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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1381) Петренко Павел (703) Супрун Ульяна (395)

 Минюст немедленно обжалует решение суда об отстранении Супрун. Оно абсурдно и безответственно, - Петренко

Министерство юстиции обжалует решение суда об отстранении Уляны Супрун от выполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Facebook министр юстиции Павел Петренко.

"Реформатор наиболее сложной, касательно жизни человека, сферы здравоохранения Ульяна Супрун для меня и всей команды правительства Гройсмана является коллегой, которая впервые в истории страны бросила вызов системе.

Борьба с теневыми схемами закупок лекарств. Медицинская реформа. Программа "Доступные лекарства". Борьба с больничной мафией. Кардинально новый подход к медицине в стране в целом ...", - написал он.

Петренко подчеркнул, что абсурдные и безответственные решения украинских судов не смогут запретить Супрун исполнять обязанности Министра здравоохранения: "Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Супрун имеет полную поддержку президента. Она является гражданкой Украины, а реформированный Верховный суд установит истину

"Именно это является очередным и однозначным подтверждением того, что судебную реформу мы должны довести до конца. Без проволочек. И компромиссов", - рзюмировал глава Минюста.

Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Минюст немедленно обжалует решение суда об отстранении Супрун. Оно абсурдно и безответственно, - Петренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110158
 
   
 Топ комментарии
 
Щури заворушились,бо вони всі одна банда.
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Ясное дело, потужно реформированная судебная система может выдавать только абсурдные и безответственные решения... когда они не нравятся "уважаемым людям"...))
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Все кончится тем, что Ляжко с Мосей будут бить. Возможно ногами. Минюст немедленно обжалует решение суда об отстранении Супрун. Оно абсурдно и безответственно, - Петренко - Цензор.НЕТ 7513
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Щури заворушились,бо вони всі одна банда.
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Ось в цьому році оберемо іншу... банду.
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и кто же тот герой, который крысок припугнул ?
честнейший мосийчук и вилоносный ****** ?
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Похоже на "дымовую завесу".Сегодня овощ из Москвы "прессуху"даст.
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обжалуют решения щуров,не переживай...таки навяжут тебе более дешевые лекарства,а твоих друзей на " б"-бахтееву,богомолец и богатыреву пощипают материально Мін'юст негайно оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун. Воно абсурдне і безвідповідальне, - Петренко - Цензор.НЕТ 4309
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Ясное дело, потужно реформированная судебная система может выдавать только абсурдные и безответственные решения... когда они не нравятся "уважаемым людям"...))
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Выбросили Супрун? Ну и дура шо сюда влезла. Думаю что тот, кому "повезло" "лечиться" тут, испытывает огромную любовь к пулеметам и коктейлям "для Молотова". И всегда с уважением отзывается о Супрун. с сочувствием даже.
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от этого тоже надо лечиться-от любви к пулеметам и коктейлям молотова. Мін'юст негайно оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун. Воно абсурдне і безвідповідальне, - Петренко - Цензор.НЕТ 8044
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Сколько смотрю, столько и ржу)) Кто только этому питару морду не бил...
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Все кончится тем, что Ляжко с Мосей будут бить. Возможно ногами.
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Не, голую Супрун обмажут дегтем, обваляют в перьях и будут на тачке по городу возить. Мін'юст негайно оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун. Воно абсурдне і безвідповідальне, - Петренко - Цензор.НЕТ 4746
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Они на все согласные, и на это тоже.
Кто их "платит", тот их и "ужинает"
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накуя вааще эти суды, если они власти не нравятся?? ))
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суды для того,шоб любой,в том числе и власть мог к ним обратиться .а ты думал там должны быть робинг гуды?только отнимать у богатых и раздавать бедным?
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я регулярно разговариваю с судьями... они говорят, то шо приняли в ВР, то и имейте...
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тогда чего тебе не нравится?отчего зрада?не нравятся законы йулькиного портнова,живущего теперь на раиссе,принятые рыгоанальной верховной радой предыдущих созывов? Мін'юст негайно оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун. Воно абсурдне і безвідповідальне, - Петренко - Цензор.НЕТ 1542
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не нравится, что главный юрист страны, или по-другому Менстр юстиции Паша, называет решение суда - абсурдным, потому что оно ему не нравится! решение суда нужно либо выполнять, либо обжаловать. все, крапка.
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Министерство юстиции обжалует решение суда об отстранении Уляны Супрун от выполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3110158

