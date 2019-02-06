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 Экономика, Общество
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Все про:доходы (492) еда (145) Госстат (139)

 Украинцы тратят на еду почти половину своих доходов, - Госстат

На покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в третьем квартале 2018 года украинцы тратили в среднем 44,5% своих доходов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом говорится в данных выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

Состав домохозяйства в среднем составляет 2,11 человека.

На продукты одно домохозяйство тратило 3332,29 грн в месяц. Наибольшую долю (23%) в структуре расходов занимали мясо и мясопродукты.

15,8% расходов приходится на хлеб и хлебопродукты (552,71 грн в месяц), 12,8% - на молоко, сыр и яйца (444,45 грн).

На овощи, включая картофель, граждане тратят 8% (279,45 грн), на фрукты - 6,1% (213,08 грн).

На оплату коммунальных услуг украинцы в среднем тратили 8% или 601,94 грн в месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина лидирует по смертности из-за неправильного питания в Европе и СНГ, - исследование. ИНФОГРАФИКА

На алкоголь приходится 1,3% (86,15 грн), на табачные изделия - 2,3% (174,19 грн).

Доля одежды и обуви составляет 6,3% (475,09 грн),медицины - 4,2% (311,59 грн), транспорта - 4,6% (343,29 грн), отдыха и культуры - 2,6% (192,26 грн), образования - 1,3% (98,70 грн), ресторанов и гостиниц - 3,8% (286,19 грн).

В целом потребительские денежные расходы домохозяйств составляют 89,5% (6697,39 грн в месяц).

К непотребительским денежным расходам (788,65 грн в месяц) относятся расходы на личное подсобное хозяйство - 139,66 грн, помощь родственникам, другим лицам - 242,2 грн, покупку недвижимости - 32 грн, капитальный ремонт, строительство жилья и других построек - 40,83 грн, покупку акций, сертификатов, валюты, вклады в банки - 314,41 грн, алименты - 7,93 грн, налоги, сборы, взносы 1,06 грн, другие расходы - 10,56 грн.

Напомним, средний совокупный денежный доход домохозяйства в Украине в III квартале 2018 года составил 9,4 тысячи гривен в месяц.

Источник: https://censor.net.ua/n3110180
 
 
 Топ комментарии
 
Другу половину на комуналку,дуже гарно жити по новому.
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Если 600 гривен это 8%, то 100% это 7500 гривен. Такой доход по мнению соевых статистических шулеров имеют в среднем граждане Украины от месячных младенцев до девяностолетних стариков, от безработных и зеков до селян, работающих за тыщу гривен и живущих за счёт коровы. Но стецьва думать же не умеет. У нее это умение атрофировались в процессе эволюции как рудимент Українці витрачають на їжу майже половину своїх доходів, - Держстат - Цензор.НЕТ 6407
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Я х.з. как вы вообще возвращаешь сюда к седьмой Светлане. из этих, гватемал в общем то Українці витрачають на їжу майже половину своїх доходів, - Держстат - Цензор.НЕТ 1356
Да тут и так белая Африка, если новостей не читать, а поглядеть по сторонам.
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Спасибо за ответ. Держитесь там.... за кока(надеюсь шо она у вас там не кацапка) Українці витрачають на їжу майже половину своїх доходів, - Держстат - Цензор.НЕТ 4930
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А ты завязывай бухать, или покупай не понтовую водку за 250 грн., а обычную.
Я в конце декабря отличную водку брал по 89 грн., к ней еще пакет сока "в подарок" шел.
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то купи самжене на карбіті за 35, і пару стопариків для дурі сьогодні і головного болю на завтра вистачає Українці витрачають на їжу майже половину своїх доходів, - Держстат - Цензор.НЕТ 9991
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"Украинцы тратят на еду почти половину своих доходов, - Госстат" - украинцы тратят на отраву почти половину своих доходов - Производители пищевой промышленности производят не более 5% продукции, которая соответствует государственным стандартам качества (ГСТУ).
Из чего гройсмановцы делают колбасу?

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А её кушать можно? Коту на экспертизу давал?
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Если ты покупаешь колбасу по 52 грн кило - твоя смерть не будет напрасной! Она внесёт вклад в естественный отбор!
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Согласно отчету службы статистики, средняя стоимость мясных и колбасных изделий на июль 2018 года такова:
Говядина - 124,51 грн за 1 кг,
Свинина - 114,26 грн за 1 кг,
Птица - 54,90 грн за 1 кг,
Филе куриное - 90,86 грн за 1 кг,
Колбаса вареная 1 сорта - 88,13 грн за 1 кг.

