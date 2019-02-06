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Все про:пожар (3451) свалка (150) ГСЧС (1926)

 Спасатели со вчерашнего дня тушат пожар на городской свалке под Полтавой

На территории Полтавской городской свалки произошел пожар, возгорание было ликвидировано на площади 0,002 га, но тушение пожара продолжилось сегодня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 февраля в 13:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов в с. Макуховка Полтавского района.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 0,007 га. Пожар был локализован в 16:25. По состоянию на 17 часов было ликвидировано возгорание на площади 0,002 га", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшую неделю огонь унес жизни 38 жителей Украины, - ГСЧС

6 февраля пожарные продолжили тушение пожара.

Причина пожара устанавливается.

Источник: https://censor.net.ua/n3110186
 
 
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а что там натворил мер Полтавы? не хочет голосовать за Порошенко?
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Шо там мер полтавы, как Садовой не хочет в петиных схемах участвовать и прогибаться?
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Я не утверждаю, а спрашиваю. Хотя в таком регионе как полтава не может быть нормального мэра, слишком большие деньги крутятся в гоках и агро.
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В полтавський області нормально прогнулись. Просто так вирішується проблема смиття не у Львові.
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А як вирішується проблема сміття у Львові? Поясни якщо знаєш..😃
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Шукайте візитки Садового... Зуб даю, його рук справа.😃😃😃
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