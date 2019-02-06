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Все про:Гриценко Анатолий (1208) иск (474) клевета (145) суд (21761) Луценко Ирина (371)

 Ирина Луценко подала в суд на Гриценко: сумма иска - 2,5 миллиона гривен

Ирина Луценко обратилась с иском в суд о защите чести и достоинства семьи из-за высказывания экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Сумма иска будет 2,5 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявила народный депутат, представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

Гостья программы, комментируя скандал относительно высказываний экс-министра обороны Анатолия Гриценко о том, что Луценко якобы "отмазали" сына от мобилизации, продемонстрировала справку из военной части, где служил ее сын – 55-й Запорожской артиллерийской дивизии. Ирина Луценко рассказала, что ее сын Александр в частности 40 дней был в Песках, под Донецким аэропортом.

"У меня вопрос к честному и такому псевдопатриотическому полковнику Гриценко. Он имеет военное образование, он был министром обороны, ему Президент Порошенко предлагал идти министром обороны или возглавлять СНБО и другие должности. Отказался... Тогда, когда была такая беда, почему вы, Анатолий Гриценко, не пошли на фронт? Это попахивает дезертирством, это попахивает "отмазыванием", – заявила Луценко.

Она также сообщила, что обратилась в суд за ложь и оскорбление семьи, о защите чести и достоинства семьи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как генпрокурор я не имею права с ним бороться в судах, но моя жена и сын это сделают, - Луценко о Гриценко

"Сумма иска будет 2,5 млн грн. Это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел, чтобы подать платеж, который берет в ЦИК кандидатов в президенты. Если он нашел как будущий Верховный главнокомандующий (так он думает, так не думает народ Украины, так не думаю я как мать воина), то проигранный им в суде иск будет стоить ему этого задатка", – заявила супруга Генпрокурора.

Луценко добавила, что после того, как семья выиграет суд, средства направят на нужды волонтерских организаций, "на тех воинов, боеспособность которых при "министерстве" Анатолия Гриценко было уничтожено".

Как сообщалось ранеее в интервью Дмитрию Гордону, размещенном на канале журналиста в Youtube 29 января, А.Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделали "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".

Генпрокурор Ю.Луценко отреагировал на слова А.Гриценко, заявив, что дает ему сутки на извинения.

30 января А.Гриценко принес свои извинения сыну генпрокурора, но заявил, что не намерен извиняться перед самим Ю.Луценко.

В свою очередь супруга генпрокурора, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила:"От имени всех матерей наших защитников Родины подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии".

Источник: https://censor.net.ua/n3110161
 
   
 Топ комментарии
 
Что-то Ирина Луценко не на шутку возбудилась. Гриценко уже принес извинения, но ей этого мало - деньги давай! Хочет нейтрализовать неугодного Президенту соперника. Катком прокатиться по нему. Чтоб другим неповадно было.
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Баба яга против!! Ох и страшная, ну точно баба яга в исполнении Георгия Милляра)))
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Коли Юга Луценга в якості відставного мусорного міністра томився в буцегарні Свинохряка, як кажуть з волі злопам*ятного Богі Калєснікава, його супруга, тобто майбутня "женщина ІІІ тисячоліття", криком кричала, відрами сльози проливала, яка в них бідна-нещасна сімейка, що й на передачки Югі не вистачає. Аж раптом-нєожіданно гульк - повідомлення на сайті Ліга, потім і на інших, що майбутня "женщина ІІІ тисячоліття продала свою частку в одній компанії, яка працювала на ниві забезпечення зв*язку, за 22 млн. грн.!!! Ірина Луценко подала в суд на Гриценка: сума позову - 2,5 млн грн - Цензор.НЕТ 1148 От після саме того випадку я й перестав вважати сімейку Луцерів, як порядних людей.
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Есть решение ЕСПЧ???? С удовольствием почитал бы.
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Тепер я розумію, ЩО роблять юляботи, коли дивляться на портрет своєї Багіні.... Дєтская болєзнь лєвізни називається..😃😃😃
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Хто там робить правою? - Лєвой, Лєвой, Лєвой !😃😃😃
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У затычек шоколадной дупы началась истерия. Полтора месяца до дня "ч", а шансов никаких. А потом нужно будет за многие грехи нести ответку и доставать металлические кружки из заначки. .
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Яки мы таки у нас и Генеральны прокуроры....., таке у нас и життя
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Конченая дура, он же извинился и признал что ошибся.
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От я скажу, що ти є ідот від народження і відразу вибачуся. Ти це приймеш?😃
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А сам на сам на ножах вийдеш захищати свою "чєсть і достоінство"?
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Насправді, у законодавстві про ЗМІ якщо особа вибачилася і є офіційне спростування інформації, то ні про яку компенсацію моральної шкоди мова не йде.

Так завжди було в останні роки: АБО компенсація, АБО спростування, але не компенсація і спростування разом. Це незалежно від прізвищ.

