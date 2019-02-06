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 Политика Украины, Общество
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Все про:Вакарчук (177) ВР (22636) выборы (20988) открытые списки (10) Порошенко (16290)

 Вакарчук призвал Порошенко и Раду обеспечить выборы по открытым спискам: Не нужно отговорок, просто примите закон

Музыкант, общественный деятель и экс-нардеп Святослав Вакарчук призывает Президента Петра Порошенко выполнить свое предвыборное обещание и способствовать принятию парламентом законопроекта №3112-1, по которому выборы в Раду будут проходить по системе открытых партийных списков.

Об этом он написал в блоге на "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, Вакарчук напомнил, что проведение выборов в парламент по открытым партийным спискам обещали фракции коалиции в коалиционном соглашении, есть такой пункт и в предвыборной программе 2014 года действующего президента, однако обещание остается невыполненным.

"Уже ближайшие выборы в парламент нужно провести по полностью пропорциональной системе - открытым региональным спискам с исключительно партийным выдвижением... Уважаемый господин президент! Уважаемые дамы и господа народные депутаты! Примите закон №3112-1 до выборов президента! Сделайте так, чтобы выборы в парламент осенью 2019 года прошли по новой системе открытых избирательных списков", - написал он, добавив, что указанный законопроект уже проголосован в первом чтении.

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Вакарчук также перечислил основные преимущества выборов по открытым спискам.

"Во-первых, это мощный удар по коррупции. Подкупать избирателей, "засевать" гречкой применять административный ресурс станет значительно труднее, потому что мандаты будут распределяться в округах, которые в среднем в десять раз больше мажоритарных, а соревноваться придется не только с кандидатами от других партий, но и с членами собственной партии.

Во-вторых, это уменьшает вероятность предательства интересов избирателей депутатами. Кандидаты больше не смогут выигрывать выборы как "независимые", а затем присоединиться к фракции партии, выполнять программу которой они своим избирателям не обещали.

И самое главное. Такая система дает больше шансов попасть в парламент политикам нового качества, тем самым людям будущего - у них нет больших ресурсов, но есть честное имя, профессионализм, четкая идеология и железные принципы", - подчеркнул экс-нардеп.

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Как сообщалось, 7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины" авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента Андреем Парубием.

Документ, в частности, предусматривает 4% проходной барьер в парламент (вместо нынешних 5%) и выборы по открытым партийным спискам.

Источник: https://censor.net.ua/n3110191
 
   
 Топ комментарии
 
Все что они обещали, то они уже забыли. Что нам должны, то все простили)) Сколько уже было разговоров про открытые списки и тишина, пора смирится, что никто за такое не проголосует((
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и что , порох не может "возглавить" этот вопрос ? или турне еще не закончилось ?
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5 лет пєте пораженко не хватило, для принятия этого важнейшего закона для Украины.
зато хватило 5 минут, чтобы кума юГика генпрокурвором сделать.
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Все что они обещали, то они уже забыли. Что нам должны, то все простили)) Сколько уже было разговоров про открытые списки и тишина, пора смирится, что никто за такое не проголосует((
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А наприкінці літа Палубій нахвалявся зайнятись скасуванням недоторканості, та віз і нині там.
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Самый непопулярный комент звучит так: да, как и все 27 лет подряд, и будудт дальше, это только от народа зависит будет так продолжаться или нет, пока народ не выхолит - будут. Но брать на себя ответственность и понимать это не популярно даже в комментах.
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Змиритися - це якраз те, що вони і хочуть. Навіщо до такого закликати?
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Это не к ПОРОХУ , а к ВР,,
,