Источник: http://dengi.ua/budget/306289-Skol-ko-stoit-kolbasa-i-mjaso-v-Ukraine
© Dengi.ua
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цена старая. в три раза дороже сейчас. что за продукт на вкус не знаю
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86 грн. на алкоголь? 0.5 в месяц? Детский сад.
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открою секрет, у меня закрытая бутылка водки выдыхлась. Правда стояла не в холодильнике.
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На оплату коммунальных услуг украинцы в среднем тратили 8% или 601,94 грн в месяц.Источник: https://censor.net.ua/n3110180 WTF???!!
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А те що в Україні продукти коштують як у Франції то нічого?
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Та ты шо.В Диснейленде(типа Макдональдс)скромно перекусить на троих от 40 евро.Не дорогое кафе на троих,скромно 40 евро)
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я вам не о диснейленде, да я там и не был. Я о обычных супермаркетах - сравниваю цены в Леклерке или Карфуре и нашей одесской конторе ТаврияВ, в интернете, так цены одинаковые, а что-то даже дешевле тут!
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Ну например помидоры в Леклерке по 2€, в Таврии по 65 гривен, сладкий перец 2,99€ , у нас по 95. Это из того что запомнилось и что сравнивал с сайтом ТаврииВ. На что вам ещё цены посмотреть?
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То троль голімий,йому нічого не докажеш,воно на роботі))
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Это цены на импортные товары. Естественно они будут такие же. Сладкий перец - экзотика, его покупает не каждая семья и далеко не каждый день.
Давай на отечественные. Макароны, картошка, помидоры которые не импорт, мясо, хлеб, мука.
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Муку недавно покупал по 54 цента за кг, картошка по 1 евро за кг(дорого!), макароны(я покупаю ракушки) по 35 центов за кг. Хлеб - его очень много разного, всего и не упомнишь - от 1,20-1,30€ начинается. Это нормальная собственная выпечка магазина, а не пластилиновый тостовый хлеб в целлофане(он дешевле). Мясо да, дофига дорогое начинается от 7-8€ за кг.
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это если экономить на еде.
реально думаю даже больше
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а прикинь, с кем бы мы тогда мерялись писюнами, если бы "госстат" правду сказал??!!!!
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с африканцами мерится писюнами нет смысла , у них больше .
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ибка при добавлении комментария. Попробуйте ещё раз.

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А зато у нас черноземы!!11
А женщины красивые - вот например жена Луценко, или Гадя Сравченко...(убегает к унитазу)
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Yuriy Smith Ні,ну жінки у нас дійсно красиві,хоча і в кацапів теж є красиві і немало.
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г*споди, Ксеноморф, так ти дивись на результати!
Наприклад - скільки перемог на конкурсах краси.
а за весь народ - скільки ми маэмо нобелывських лауреатів.
Чо ти видаєш бажане за дійсне? подивись на чеських жінок, оце слов.янки, а на наших тільки хіба що кацапи гавкають: сматрітє, хахлушкі на "Лєнінградкє".
Нам зараз треба не набичувати лоба, а тихенько вішати вла вчитись, вчитись, вчитись(с)
В амерів є така приказка: Слиш, якщо ти такий мудрий - де твої гроші?
З повагою.
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Yuriy Smith Конкурси краси це не проказник,та й я не сказав,що наші самі кращі,але красивих багато.За нобелівських лауреатів погоджуюсь,в нас їх немає і не буде,поки тут буде православ'я.
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Голосуйте на выборах за барыго-кроликов, будете 2/3 своих доходов , на еду тратить.. Українці витрачають на їжу майже половину своїх доходів, - Держстат - Цензор.НЕТ 8996 Українці витрачають на їжу майже половину своїх доходів, - Держстат - Цензор.НЕТ 437
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32 грн на недвижимость!!! недвижимость в студию!
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Таки мала рацію розжиріла рева коли стверджувала що українці багато жеруть . Взяти тих пенсів, половина ходить без зубів , але хліб купляють щоденно замість того щоб піти до приватника і вставити зуби за суперновітніми технологіями .
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Как говорят любители Сывочолого гетьмана, с голодухи же не пухнете? В интернете сидите? Значит все у вас хорошо, нехрен жаловаться!
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Треба менше жрать, а більше платить за комуналку! А ось вам і ціни на комуналку з 1.01.2019
Тепло: 1991,06 грн. за 1 Гкалорію.
Підігрів води - 121,1 грн. за 1 м куб.
Холодна вода з водовідведенням - 29,42 грн. а 1 м куб.
Квартплата, електроенергія, вивіз сміття - платіжки ще не отримав.
Електроплита.
А за що жрать?
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Украинцев тупо уничтожают медленно но уверенно - кто смог убежал, кто не смог убежать - тот умрет от недоедания, стрессов, отсутствия медицинской помощи ...
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у тебя конечно же есть циферки по умершим от голода украинцам?
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А вторую половину на комуналку.....Геноцид украинского народа идет полним ходом(.
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4000 трачу на еду в месяц.
2000 трачу на коммуналку.
Еще пару тысяч проезд, инет-телефон и прочие мелочи.
Помогаю родителям-пенсионерам регулярно.

