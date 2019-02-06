 Рада сегодня рассмотрит законопроект о высшем образовании и вопросы ратификации

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На повторное второе чтение вынесен законопроект №6746 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению принципов процессуальной справедливости и повышению эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Радикалы" блокируют трибуну парламента, а Балога требует "фото машины", - день работы ВР 5 февраля. ФОТОрепортаж

Следующий блок, согласно повестке дня, - вопрос ратификации. Так, парламентарии планируют рассмотреть законопроекты 0199 "О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество", 0193 "О ратификации протокола между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритан ии и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и прироста стоимости имущества, совершенной в Лондоне 10 февраля 1993года" и 0165 "О ратификации Меморандума между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Австрия о взаимном доступе на рынки труда членов семей работников дипломатических представительств и консульских учреждений ".

Народные депутаты также рассмотрят правительственный законопроект №5023 "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании". Предполагается, что принятие законопроекта позволит детям, лишенным родительского попечения, участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в пределах установленных квот приема в украинские вузы наравне с детьми-сиротами без прохождения ВНО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада не смогла принять законопроект о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов: Парубий объявил перерыв для консультаций

Традиционно в среду депутаты будут работать в сессионном зале только в течение утреннего пленарного заседания, которое продлится до 14:00. На остаток дня запланирована работа парламентариев в комитетах, фракциях и группах.