 Следователи за почти 2,5 месяца не дали военнопленным украинским морякам ни одного разрешения на свидания или телефонные переговоры, - Полозов

Об этом он написал в группе "Защита военнопленных украинских моряков" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 4 февраля состоялись следственные действия с военнопленным Михаилом Власюком, а сегодня - с Юрием Безъязычным.

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"Следователями СУ ФСБ России были произведены допросы, в ходе которых Власюк и Безъязычный еще раз заявили о том, что являются военнопленными. В ходе допросов защитой был приобщен ряд заявлений и ходатайств следствию, в том числе на предоставление телефонных переговоров и на свидание с близкими", - сообщил Полозов.

Он также сообщил, что следователи за почти 2,5 месяца так и не дали ни одного разрешения военнопленным на свидания или телефонные переговоры.

"Зачастую, лица, в чьем производстве находятся уголовные дела, злоупотребляют своим правом давать разрешения на свидания и звонки, и ставят вынесение подобных разрешений в прямую зависимость от получения необходимых для следствия показаний", - отметил адвокат.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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