Ну і ще одне... Навіть якщо б Гриценко не вибачився, в суд по ідеї мав би подавати син Луценка, а не його дружина. Син Луценка давно вже повнолітній.
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Так у тому й річ,що Грищ перед сином вибачився,тому син і не подає.А перед мамою не вибачився,то ж мама до суду і подає.Зрозуміло?
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Низько впала.
Чувак в пилу заговорився - вибачився, а ти як варовка підловила. Мати воїна, тихо би мовчала, бо в країні війна, а де твій воїн зараз, як і решта синів, про які казав Гриценко. Тут Луценко розпинався, шо мусив нормальну каску і бронік синові везти, бо Гриценко не подбав. Не міг пияк хоча б на взвод пацанам передати, певно бізнесдружина не довіряє бабок Юрі, тому дала каску, бронік - і послала передати.
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Женьщине 3 тысячилетия денег на новую сумку "срубить" захотелось.
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А чому особисто син не подає заяву до суду про захист честі та достоїнства. Хоч би дізналися, в якій частині воював, які бойові завдання виконував, чи є корочка учасника бойових дій. За одно б було те саме дізнатися за синочка головнокомандувача.
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Все, що Вас цікавить, має встановити суд і по заяві Ірини Луценко, щоб визначити збрехав Гриценко чи ні.
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Я не є прихильником Луценків чи Гриценка, АЛЕ позови про захист честь і гідності особа має подавати ОСОБИСТО!
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Та я також не прихильник. Але Гриценко звинувачув саме Юрія Луценка в тому, що ВІН ховав сина від армії.
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тому що Грищ перед Сашком вибачився
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Какие миллионы? Зачем они тебе? Чтоб на Мальдивах диву даваться?
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Её сынок провел в АТО около месяца ради получения корочки участника, притом не на передке а практически в тылу, обидели их понимаешь.
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о. ещё один мечтает с баблом расстаться. Ірина Луценко подала в суд на Гриценка: сума позову - 2,5 млн грн - Цензор.НЕТ 5679
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Да, и малый фотосесию выложил. Оказывается один в поле воин. Аж тошнит блин. Ну, не верю...
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Тогда, когда была такая беда, почему вы, Анатолий Гриценко, не пошли на фронт? Это попахивает дезертирством, это попахивает "отмазыванием", - заявила Луценко...

а чоловік твій чого на фронт не пішов? Він же "універсальний солдат"? Нічого не знає, освіти не має, але усе може?
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а у неё сын несовершеннолетний, если она за него иск подает, или недееспособный?
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ти брехло,вона подає за себе,а не за сина.Грищ її звинуватив.що Луценко ховає сина від АТО
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А с чем подавать с пушкой? Пушка в свидетели не конает.
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Страшила третьего тысячелетияобиделось за героического сынка и стало топить Гриценка привычными грязными методами. Отвратная семейка!
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гнида соевая - ей служат порохоботы:
Ірина Луценко подала в суд на Гриценка: сума позову - 2,5 млн грн - Цензор.НЕТ 5159
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Пан Гриценко тріпло, а не офіцер. Йому стидно було б говорити, що воно офіцер, коли почалася війна, то він точно заховався під спідниці жінки. Який він приклад дає офіцерам, прапорщикам, солдатам? У військах не було його спеціальності? От чмо. Йому пропонували від міністра і до рядового. То ж йому не було. Совісті у тебе не було і немає і ніколи не буде. Воно для свого рейтингу ляпнуло про Луценка, знаючи, що нас народ ніколи не любив владу, а тут обратка. Що не чекало чучело ніякого роду? У мене питання до пана Гриценко. Ви офіцер у відставці? Ви отримуєте пенсію від України за своє офіцерство? Чому Ви особисто не стали на захист своєї країни, згідно Конституції і всіх приписів, як військовий у відставці? Ви сцикун, чи ворог України?
А тим хто нападає на пані Луценко, Бог Вам суддя. Вона більше зробила, чим Ви язикасті разом. Не тримала хвору дитину, відправила на фронт і волонтерила і волонтерить. А Ви????? І файна жіночка. На її роки вам би такими бути. А в душі ще файніша.
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Щоб ты все життя спав з такою файною жінкою..і всі магазини алкогольні були зачинені для тебе назавжди!!!!
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Надо законодательно запретить Ирине Луценко улыбаться. Это страшно.
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Цікаво дивитися, як цілий хор свистунів на шкіряній сопілці зібрався тут осуджувати Ірину Луценко... І найцікавіше, що жодний з цих свистунів не осудив свого сцикливого Дрища... Свистуни.....😃
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Расскажи про "боевой путь" Луценко младшего.....
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Похлду Юґик бабло зажал "жінці третього тисячоліття" на операцию на исправления мордашки (а ей таки надо что-то с носом делать, скоро подбородка будет касаться), так она решила с чужого мужика срубить бабло.
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эту бабу - ягу проще за пол ляма грохнуть....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИрина Луценко подала в суд на Гриценко: сумма иска - 2,5 миллиона гривен
 
 
 
 
 
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