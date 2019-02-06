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 Украинские воины нанесли удар из ПТРК "Стугна-П" по вражеской ББМ на Донбассе: бронированная машина вместе с экипажем уничтожены. ФОТО

Украинские военнослужащие уничтожили боевую машину российских оккупантов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-ценра ООС в Facebook.

"5 февраля, под прикрытием минометного огня, российские наемники, применяя бронированную боевую машину, предприняли попытку приблизиться к передовым позициям украинских защитников и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники - Крымское, что на Луганщине.

Для отражения нападения наши военнослужащие задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение, осуществили пуск управляемой ракеты украинского ПТРК "Стугна-П" по вражескому бронированному объекту и уничтожил его вместе с экипажем.

Потери врага составили: боевая бронированная машина, 2 убитых и 8 раненых", - сказано в сообщении.

Украинские воины нанесли удар из ПТРК Стугна-П по вражеской ББМ на Донбассе: бронированная машина вместе с экипажем уничтожены 01
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: ранен один украинский воин, ликвидированы 4 и тяжело ранены 11 террористов, - штаб ОС

Отмечается, что потерь среди украинских защитников нет.

"Объединенные силы продолжают надежно контролировать линию соприкосновения. Подразделения обороняющихся принимают активные меры, в том числе и огневое воздействие на оккупантов с целью недопущения прорыва, удержания занимаемых рубежей и сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданских лиц", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинские воины нанесли удар из ПТРК Стугна-П по вражеской ББМ на Донбассе: бронированная машина вместе с экипажем уничтожены 02

