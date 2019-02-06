 Порошенко демонстрирует игру с двух рук, и в случае с Медведчуком, и в ситуации с Супрун, - нардеп Лещенко

Об этом народный избранник написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По мнению Лещенко, Порошенко одной рукой "делит с Медведчуком рынки дизеля, автомобильного газа, дает добро Антимонопольному комитету отдать куму Путина собственность "Роснефти" и "Транснефти" в Украине", а также сообща с Медведчуком "юзают каналы "112" и "Ньюсван", а другой рукой - "за два месяца до выборов решил возбудить дело против Медведчука за госизмену".
"Выигрывают от этого спектакля оба. Порошенко переключает внимание с конкретного денежного схематоза на бесперспективное уголовное дело, а в медиа разгоняет сигнал, что "вот, наконец прихватили Медведчука!". Ага, с разбега! Выгодно все происходящее и Медведчуку, чтобы в глазах своего избирателя предстать как главный враг Порошенко. Обе стороны получают удовольствие и держат всю страну в дураках", - отмечает Лещенко.
Он подчеркивает, что "спектакль с увольнением Ульяны Супрун" такой же: "Одной рукой дается команда прикормленному судье Порошенко (весь Окружной административный суд Киева контролирует Грановский) отстранить Супрун от исполнения обязанностей. Поднимается волна возмущения в интернете, посольства стоят на ушах… Вот увидите, через день-два появится Порошенко, решительно осудит "судейскую мафию" и предложит Верховной Раде назначить Ульяну Супрун министром здравоохранения. Возможно, ее кандидатуру даже внесут в зал и ближе к выборам проголосуют, а Порошенко выйдет на трибуну, толкнет пламенную речь "Если не я, то Путин" и лично будет встречать министра с букетом".
"Только, когда вы будете смотреть этот водевиль, вспомните, что для назначения генпрокурором кума без высшего образования Порошенко хватило нескольких часов включительно со спецвыпуском газеты "Голос Украины". А для Супрун не хватило трех неполных лет. И не ведитесь на этот унылый лоховской развод", - резюмирует нардеп.
Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца.
Первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
Кроме того, 5 февраля ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений - посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.
Чтобы изменить страну, необходимо изменить образ мышления нации.
- Критическое мышление (англ. critical thinking) - система суждений, которая используется для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам.
Для достижения своих целей в Украине, Кремль применят психологические техники, которые внедряются в информационные поля Украины. Такого рода пропаганда, нацелена на разрушение критического мышления украинцев и программирование на определенные действия. Именно поэтому, многие украинцы сегодня, готовы голосовать за открыто про-российских кандидатов и ненавидят действующую власть. Поддавшись под влияние российской пропаганды и полностью потеряв способность критического мышления, мозг человека, прекращает проводить анализ получаемой информации воспринимая ее за чистую правду. Отсутствие критического мышления, в результате воздействия кремлевской пропаганды, ставит под угрозу существования не только личности, а и целой нации. Критический образ мышления, это жизненно важная составляющая человека, предназначением которой, является самосохранение для выживания.
Как работает критический образ мышления.
Пример 1 - Когда вы переходите дорогу, где отсутствует пешеходный переход, вы смотрите по сторонам и если замечаете движущейся автомобиль, то критическое мышление, определяет скорость движения и расстояние до автомобиля и только после анализа ситуации, дается команда - переждать пока автомобиль проедет или двигаться и с какой скоростью двигаться.
Более сложный пример - Когда кандидат в президенты, говорит человеку - Я тебе обещаю победить коррупцию, у личности тут же включается критическое мышление. Запускается механизм анализа - Правда или Ложь. Креативное мышление, Всегда обращается к жизненному опыту в поиске информации об успешной реализации такого обещания в той или иной стране. И получает отрицательный ответ и действительно - Ни одна страна в мире, не смогла победить коррупцию не смотря на самые варварские способы наказания коррупционеров. Проанализировав информацию, человек с критическим мышлением, делает заключение - Ложь.
Критическое мышление, всегда анализирует информацию строго придерживаясь следующих правил - Медаль имеет две стороны и Кому это выгодно. Креативное мышление, на любую информацию, реагирует вопросами - Когда? Как? Почему? Где? Каким образом? Возможно ли? Правда ли? Есть ли возможность и.т.п
С помощью таких вопросов и производится анализ информации.
Не становитесь радио-приемниками - Учитесь анализировать получаемую информацию что позволит избежать многих проблем