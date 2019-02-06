 Московский суд обязал Навального удалить расследование о продуктах для Росгвардии в оккупированном Крыму

Решение суд принял накануне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Решением суда исковое заявление ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" к Навальному Алексею Анатольевичу о защите деловой репутации удовлетворено", – сообщила пресс-служба суда.

В иске предприятие требовало удалить видео и текстовую версию расследования о поставках продовольствия Росгвардии, а также опубликовать опровержение. Материальных требований заявление не содержало.

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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила в твиттере, что решение будет обжаловано.

"Фонд борьбы с коррупцией", основателем которого является Навальный, 23 августа опубликовал на YouTube расследование, заявив, что руководство Росгвардии "обкрадывают свою армию, буквально вытаскивая кусок еды изо рта бойца".

Навальный заявил, что продукты для сотрудников Росгвардии закупаются огромными оптовыми партиями, но не просто по завышенным ценам, а по ценам выше, чем в московских магазинах в розницу. При этом поставляет их бизнесмен, который может быть связан с премьер-министром Дмитрием Медведевым, через мясокомбинат "Дружба народов", расположенный в оккупированном Крыму.

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11 сентября Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному, в котором вызвал оппозиционера на дуэль, "пообещав сделать из него отбивную".

Навальный ответил Золотову только 18 октября, поскольку до этого находился под арестом в спецприемнике по обвинению в нарушении правил проведения публичных акций. Оппозиционер предложил силовику провести дуэль в форме теледебатов на одном из федеральных каналов и дал ему на размышления неделю.

Золотов отказался от словесной дуэли с Навальным, заявив, что "приглашал его на другое".