.
НЕУЖЭЛИ ВАКАРЧУК НЕ ЗНАЕТ ??
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и что , порох не может "возглавить" этот вопрос ? или турне еще не закончилось ?
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Может, если захочет), за вступление в ЕС и НАТО собрали же 1,5 млн. подписей, и за открытые списки можно насобирать, но почему-то не собирают.
Остальные партии, кстати, тоже не торопятся с этим...)
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Знает , это он к нам , к народу , обращается . Хороший человек , он своим творчеством миллионы молодых сделал патриотами Украины .
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От якраз Вакарчук знає, що ПО є суб'єктом законодавчої інніціативи, А так, як проект вже проголосований у першому читанні, то президент може визначити розгляд у другому, як першочерговий.
Чому це не знають на тролеферми мінстеця?
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Для наперсточников это самоубийство . Не примут они этот закон, сдохнут - но не примут .
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Слава уже несколько раз намекал что не готов идти в политику пока народ не готов выйти под раду, ну например чтобы были открытые списки, а не вера вера-армия-нарик. Так можно хоть медведчука протащить в бпп.
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А хто виходив за вєру і армію? Виходили за $=5,зарплати,льготи,євробляхи але ніхто не виходив за цей закон.
А що ви хочете? Не вийшли на майдан - янек керував.$= 50.
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Здається, що за кордоном Вакарчуку підготували план роботи.
Питання ой як на часі.
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Я не вірю в те, що це щось змінить. Відкриті списки -- це для громадян, здатних до елементарного аналізу та розуміння пари причина>наслідок (та й то без 100% ґарантії від проникнення до ВР "мосійчуків"). А для ******** української електоральної маси такі речі є нерозв'язним інтелектуальним завданням.
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А что вы предлагаете? Не думайте, что народ настолько тупой. Это пока единственный способ избежать попадания в Раду одиозных личностей (брата Допы))), кумов, сыновей, дочерей...Не 100%, но всё же.
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Та я -- за.
Просто я кажу, що це не ґарантія, а лише як можливість.
А про народ я свою думку сказав. І вона відрізняється від Вашої.
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Вообще ни о чём! Впрочем, как обычно. Шось от Вакарчука было бы, если бы он открыто высказал своё разочарование президентством Порошенко, который не оправдал возложенное на него доверие граждан. И призвал его не баллотироваться на второй срок, а граждан не голосовать за него на выборах. Вот это было бы шось. А так... очередная вода! Просит жуликов не сильно жульничать. Ничего, кроме иронической улыбки подобные заявления не вызывают.
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С поганой овцы хоть шерсти клок. Грызть потрошиных нужно со всех сторон.
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а ви з Росії? в Україні це слово не застосовується.
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В очередь. Вон тыщу вдень ждут 26 мая. Как только дадут, тогда и твое рассмотрят, огент кремля. Я все правильно написал, соя?
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Ліцедєї, (при всій повазі як до співака), мають робити те, що вміють.
І, що за дурна манера звертатися як до царя: зробіть, прийміть.
Як казав мій тато, навіть дружина запросто так не спить з законним.
Так і в політиці, або плати, або змушуй. Просять під церквою...
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Да, были времена после Майдана, когда каждую суку сбежавшую с голосования ВР на "покурить" ловили и бросали обратно работать, голосовать за нужные стране законы. А теперь вот приходится упрашивать...
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"не обеспечивайте выборы по открытым спискам, а то..., а то, а то такое случится!" ))
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Вакарчуку надо объединятся не с садовым, а с Кошулинским и Деревянко. Садовой уже- сбитый летчик. Он выдохся
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Вакарчуку взагалі не треба іти в політику.
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У Кошулинского и Деревянко рейтинг невелик тоже, да и Вакарчук пока ни с кем не объединялся.
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Может, и неприкосновенность отменить? Они много чего обещали!
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Согласен. С другой стороны, кто такой Вакарчук, что бы требовать это у Президента? А если бы Олег Винник выступил с таким заявлением?
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Громадянин України, якого народила мати українка в Україні, якому довіряють без перебільшення мільони українців у вас під питанням? А хто ви? Комсомолу залишилось недовго тероризувати Україну.
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5 лет пєте пораженко не хватило, для принятия этого важнейшего закона для Украины.
зато хватило 5 минут, чтобы кума юГика генпрокурвором сделать.
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Славко, а чому ти не піднімав ці питання коли був депутатом, а тупо злиняв?
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Він не злиняв , а не витримав сидіти поряд з проросійськими депутатами , які постійно гальмують роботу Ради . Ви б витримали , якщо кожен день поряд з вами сили б Добкіни , Новінський, Бойко ..Ляшко ? Більша половина депутатів повинна сидіти в тюрьмі , а не в Раді приймати закони .
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Це не виправдання. Політична боротьба не терпить слабкості. Скажу навіть більше - сумління, порядність і інші чесноти часом шкодять роботі депутата. Це болото і до нього треба бути готовим. Славко хоче увійти вдруге в ту свму ріку, але це болото (повторюю).
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Шановний пане , ви очікували, що після Революції Гідності ,анексії Криму , окупації Донбасу , в Раду попадуть регіонали , на яких лежить провина , що це все трапилося , та ще в такій кількості ? Вакарчук теж такого не очікував, він очікував нормальну, проукраїнську команду в Раді , і хотів працювати для України разом з ними .
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Україну будуємо ми кожен на своєму місці, Славко піснями може більше зробити ніж будучи депутатом. Повторюю - він не готовий бути депутатом, комфортних умов у ВР не буде ще багато років.
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Святослава нужно по максимуму поддерживать, обеспечивать медийность - стимулируя тем самым его более активную позицию.
Такие люди в украинской политике точно будут не лишними.
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Ага ,щас Вакарчук закликав Порошенка і Раду забезпечити вибори за відкритими списками: Не потрібно відмовок, просто ухваліть закон - Цензор.НЕТ 933.... а где они тогда харчоваться будут?
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Переживаю за Петра Алексеевича

