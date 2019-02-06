 Минюст немедленно обжалует решение суда об отстранении Супрун. Оно абсурдно и безответственно, - Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Facebook министр юстиции Павел Петренко.

"Реформатор наиболее сложной, касательно жизни человека, сферы здравоохранения Ульяна Супрун для меня и всей команды правительства Гройсмана является коллегой, которая впервые в истории страны бросила вызов системе.

Борьба с теневыми схемами закупок лекарств. Медицинская реформа. Программа "Доступные лекарства". Борьба с больничной мафией. Кардинально новый подход к медицине в стране в целом ...", - написал он.

Петренко подчеркнул, что абсурдные и безответственные решения украинских судов не смогут запретить Супрун исполнять обязанности Министра здравоохранения: "Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано".

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"Именно это является очередным и однозначным подтверждением того, что судебную реформу мы должны довести до конца. Без проволочек. И компромиссов", - рзюмировал глава Минюста.

Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

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Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.