самое первое предложение.остальное лирика
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Не, ну вы только посмотрите на этого министра на страже сраведливости и законов. Он, наверное, из духоаного сословия?
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а люди не зловживали викликами швидкої ?
в когось дійсно температура чи приступ, а хтось викликав лікарів щоб поспілкуватись і зміряти тиск, або через власні фобії.
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Як би у тебе був мішок грошей, ти б теж там лікувався. Нет пророка в своем Отечестве.(С)
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Всякі оті понаїхавші міністри - відразу геть. Не для вас квіточку ростили!

Не треба розхитувати човна. А то Мадуро нападе
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Какие безответственные суды? А потужна судова рехформа по-новому? Петренко, ты шо, расскачиваешь лодку, смотри, Хутин нападет.
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ну,во первых не хутин,а *****...применяй названия,которые общеприняты.
а во вторых на после оккупации крыма и десятков тысяч жертв на донбассе только негодяй может использовать словосочетание про нападет Мін'юст негайно оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун. Воно абсурдне і безвідповідальне, - Петренко - Цензор.НЕТ 711
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Это хорошо, что у вас пастель бесплатно. Хотелось бы уточнить по поводу акварели, масла и гуаши?
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а вы вчитайтесь в постановление суда, здесь оно есть. И уже в абзаце о первом заместителе есть нечто абсурдное. Вчитайтесь.....
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и всё?.. А что будет с судьёй, который принял абсурдное и безответственное решение?
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поорут да и забудут, разве только если очень сильно на мозоль наступил,то объявят подозрение,что б сбежать смог
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По формальным признакам суд принял законное решение, а по факту, хочется придушить Мосейчука и воткнуть в задницу Ляшку вилы. Интересно какие придурки голосуют за этих идиотов? Радикалы сами ни хрена не делают и другим палки в колеса вставляют за малую денежку.
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Надо назначить миллиардершу из ДАУНбасса Раису Богатыреву,ТРАМАДОЛЬную каралеву,котороая ваших детей Трамадолом кормила,будет вам счастье полные Штаны... Мін'юст негайно оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун. Воно абсурдне і безвідповідальне, - Петренко - Цензор.НЕТ 4160 Мін'юст негайно оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун. Воно абсурдне і безвідповідальне, - Петренко - Цензор.НЕТ 4160А её сына,тоже миллиардера.назначить главным прокурором
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Какие реформированные безответственные суды представляют для Украины большую опасность чем даже Путин
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Те, що "рєшєніє" тих лосєй з Окружної буде засунуте в "робочіє отвєрстія" Шлюшка і Моськи сумніву не викликає...

