EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия
  377  9
Все про:декларация (1041) Дубневич (27) электронное декларирование (640) НАПК (653)

 НАПК выявило связанные с коррупцией нарушения в декларации нардепа Богдана Дубневича. Вывод направят в НАБУ

Национальное агентство по вопросам предотвращении коррупции (НАПК) проверило декларацию за 2016 год (исправленную) народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Богдана Дубневича и обнаружило внесение недостоверных данных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК, проверка декларации была осуществлена на основании соответствующих обращений.

Читайте также: САП внесет повторное представление на снятие депутатской неприкосновенности с Дубневича, - Холодницкий

"Сведения, указанные в обращении о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, были подтверждены относительно декларации за 2016 год, предоставленной Богданом Дубневичем. Соответственно - составлен обоснованный вывод о правонарушениях, связанных с коррупцией, который будет направлен в НАБУ (ст. 366-1 УК)", - говорится в сообщении.

В то же время, информация, изложенная в обращении по декларациям (за 2015 и 2016 годы), поданным народным депутатом Павлом Ризаненко (фракция "Блок Петра Порошенко"), не была подтверждена в ходе проверки Нацаентством.

Напомним, братья Богдан и Ярослав Дубневичи - депутаты Верховной Рады. Богдан - 8-го созыва, Ярослав - 7 и 8-го созывов. Выходцы из Львовщины. Кроме пребывания в органах власти различных уровней, братья успели стать известными как бизнесмены, чьи фирмы часто побеждают в государственных тендерах или предоставляют услуги государству в обход конкурсных соревнований.

Источник: https://censor.net.ua/n3110182
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тока одного?
а там каждого 2-го можно садить - не ошибетесь)))
 показать весь комментарий
 
 
каждого второго? Ах- да, Ляшко просто удачно в лотарею сыграл.
 показать весь комментарий
 
И шо, разве возможно стать успешным бизнесменом, если ты не госчиновник и не пребываешь у власти? Как тендеры то выигрывать? Сомое прикольное, что никто уже не обращает даже внимание на то, что чиновники имеют собственный бизнес, что само по себе уже преступление!
 показать весь комментарий
 
 
Старенький кінь правий! але не володіння бізнесом є прєступлєніє, а злочином є -

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -
 показать весь комментарий
 
 
І скільки чиновників за пять років було засуджено за цією статтею? Ото ж.
 показать весь комментарий
 
 
відкрийте Реєстр судових рішень, задайте ст.364 КК і побачите, що досить багато.
 показать весь комментарий
 
«Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом»
Стаття 42 Конституції України
 показать весь комментарий
 
Конячко, ви відрізняєте слова: "обмежується законом" і "забороняється"?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК выявило связанные с коррупцией нарушения в декларации нардепа Богдана Дубневича. Вывод направят в НАБУ
 
 
 
 
 
 вверх