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 Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: ранен один украинский воин, ликвидированы 4 и тяжело ранены 11 террористов, - штаб ОС

4 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе пять раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-ценра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:
- трижды из 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Опытное;
- из автоматических гранатометов - в районе поселка Пески;
- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово;
- из гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новомихайловка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:
- из 82-мм минометов - в районе Хутора Вольный;
- из 82-мм минометов, и автоматических гранатометов - в районе поселка Троицкое;
- дважды из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Катериновка;
- из 82-мм минометов, - в районе населенного пункта Крымское.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь примененяя дежурные огневые средства.

По данным разведки, 5 февраля, четверо оккупантов уничтожены и одиннадцать получили тяжелые ранения, уничтожена бронированная боевая машина противника и внедорожник.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: ранен один украинский воин, ликвидированы 4 и тяжело ранены 11 террористов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110156
 
 
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ВЕРХОВНАЯ РАДА НЕ СМОГЛА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СОВЕТСКОГО НАЗВАНИЯ "ВОЕНКОМАТ", а надо уже давно,военные КОМИssАРы водються только на Московии и на её колониях,а Украина уже давно не колония Московии
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просто интересно: тяжело ранено 11 боевиков. Сам факт конечно отрадный, но как определили, что именно тяжело и именно 11
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Просто Параше они не нужны,семьи уже получили деньги за них,потому они для Параши их там нет,а для нас удобрение
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Розвідка працює. Я тобі по секрету скажу- серед кацапських військ є і українські ;штірліци;.
І не раз бувало коли попереджали куди буде обстріл, і скільки часу щоб змінити дислокацію.
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Lvbnhj, картинками в інтернеті росіян не переможеш. Вибач за неприємну новину.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 12 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: ранен один украинский воин, ликвидированы 4 и тяжело ранены 11 террористов, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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