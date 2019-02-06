 Истребители ФРГ 30 раз за полгода поднимали по тревоге из-за самолетов РФ над Балтикой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во вторник, 5 февраля, в ходе посещения солдат бундесвера, размещенных в рамках миссии НАТО на авиабазе в эстонском Эмари.
"Это большое число показывает, что присутствие (немецких солдат - Ред.) здесь очень важно", - отметила министр.
В эстонском Амари дислоцированы 160 солдат бундесвера и четыре немецких истребителя Eurofighter. Они занимаются воздушной разведкой вместе с коллегами из других стран НАТО с августа 2018 года по апрель 2019 года. Российские самолеты без включения системы радиолокационного опознавания периодически пролетают над Балтийским морем в Калининград.
В ходе визита в страны Балтии фон дер Ляйен накануне встретилась в Литве с президентом Далей Грибаускайте и своим коллегой Раймундасом Кароблисом, а в Риге - с министром обороны Артисом Пабриксом. В этих двух странах глава Минобороны ФРГ также провела встречу с военным контингентом НАТО Enhanced Forward Presence из 10 стран-членов альянса. Эта миссия была запущена после оккупации Россией Крыма и размещается по принципу ротации в трех странах Балтии и Польше.
Немецкие "диды" поди, нервно переворачивают шницели на тарелках от "уважения" к летунам Люфтваффе.
Они - мочили мразей, а не "сопровождали".
Ты хоть понимаешь что тот же Гитлер был далеко не хуже ублюдков-совков или тех же "рузвельтов", которые точно знали что будет делать совок. когда тут голодом морили, твари поставляли сотни заводов "под ключ" коммунякам. Так что - проходи мимо и не кричи тут, "историк"!
Умники - кричалки совковые только вякать горазды.