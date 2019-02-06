 Минюст немедленно обжалует решение суда об отстранении Супрун. Оно абсурдно и безответственно, - Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Facebook министр юстиции Павел Петренко.
"Реформатор наиболее сложной, касательно жизни человека, сферы здравоохранения Ульяна Супрун для меня и всей команды правительства Гройсмана является коллегой, которая впервые в истории страны бросила вызов системе.
Борьба с теневыми схемами закупок лекарств. Медицинская реформа. Программа "Доступные лекарства". Борьба с больничной мафией. Кардинально новый подход к медицине в стране в целом ...", - написал он.
Петренко подчеркнул, что абсурдные и безответственные решения украинских судов не смогут запретить Супрун исполнять обязанности Министра здравоохранения: "Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано".
"Именно это является очередным и однозначным подтверждением того, что судебную реформу мы должны довести до конца. Без проволочек. И компромиссов", - рзюмировал глава Минюста.
Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун
Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
честнейший мосийчук и вилоносный ****** ?
Кто их "платит", тот их и "ужинает"
самое первое предложение.остальное лирика
в когось дійсно температура чи приступ, а хтось викликав лікарів щоб поспілкуватись і зміряти тиск, або через власні фобії.
Не треба розхитувати човна. А то Мадуро нападе
а во вторых на после оккупации крыма и десятков тысяч жертв на донбассе только негодяй может использовать словосочетание про нападет
Але це ще не все... Мабуть вже часі було б пора відправити цих "заднєприводних пасівістов" разом з їхнім курятником на оздоровчі процедури в закритий санаторій для особливо озабочєнних "активістов". Думаю вони не будуть заперечувати проти такого рішення і так омріяного для них щастя...😕😕😕
Переполненный троллейбус. Перед дверями стоит важный дядя, в шляпе, плаще и с портфелем. А за ним мнётся шкет, с ранцем за спиной. И дёргает значит интеллигента за полу плаща,
- Дядьнька, а дяденька! Вы на следующей остановке выходите?
Тот поворачивается, внимательно смотрит на мальчишку поверх очков и важным голосом отвечает,
- Мальчик! Выхожу я или нет, это не важно! Главное, чтобы ты хорошо учился!
Жрать медийное дерьмо, наша национальная забава! Вот где-то наверное даже специальный ген вшит. Нам можно всё скормить, без исключения. Главное в правильную обертку завернуть. Супрун плохая, потому что за неё Порошенко. (Ну понятно, хрена ль тут непонятного?!) А тот в свою очередь плохой, таво шо Ахметов не сидит, все деньги всем не раздал (ещё понятней), газ бесплатный не дал и не так поднял армию. Вернее он тут вообще не при чем. Это налогоплательщики армию подняли. Вот как начали платить налоги, так армия и ожила. Автоматически. Тем более, любой привокзальный Бобик знает, что налоги в стране платят все. Мы ***** мировой лидер в уплате налогов. Как ни диванный стратег, так плательщик всех возможных и даже невозможных налогов на которую содержится армия, и значит этот хер в мамкиной кофте очень незаменим в тылу.
Нам нужны реформы? Да они нам в хер не впёрлись. Это долго и непонятно. Всё нужно быстро. Завтра. А лучше уже сегодня. Как у Емели. Главное чтобы всё (медицина, образование, коммуналка, пиво и бензин) были бесплатными. И это, нехай раздадут деньги олигархов. Вот такая нам срочно нужна реформа. Ну хотя бы пусть пообещают, это уже половина дела. А всё остальное от лукавого. Вот Ульяна Супрун начала реформы проводить, хвост прищемила тем, кто десятилетиями сидел на схемах закупки медикаментов и всё, мгновенно получила «чёрную метку». Параллели навели к Порошенко пристегнули, всё! Образ врага народа готов! Ату её, ату! И только так называемые порохоботы ухмыльнулись и стали на защиту женщины, которая начала ломать старые схемы. Причём так завзято, что очень многих вдруг стало корёжить, как тех самых после окропления святой водой. Шутка ли... Порох и его эта, Ульяна, привычных заработков лишают.
Дякую тобі Боже, що ти дав мені трохи мозоку! Інакше ліпше взагалі ніяк не жити, чим хворим на всю голову зрадофілом. Котрий сам не знає що хоче.
P.S. Если партия с вилами в голове на голосовании за введение военного положения показала своё лицо, то сегодня они показали свою душу... .
на царский трон взбирается ....
ну якщо не звертати уваги на те що в селах зв*язку інтернету майже не існує...а старі люди навіть не знають що це таке інтернет..і що воно таке "ноутбук".......
лікуватися через інтернет не маючи отих дорогих ліків у своїй хаті від супрун ..
інколи навіть без копійки у гаманці.........лікуватися не маючи роботи (і зарплати) у вмираючих селах України .................... (и.о.міністра)........................
.......і швидку визивати тільки при температурі 40 то є добра реформа.
чому влада не лікується в Україні, у своєї супрун через інтернет ?
чому вони летять лікуватися додому у ісраіль?
Сама-то хоть поняла что написала?
Могу только представить уровень твоих "консультаций"...
Супрун отстранили.
Ну и правильно! У неё же американский паспорт, а не российский!
Украина как государство не состоялось за 27 лет.
Зашел я его страницу и спрашиваю,государство РАБссия появилось на свет Божий 12 июня 1990 года,оно состоялось?
Говорит в ответ : РАБссии 2 000 лет
Дебил даже не понимает простой вещи,Империя не является государством или страной,.хоть РАБссиянская,Хоть Османская ,хоть Австро-Венгерская...,или Британская...,где обучают таких ИДИОТОВ... сами знаете...где...
Привезли женщину без сознания в приемный покой,машина сбила.А доктора все пьяные в Дупель.день рождения начальника травмотологии отмечали...,женщина так и умерла на кушетке возле кабинета дежурного врача на первой этаже ....никто не вышел принять окровавленное тело...,Я когда это отцу рассказал,он не удивился,говорит,знал бы ты,сынок,сколько эти каздлы врачи тупые на фронте мужиков загубили раненых...
Целый **** министр...не, не так - МИНИСТР !!! министерства юстиции рассуждает "Оно абсурдно и безответственно" и нихера о том, соответствует решение суда букве и духу ЗАКОНА или нет. Утопия помойная...всё, что с нами делают, мы заслужили...в стране 80-90 % коррумпированных тупых хохлов и максимум 10% украинцев
- Батя, ну я хоть попытался... Зачет же, да?
Это типа Ефим Звягильский И .О. премьер министер Украины в 1994 году кажись..или 1995
хорошо бы его заставить написать диктант и выложить результаты
відсторонив міністра, яка на відео відмовилася від хабарів
вашего заднего хода шугнули из посольства
и сразу защита появилась,
или палки в колёса ей не судьи порошенки
вставляют ?
что там с ректором НМУ ?
Вітаю тебе ідіоте. Ти тільки що втрутився у судочинство, надавши публічну оцінку судовому рішенню, займаючи високу державну посаду... Я б за це - саджав.