EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3442  30
Все про:Медведчук (794) сепаратизм (11172) Тетерук (189)

 Медведчук сделал ряд абсолютно позорных заявлений, которые полностью противоречат Конституции нашего государства, - Тетерук

Генеральная прокуратура Украины зафиксировала в действиях и словах Виктора Медведчука признаки совершения уголовного преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире  телеканала "Прямой"  заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

Отвечая на вопрос "Почему именно сейчас?" - речь идет о привлечении к ответственности Виктора Медведчука, Тетерук отметил: "Потому что, конечно, начиная с нашего вхождения в парламент, мы всегда говорили, что господин Медведчук представляет интересы Российской Федерации и защищает Россию от, скажем, Украины. И всегда выставлял Украину как виновную в этом противостоянии. И был достаточно осторожным во всех своих заявлениях. И поэтому формировал такой имидж, что он якобы осторожный юрист, который ходит по грани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ открыла дело на Медведчука по статьям о госизмене и сепаратизме, - Сарган

Но, понимая, что в Российской Федерации все меньше остается на то, чтобы удержать наше государство в орбите своего влияния, они начинают делать ошибки. Потому что, чем меньше остается времени на принятие решений, тем больше будут делаться ошибок и ложных шагов. И, конечно же, мы не дадим им шанса избежать наказания за все те деяния и заявления, которые они делают.

Используя повод того, что господин Медведчук на съезде политической силы "Оппозиционный блок" сделал ряд абсолютно позорных заявлений, которые полностью противоречат Конституции нашего государства, законодательству о предоставлении автономии региону Донбасс, о создании там "парламента", я немедленно обратился с соответствующим депутатским обращением в Генеральную прокуратуру, в Службу безопасности Украины с тем, чтобы они предоставили надлежащую правовую квалификацию этим заявлениям и дали правовую оценку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Материалы уголовного производства против Медведчука будут переданы в СБУ по подследственности, - спикер ГПУ Лысенко

На сегодня, действительно, Генеральная прокуратура Украины зафиксировала в действиях и заявлениях господина Медведчука нарушение статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины Уголовного кодекса Украины и статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Теперь мы как народные депутаты будем внимательно наблюдать за ходом событий в расследовании правоохранительными органами.

Следующий шаг будет за Службой безопасности. Именно они должным образом должны подготовить все необходимые документы. И все общество должно видеть в открытом процессе, как в суде господин Медведчук будет защищать свою пророссийскую позицию, свои пророссийские взгляды и то, как он защищает персонально Путина в его вражеской агрессии против Украины.

Я убежден, что это должно быть хорошей прививкой на будущее всем тем политикам, которые ассоциируют себя и свое будущее с Российской Федерацией и подынрыванием интересам Кремля в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных"

Источник: https://censor.net.ua/n3110138
 
   
 Топ комментарии
 
Почему скотина не до сих пор не в тюрьме?
 показать весь комментарий
 
Скабееву и Попова подняли на смех в Ютьюбе - 60 минут - БЛОНДИНКА О ПРОПАГАНДИСТАХ Медведчук сделал ряд абсолютно позорных заявлений, которые полностью противоречат Конституции нашего государства, - Тетерук - Цензор.НЕТ 914 немного позитива на ветке про дерьмо. мертветчуков всяких...)

https://www.youtube.com/watch?v=CWaQQWTr9_I
 показать весь комментарий
 
Як же він працював в "очистке",у Петруся на перемовинах у мінську?Як він їзде до Петруся у ночі?Може і Петрусь зрадник?Ні?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно ,как это Медведчук стал главой Администрации Президента Кучмы? Кучма не хочет об этом рассказать?
 показать весь комментарий
 
 
А там були і «кольчужний скандал», і «пльонки Мєльнічєнка», і «дело Гонгадзе»...
Мабуть не відразу Данилович дав згоду...
 показать весь комментарий
 
 
Та да. Кучма был обложенный со всех сторон российскими спецслужбами и каждый его шаг знали в кремле . Как только Кучма заикнулся про НАТО и ЕС ,так сразу и скандалы начались .Но Кучма трус и до сих пор молчит -боится за своё наворованное добро и за свою спокойную старость,но знает он очень много .
 показать весь комментарий
 