Але це ще не все... Мабуть вже часі було б пора відправити цих "заднєприводних пасівістов" разом з їхнім курятником на оздоровчі процедури в закритий санаторій для особливо озабочєнних "активістов". Думаю вони не будуть заперечувати проти такого рішення і так омріяного для них щастя...😕😕😕
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Фуууухххх... Наконец-то сложился пазл. Великое мерси за это пану Мосийчуку, который с присущей ему прозорливостью провёл четкую и главное всем понятную параллель. Если ты поддерживаешь Ульяну Супрун (ДА!), то значит ты поддерживаешь Порошенко (ДА!) и вообще, порохобот голимый. Вот даже анекдот вспомнился...
Переполненный троллейбус. Перед дверями стоит важный дядя, в шляпе, плаще и с портфелем. А за ним мнётся шкет, с ранцем за спиной. И дёргает значит интеллигента за полу плаща,
- Дядьнька, а дяденька! Вы на следующей остановке выходите?
Тот поворачивается, внимательно смотрит на мальчишку поверх очков и важным голосом отвечает,
- Мальчик! Выхожу я или нет, это не важно! Главное, чтобы ты хорошо учился!
Жрать медийное дерьмо, наша национальная забава! Вот где-то наверное даже специальный ген вшит. Нам можно всё скормить, без исключения. Главное в правильную обертку завернуть. Супрун плохая, потому что за неё Порошенко. (Ну понятно, хрена ль тут непонятного?!) А тот в свою очередь плохой, таво шо Ахметов не сидит, все деньги всем не раздал (ещё понятней), газ бесплатный не дал и не так поднял армию. Вернее он тут вообще не при чем. Это налогоплательщики армию подняли. Вот как начали платить налоги, так армия и ожила. Автоматически. Тем более, любой привокзальный Бобик знает, что налоги в стране платят все. Мы ***** мировой лидер в уплате налогов. Как ни диванный стратег, так плательщик всех возможных и даже невозможных налогов на которую содержится армия, и значит этот хер в мамкиной кофте очень незаменим в тылу.
Нам нужны реформы? Да они нам в хер не впёрлись. Это долго и непонятно. Всё нужно быстро. Завтра. А лучше уже сегодня. Как у Емели. Главное чтобы всё (медицина, образование, коммуналка, пиво и бензин) были бесплатными. И это, нехай раздадут деньги олигархов. Вот такая нам срочно нужна реформа. Ну хотя бы пусть пообещают, это уже половина дела. А всё остальное от лукавого. Вот Ульяна Супрун начала реформы проводить, хвост прищемила тем, кто десятилетиями сидел на схемах закупки медикаментов и всё, мгновенно получила «чёрную метку». Параллели навели к Порошенко пристегнули, всё! Образ врага народа готов! Ату её, ату! И только так называемые порохоботы ухмыльнулись и стали на защиту женщины, которая начала ломать старые схемы. Причём так завзято, что очень многих вдруг стало корёжить, как тех самых после окропления святой водой. Шутка ли... Порох и его эта, Ульяна, привычных заработков лишают.
Дякую тобі Боже, що ти дав мені трохи мозоку! Інакше ліпше взагалі ніяк не жити, чим хворим на всю голову зрадофілом. Котрий сам не знає що хоче.
P.S. Если партия с вилами в голове на голосовании за введение военного положения показала своё лицо, то сегодня они показали свою душу... Мін'юст негайно оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун. Воно абсурдне і безвідповідальне, - Петренко - Цензор.НЕТ 1508.
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видимо аппетит плохой, раз порошенко с заднего входа
на царский трон взбирается ....
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так.... лікуватися в селі через інтернет ,то є добра реформа сарисупрун та її владних протеже.....

ну якщо не звертати уваги на те що в селах зв*язку інтернету майже не існує...а старі люди навіть не знають що це таке інтернет..і що воно таке "ноутбук".......

лікуватися через інтернет не маючи отих дорогих ліків у своїй хаті від супрун ..
інколи навіть без копійки у гаманці.........лікуватися не маючи роботи (і зарплати) у вмираючих селах України .................... (и.о.міністра)........................

.......і швидку визивати тільки при температурі 40 то є добра реформа.

чому влада не лікується в Україні, у своєї супрун через інтернет ?

