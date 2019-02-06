 Ирина Луценко подала в суд на Гриценко: сумма иска - 2,5 миллиона гривен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявила народный депутат, представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

Гостья программы, комментируя скандал относительно высказываний экс-министра обороны Анатолия Гриценко о том, что Луценко якобы "отмазали" сына от мобилизации, продемонстрировала справку из военной части, где служил ее сын – 55-й Запорожской артиллерийской дивизии. Ирина Луценко рассказала, что ее сын Александр в частности 40 дней был в Песках, под Донецким аэропортом.

"У меня вопрос к честному и такому псевдопатриотическому полковнику Гриценко. Он имеет военное образование, он был министром обороны, ему Президент Порошенко предлагал идти министром обороны или возглавлять СНБО и другие должности. Отказался... Тогда, когда была такая беда, почему вы, Анатолий Гриценко, не пошли на фронт? Это попахивает дезертирством, это попахивает "отмазыванием", – заявила Луценко.

Она также сообщила, что обратилась в суд за ложь и оскорбление семьи, о защите чести и достоинства семьи.

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"Сумма иска будет 2,5 млн грн. Это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел, чтобы подать платеж, который берет в ЦИК кандидатов в президенты. Если он нашел как будущий Верховный главнокомандующий (так он думает, так не думает народ Украины, так не думаю я как мать воина), то проигранный им в суде иск будет стоить ему этого задатка", – заявила супруга Генпрокурора.

Луценко добавила, что после того, как семья выиграет суд, средства направят на нужды волонтерских организаций, "на тех воинов, боеспособность которых при "министерстве" Анатолия Гриценко было уничтожено".

Как сообщалось ранеее в интервью Дмитрию Гордону, размещенном на канале журналиста в Youtube 29 января, А.Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделали "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".

Генпрокурор Ю.Луценко отреагировал на слова А.Гриценко, заявив, что дает ему сутки на извинения.

30 января А.Гриценко принес свои извинения сыну генпрокурора, но заявил, что не намерен извиняться перед самим Ю.Луценко.

В свою очередь супруга генпрокурора, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила:"От имени всех матерей наших защитников Родины подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии".