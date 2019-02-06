 Вакарчук призвал Порошенко и Раду обеспечить выборы по открытым спискам: Не нужно отговорок, просто примите закон

Об этом он написал в блоге на "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
Так, Вакарчук напомнил, что проведение выборов в парламент по открытым партийным спискам обещали фракции коалиции в коалиционном соглашении, есть такой пункт и в предвыборной программе 2014 года действующего президента, однако обещание остается невыполненным.
"Уже ближайшие выборы в парламент нужно провести по полностью пропорциональной системе - открытым региональным спискам с исключительно партийным выдвижением... Уважаемый господин президент! Уважаемые дамы и господа народные депутаты! Примите закон №3112-1 до выборов президента! Сделайте так, чтобы выборы в парламент осенью 2019 года прошли по новой системе открытых избирательных списков", - написал он, добавив, что указанный законопроект уже проголосован в первом чтении.
Вакарчук также перечислил основные преимущества выборов по открытым спискам.
"Во-первых, это мощный удар по коррупции. Подкупать избирателей, "засевать" гречкой применять административный ресурс станет значительно труднее, потому что мандаты будут распределяться в округах, которые в среднем в десять раз больше мажоритарных, а соревноваться придется не только с кандидатами от других партий, но и с членами собственной партии.
Во-вторых, это уменьшает вероятность предательства интересов избирателей депутатами. Кандидаты больше не смогут выигрывать выборы как "независимые", а затем присоединиться к фракции партии, выполнять программу которой они своим избирателям не обещали.
И самое главное. Такая система дает больше шансов попасть в парламент политикам нового качества, тем самым людям будущего - у них нет больших ресурсов, но есть честное имя, профессионализм, четкая идеология и железные принципы", - подчеркнул экс-нардеп.
Как сообщалось, 7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины" авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента Андреем Парубием.
Документ, в частности, предусматривает 4% проходной барьер в парламент (вместо нынешних 5%) и выборы по открытым партийным спискам.
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НЕУЖЭЛИ ВАКАРЧУК НЕ ЗНАЕТ ??
Остальные партии, кстати, тоже не торопятся с этим...)
Чому це не знають на тролеферми мінстеця?
А що ви хочете? Не вийшли на майдан - янек керував.$= 50.
Питання ой як на часі.
Просто я кажу, що це не ґарантія, а лише як можливість.
А про народ я свою думку сказав. І вона відрізняється від Вашої.
І, що за дурна манера звертатися як до царя: зробіть, прийміть.
Як казав мій тато, навіть дружина запросто так не спить з законним.
Так і в політиці, або плати, або змушуй. Просять під церквою...
зато хватило 5 минут, чтобы кума юГика генпрокурвором сделать.
Такие люди в украинской политике точно будут не лишними.
Почему ЦИК отказала в регистрации
1. Отсутствует документ о внесении денежного залога
2. Предоставил анкету кандидата старого образца
3. Анкета не соответствует установленной форме
4. В анкете не указаны сведения о наличии или отсутствии учёной степени, государственных наград
5. Анкета содержат противоречивые сведения о его должности, месте работы и образовании
6. Анкета не содержит его личной подписи
7. Анкета не содержит полной информации о месте проживания на территории Украины на протяжении десяти последних лет перед днём выборов
8. Анкета не содержит информации о владении государственным языком
9. Анкета не содержит полной информации о составе семьи и семейном положении
10. Анкета и автобиография содержат противоречивые между собой сведения о гражданстве и адресе места жительства
11. Не предоставил автобиографию в электронном виде
12. Заявление и автобиография изложены не на государственном языке
13. Автобиография не содержит сведений о партийности и времени проживания в Украине
14. Автобиография не содержит данных о месте работы
15. Автобиография больше установленного объёма
16. Не предоставил фотографии
17. Предоставлено недостаточное количество фотографий
18. Не предоставил ряд документов в электронном виде
19. В поданных документах содержались неточности и ошибки
20. Декларация о доходах старого образца.
21. Декларация заполнена в свободной форме
22. Декларация не соответствует установленным нормам
23. Неверный формат декларации в электронном виде
24. Не предоставил предвыборную программу в электронном виде
25. Задекларировано "начало переговоров с представителями самопровозглашённых республик, ЕС, США, РФ", но это, указывает ЦИК, относится к функциям дипломатической службы
26. В предвыборной программе имеет место признание им "самопровозглашённых республик"
поезд стой раз-два)
..
Вакарчук сегодня родился?
Они же все промозглые брехуны, но не дураки - кто же будет делать себе во вред, чтобы потом иметь проблемы попасть в Раду? А брешут они безнаказанно почти 30 лет! И чхать они хотели на Вакарчука. Вообще в Раде должна быть обычная житейская ротация - избираться не больше двух раз и это должно быть записано в Конституции. Ну нельзя же превращать выборный орган в постоянное место работы - это одна из причин не унимающийся коррупции потому, что все эти кандидаты идут туда ради одного - личного благополучия под прикрытием мифической заботы о людях. Но там же есть примеры, когда их выносили оттуда ногами вперед в почтенном склеротическом возрасте. Это же не ЦК КПСС?
Вот это будет дело, а не слово!
Відкрий свій список,
Щоб бачить писок.....
Забыли уже выборы в Киевраду при Ющенко. Именно после них мем "гречка" пошел гулять по стране. А ведь на тех выборах мажоритарки не было от слова совсем. Были только и исключительно списки.
Списки как раз идеальная основа для коррупции. Во-первых финансовый ресурс у партии и соответственно возможности для подкупа куда больше, чем у отдельного депутата. Во-вторых по-любому за попадание в списки будут платит в партийную казну, из которой кормится партийный босс и приближенные.
P.S. И как это страна со старейшей парламентской демократией обходится без списков.
P.P.S. Вообще то и США волна коррупции никак не захлестнет, а ведь судя по истерике сторонников списочных выборов, уже давно должны были утонуть и сгнить.
держави пообіцяв, що докладе "всі зусилля в рамках своїх конституційних
повноважень, щоб до кінця 2014 року відбулися дострокові парламентські вибори
виключно на пропорційній основі за відкритими списками".
Парламентські
вибори, що відбулися 26 жовтня, пройшли за старою, пропорційно-мажоритарною
системою. Необхідні зміни до законодавства так і не були прийняті парламентом,
і протистояння кандидатів-одномандатників в цілому ряді округів стало приводом
для численних скандалів і фальсифікацій
держави пообіцяв, що докладе "всі зусилля в рамках своїх конституційних
повноважень, щоб до кінця 2014 року відбулися дострокові парламентські вибори
виключно на пропорційній основі за відкритими списками".
Парламентські
вибори, що відбулися 26 жовтня, пройшли за старою, пропорційно-мажоритарною
системою. Необхідні зміни до законодавства так і не були прийняті парламентом,
і протистояння кандидатів-одномандатників в цілому ряді округів стало приводом
для численних скандалів і фальсифікацій
А больше он ничего не хочет?