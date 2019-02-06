 Украинцы тратят на еду почти половину своих доходов, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду", об этом говорится в данных выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

Состав домохозяйства в среднем составляет 2,11 человека.

На продукты одно домохозяйство тратило 3332,29 грн в месяц. Наибольшую долю (23%) в структуре расходов занимали мясо и мясопродукты.

15,8% расходов приходится на хлеб и хлебопродукты (552,71 грн в месяц), 12,8% - на молоко, сыр и яйца (444,45 грн).

На овощи, включая картофель, граждане тратят 8% (279,45 грн), на фрукты - 6,1% (213,08 грн).

На оплату коммунальных услуг украинцы в среднем тратили 8% или 601,94 грн в месяц.

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На алкоголь приходится 1,3% (86,15 грн), на табачные изделия - 2,3% (174,19 грн).

Доля одежды и обуви составляет 6,3% (475,09 грн),медицины - 4,2% (311,59 грн), транспорта - 4,6% (343,29 грн), отдыха и культуры - 2,6% (192,26 грн), образования - 1,3% (98,70 грн), ресторанов и гостиниц - 3,8% (286,19 грн).

В целом потребительские денежные расходы домохозяйств составляют 89,5% (6697,39 грн в месяц).

К непотребительским денежным расходам (788,65 грн в месяц) относятся расходы на личное подсобное хозяйство - 139,66 грн, помощь родственникам, другим лицам - 242,2 грн, покупку недвижимости - 32 грн, капитальный ремонт, строительство жилья и других построек - 40,83 грн, покупку акций, сертификатов, валюты, вклады в банки - 314,41 грн, алименты - 7,93 грн, налоги, сборы, взносы 1,06 грн, другие расходы - 10,56 грн.

Напомним, средний совокупный денежный доход домохозяйства в Украине в III квартале 2018 года составил 9,4 тысячи гривен в месяц.