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Все про:Германия (3279) Балтия (208) самолет (2172) Эстония (578) фон дер Ляйен Урсула (1)

 Истребители ФРГ 30 раз за полгода поднимали по тревоге из-за самолетов РФ над Балтикой

Дислоцированные в Эстонии немецкие истребители за последние полгода 30 раз поднимались по тревоге, чтобы сопроводить российские самолеты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во вторник, 5 февраля, в ходе посещения солдат бундесвера, размещенных в рамках миссии НАТО на авиабазе в эстонском Эмари.

"Это большое число показывает, что присутствие (немецких солдат - Ред.) здесь очень важно", - отметила министр.

В эстонском Амари дислоцированы 160 солдат бундесвера и четыре немецких истребителя Eurofighter. Они занимаются воздушной разведкой вместе с коллегами из других стран НАТО с августа 2018 года по апрель 2019 года. Российские самолеты без включения системы радиолокационного опознавания периодически пролетают над Балтийским морем в Калининград.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна освободить украинских моряков, а Украина - предоставить данные об инциденте, - министр обороны ФРГ фон дер Ляйен

В ходе визита в страны Балтии фон дер Ляйен накануне встретилась в Литве с президентом Далей Грибаускайте и своим коллегой Раймундасом Кароблисом, а в Риге - с министром обороны Артисом Пабриксом. В этих двух странах глава Минобороны ФРГ также провела встречу с военным контингентом НАТО Enhanced Forward Presence из 10 стран-членов альянса. Эта миссия была запущена после оккупации Россией Крыма и размещается по принципу ротации в трех странах Балтии и Польше.

Источник: https://censor.net.ua/n3110173
 
 
 Топ комментарии
 
погано, що кацапа ні одного) не збили! Истребители ФРГ 30 раз за полгода поднимали по тревоге из-за самолетов РФ над Балтикой - Цензор.НЕТ 3067
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Дислоцированные в Эстонии немецкие истребители за последние полгода 30 раз поднимались по тревоге, чтобы сопроводить российские самолеты. Источник: https://censor.net.ua/n3110173\\\\\\\\\\\

Немецкие "диды" поди, нервно переворачивают шницели на тарелках от "уважения" к летунам Люфтваффе.
Они - мочили мразей, а не "сопровождали".
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На піндоскій Аєрокобрі він літав.
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Дислоцированные в Эстонии немецкие истребители за последние полгода 30 раз поднимались по тревоге, чтобы сопроводить российские самолеты. Источник: https://censor.net.ua/n3110173\\\\\\\\\\\

Немецкие "диды" поди, нервно переворачивают шницели на тарелках от "уважения" к летунам Люфтваффе.
Они - мочили мразей, а не "сопровождали".
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А что за мразей они мочили напомни пожалуйста? Тех, в том числе и украинцев, что вместе с англичанами, французами американцами воевали против Гитлера?
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Кацапы убили украинцев больше, чем гитлеровцы.
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И? Продолжайте пожалуйста. Значит против гитлеровцев воевать было не нужно?
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Підкацапчик,УПА воювала як з Гітлером,так і зі Сраліним.
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Я знаю. А вот уважаемый Yuriy Smith считает воевавших с Гитлером мразями. Ему не хотите объяснить про УПА?
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Для України,та Українців Гітлер та Сралін два ката,окупанта,які знищували Українців.
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Мне зачем это говорите? Я в курсе. Yuriy Smith скажите.
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Pocemu s gitlerom vojevali dopustim estoncy?Oni vojevali protiv okupantov ruskix za nezovisimuju stranu.Propoganda ruskix zdelalo ix SS xotia daze po nemeckim zakonam SS mogli vstupat tolko nemcy po nacionalnosti.Oni nedavali prisiagu gitleru.U nix bylo poniatno mraz eto ssr okupacija
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Зачем мне эти истории про эстонцев? Вы считаете пилотов, воевавших против гитлеровской авиации мразями или нет?
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Есть две ЧУМЫ - коричневая и красная....- Какая лучше???
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А что за твари вооружали Сралина? А что за упыри напали на Финляндию?
Ты хоть понимаешь что тот же Гитлер был далеко не хуже ублюдков-совков или тех же "рузвельтов", которые точно знали что будет делать совок. когда тут голодом морили, твари поставляли сотни заводов "под ключ" коммунякам. Так что - проходи мимо и не кричи тут, "историк"!
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Много текста. Достаточно было просто извиниться за неудачную реплику.
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Ну так жду. Че не извиняешься-то?
Умники - кричалки совковые только вякать горазды.
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летали проверять, как там труба строится.
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Пусть немцы привыкают к тому, что где пролегает кацапская труба там и кацапская территория
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Как там Северный поток-2,скоро запустят?
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А вы побыстрее запускайте северный поток, будете по 30 раз на день поднимать по тревоге и противолодочные корабли. Границы Нароссии не кончаются нигде сказал Сцарь.
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Бачив я його. На обрії з"явилась точка. Поки сигнальщики доповіли на ГКП, він вже зник за обрієм з протилежного боку.
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Судя по тому как ваша рашаармия брала 75 раз аэроврот на ДАПе, то нет смысла обсуждать эту тему. Винищувачі ФРН 30 разів за півроку піднімали по тривозі через літаки РФ над Балтикою - Цензор.НЕТ 6996
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Флайтрадар-страшный сон доходунов до Берлина и Лондона.
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почитай лучше как вы в Чечне отсосали.
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Чтобы стать героем Нароссии нужно не просто стрелять в руссских, а резать им бошки.
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Не совсем верно. "Отсосали" - это прошедшее время, а у них процесс ещё продолжается.
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Та ты шо. Именно так Киселев русне и рассказывает? Грачев уже Грозный брал, много русни зашкварилось...
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У мене питання. А чому Раша ніколи не піднімає свої літаки по тривозі? Кругом ********** багато країн.Чому вони не "дрочуть" нерви козломордим? Одні турки з кацапами не церемонились.Решта пускають бульки носом.
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Просто Союзмультфільм не встигає вмробляти перехвати...)
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Ну и нахрена нам здесь этот кацапский понос "многие в бирлини счетают... "?
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Ахтунг-ахтунг, Пакришкін ін де люфт.
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Стесняюсь спросить, а на каких самолётах Покришкин совершал свои подвиги - на Лавочках или Мигах. Винищувачі ФРН 30 разів за півроку піднімали по тривозі через літаки РФ над Балтикою - Цензор.НЕТ 2660
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Винищувачі ФРН 30 разів за півроку піднімали по тривозі через літаки РФ над Балтикою - Цензор.НЕТ 5745NOVOSTI.DN.UAПлемянник Киселева сидит в тюрьме за то, что воевал в рядах «ДНР»Племянник российского телеведущего Дмитрия Киселева Сергей осужден в Германии за участие в боях на Донбассе на стороне боевиков. Об этом Киселев сообщил в интервь...

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Яйця були лише в Ердогана, та й ті швидко протухли.
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вот дурные немцы, это же по запросу вашей меркельши, кацы к вам нефтепровод по воздуху тянут.....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИстребители ФРГ 30 раз за полгода поднимали по тревоге из-за самолетов РФ над Балтикой
 
 
 
 
 
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