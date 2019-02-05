 На проблемной застройке в киевских Осокорках строители привезли железные ежи против автомобилей активистов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На обращая внимания на проголосованный 31.01.2018 проект решения Киеврады о разрыве пяти договоров аренды, застройщик возобновил завоз бетона и стройматериалов на строительную площадку и успел завезти 6 машин, пока не подключились активисты экопарка Осокорки и местные жители. Теперь уже два дня они блокируют подъезд к стройплощадке. А титушки блокируют машины активистов.

Завтра (06.02) ожидается обострение ситуации, так как на днях Департамент благоустройства должен отозвать разрешение на ведение строительных работ. Активисты призывают киевлян присоединяться и при возможности прогуливаться в конце улицы Григоренко, потому как зачем-то застройщик свозит к будущему парку противотанковые ежи.













Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 31 января Киевский городской совет поддержал во втором чтении решение о расторжении договора аренды с застройщиком зеленой зоны на Осокорках - компанией "Контактбудсервис".