чому вони летять лікуватися додому у ісраіль?
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вы не с села , так вот в селе моей мамы интернет есть, и такая возможность ЕСТВЕННО будет включать только тех кто имеет эту связь. Кстати в кризисной и убогой Португалии такой вид коммуникации существует. Вам надо просто знать что как и почему, а потом и писать. Я же консультирую свою сестру по телефону и говорю ей-если есть самые дешевые антибиотики и …..
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с села... интернет.. португалия...
Сама-то хоть поняла что написала?
Могу только представить уровень твоих "консультаций"...
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вы сами то поняли в чем меня обвинили или мой ник для вас как для коровы красное.
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Дискутировать можно долго, но вот вопрос-знаете ли вы о чем дискутируете или просто для многих Супрун личиком не вышла. Реформа только началась, заявление депутата полный абсурд и его принятие в суд =тоже. Чем он аргументировал ее некомпетентность....или мы знаем НЕ Все.
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Он не рассказывал про ее компетентность в суде. Суд вынес решение что она не может исполнять обязаности Министра потому что ее Министром никто не назначал, а и.о. по Закону можно быть только 1 месяц. Она как была замМинистра так и осталась
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так было поначалу на Цензоре именно о ее несоответствии и компетенции, а потом и появилось это абсурдное и.о. А где сейчас бывший министр? Если его уволили, то как он мог дать распоряжение для Супрун...Хотя я склоняюсь больше к тому, что Цензор НЕ правильно передал информацию о ситуации.
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Шикарный расклад...Богатырева, главная медичка Украины,Юля Армян Григян Смотрящая,а третья тётка Инна Богословская...,ваще улет... Украина через месяц войдет в НАТО,заткнет РОТ плешивому Педофилу,а Дональд Трамп будет на побегушках у Трех каралев Украины....
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Мін'юст негайно оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун. Воно абсурдне і безвідповідальне, - Петренко - Цензор.НЕТ 8886Дональд Трамп 🇺🇸‏ @DJ__Trump 10 ч.10 часов назад
Супрун отстранили.
Ну и правильно! У неё же американский паспорт, а не российский!

Мін'юст негайно оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун. Воно абсурдне і безвідповідальне, - Петренко - Цензор.НЕТ 4619
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Та с рехвармираваными судами уже давно пора чтото делать, поскольку ситуация доходит до маразма, когда суд стал подменять собою все ветки власти.
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зы: В общем меня не то, что Супрун устраивает или не устраивает. Для меня неприемлемым является метод решения. То, что она не может такое длительное время быть ио, так же не приемлемо как и решать вопросы через задницу.
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Есть на РАБссии придурок из семейства Сикелево-Солоьевых по фамилии Петр Толстой,кстати правравнук Льва Николаевича Толстого,недавно выдал перл на своем гофноканале
Украина как государство не состоялось за 27 лет.
Зашел я его страницу и спрашиваю,государство РАБссия появилось на свет Божий 12 июня 1990 года,оно состоялось?
Говорит в ответ : РАБссии 2 000 лет Мін'юст негайно оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун. Воно абсурдне і безвідповідальне, - Петренко - Цензор.НЕТ 5122
Дебил даже не понимает простой вещи,Империя не является государством или страной,.хоть РАБссиянская,Хоть Османская ,хоть Австро-Венгерская...,или Британская...,где обучают таких ИДИОТОВ... сами знаете...где... Мін'юст негайно оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун. Воно абсурдне і безвідповідальне, - Петренко - Цензор.НЕТ 5122 Мін'юст негайно оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун. Воно абсурдне і безвідповідальне, - Петренко - Цензор.НЕТ 5122
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Кому подобається Супрун є маршрут-сраховка вертольот Європа, хай конають, вивільнила місце для закордонних лікарів( наші відїхали). Фельдшерами та недоуками шпорину не заткнути.
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С Москалем я согласен ибо от слов, что у медиков повысилась зарплата, по факту ни чего не изменилась, но зато у медиков куча виртуальных денег, жалко что на них ни чего не купишь. Да и разгар реформ жесткий будет, ладно скорая помощь за счет государства, дальше проживание в больнице, консультации врача и процедуры, анализы простые и так далее, ну это все должно оплачиваться со страховки как бы (суть реформы: само окупаемая медицина). Вы сами понимаете если нет страховки нет лечения, если лимит страховки исчерпан то покиньте лечебное заведение. Как бы цель реформы понятна, в принципе из госбюджета не надо тратится на медицину, так как она будет окупаемая. Ну а если про стариков, это уже их проблемы, а также малоимущих. В этой жизни что бы жить надо вкалывать и неплохо, не получать низкие зарплаты ибо тебе хуже, суть отпуска это лень дорогостоящая. Жизнь ваша зависит от вашего заработка, не умеете зарабатывать катитесь к яме
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Ну все капец стране. Министр юстиции по идее должен быть с юридическим образованием, он что ухвалу суда не читал и Законы не читает или там в юстиции такие же юристы сидят как и в КМУ.
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Медицину советскую вонючую помню с 1952 года.когда пошел в первый класс.Детская память сами знаете на всю жизнь...
Привезли женщину без сознания в приемный покой,машина сбила.А доктора все пьяные в Дупель.день рождения начальника травмотологии отмечали...,женщина так и умерла на кушетке возле кабинета дежурного врача на первой этаже ....никто не вышел принять окровавленное тело...,Я когда это отцу рассказал,он не удивился,говорит,знал бы ты,сынок,сколько эти каздлы врачи тупые на фронте мужиков загубили раненых...
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иметь врагом мосийчука для любого честного человека почетно. плюс 10 баллов Супрун.
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Где я живу...что за клоака ? А как ещё назвать ?
Целый **** министр...не, не так - МИНИСТР !!! министерства юстиции рассуждает "Оно абсурдно и безответственно" и нихера о том, соответствует решение суда букве и духу ЗАКОНА или нет. Утопия помойная...всё, что с нами делают, мы заслужили...в стране 80-90 % коррумпированных тупых хохлов и максимум 10% украинцев
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Ляшко -- заказчику:
- Батя, ну я хоть попытался... Зачет же, да?