Источник: https://censor.net.ua/n3110167
 
   
 Топ комментарии
 
С утра вместо чашечки кофе и хорошо на душе
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Так держать! Мочите русню, хлопцы! Чем больше кацапни попадет к дидам и Сралену, тем будет чище украинская земля.
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С утра вместо чашечки кофе и хорошо на душе
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Так держать! Мочите русню, хлопцы! Чем больше кацапни попадет к дидам и Сралену, тем будет чище украинская земля.
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Саме так, адже дохлих кацапів багато не буває!
Українські воїни завдали удару з ПТРК "Стугна-П" по ворожій ББМ на Донбасі: броньовану машину разом з екіпажем знищено - Цензор.НЕТ 3937
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"Хлопнули Добрыню Никитича да по могутной спинушке!"
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Как? Исторический прототип - киевский воевода Добрыня, родной брат Малуши, т.е. дядя Владимира Великого. Былинный Добрыня Никитич как раз таки и служил князю Владимиру Красно Солнышко, защищал Киев.
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Рекомендую прочесть
Скляренко Семен - "Святослав"
Скляренко Семен - "Володимир"
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Порох будує армію як бізнес. Поступово, методично, згідно плану і ми бачимо результат.
Але все це дарма, Йуля все просере, все підмахне що кацапи не підсунуть і всі труди та жертви будуть змарновані.
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А дак это не наши солдаты, рискуя жизнью, крошат сепаров и кацапов на Донбассе, а Порох з "жити по новому" .
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1. У них тепер є чим кришити.
2. У них тепер є толкові командири.
3. У них тепер є нормальне командування.
4. У них тепер є де жити.
5. У них тепер нормальне обмундирування.
6. У них тепер нормальні харчі.
Все ще не з неба впало. Слід було розробити плани. знайти гроші, знайти толкових виконавців, поставити задачі, мотивувати, проконтролювати виконання.
Так це робиться у бізнесі і Порох, як успішний бізнесмен застосовує свій досвід та хист у військовому будівництві.
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рукожопый срусский недилетант))),да у вас вся недосрана дилетантов...
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Не плутайте з Йулею.
Кондитерське та цукрове виробництво ніколи не фінансувалася з бюджету.
На відміну від йулино-Зєєєліного спонсора Колоойського порх ніколи не контролював держкомпаній і не викачував звідти гроші.
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Зря топишь за Пороха, украинцы не кацапы им фуфло не впаришь.))))
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Ну ви ж порохобот, що ще можна було від вас очикувати. А знаходження бариги постійно у владних верхівках, як мінімум рятувало його від чесної конкуренції. А про тендери і мови нема. У вас просто апріорі не може бути притомних аргументів стосовно "успішного бізнесмена". Це те саме, що назвати сашу стоматолога успішним бізнесменом, коли він депутат, а папа президент.
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Порохобот це звучить гордо! Якщо ти порохобот отже ти не ідіот!!
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А скільки згоріло раніше?
З диверсіями у час війни справитися не просто, Гітлер чомусь не звільняв Кейтеля чи Гальдера за те, що не змогли впоратися з диверсіями партизанів.
За Іловайськ мали б відповідати Коломойський, Корбан, Грііішин, він же вомбат-насіння, та Пуйло, що скористаломя махновщиною, яка на той час існувала в зоні АТО.
184 гуртожитки для військових це "будкобудівництво"? Наші військові по вашому собаки? Тоді з тобою кацап все ясно!
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это порошенка сам на свои построил ?
перестаньте размалёвывать вашего задневходного царька
он и на мольдивах за кровные вялится ?
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Так точно, за своі кревні і навіть задекларував ці витрати. Декларація у відкритому доступі, переконайтеся самі.
Він заплатив із своїх бізнесів 1.6 мільярди податків, Податок у нас 20%, тобто у нього ше 4 рази по стільки лишилося, під 6,5 мільярди. Ці грші неможливо витратити на особсте споживання, навіть якщо подібно Клеопатрі пити розчинені у вині колекційні перли тричі на день! Тому гроші інвестуютья у бізнес, що створює нові робочі місця. А на себе та родину витрачається 10-30млн на рік (задекларовано). Якщо те що він на себе витрачє забрати і поділити, то на кожного українця припаде 30млн./ 42млн. = 71 копійка на рік, або 6 коп на місяць.
Як на мене це не дуже велика плата за те, щоб толкова людина пантрувала як за своїм за купою підприємств, не давала менеджерам красти та розвивала відповідні сегменти економіки.
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порох с галетеем парад в киеве проводили, им там техника очень нужна была. Некогда им было поддерживать в Илловайске наших ребят.
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Про парад писано-переписано. В ньому брали участь війська, що прикривали Чернігівський напрямок. викинь стару методичку!
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идиот, расскажи это ребятам которые из окружения выходили.. нужны были им БМП и прочая техника, или им было по приколу на маршрутках под пулями.
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В Україні не було тоді де взяяти 3тис війська, щоб організувати розблокування. Крім того, позиція деяких добровольчих формувань була мяко кажучи дивною.
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что ж ты не в армии, показал бы как войсками командовать, а то ведь без тебя не справимся
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а с какого ты прокситроль взял что я не был в армии?! что я не видел наших дебилов командиров? Лишь бы ляпнуть?
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о как Активно удалят комментарии с фактами по Илловайску. Парад в киеве - котел Илловайск, очень неудобная связочка для нынешней власти.
