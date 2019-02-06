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Все про:арест (9782) ГПУ (8997) Лазаренко (204) Нацагентство по возвращению активов (51)

 Генпрокуратура передала АРМА €110,7 тыс. и $9,3 тыс., арестованные у подельника Лазаренко

Арестованные наличные денежные средства экс-сотрудника правительства времен Павла Лазаренко (1996-1997 годы) в сумме €110,7 тыс. и $9,3 тыс. переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, это было сделано департаментом международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Средства ранее были арестованы в уголовном производстве по подозрению вышеуказанного гражданина в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

Агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Генпрокуратуре, что речь идет о гражданине М. и в уголовном производстве он проходит как подельник Павла Лазаренко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110152
 
   
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Так наша діамантова прокурватура і доларами не гребує.
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