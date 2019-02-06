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Все про:суд (21761) Алимпиев (3)

 Дело экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева переквалифицировали с хищения на небрежное отношение к службе: сегодня суд начнет его рассмотрение, - адвокат Журавлев

Сегодня состоится подготовительное заседание суда по делу о халатности в отношении экс-начальника Харьковского национального университета Воздушных сил Вооруженных сил Украины Андрея Алимпиева.

"Подготовительное заседание назначено на 6 февраля, 14-00. Военная прокуратура отказалась от своих первоначальных обвинений в коррупции по ст.191 (хищение средств. - Ред.) УК. Теперь Андрею Николаевичу инкриминируют небрежное отношение к воинской службе (ч.3 ст.425 УК)", - сообщил Интерфакс-Украина адвокат А.Алимпиева Максим Журавлев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, защита намерена добиваться оправдательного приговора.

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"В материалах дела есть доказательства невиновности Андрея Николаевича - это вывод Госаудитслужбы, сделанный по запросу НАБУ, в котором четко сказано, что никаких нарушений не установлено. Поэтому мы будем добиваться оправдательного приговора", - сказал М.Журавлев.

Напоминаем, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего. Дзержинский суд Харькова взял его под стражу на два месяца с правом внесения залога - в 1,5 миллиона гривен. Арестованный начальник ХНУВС Алимпиев отказался от внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3110168
 
 
 Топ комментарии
 
Жити по новому,це коли крадеш,це не крадіжка,а недбалість))
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Хищение по неосторожности
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Та оправдают стопудово. У чувака железное алиби - всьо украл Гриценко
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Жити по новому,це коли крадеш,це не крадіжка,а недбалість))
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Та оправдают стопудово. У чувака железное алиби - всьо украл Гриценко
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Да расстреляйте его если виновен,как надоел этот непотреб ,который оседает в Украине и тревожный час может перейти на сторону оккупантов Дело экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева переквалифицировали с хищения на небрежное отношение к службе: сегодня суд начнет его рассмотрение, - адвокат Журавлев - Цензор.НЕТ 826
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В 2001 или в 2002 году, точно не помню, нам, на читке приказов зачитали приказ Кузьмука - Сабакевича, о хищениях и наказании. Фабула приказа была такова: Западное оперативное командование, выявлена недостача (хищение) ГСМ на сумму в 6 миллионов гр. (более 1 миллиона долларов США по курсу) - начальнику ГСМ полковнику сувора догана. На складе выявлена недостача материальных средств (портянки и т.д.) на сумму в районе 10 000 (ну точно не помню но сумма была аккурат вписалась под криминал) гр. Завсклада прапорщика - 3 года ИТК.
Этому то же сувору догану влепят.
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То, за что говорите посадили "торнадовцев"?
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Чего и следовало ожидать. Так и в Калиновке, и в Ичне, Балаклее, Новобогдановке, Лозовой были не хищения, а небрежно отношение к службе. Скоро небось и дело Януковича тоже в такой манере переквалифицируют.
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Та вообще, как можна в чём то даже упрекать, такого благородного господина? Вы бы его ещё в клетку с плебеями посадили. Его нужно немедленно освободить, вернуть на должность и компенсировать причинённые неудобства.
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Можно его наказать и отправить в отпуск зимой Справу екс-начальника Харківського університету Повітряних сил Алімпієва перекваліфікували з розкрадання на недбале ставлення до служби: сьогодні суд почне її розгляд, - адвокат Журавльов - Цензор.НЕТ 5539
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хищение по непреодолимой силе - как взятка примерно
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А в реалии обиделся работник прокуратури и показал свою силу.....Как его работника прокуратури могли послать куда подальше...он же может и самого генерала посадить...Из-за таких " работников" нормальним офицерам трудно работать - вместо того что б вигнать етот мусор с прокуратури - там придумали дело на нормального генерала...
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"милыя бранятся- только тешатся" как видим дальше клоунады дела с благородными господами не идут.
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Прийдёт Юля и пересажет всех коррупционеров.
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Она может только возглавить коррупцию, а взятки подымутся в цене
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И на их место посадит своих... (тоже коррупционеров).
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Вкрай огидна і брехлива система. І люди в цій системі огидні потвори.
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При такой "успешной" судебной рехформе Украине ни каких врагов не нужно.Судейки сами ее добьют,под кацапские аплодисменты.Голосуем за пядра,если не он,то кто в конце то концов)))
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Значить, генпрокурор вже відкат отримав.
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Выводят с под ударов нужных людей. Шоб юлькаваровка не дай боже не посадила честных людей.
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- Простите, у кого там два ООО?
- Эти ООО у того, у кого надо ООО...)
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2,5 мільйони-"небрежность" Ґм, ґм... Тоді вибухи на військових склада потрібно кваліфікувати як "небрежноє" випробовування на предмет "вибухоспособности", а не як покриття нестачі...
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" ...так ведь кражи не будет! - как не будет? - все уже украдено до нас!" Справу екс-начальника Харківського університету Повітряних сил Алімпієва перекваліфікували з розкрадання на недбале ставлення до служби: сьогодні суд почне її розгляд, - адвокат Журавльов - Цензор.НЕТ 4588
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к матиосу давно никаких вопросов нема))))))))))))))
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стесняюсь спросить у нашего реХформированного украинского суда - а какова такса такой вот переквалификации?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДело экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева переквалифицировали с хищения на небрежное отношение к службе: сегодня суд начнет его рассмотрение, - адвокат Журавлев
 
 
 
 
 
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