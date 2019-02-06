 Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: ранен один украинский воин, ликвидированы 4 и тяжело ранены 11 террористов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-ценра ООС в Facebook.
Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:
- трижды из 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Опытное;
- из автоматических гранатометов - в районе поселка Пески;
- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово;
- из гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новомихайловка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:
- из 82-мм минометов - в районе Хутора Вольный;
- из 82-мм минометов, и автоматических гранатометов - в районе поселка Троицкое;
- дважды из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Катериновка;
- из 82-мм минометов, - в районе населенного пункта Крымское.
"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь примененяя дежурные огневые средства.
По данным разведки, 5 февраля, четверо оккупантов уничтожены и одиннадцать получили тяжелые ранения, уничтожена бронированная боевая машина противника и внедорожник.
"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
Найшвидшого одужання!!!
Горить у пеклі москалі!!!
І не раз бувало коли попереджали куди буде обстріл, і скільки часу щоб змінити дислокацію.