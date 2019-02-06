 Украинские воины нанесли удар из ПТРК "Стугна-П" по вражеской ББМ на Донбассе: бронированная машина вместе с экипажем уничтожены. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-ценра ООС в Facebook.
"5 февраля, под прикрытием минометного огня, российские наемники, применяя бронированную боевую машину, предприняли попытку приблизиться к передовым позициям украинских защитников и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники - Крымское, что на Луганщине.
Для отражения нападения наши военнослужащие задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение, осуществили пуск управляемой ракеты украинского ПТРК "Стугна-П" по вражескому бронированному объекту и уничтожил его вместе с экипажем.
Потери врага составили: боевая бронированная машина, 2 убитых и 8 раненых", - сказано в сообщении.
Отмечается, что потерь среди украинских защитников нет.
"Объединенные силы продолжают надежно контролировать линию соприкосновения. Подразделения обороняющихся принимают активные меры, в том числе и огневое воздействие на оккупантов с целью недопущения прорыва, удержания занимаемых рубежей и сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданских лиц", - добавили в пресс-центре ОС.
https://www.youtube.com/watch?v=ZlxJ0jtSF1Y
Скляренко Семен - "Святослав"
Скляренко Семен - "Володимир"
Але все це дарма, Йуля все просере, все підмахне що кацапи не підсунуть і всі труди та жертви будуть змарновані.
2. У них тепер є толкові командири.
3. У них тепер є нормальне командування.
4. У них тепер є де жити.
5. У них тепер нормальне обмундирування.
6. У них тепер нормальні харчі.
Все ще не з неба впало. Слід було розробити плани. знайти гроші, знайти толкових виконавців, поставити задачі, мотивувати, проконтролювати виконання.
Так це робиться у бізнесі і Порох, як успішний бізнесмен застосовує свій досвід та хист у військовому будівництві.
Кондитерське та цукрове виробництво ніколи не фінансувалася з бюджету.
На відміну від йулино-Зєєєліного спонсора Колоойського порх ніколи не контролював держкомпаній і не викачував звідти гроші.
З диверсіями у час війни справитися не просто, Гітлер чомусь не звільняв Кейтеля чи Гальдера за те, що не змогли впоратися з диверсіями партизанів.
За Іловайськ мали б відповідати Коломойський, Корбан, Грііішин, він же вомбат-насіння, та Пуйло, що скористаломя махновщиною, яка на той час існувала в зоні АТО.
184 гуртожитки для військових це "будкобудівництво"? Наші військові по вашому собаки? Тоді з тобою кацап все ясно!
перестаньте размалёвывать вашего задневходного царька
он и на мольдивах за кровные вялится ?
Він заплатив із своїх бізнесів 1.6 мільярди податків, Податок у нас 20%, тобто у нього ше 4 рази по стільки лишилося, під 6,5 мільярди. Ці грші неможливо витратити на особсте споживання, навіть якщо подібно Клеопатрі пити розчинені у вині колекційні перли тричі на день! Тому гроші інвестуютья у бізнес, що створює нові робочі місця. А на себе та родину витрачається 10-30млн на рік (задекларовано). Якщо те що він на себе витрачє забрати і поділити, то на кожного українця припаде 30млн./ 42млн. = 71 копійка на рік, або 6 коп на місяць.
Як на мене це не дуже велика плата за те, щоб толкова людина пантрувала як за своїм за купою підприємств, не давала менеджерам красти та розвивала відповідні сегменти економіки.
Что в соевой методичке про такое не пишут. И вообще меняй ник, а то всем уже здесь надоел с высерами, хозяин не заплатит за халтуру.
На самом деле боевых диванов не хватило.
https://twitter.com/i/status/1092931390037987328
https://twitter.com/i/status/1092772147435634690
Каждый убитый кацап приближает нас к победе
амеры в Ираке тоже удивлялись до ужаса, до ужаса от осознания того что кто-то на этом дерьме "воюет".
ммм........
Ктулху сказал - Ктулху сделал!!!!
Такие новости всегда радуют !!!
будет пьянка/гулянка, ***** гробовых подкинет на бояру