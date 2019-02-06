 Украинцы тратят на еду почти половину своих доходов, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом говорится в данных выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.
Состав домохозяйства в среднем составляет 2,11 человека.
На продукты одно домохозяйство тратило 3332,29 грн в месяц. Наибольшую долю (23%) в структуре расходов занимали мясо и мясопродукты.
15,8% расходов приходится на хлеб и хлебопродукты (552,71 грн в месяц), 12,8% - на молоко, сыр и яйца (444,45 грн).
На овощи, включая картофель, граждане тратят 8% (279,45 грн), на фрукты - 6,1% (213,08 грн).
На оплату коммунальных услуг украинцы в среднем тратили 8% или 601,94 грн в месяц.
На алкоголь приходится 1,3% (86,15 грн), на табачные изделия - 2,3% (174,19 грн).
Доля одежды и обуви составляет 6,3% (475,09 грн),медицины - 4,2% (311,59 грн), транспорта - 4,6% (343,29 грн), отдыха и культуры - 2,6% (192,26 грн), образования - 1,3% (98,70 грн), ресторанов и гостиниц - 3,8% (286,19 грн).
В целом потребительские денежные расходы домохозяйств составляют 89,5% (6697,39 грн в месяц).
К непотребительским денежным расходам (788,65 грн в месяц) относятся расходы на личное подсобное хозяйство - 139,66 грн, помощь родственникам, другим лицам - 242,2 грн, покупку недвижимости - 32 грн, капитальный ремонт, строительство жилья и других построек - 40,83 грн, покупку акций, сертификатов, валюты, вклады в банки - 314,41 грн, алименты - 7,93 грн, налоги, сборы, взносы 1,06 грн, другие расходы - 10,56 грн.
Напомним, средний совокупный денежный доход домохозяйства в Украине в III квартале 2018 года составил 9,4 тысячи гривен в месяц.
Да тут и так белая Африка, если новостей не читать, а поглядеть по сторонам.
Я в конце декабря отличную водку брал по 89 грн., к ней еще пакет сока "в подарок" шел.
Ггастгелять!))
Из чего гройсмановцы делают колбасу?
Говядина - 124,51 грн за 1 кг,
Свинина - 114,26 грн за 1 кг,
Птица - 54,90 грн за 1 кг,
Филе куриное - 90,86 грн за 1 кг,
Колбаса вареная 1 сорта - 88,13 грн за 1 кг.
Источник: http://dengi.ua/budget/306289-Skol-ko-stoit-kolbasa-i-mjaso-v-Ukraine
© Dengi.ua
Давай на отечественные. Макароны, картошка, помидоры которые не импорт, мясо, хлеб, мука.
реально думаю даже больше
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А зато у нас черноземы!!11
А женщины красивые - вот например жена Луценко, или Гадя Сравченко...(убегает к унитазу)
Наприклад - скільки перемог на конкурсах краси.
а за весь народ - скільки ми маэмо нобелывських лауреатів.
Чо ти видаєш бажане за дійсне? подивись на чеських жінок, оце слов.янки, а на наших тільки хіба що кацапи гавкають: сматрітє, хахлушкі на "Лєнінградкє".
Нам зараз треба не набичувати лоба, а тихенько
вішати влавчитись, вчитись, вчитись(с)
В амерів є така приказка: Слиш, якщо ти такий мудрий - де твої гроші?
З повагою.
Тепло: 1991,06 грн. за 1 Гкалорію.
Підігрів води - 121,1 грн. за 1 м куб.
Холодна вода з водовідведенням - 29,42 грн. а 1 м куб.
Квартплата, електроенергія, вивіз сміття - платіжки ще не отримав.
Електроплита.
А за що жрать?
2000 трачу на коммуналку.
Еще пару тысяч проезд, инет-телефон и прочие мелочи.
Помогаю родителям-пенсионерам регулярно.
Получаю 20 000 (основная работа и подработки).
Хочется получать тыщу баксов, но это надо напрягаться... А уже лень.
Учительнице в сельской школе бросить детей и репетитором в Киев?
Пенсионерка, 78 лет, живёт одна, субсидии лишили из-за прописанного иногороднего внука. Пенсия 1803 грн. Коммунальные платежи 2450 грн. Ежемесячная потребность в поддерживающих лекарствах 900 грн и каждый месяц растет... Ёп-вашу-госстатистическую-мать, "почти половину" оставшихся после оплаты коммуналки средств тратит на еду...
15% от пенсии = 270,50 грн. Итого она каждый месяц переплачивает коммуналки сверх положенных 15% : 2450-270,50 = 2179,50 грн.
Получается, "прописка" внука стоит 2179 грн. в месяц. Ну, если внуку так нужна эта прописка, то может он сам будет оплачивать эту сумму? Или его родители?
Если для внука это дорого, то пускай выписывается. Прописывается к родителям, например. Или к жене - если бабушке 79 лет то внук уже давно здоровый дядька который живет отдельно, или с женой.
Это проблема внука который фактически "крадет" у бабушки 2179 грн. в месяц, ферштейн?
Тепло: 1991,06 грн. за 1 Гкалорію.
Підігрів води - 121,1 грн. за 1 м куб.
Холодна вода з водовідведенням - 29,42 грн. а 1 м куб.
Квартплата, електроенергія, вивіз сміття - платіжки ще не отримав.
Електроплита.
А за що жрать?
Згідно ООН, дохід <5$/день - межа бідності.
Нічого так держстат результат потужних рехворм оприлюднив.
"Украинцы много жрут" Точка!