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Супрун Исполняющая обязанности...
Это типа Ефим Звягильский И .О. премьер министер Украины в 1994 году кажись..или 1995
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Знаменитую фразу Звягильского с Трибуны ВР тогда запомнил...Всё давно украдено до нас.... Мін'юст негайно оскаржить рішення суду про відсторонення Супрун. Воно абсурдне і безвідповідальне, - Петренко - Цензор.НЕТ 1698
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думается, что этот петренко купил дЫплом за салА, как и аттестат,
хорошо бы его заставить написать диктант и выложить результаты
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Ляшківець, який на відео взяв хабар,
відсторонив міністра, яка на відео відмовилася від хабарів
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Мин.юст. "обжалует решение суда", которое защищает Украинское законодательство... Гибридная страна, гибридная...
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Та понятно что это многоходовочка от Порошенко,сейчас выступит в роли спасителя перед американскими лобистами
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порохоботы «стали на защиту женщины» ?
вашего заднего хода шугнули из посольства
и сразу защита появилась,
или палки в колёса ей не судьи порошенки
вставляют ?
что там с ректором НМУ ?
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Оно абсурдно и безответственно, - Петренко

Вітаю тебе ідіоте. Ти тільки що втрутився у судочинство, надавши публічну оцінку судовому рішенню, займаючи високу державну посаду... Я б за це - саджав.
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А суддю, що зторгувався і виніс це рішення, "звільнять" і переведуть на вищу ступінь. Як зазвичай... Огидна і вкрай брехлива система.
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судья выполнял распоряжение парашенки - ты ещё скажи его перевести на выщу ступинь.
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Петренко! Кто бы говорил, когда новые законы для алиментщика составлял.....
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а что тут обжаловать - подвесьте за "бейцы" судью, который такое решение принял и задайте один вопрос "сколько взял и от кого"? Импотентная власть.....
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А судья тут причем? Вам любой юрист который диплом не за сало получил, скажет что судья вынес законное решение. По Закону Супрун не имеет право исполнять функции Министра, вот замМинистра сколько угодно. А то что не назначили ее Министром, то как бы не суда проблемы. Вон югика когда пихали в генпрокуроры даже законы меняли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинюст немедленно обжалует решение суда об отстранении Супрун. Оно абсурдно и безответственно, - Петренко
 
 
 
 
 
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