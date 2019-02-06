 Генпрокуратура передала АРМА €110,7 тыс. и $9,3 тыс., арестованные у подельника Лазаренко

Как сообщает пресс-служба ГПУ, это было сделано департаментом международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АРМА обратилось в НАБУ в связи с решением суда по вертолетной площадке Януковича, - начальник юруправления Нацагентства Потемкин

Средства ранее были арестованы в уголовном производстве по подозрению вышеуказанного гражданина в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

Агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Генпрокуратуре, что речь идет о гражданине М. и в уголовном производстве он проходит как подельник Павла Лазаренко.

Также читайте: Материалы уголовного производства против Медведчука будут переданы в СБУ по подследственности, - спикер ГПУ Лысенко