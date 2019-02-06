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Все про:договор (247) ракеты (726) Россия (71908) Трамп (2167)

 Трамп о новом ракетном договоре с РФ: Если не удастся договориться, то США будут разрабатывать инноваций гораздо больше, чем другие

Президент США Дональд Трамп назвал вынужденным выход США из Договора РСМД и пообещал увеличить расходы на разработки новых ракет, если с Россией не удастся заключить другой договоренности в этом вопросе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", с таким заявлением он выступил во вторник во время ежегодного обращения к Конгрессу Соединенных Штатов о состоянии дел в стране.

"Десятки лет назад Соединенные Штаты начали выполнять Договор о РСМД, заключенный с Россией, в котором стороны согласились ограничить и уменьшить наши ракетные потенциалы. В то время как мы придерживались договоренностей и правил, Россия неоднократно нарушала эти положения. Это происходило в течение многих лет", - заявил Трамп, четко определив вину РФ в невыполнении договоренностей.

Именно поэтому, по его словам, он объявил, что Соединенные Штаты официально выходят из Договора.

"Мы реально не имели другого выбора", - подчеркнул глава Белого дома.

Вместе с тем, он выразил надежду, что между США и РФ остается окно возможностей относительно достижения мирного соглашения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы участвовать в переговорах с РФ по контролю над вооружениями, - Помпео

"Возможно, мы сможем договориться о другом договоре, добавив Китай и других игроков. А возможно и нет. В таком случае, мы будем тратить и разрабатывать инновации гораздо больше, чем другие", - заявил американский лидер.

Как сообщалось, в декабре прошлого года официальный Вашингтон предупредил Москву о намерении выйти из Договора РСМД, если РФ не уничтожит ракеты и пусковые установки 9М129, которые она разработала и приняла на вооружение в нарушение достигнутых договоренностей. Российская сторона не приняла условий Соединенных Штатов, и 2 февраля Белый дом официально объявил о прекращении участия США в Договоре.

Источник: https://censor.net.ua/n3110157
 
   
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09.11.2016 Кацапы
в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США (такого
даже при Ельцине не было)… Дебилы б…. они еще Обамушку будут вспоминать…
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Гонка вооружений стартовала.
Холодная война разрушит рашку
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И все таки не мешало бы этот гнойник вырезать и прижечь... Метастазы совка слишком живучи оказались.
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скорее не разрушит, но расиянтам придётся кушать всё меньше и меньше.
о блинах с лопат будут тока мечтать.
не зря они блокаду празднуют - так будет по всей стране, но путен с боярами продолжат пировать.
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Всё движется по спирали... Полное обнищание и распад мордара предрешен!
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Становится страшно за "Союзмультфильм" - смогут ли ?
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Вряд ли, кинопленки и вязаных из шерсти ракет не хватит
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Дурню якусь несуть ЗМІ , адже для вирішення питання Трампі достатньо розмови з Владімірем , кожному слову якого він щиро вірить , а не якимось там АНБ , ЦРУ , ФБР . Всього лиш одна розмова і Трампа доводитиме всьому світу що Кацапія нічого не порушувала бо --- " Я єму вєрю ". Але місцеві про віру знають і до тет-а-тет рудого півня не допускають.
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Трам только с виду похож на Идиота.... далеко не Идиот...Украине дал Джевелины... из крайнего 2 морских катера... Обамушка или Бабушка-Хиллари этого бы не сделали, а до этих дней сопли жували (глубокую стурбовоннисть испытывали бы)
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Рудий клоун, з росіянами домовлятися- самого себе дурити. Він що, взагалі в своєму світі живе?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрамп о новом ракетном договоре с РФ: Если не удастся договориться, то США будут разрабатывать инноваций гораздо больше, чем другие
 
 
 
 
 
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