это...
Жить среди крови, гноя, раздавленных черепов, сломанных костей и порванных сухожилий для них является глубокой внутренней потребностью....
Московия любимый дом Сатаны..... - нам их никогда не понять...
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Бачив де Глебич черпаэ нахнення?
Ленинград - Ч.П.Х.https://youtu.be/75JjflWKs98 Тіла найманців ПВК "Вагнера" кілька місяців не забирали із Сирії, щоб приховати втрати перед президентськими виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 9535
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Книжка меня лично излечила от дедовоевалинга. Насовсем.
Щас заставить смотреть какое нибудь совковое или тем более рашенское кино "про вайну" - тянет блевать.
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У них там новый высер, т - 34, редкое дерьмо...
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Последнее что смотрел из рашки єто "особенности нац рыбалки" в 90-х.
Потом как бабка пошептала)
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Да я его не смотрел, изжога, слушал рецензии в ютюб, среди кацапов тоже плюются.
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Еще Прокляты и убиты , Астафьева , я бы заставил в школах изучать , не только в Мордоре , но и в наших.
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"Ванька-ротный" Шумилина. Такое тоже нужно дедывоевальщикам почитать.
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когда в Гласность вышел Чонкин, в "Красной звезде" была большая разгромная статья, где среди прочего запомнился тезис "где вы видели, чтоб в нашей армии выпивали?!"...
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Досят ЦН. ЗЫ А что есть возражения по тексту? Тіла найманців ПВК "Вагнера" кілька місяців не забирали із Сирії, щоб приховати втрати перед президентськими виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 6748
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Оголтелая русссссофобия проникла в Кремль.
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Рашка пытается объединить противоположности.
Развивать патриотизм и скрывать свое участие в войнах.
А так не бывает! Совок этим баловался - все знают, чем для него это закончилось.
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Пол-года - это уже гной. Оставьте этот чернозём Сирийцам, они заслужили эту плодородную почву!
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это ничтожество что-то решало?!
Евгений Ваганович, Вы? Простите не узнал!
Очень смешно, пишите еще!
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Уровень твоей культуры совпадает с уровнем грамотности.
Ну-ну, плюй, быдло.
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Гундяй поголосит и закопают . Ватные бабы свежих нарожают .
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Тухлятина не псується... Козлорожі і так все сожрут 😕😕😕
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Да пусть вообще спасибо скажут , что хоть со временем привезли , обычно кацапская традиция своих как собак закапывать где попало .
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Война на Донбассе обнажила ещё больше отличий между Россией и Украиной. Эти отличия настолько детально прорисовались, что только слепой может их не замечать.

Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.

Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.

Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.

Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.

Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.

Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.

В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.

Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.

Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.

И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.

Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.

И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.

Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.

Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.

Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.

Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.

Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.

Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.

Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.

И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.!!!!!!!!!!!!!!

СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "помогателям " и "освободителям " и прочим АФЕРИСТАМ.....!!!!
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Главное, что эти сущности уже никого не убьют. А когда их на навоз пустили, уже неважно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТела наемников ЧВК "Вагнера" несколько месяцев не забирали из Сирии, чтобы скрыть потери перед президентскими выборами, - Reuters
 
 
 
 
 
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