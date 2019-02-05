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 Киевские новости
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 На проблемной застройке в киевских Осокорках строители привезли железные ежи против автомобилей активистов. ФОТОрепортаж

Несмотря на решение Киевсовета о расторжении пяти договоров аренды для застройки на столичных Осокорках, застройщики продолжает завозить материалы на стройплощадку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На обращая внимания на проголосованный 31.01.2018 проект решения Киеврады о разрыве пяти договоров аренды, застройщик возобновил завоз бетона и стройматериалов на строительную площадку и успел завезти 6 машин, пока не подключились активисты экопарка Осокорки и местные жители. Теперь уже два дня они блокируют подъезд к стройплощадке. А титушки блокируют машины активистов.

Завтра (06.02) ожидается обострение ситуации, так как на днях Департамент благоустройства должен отозвать разрешение на ведение строительных работ. Активисты призывают киевлян присоединяться и при возможности прогуливаться в конце улицы Григоренко, потому как зачем-то застройщик свозит к будущему парку противотанковые ежи.

На проблемной застройке в киевских Осокорках строители привезли железные ежи против автомобилей активистов 01
На проблемной застройке в киевских Осокорках строители привезли железные ежи против автомобилей активистов 02
На проблемной застройке в киевских Осокорках строители привезли железные ежи против автомобилей активистов 03
На проблемной застройке в киевских Осокорках строители привезли железные ежи против автомобилей активистов 04
На проблемной застройке в киевских Осокорках строители привезли железные ежи против автомобилей активистов 05
На проблемной застройке в киевских Осокорках строители привезли железные ежи против автомобилей активистов 06

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 31 января Киевский городской совет поддержал во втором чтении решение о расторжении договора аренды с застройщиком зеленой зоны на Осокорках - компанией "Контактбудсервис".

Источник: https://censor.net.ua/n3110142
 
 
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Ну а чо, правильно. Надо в СНиПы вносить. Забор и ежи перед воротами
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Нуу, осталось подогнать танки, и запасаемся попкорном!
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Ежи совсем дохленькие. Давите их!

Барыги совсем уже охренели, скоро все леса вырубят, парки и бульвары застроят сраными человейниками.
А когда будут разбираться с застроенными проходами к воде? Такого бардака и наглого нарушения закона нет ни в одной цивилизованный стране.

Давно нужны показательные сносы.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНа проблемной застройке в киевских Осокорках строители привезли железные ежи против автомобилей активистов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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