Получаю 20 000 (основная работа и подработки).
Хочется получать тыщу баксов, но это надо напрягаться... А уже лень.
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Alex_Dimitrov кімнатку мабуть винаймаєш, чи отримуєш субсидію? Зарплату явно отримуєш в конверті.
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20 000 грн.это редкая зарплата.2000 грн за коммуналку зимой тоже нереально.
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Молодец. И шо?
Учительнице в сельской школе бросить детей и репетитором в Киев?
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Эх, не знали майдановцы, где находится Госстат. Они бы "немножко подкорректировали" формулы, по которым те суки рассчитывают "уровень благосостояния народа". Надели бы им на голову одни трусы на год, что те рассчитывают, и накормили бы 8-ю граммами мяса...
Пенсионерка, 78 лет, живёт одна, субсидии лишили из-за прописанного иногороднего внука. Пенсия 1803 грн. Коммунальные платежи 2450 грн. Ежемесячная потребность в поддерживающих лекарствах 900 грн и каждый месяц растет... Ёп-вашу-госстатистическую-мать, "почти половину" оставшихся после оплаты коммуналки средств тратит на еду...
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ок, смотрим на мифическую "пенсионерку".
15% от пенсии = 270,50 грн. Итого она каждый месяц переплачивает коммуналки сверх положенных 15% : 2450-270,50 = 2179,50 грн.
Получается, "прописка" внука стоит 2179 грн. в месяц. Ну, если внуку так нужна эта прописка, то может он сам будет оплачивать эту сумму? Или его родители?
Если для внука это дорого, то пускай выписывается. Прописывается к родителям, например. Или к жене - если бабушке 79 лет то внук уже давно здоровый дядька который живет отдельно, или с женой.
Это проблема внука который фактически "крадет" у бабушки 2179 грн. в месяц, ферштейн?
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Это статистика за 3 квартал, когда еще нет платежей за отопление. Впрочем, 3,3 тыс грн на 2,11 человека в месяц на еду, это как-то очень экономно, но очевидно это те, кто получает по минимуму, и у них нет иного выхода, кроме как вписываться в такой бюджет.
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Расскажу немного как работает медицина в Молдове, система та же что и в Украине - семейные врачи. Не буду описывать подробности, но работает это так - пока попадешь на прием к профильному специалисту (а перед этим нужно зачастую сдать некоторые анализы или пройти процедуры) - то либо уже сам выздоровеешь либо получишь осложнения которые будешь лечить долго и дорого. Это что касается госмедицины, в платных клиниках можно получить помощь быстро но за дорого))) При этом страховой сбор на медицину работодателем удерживается, но страховка эта действует только в государственных поликлиниках. То есть у кого деньги есть - того полечат, у кого денег нет - выжил сам значит повезло. Такую же систему строит Супрун в Украине
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а как еще по твоему уменьшить население законным способом?
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Есть способ - быстрее можно убить с помощью войны... но сдерживает вероятное сопутствующее разрушение активов власть придержащих.
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В не самых отсталых странах мира типа Великобритании и Финляндии гос. медицина работает точно так же. Сначала к семейному врачу (по ихнему - GP), который от всех болячек выпишет ибупрофен и поначалу не назначит никаких анализов. Другое дело, что там при дтп за раненым прилетит вертолет и бесплатно доставит в больницу, где ему бесплатно будут спасать жизнь.
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Треба менше жрать, а більше платить за комуналку! А ось вам і ціни на комуналку з 1.01.2019
Тепло: 1991,06 грн. за 1 Гкалорію.
Підігрів води - 121,1 грн. за 1 м куб.
Холодна вода з водовідведенням - 29,42 грн. а 1 м куб.
Квартплата, електроенергія, вивіз сміття - платіжки ще не отримав.
Електроплита.
А за що жрать?
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В программе "жити по новому" пункта "жрать" не предусмотрено.
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Цікаво. Якщо 3330, це 45%, то 100% - 7400грн на господарство. При середньому складі 2,11 людини, це 3500 на людину, аж 125$
Згідно ООН, дохід <5$/день - межа бідності.
Нічого так держстат результат потужних рехворм оприлюднив.
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скажем так у нас все объелись конфет, поэтому своя правда.
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чем заниматься долгими и нудными рассчетами если все давно уже сказано тремя солвами министра Ревы
"Украинцы много жрут" Точка! Українці витрачають на їжу майже половину своїх доходів, - Держстат - Цензор.НЕТ 8503
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не то она обещала, чуть чуть снизить сбор. видео пожалуйста
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Оплата за газ за січень 3664гр. ел.187 гр. при місячному доході 4400гр. Субсидії не дали:прописаний син,але проживає в іншому місті. Можливо держстат підкаже,як вижити і до якої бідності ви нас довели і звідки ви такі цифри берете? Довели людей до зубожіння.
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Ждите новый слоган от Ревы: "Незачто есть? Так не ешьте!"
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Сократи расходы на 4г интернет, о нищая!
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половину доходу на їду? Брехня. Процентів 80 , не менш.Це якщо їсти більш менш якісну їжу. Але я знаю людей , які тратять % 25 на їжу.Частина з них достньо багаті і їм вистачає 25 %., а частина дуже бідні . І ці бідні надто худі.Бо недоїдають, а гроші тратять на ЖКХ.
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КАк надоели эти нищие... Не хотите работать? Ну так и здохните.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраинцы тратят на еду почти половину своих доходов, - Госстат
 
 
 
 
 
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