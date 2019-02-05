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 Политика Украины
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Все про:ракеты (726) США (14620) Климкин (2052)

 Украине нужно использовать все возможности, чтобы себя защитить, - Климкин о ситуации с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и РФ

Украина будет вынуждена отвечать на новые вызовы своей безопасности в случае, если США и Россия не вернутся к выполнению обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, у Киева есть соответствующий опыт в сфере ракетного оружия

,Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интрфакс-Украины, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин cказал в интервью "Голос Америки" во вторник.

"Такое поведение России привело к новой логике гонки вооружений. Конечно, другие партнеры также будут это (размещение ракет средней и малой дальности) делать. И в этой ситуации Украине нужно будет отвечать на новые вызовы. И мы должны ответить на них достойно, поскольку у нас есть опыт, интеллект и необходимость защищать нашу страну. У нас уже есть потенциал в сфере ракетного оружия. Какие ракеты нужны нам в будущем решать нам", - подчеркнул министр.

По его словам, Россия годами нарушала договор, размещая ракеты средней и малой дальности.

"Это абсолютно меняет весь смысл контроля над вооружением... Мы должны использовать все для того, чтобы себя защитить", - резюмировал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ приостанавливает участие в ракетном договоре с США и начинает разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности

Источник: https://censor.net.ua/n3110145
 
   
 Топ комментарии
 
Израиль в пример.

Одна мина от арабов залетела на Голанские высоты и евреи ракетным ударом стерли с лица земли все, что было в зоне запуска, включая кацапские "панцири".
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Офицеров ВС РФ обязывают записывать в "Юнармию" родных детей 8-18 лет и прямым текстом говорят, что у них будут проблемы, если не запишут. Ждём бравады о миллионе юнармейцев к концу года.
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Бабченко вбивця чеченського та грузигського народу,не йому пащу роззівати.
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Израиль в пример.

Одна мина от арабов залетела на Голанские высоты и евреи ракетным ударом стерли с лица земли все, что было в зоне запуска, включая кацапские "панцири".
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Офицеров ВС РФ обязывают записывать в "Юнармию" родных детей 8-18 лет и прямым текстом говорят, что у них будут проблемы, если не запишут. Ждём бравады о миллионе юнармейцев к концу года.
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Ха-ха. В одному посольстві на вулиці танковій одна тьотя шось бовкне і ви всі до одного, відразу всретесь. як з Супрунихою.
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Главное - не прокакать то, что уж было как-то нажито. Щастя більшого й не треба.
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Непонятно почему Украина подписала этот договор "Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности(ДРСМД, РСМД) - договор между СССР и США 8 декабря 1987" после получения независимости. Россия и США вышли осталась одна Украина которой запрещено иметь и разрабатывать ракеты дальностью свыше 500 км. При том что Пакистан и Израиль не только разрабатывают такие ракеты но и стали Ядерными Державами. Украина же отдала свое Ядерное Оружие России понаподписывала договоров...
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Короче Раха в 21 веке,продолжает навязывать парадигму силы.Вместо обмена опытом,технологий,продукцией,новаторскими достижениями в области науки,медицины,культуры...Раха предлагает обмен ракетами
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А шо, за пять лет еще не все использовали - шото упустили?
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В случае формальной денонсации ДРСМД Россией и США, Украина становится свободной от этого договора. Но, чтобы иметь ракеты средней дальности (а это не только ракеты, а огромный комплекс технических средств), надо иметь мощную экономику. Чтобы создать своёядерное оружие, надо создать свой замкнутый ядерный цикл. И заручиться поддержкой членов "ядерного клуба". Или освободиться от внешних долгов, и иметь независимую экономику, на случай экономических санкций.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине нужно использовать все возможности, чтобы себя защитить, - Климкин о ситуации с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и РФ
 
 
 
 
 
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