 Порошенко демонстрирует игру с двух рук, и в случае с Медведчуком, и в ситуации с Супрун, - нардеп Лещенко

Об этом народный избранник написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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По мнению Лещенко, Порошенко одной рукой "делит с Медведчуком рынки дизеля, автомобильного газа, дает добро Антимонопольному комитету отдать куму Путина собственность "Роснефти" и "Транснефти" в Украине", а также сообща с Медведчуком "юзают каналы "112" и "Ньюсван", а другой рукой - "за два месяца до выборов решил возбудить дело против Медведчука за госизмену".

"Выигрывают от этого спектакля оба. Порошенко переключает внимание с конкретного денежного схематоза на бесперспективное уголовное дело, а в медиа разгоняет сигнал, что "вот, наконец прихватили Медведчука!". Ага, с разбега! Выгодно все происходящее и Медведчуку, чтобы в глазах своего избирателя предстать как главный враг Порошенко. Обе стороны получают удовольствие и держат всю страну в дураках", - отмечает Лещенко.

Он подчеркивает, что "спектакль с увольнением Ульяны Супрун" такой же: "Одной рукой дается команда прикормленному судье Порошенко (весь Окружной административный суд Киева контролирует Грановский) отстранить Супрун от исполнения обязанностей. Поднимается волна возмущения в интернете, посольства стоят на ушах… Вот увидите, через день-два появится Порошенко, решительно осудит "судейскую мафию" и предложит Верховной Раде назначить Ульяну Супрун министром здравоохранения. Возможно, ее кандидатуру даже внесут в зал и ближе к выборам проголосуют, а Порошенко выйдет на трибуну, толкнет пламенную речь "Если не я, то Путин" и лично будет встречать министра с букетом".

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"Только, когда вы будете смотреть этот водевиль, вспомните, что для назначения генпрокурором кума без высшего образования Порошенко хватило нескольких часов включительно со спецвыпуском газеты "Голос Украины". А для Супрун не хватило трех неполных лет. И не ведитесь на этот унылый лоховской развод", - резюмирует нардеп.

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Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца.

Первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

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Кроме того, 5 февраля ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений - посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.