Почему ЦИК отказала в регистрации
1. Отсутствует документ о внесении денежного залога
2. Предоставил анкету кандидата старого образца
3. Анкета не соответствует установленной форме
4. В анкете не указаны сведения о наличии или отсутствии учёной степени, государственных наград
5. Анкета содержат противоречивые сведения о его должности, месте работы и образовании
6. Анкета не содержит его личной подписи
7. Анкета не содержит полной информации о месте проживания на территории Украины на протяжении десяти последних лет перед днём выборов
8. Анкета не содержит информации о владении государственным языком
9. Анкета не содержит полной информации о составе семьи и семейном положении
10. Анкета и автобиография содержат противоречивые между собой сведения о гражданстве и адресе места жительства
11. Не предоставил автобиографию в электронном виде
12. Заявление и автобиография изложены не на государственном языке
13. Автобиография не содержит сведений о партийности и времени проживания в Украине
14. Автобиография не содержит данных о месте работы
15. Автобиография больше установленного объёма
16. Не предоставил фотографии
17. Предоставлено недостаточное количество фотографий
18. Не предоставил ряд документов в электронном виде
19. В поданных документах содержались неточности и ошибки
20. Декларация о доходах старого образца.
21. Декларация заполнена в свободной форме
22. Декларация не соответствует установленным нормам
23. Неверный формат декларации в электронном виде
24. Не предоставил предвыборную программу в электронном виде
25. Задекларировано "начало переговоров с представителями самопровозглашённых республик, ЕС, США, РФ", но это, указывает ЦИК, относится к функциям дипломатической службы
26. В предвыборной программе имеет место признание им "самопровозглашённых республик"
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товарищ прапорщик, остановите поезд
поезд стой раз-два)
..
Вакарчук сегодня родился?
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Конечно же Вакарчук прав! Но помните что сказал Косой в х\ф "Джентльмены удачи": Кто же его посодит - он же памятник?!
Они же все промозглые брехуны, но не дураки - кто же будет делать себе во вред, чтобы потом иметь проблемы попасть в Раду? А брешут они безнаказанно почти 30 лет! И чхать они хотели на Вакарчука. Вообще в Раде должна быть обычная житейская ротация - избираться не больше двух раз и это должно быть записано в Конституции. Ну нельзя же превращать выборный орган в постоянное место работы - это одна из причин не унимающийся коррупции потому, что все эти кандидаты идут туда ради одного - личного благополучия под прикрытием мифической заботы о людях. Но там же есть примеры, когда их выносили оттуда ногами вперед в почтенном склеротическом возрасте. Это же не ЦК КПСС?
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Ні , не більше одного разу , а повторно після того , як депутат відзвітує, що всі свох обійянки виконав , не пропускав жодного засідання ...і інше .
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Ага щас!Так напёрсточник и скажет де шарик Вакарчук закликав Порошенка і Раду забезпечити вибори за відкритими списками: Не потрібно відмовок, просто ухваліть закон - Цензор.НЕТ 4372
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Закликати можна людей порядних. А там порядних НЕМА.
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Давай, проведи всеукраинский тур в поддержку этого закона!
Вот это будет дело, а не слово!
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А ще краще хай напише хіт "Відкгитий список". даю рифму:

Відкрий свій список,
Щоб бачить писок..... Вакарчук закликав Порошенка і Раду забезпечити вибори за відкритими списками: Не потрібно відмовок, просто ухваліть закон - Цензор.НЕТ 3015
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Це питання Петрові Мальдівському не цікаво.За один день він може закони поміняти під кума і його прокурором поставити.За відкриті списки український народе забуть.Кононенко що просто так свій округ гречкою засіяв на сотні міліонів гривень платників податків...
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Блин. У народа память, как у золотой рыбки.
Забыли уже выборы в Киевраду при Ющенко. Именно после них мем "гречка" пошел гулять по стране. А ведь на тех выборах мажоритарки не было от слова совсем. Были только и исключительно списки.
Списки как раз идеальная основа для коррупции. Во-первых финансовый ресурс у партии и соответственно возможности для подкупа куда больше, чем у отдельного депутата. Во-вторых по-любому за попадание в списки будут платит в партийную казну, из которой кормится партийный босс и приближенные.
P.S. И как это страна со старейшей парламентской демократией обходится без списков.

P.P.S. Вообще то и США волна коррупции никак не захлестнет, а ведь судя по истерике сторонников списочных выборов, уже давно должны были утонуть и сгнить.
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Страна со старейшей парламентской демократией это Великобритания.
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У своїй передвиборній програмі навесні цього року майбутній глава
держави пообіцяв, що докладе "всі зусилля в рамках своїх конституційних
повноважень, щоб до кінця 2014 року відбулися дострокові парламентські вибори
виключно на пропорційній основі за відкритими списками".

Парламентські
вибори, що відбулися 26 жовтня, пройшли за старою, пропорційно-мажоритарною
системою. Необхідні зміни до законодавства так і не були прийняті парламентом,
і протистояння кандидатів-одномандатників в цілому ряді округів стало приводом
для численних скандалів і фальсифікацій
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У своїй передвиборній програмі навесні цього року майбутній глава
держави пообіцяв, що докладе "всі зусилля в рамках своїх конституційних
повноважень, щоб до кінця 2014 року відбулися дострокові парламентські вибори
виключно на пропорційній основі за відкритими списками".

Парламентські
вибори, що відбулися 26 жовтня, пройшли за старою, пропорційно-мажоритарною
системою. Необхідні зміни до законодавства так і не були прийняті парламентом,
і протистояння кандидатів-одномандатників в цілому ряді округів стало приводом
для численних скандалів і фальсифікацій
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Доки всі громадяни України не засвоять що, у нас вже сформована але на щастя не закріплена неофеодальна система то, будуть ідти всілякі звернення і прохання. Ми потихеньку перетворимся на таких собі кацапчегів, які бунтують на колінах.
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Кого вы просите принять этот закон? Пчел против меда?
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не нужно раду призывать.Какой смысл!!!Нужно непосредственного дирежора рады призывать .Это понимает Святослав.Он понимает что всё зло в стране от этого закона(это корень коррупции).Ведь у нас деньги без власти ничего не значат(много найдётся желающих попросить поделиться ,потому и лезут в раду только из за того чтобы не честно заработанное защитить.Точно также и власть без денег ничего не стоит.Короче парадокс.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВакарчук призвал Порошенко и Раду обеспечить выборы по открытым спискам: Не нужно отговорок, просто примите закон
 
 
 
 
 
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