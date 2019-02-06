 НАПК выявило связанные с коррупцией нарушения в декларации нардепа Богдана Дубневича. Вывод направят в НАБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК, проверка декларации была осуществлена на основании соответствующих обращений.
"Сведения, указанные в обращении о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, были подтверждены относительно декларации за 2016 год, предоставленной Богданом Дубневичем. Соответственно - составлен обоснованный вывод о правонарушениях, связанных с коррупцией, который будет направлен в НАБУ (ст. 366-1 УК)", - говорится в сообщении.
В то же время, информация, изложенная в обращении по декларациям (за 2015 и 2016 годы), поданным народным депутатом Павлом Ризаненко (фракция "Блок Петра Порошенко"), не была подтверждена в ходе проверки Нацаентством.
Напомним, братья Богдан и Ярослав Дубневичи - депутаты Верховной Рады. Богдан - 8-го созыва, Ярослав - 7 и 8-го созывов. Выходцы из Львовщины. Кроме пребывания в органах власти различных уровней, братья успели стать известными как бизнесмены, чьи фирмы часто побеждают в государственных тендерах или предоставляют услуги государству в обход конкурсных соревнований.
а там каждого 2-го можно садить - не ошибетесь)))
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -
Стаття 42 Конституції України