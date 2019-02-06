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Все про:Госпогранслужба (3174) граница (3175) Слободян (358)

 Проект "Стена" реализован на 30%, - Госпогранслужба

Готовность комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе (т.н. проект "Стена") в настоящее время составляет около 30%, что адекватно его финансированию, заявляет спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Он осуществляется в соответствии с финансированием. В настоящее время состояние реализации проекта составляет около 30%, что адекватно объемам финансирования", - сказал О.Слободян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом, по его словам, на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность. "Например, на участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там практически нет нарушений государственной границы", - отметил спикер Госпогранслужбы.

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О.Слободян также рассказал детали переноса сроков реализации проекта, отметив, что они зависели от финансирования, при этом реализация проекта никогда не останавливалась. "Он в процессе все время. Другое дело, что в первой редакции мы его должны были завершить в 2018 году, но, учитывая финансирование, то есть оно отставало уже с самого начала от запланированного - срок реализации оттянулся до 2020 года. И в прошлом году мы опять вынуждены были инициировать перед Камбином продление срока реализации еще на один год, то есть сейчас крайняя точка реализации этого проекта – 2021 год", - рассказал он.

Спикер Госпогранслужбы выразил сожаление в связи с тем, что процесс реализации проекта идет "не теми темпами, которыми мы бы хотели". "Но… мы глубоко уверены в том, что этот проект очень важен для Украины, которой однозначно нужно приложить максимум усилий, чтобы его реализовать", - подчеркнул О.Слободян.

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Проект "Стена" включает инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы, а также территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым.

Источник: https://censor.net.ua/n3110184
 
   
 Топ комментарии
 
любишь гавнюков выбирать)))) Проект "Стіна" реалізовано на 30%, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3520
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эх...вспоминаются стены вокруг хатынок и сараюх наших можновладцов (какое веское и звонкое, как набат, украинское слово "можно.владец"... обозначает - власти можно фсе! Проект "Стіна" реалізовано на 30%, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2259)
и тогда ото, что на кордоне... то не стена... то хрень... и это даже не дачная ограда...
назначение разное... ибо эта " еврорабица" не сдержит даже... лосика или кабанчика...
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Чёт мало "Стены" реализовано...Большой распил бабла на сенином проекте не получается? Стыд и срам!!!! Проект "Стена" реализован на 30%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4377 Проект "Стена" реализован на 30%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7033
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Европе́йский вал или проект «Стена» (укр. Європейський вал, Проект «Стіна») - односторонняя инициатива украинского руководства по оборудованию границы с Россией. Первоначально проект назывался «Стена»[1]. 19 ноября 2014 года Кабинет Министров Украиныпринял решение утвердить указ Петра Порошенко об одностороннем обозначении линии украинско-российской границы. Проект предусматривает сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов.

Итакс: 30% за 4,5 года.
Значица: 100% будет реализовано за 4,5лет х 100% / 30% = 15 лет
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В общем то, с инициативой выступил Беня Коломойский ещё весною 2014-го. А перечисленные вами перехватили инициативу по понятным причинам.
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Беня Коломойский - огент крымля и ничего хорошего инициировать не мог!
А вот строить правильную патриотическую стену предлагали именно героические Порошенко и Яценюк.
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а где там стена?)))вижу какойто забор курятника))
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По правильному это звучит так-докладываю-украдено на 30% от возможного!
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И такая колонна на границе: пустите нас, мы вас завоевывать пришли!
- Извините, вахтер заболел.
- А, ну мы завтра вторгнемся.
- Добре.
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Эт типо как в тайге сортир построить...
Загажено будет все вокруг, а сортир будут чистым))
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Безнос - это "Волдемор", или "любопытная Варвара".
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Стена не поможет. Нужно срочно выбрать честного президента, который вместо обогащения и воровства с подрывом складов во время войны может организовать нацию и прекратить этот "пир во время чумы".
https://charter97.org/ru/news/2019/2/6/322588/
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Это точно, будем выбирать его это Петр Порошенко.
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Ага, это то ОПГ, которое на второй день после Майдана должно было сесть на нары. А заднепроходной вместо этого их в парламент протянул!
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а кому интересен ru|news Проект "Стіна" реалізовано на 30%, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7390. Там хоть сливной бачок есть Проект "Стіна" реалізовано на 30%, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6240?
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Кто такой спикер? Говорящая голова и не более. А как же уголовное дело по хищению средств выделенных на стену Проект "Стена" реализован на 30%, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1243?
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Тільки ж ви до цієї інформації додавайте й іншу:
Ніна Карпова - уродженка Донецька, зараз мешкає у Луганську.
Громадяни "путєн ввєді" - за Порошкенка! Проект "Стіна" реалізовано на 30%, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 149
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Звичайно ж, тільки з таким фантастичним рівнем IQ вони сидять у Луганську і топлять за Порошенка, а не їдуть на ту частину країни, яка їм керується і "успішно" реформується.
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у них, може, й 100, але сумарно, на десятьох.
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Ну, Порошенко, Ющенко и Скоропадский не зря стоят у вас в одном ряду. Это примерно люди одного пошиба- побольше власти себе и любым друзям и надежда на то, что всё остальное сделает Запад. Скоропадский, как и Порошенко делал ставку в экономике на крупный бизнес, в управлением государством- на старое коррумпированое чиновничество, а в армии на старое царское офицерство, которое не редко страдало от наркозависимости.
Короче, скоропадскому нравилася царская империя и он её отстраивал в Украине, как и винницкие отстраивают в Украине брежневский Совок.
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шо це воно кролєг в президенти не пнецця а воно ба стіну добудовує
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Да все видели, по ходу, кроме тебя. Так же как и сенин "забор" вокруг "хатынки". Проект "Стіна" реалізовано на 30%, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6241
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Це буде такий дротяний паркан?
А де ж крокодили з піраніями? Де 10-ти_метровий заввишки та 10-ти_метровий завширшки мур?

