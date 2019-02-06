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 Две общины на Виннитчине перешли из УПЦ МП в ПЦУ

Всего на Виннитчине выбор в пользу подчинения ПЦУ сделали более 60 общин.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии Православной Церкви Украины, передает Цензор.НЕТ.

"5 февраля состоялись общие собрания религиозной общины в с. Кузьминцы Гайсинского района, на которых был рассмотрен вопрос изменения подчинения общины в канонических и организационных вопросах. Все 132 участника собрания единогласно поддержали предложение настоятеля местного храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского протоиерея Андрея Корнеги и первыми в Гайсинском районе перешли из юрисдикции УПЦ, находящейся в единстве с Московским патриархатом, и присоединились к поместной Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в этот же день к управлению Винницко-Барской епархии обратились прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Кисница Крыжопольского района с просьбой принять их под управление ПЦУ. Они сообщили, что еще 23 января в их селе состоялось собрание, на которых 72 прихожан проголосовали за выход из УПЦ МП. Однако с этим решением не согласился настоятель местного храма, который в субботу, 2 февраля, созвал "свои" сборы. И вопреки ожиданиям священника, на этот раз его не поддержали еще больше прихожан. 85 проголосовали за ПЦУ и только 4 - за УПЦ в единстве с Московским патриархатом.

Таким образом церковная община с. Кисници дважды подтвердила свое желание находиться в Православной Церкви Украины.

Всего на Виннитчине выбор в пользу подчинения ПЦУ сделали более 60 общин, часть из которых сейчас находится в процессе юридического оформления перехода.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3110162
 
   
 Топ комментарии
 
А, це вИ, "шан." тов., смію запевнити вАм свою повагу.
Просто українець не може бути коммі. А ось атеїстом, агностиком - має бути.
вИ напевно так тролиш, бо в працях висерах Лєніна нама нічого крім маячні хворого виродка. хворого не тільки на сифіліс. і це знає навіть Пєтя Сіманєнко.
як там? - люмпєни всіх притонів - обмєнівайтєсь дозамі! чи яке там ваше гасло?
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Читали в свое время того чЛенина...и конспектировали....про равенство и братство...
Вот только секретарь обкома и райкома при совке был ровнее инженера и рабочего...и кушал лучше...и отдыхал...
Так что засунь себе ту писанину чЛегина в одно место...
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То я по доброте душевной. Чтоб Виамину Павловскому его полвареника подсластить.
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Ні правильно біде так, як написано в Томосі - Православна Церква України. А УПЦ себе назвала РПЦ в Україні. Раніше вони ще називалися московським патріархатом. Це дуже важливо.Вони путають людей, але їм залишилося недовно, закон про перейменування вступив в силу і вони будуть називатися майбуть РПЦ в Україні. А поки так.
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По аналогії: не УПА, а ПАУ; не УНР, а НРУ; не УГКЦ, а ГКЦУ і далі за списком.
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😀 та да...так экономят что в иной день в супермаркете тележки свободной нет...и на рынке не протолкнуться...жуть как экономят...
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г*споди, та подивись шо соціки здєлали з Венесуелою!!!!!!
Та на президента постав стілець - і все одно буде жити краще рік від року, а краснозаде бидло навіть в СахАрі зробить дефіцит піску!
Я не повірю шо ти реально віриш в свої тут коменти.! Або санітари допустили до компа, вибачаюсь.
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Тебе мало молока 900 мл...купи два пакета...и твоя проблема будет решена...
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Тіпа вИ не знаєш де живеш?
я теж - дивлюсь на "дороги", на бидло, і так, згадую тов. сраліна вашого... Щоб він таких як ви винищив до ноги. А мені й у болоті непогано))
без образ, іронія... просто красних свиней не хочеться взад/обратно. вже ми нажерлись, можливо мало було, комунізму.(кОпає ікону Крала Мрала))
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Він або "тролить"(зараз правду каже) на рахунок комунізму, або слабий на голову.
Не хотілося б побачити його з цими всіма заявами коло дітей/внуків заморених голодом.
Хоча.... у нас же вибирають Гопів-Допів-Трупанових.... шота я погарячился)
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А, це вИ, "шан." тов., смію запевнити вАм свою повагу.
Просто українець не може бути коммі. А ось атеїстом, агностиком - має бути.
вИ напевно так тролиш, бо в працях висерах Лєніна нама нічого крім маячні хворого виродка. хворого не тільки на сифіліс. і це знає навіть Пєтя Сіманєнко.
як там? - люмпєни всіх притонів - обмєнівайтєсь дозамі! чи яке там ваше гасло?
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б*же, "товаришу", я ось трохи почитав Буніна - Золото Партії.... знаєш, моя ненависть до червоних свиней навіть збільшилась, що капєц як неймовірно.....
я тобі повторю: скажи все це шо ти тут блюєш - внуку заморених голодом! внук хач навіть може бути 40кг. вагою, але він тебе постарається вбити.
Або якщо ти так "тролиш" - то повага, дуже тонко.
Або якщо щось з головою - їдь в Білоросію, полежи в совковій клініці. Галоперидол - за рахунок народу(шоб вас менше стало, красних.... гав-гав)
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Подивись підбірку фото "женщины в ссср" від Макса Мировича.
Ти реально комуніст і бажаєш знову ТАКОГО?
Або звернись до лікарів, совєтських.
Та тільки за принизливі черги за ВСІМ - мають(норм. людині) привити ненависть до вашої "класової боротьби" і кралів мраксів на додачу ще. Галоперидол, тов., а потім проходиш в ординаторську на совковий "комп.ютер" і пишеш лист Лєніну з брєвном.
Повторюсь - якщо "тролиш" так, то поажаю, а якщо ні - лікуйтесь, "шан." "пане" комуніст. Дві громади на Вінниччині перейшли з УПЦ МП у ПЦУ - Цензор.НЕТ 3000
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Читали в свое время того чЛенина...и конспектировали....про равенство и братство...
Вот только секретарь обкома и райкома при совке был ровнее инженера и рабочего...и кушал лучше...и отдыхал...
Так что засунь себе ту писанину чЛегина в одно место...
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😀Их состояние в то время это их должности...
Пока инженер за свои 100 рублей стоял в очередях за колбасой по 2.20...за квартирой...за путевкой....жирный коммуняки икорку черную ложкой жрал...детки его и внуки уже от рожлегия известно где бы работали...
Так что сказки про совок...мне рассказывать не надо...
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Вивсьоврьотіііі!!111 За совка всєм всьо било бесплатно - включая труд".!!
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Слава КПСС!
Ленин хуру! Ленин хара! Ленин хурухара!
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ото треба членіна), з ранку згадувати?! фу-ууу Дві громади на Вінниччині перейшли з УПЦ МП у ПЦУ - Цензор.НЕТ 9148
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То я по доброте душевной. Чтоб Виамину Павловскому его полвареника подсластить.
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Та тут просто зранку в усіх темах один відомий комуняка з Кропивницького сидить і намагається довести яким класним членін був.
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скільки громад в Вінниччині?
головне, щоби процес переходу був би швидким і без провокацій з боку *****-кацапів!
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За рік в цьому та інших україномовних регіонах не залишиться і одної московської церкви. А за 5 років і по всій Україні.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДве общины на Виннитчине перешли из УПЦ МП в ПЦУ
 
 
 
 
 
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