 Три священника из Приднестровья имели приходы на Виннитчине, - глава ОГА Коровий о "пятой колонне" РПЦ в регионе

Об этом сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий в интервью газете "Винницкие реалии", передает Цензор.НЕТ.

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"Многие храмы и деятельность отдельных священников спонсировались неизвестными путями. Также мы обратили внимание на то, что некоторые пророссийские священники занимались серьезным бизнесом, и во многих случаях – нелегальным. В частности, они рассчитывали на поддержку в определенных государственных учреждениях", - отметил Коровий.

Он подчеркнул, что ситуация с получением Томоса открыла то, что раньше не бросалось в глаза, не замечалось.

"Мы очень часто говорили о "пятой колонне", о том, "кто на кого работает", но, условно говоря, процесс формирования ПЦУ "спустил воду" и все увидели "осадок"... Мы увидели отдельных людей и, не побоюсь этого сказать, отдельные службы, которые начали проявлять себя после создания ПЦУ", - сказал председатель Винницкой облгосадминистрации.

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Также чиновник отметил недопустимые методы Московского Патриархата, который создал на местах мобильные бригады, чьей задачей было срывать голосования приходов за переход в ПЦУ. Кроме того, по словам Коровия, священники УПЦ МП созывались, чтобы подпись под документом о том, что они не поддерживают создание ПЦУ.

Глава ОГА добавил, что на сегодня в Винницкой области 30% православных приходов имеют откровенно пророссийские взгляды и, не исключено, что и поддержку из России.

Напомним, всего на Виннитчине выбор в пользу подчинения ПЦУ на данный момент сделали более 60 общин, часть из которых сейчас находится в процессе юридического оформления перехода.

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.