Та в депутатських дачах паркани солідніші. Може їх реквізувати на час війни?
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Одни ыксперды, границу то хоть вживую, кто видел, сынки.
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Проект Сетка-рабица от Кулявлоба, если точнее. Проект "Стіна" реалізовано на 30%, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1971 На 30% "реализован", а на 70% "откатан" в карманы воров. Проект "Стіна" реалізовано на 30%, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 986
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На фото фрагмент "Стены"? Что ж, это уровень ... уровень оградки вокруг дачного домика...))
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сеня-не конкурент,поэтому зрада на этой ветке не очень активна
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30% - это когда просто средний палец показывают...)
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эх...вспоминаются стены вокруг хатынок и сараюх наших можновладцов (какое веское и звонкое, как набат, украинское слово "можно.владец"... обозначает - власти можно фсе! Проект "Стіна" реалізовано на 30%, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2259)
и тогда ото, что на кордоне... то не стена... то хрень... и это даже не дачная ограда...
назначение разное... ибо эта " еврорабица" не сдержит даже... лосика или кабанчика...
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та шо, там хатинки))), он в лісі, в Конче-заспі, навпроти Сокола-р-на Підкова,
є такий зелений парканчик)), висотою в стандартний лист бляхи)))),
а тут на кордоні - євро парканчік)))) - от де є вороги - ліс в Кончі))))))))))))))))
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г*споди, да шо ж вы такой непутевый-то? У нас теперь есть канонизм, мы просто отправим одного бормотуна в рясе, и эта сетка станет "Антитанковая". А яценюков в "рай" не пустят, так что молимся, жертвуем на цырковь, а не то будем "гореть вечно" Проект "Стіна" реалізовано на 30%, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 763
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***
поп два час доказывал копам, остановивших его за превышение скорости,
что только по воле Божьей и не иначе, простая вода в его желудке... превратилась в кагор
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Война на Донбассе обнажила ещё больше отличий между Россией и Украиной. Эти отличия настолько детально прорисовались, что только слепой может их не замечать.

Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.

Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.

Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.

Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.

Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.

Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.

В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.

Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.

Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.

И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.

Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.

И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.

Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.

Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.

Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.

Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.

Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.

Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.

Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.

И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.!!!!!!!!!!!!!!

СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "помогателям " и "освободителям " и прочим АФЕРИСТАМ.....!!!!
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есть одна неточность. ненависть там не только к украинцам. кацап ненавидит всех без исключения. тут для него все равны. кацап ненавидит даже таких же кацапов.
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В спам, так как "фашизм" это не к Парашке, а к Муссолини.
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зато профинансирован на 300%.
житы па-навому.
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а что тогда сеня украл? юля сказала что украл, а юля не врет)))))
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Зато есть ПЦУ, одна молитва от Епифания - и все стены на замке...)
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Как бы посмотрите, что тут только бетонные стены и фонари и все, а у нашей Стены совсем другие требования и назначения.
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стесняюсь спросить - 30% это в длину, в высоту или в толщину? Это как - дверь в квартиру была закрыта на 30%.
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Такими темпами за 10р. достроїмо.Тепер на виборах треба за Сєню голосувати,а то хто ж стіну достроїть
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект "Стена" реализован на 30%, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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