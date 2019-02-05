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 Политика Украины, Экономика
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Все про:США (14620) Перри Рик (12) Унгурян (1)

 Обсудили развитие новых энергетических возможностей Украины, - нардеп Унгурян провел встречу с министром энергетики США Перри

5 февраля 2019 в рамках визита украинской парламентской делегации в США состоялась встреча руководителя украинской группы, народного депутата Украины Павла Унгуряна с Министром энергетики США Риком Перри.

Во время встречи был обсужден ряд важнейших вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, в частности развитие новых энергетических возможностей Украины, американские инвестиции в добычу украинских природных ресурсов, диверсификация обеспечения природным газом Украины и Европы.

Также, во время встречи Министр Перри отметил важность дальнейших реформ в Украине и построении стабильного общества на основе ценностей Библии. Ведь Соединенные Штаты являются хорошим примером успешной страны, имеет своим фундаментом вечные христианские ценности.

Обсудили развитие новых энергетических возможностей Украины, - нардеп Унгурян провел встречу с министром энергетики США Перри 01
Обсудили развитие новых энергетических возможностей Украины, - нардеп Унгурян провел встречу с министром энергетики США Перри 02

Источник: https://censor.net.ua/n3110144
 
   
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А цей Унгурян також подав документи до ЦВК?
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Супрун отстранили. Ну и правильно! У неё же американский паспорт, а не российский!

Обсудили развитие новых энергетических возможностей Украины, - нардеп Унгурян провел встречу с министром энергетики США Перри - Цензор.НЕТ 3140
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Также, во время встречи Министр Перри отметил важность дальнейших реформ в Украине и построении стабильного общества на основе ценностей Библии Источник: https://censor.net.ua/n3110144
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При усій повазі до Біблії суспільство не може будуватися лише на одному напрямку релігії, а повинно бути світським.
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І що ж там ща такі нові досінебачені можливості - хтось знову вирішив лижний термінал збудувать? Обговорили розвиток нових енергетичних можливостей України, - нардеп Унгурян провів зустріч з міністром енергетики США Перрі - Цензор.НЕТ 1695
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Енто называется- придумывали, как бы все же запретить СП2? Ну так то верно мысль идет
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Пора давно вже Сланцевй газ видобудовувати, в то одне бла бла.... Сподіваюсь, що почнуть...
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наприклад щось таке - Група компаній KNESS Group запустила у Вінниці першу чергу заводу з виробництва сонячних панелей. Потужність підприємства 200 МВт панелей у місяць. Сума інвестицій в будівництво склала €5 млн, повідомляють
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбсудили развитие новых энергетических возможностей Украины, - нардеп Унгурян провел встречу с министром энергетики США Перри
 
 
 
 
 
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