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Не просере. Їй ще до виборів, як до Альфи Центраври долетіти потрібно..😃
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О! Баба Ванга воскресла.
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Убогенький лучше расскажи как гениальный Петя Донецк просрал запустив туда из Славянска банду Дыркина. Как Луганск не освободили только потому, что он в очередной раз объявил "перемирие".
Что в соевой методичке про такое не пишут. И вообще меняй ник, а то всем уже здесь надоел с высерами, хозяин не заплатит за халтуру.
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****** *******,брысь на мордор,ты ошиблось сайтом
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Бред сивой кобылы.
На самом деле боевых диванов не хватило.
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Така гарна жіночка та ще і садистка!!! Українські воїни завдали удару з ПТРК "Стугна-П" по ворожій ББМ на Донбасі: броньовану машину разом з екіпажем знищено - Цензор.НЕТ 5445
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Ай да хлопці молодці!!! В "яблучко".👏👏👏👏👏👏
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Особенно радует то,что сепаров поджарили украинским оружием.
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Точно. Кто говорит, что не любит русню, тот просто не умеет ее готовить
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а кто вам сказал что оно украинское...оптика из беларуси
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І що, то це вже не українська зброя??? Ну ти фрукт!!! тоді почнемо рахувати скільки на наших ББМ або Бтр двигунів німецьких чи італійських, то що вже не українська техніка???ліпше не позорься!!!
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Так самое интересное что этот скот садят в ЕС когда они прутся по безвизу !!! а Украина этот безвиз предоставляет терористам и убийцам !!!
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узбагойся. никто никому ничего не предоставляет. Если ты о юном Киселеве то как и любой скрепный детеныш он гражданин Германии. Поперся воевать во имя скрепы на бамбас за что и сел.
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Моксєлям дозволяють збирати "вєточкі, щєпочкі і хвою". Дякуючи доброму сцарю *****.
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з нетерпінням чекаємо коли ворог наважиться вигнати на передову танчик! трошки посмішити наші джавеліни!
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Хрен вони тепер вилізуть. Це їм не 14-15 роки з блукаючим танком.
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якщо ворог не йде до нас, ми сходимо до ворога Українські воїни завдали удару з ПТРК "Стугна-П" по ворожій ББМ на Донбасі: броньовану машину разом з екіпажем знищено - Цензор.НЕТ 2109
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б*же, так паспорт в кишеню ы - в військкомат. повоюєш чо.
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после того,как США передали нам Джавелины, даунбасовские "трактористы" отказываются залазить в танк,их туда и палкой не загонишь
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Отлично
Каждый убитый кацап приближает нас к победе
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очень жаль... очень жаль, что 8 мудаков только ранены, а не убиты...
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Совковая "техника" настолько "эффективна", что израиль после разгрома целых орд "ПВО" в долине Бекаа, сам удивился. пролетарии пашут за станками, но выпускают то же что например, коровы(не молоко).
амеры в Ираке тоже удивлялись до ужаса, до ужаса от осознания того что кто-то на этом дерьме "воюет".
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Побільше таких новин з передової. Перемога за нами.
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А с ХЛЕБЕЛЬНИКОМ?? то что...???? ...
ммм........
Ктулху сказал - Ктулху сделал!!!! Українські воїни завдали удару з ПТРК "Стугна-П" по ворожій ББМ на Донбасі: броньовану машину разом з екіпажем знищено - Цензор.НЕТ 6811 Українські воїни завдали удару з ПТРК "Стугна-П" по ворожій ББМ на Донбасі: броньовану машину разом з екіпажем знищено - Цензор.НЕТ 6811 Українські воїни завдали удару з ПТРК "Стугна-П" по ворожій ББМ на Донбасі: броньовану машину разом з екіпажем знищено - Цензор.НЕТ 6811
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Ранок починается не з кави . По чаще нужно вставлять им шишечку чтоб не раслаблялись . Слава Украини !!!
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Хто з мечем прийде, від меча і загине...
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Блин, сколько это ж зашкваренных ватников будет, пока они за две недели до Киева дойдут???)))
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красавцы так и надо !!!!!!
Такие новости всегда радуют !!!
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Таких повідомлень має бути по 100-200 на день!
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Ну так Українські воїни тільки розкачуються, полізуть ще расіянські окупанти, то і отрмають ще жаркоє!!)))
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С одной стороны, зажмуренному экипажу ***** обещал в рай. С другой, они как агрессоры должны были просто сдохнуть. Просидят до скончания времён в обезьяннике в чистилище, пока небесные бюрократы будут пытаться решить эту коллизию.
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а в кацапии то праздник какой,
будет пьянка/гулянка, ***** гробовых подкинет на бояру
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Респект!!! Таких бы новостей да побольше. Рашики бойтесь и оглядуйтесь.
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Приятно видеть такое дружное единогласие на ЦЕНЗОРе!!!
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Тут главное -- сработало украинское оружие!
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Молодці воїни України!!! Гарно працюємо, Респект!!! Слава Героям!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские воины нанесли удар из ПТРК "Стугна-П" по вражеской ББМ на Донбассе: бронированная машина вместе с экипажем уничтожены. ФОТО
 
 
 
 
 
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