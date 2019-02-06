 Проект "Стена" реализован на 30%, - Госпогранслужба

"Он осуществляется в соответствии с финансированием. В настоящее время состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования", - сказал О.Слободян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом, по его словам, на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность. "Например, на участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там практически нет нарушений государственной границы", - отметил спикер Госпогранслужбы.
О.Слободян также рассказал детали переноса сроков реализации проекта, отметив, что они зависели от финансирования, при этом реализация проекта никогда не останавливалась. "Он в процессе все время. Другое дело, что в первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но, учитывая финансирование, то есть оно отставало уже с самого начала от запланированного - срок реализации оттянулся до 2020 года. И в прошлом году мы опять вынуждены были инициировать перед Камбином продление срока реализации еще на один год, то есть сейчас крайняя точка реализации этого проекта – 2021 год", - рассказал он.
Спикер Госпогранслужбы выразил сожаление в связи с тем, что процесс реализации проекта идет "не теми темпами, которыми мы бы хотели". "Но… мы глубоко уверены в том, что этот проект очень важен для Украины, которой однозначно нужно приложить максимум усилий, чтобы его реализовать", - подчеркнул О.Слободян.
Проект "Стена" включает инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы, а также территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым.
Итакс: 30% за 4,5 года.
Значица: 100% будет реализовано за 4,5лет х 100% / 30% = 15 лет
А вот строить правильную патриотическую стену предлагали именно героические Порошенко и Яценюк.
- Извините, вахтер заболел.
- А, ну мы завтра вторгнемся.
- Добре.
Загажено будет все вокруг, а сортир будут чистым))
https://charter97.org/ru/news/2019/2/6/322588/
Ніна Карпова - уродженка Донецька, зараз мешкає у Луганську.
Громадяни "путєн ввєді" - за Порошкенка!
Короче, скоропадскому нравилася царская империя и он её отстраивал в Украине, как и винницкие отстраивают в Украине брежневский Совок.
А де ж крокодили з піраніями? Де 10-ти_метровий заввишки та 10-ти_метровий завширшки мур?
Та в депутатських дачах паркани солідніші. Може їх реквізувати на час війни?
и тогда ото, что на кордоне... то не стена... то хрень... и это даже не дачная ограда...
назначение разное... ибо эта " еврорабица" не сдержит даже... лосика или кабанчика...
є такий зелений парканчик)), висотою в стандартний лист бляхи)))),
а тут на кордоні - євро парканчік)))) - от де є вороги - ліс в Кончі))))))))))))))))
поп два час доказывал копам, остановивших его за превышение скорости,
что только по воле Божьей и не иначе, простая вода в его желудке... превратилась в кагор
Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.
Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.
Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.
Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.
Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.
Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.
В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.
Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.
Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.
И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.
Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.
И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.
Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.
Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.
Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.
Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.
Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.
Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.
Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.
И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.!!!!!!!!!!!!!!
СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "помогателям " и "освободителям " и прочим АФЕРИСТАМ.....!!!!
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житы па-навому.