 
И во всех скандалах мертветчук участвовал
 показать весь комментарий
 
 
Почему скотина не до сих пор не в тюрьме?
 показать весь комментарий
 
 
Скабееву и Попова подняли на смех в Ютьюбе - 60 минут - БЛОНДИНКА О ПРОПАГАНДИСТАХ Медведчук сделал ряд абсолютно позорных заявлений, которые полностью противоречат Конституции нашего государства, - Тетерук - Цензор.НЕТ 914 немного позитива на ветке про дерьмо. мертветчуков всяких...)

https://www.youtube.com/watch?v=CWaQQWTr9_I
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Этот циничный жлоб не хочет поведать про соевую медицинскую реформу и про бесплатную медицину, прописанную в Конституции, перед тем как крошить батон на шефа сонцесяйного по фракции СДПУ(о)
 показать весь комментарий
 
 
так то оно так, да только сказки быстро сказываются, а в судах наших как дела деются, мы знаем.. да и до суда этот материал и не дойдет (к сожалению..)
 показать весь комментарий
 
 
он еще не привык что в Украине за такое не садят
потому что, когда рыги в открытую предлагали свой п.и.с.ю.а.р в 2004 году - он был в KFOR зам. командира миротворческой миссии Украины и видать упустил этот момент
 показать весь комментарий
 
 
Медведчуку ничего плохого не будет.Принимал бы ставки от петиных поклонников здесь-озолотился бы.Жаль,что у меня нет собственной букмекерской конторы.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
его нельзя он памятник для порося
 показать весь комментарий
 
 
Они на судей вообще-вообще не влияют(ну пока такое объяснение)
 показать весь комментарий
 
Скоро - тявкання мертвечука із козлостану: я лігітімний кум, хунта лішіла мєнья прапєтанія...
 показать весь комментарий
 
Медведчук - это законченный мерзавец и предатель с 35-летним стажем изменнической деятельности.
 показать весь комментарий
 
 
«...и подынрыванием интересам Кремля в Украине". Источник: https://censor.net.ua/n3110138

Хотів розібратись, що в оригіналі там українською: «подынрыванием », але на українській гілці цієї новини ще нема.
Я завжди.

 показать весь комментарий
 
Єдина проблема - суди першої ланки не реформовані і досі є медведчуковськими. Отже - результат відомий наперед.
 показать весь комментарий
 
 
прям как в песне - собака лаяла на дядю фрайера...)))
 показать весь комментарий
 
 
Та невже трапилось чудо?!?!?!?!
Глазам не верю!!!!!
Ну, с почином!!!!!
 показать весь комментарий
 
Як же він працював в "очистке",у Петруся на перемовинах у мінську?Як він їзде до Петруся у ночі?Може і Петрусь зрадник?Ні?
 показать весь комментарий
 
 
што это один "патриот" Украины, эфэсбэшный, наезжает на другого эфэсбэшнего "патриота" Украины?? што у вас там за соблюдение субординации, кривое такое, медведчук же старше по званию?? ааа, забыл, ты ж из военной разведки, тогда всё верно, продолжайте
 показать весь комментарий
 
«Холодный мир» от Порошенко - это КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ
По поводу возбужденного против Медведчука дела генпрокурором Луценко: НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ. Это игра такая. Профит получает и Медвед и Порох. Один, как гонимый хунтой. Другой, как борец с кумом Путина.
На самом деле будьте бдительны. Именно порох и назначил в Минский формат Медведчука, как переговорщика с Путиным.
- Эмиссар Путина Медведчук возвратился в украинскую политику с соизволения Порошенко - Le Monde
Именно Порошенко, выдворивший из страны Михаила Саакашвили, Савика Шустера, фактически уволивший Зураба Аласанию за «Схемы» с Наталкой Седлецкой, спокойно отреагировал на покупку 112 канала Медведчуком, на дифирамбы ему же на Ньюзване.
Именно Порошенко на своем выдвиженческом пафосном форуме, где Подеревьянский вспомнил про белого пушного зверька, заговорил о «ХОЛОДНОМ МИРЕ» с Россией (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором). А в это же самое время на своем форуме «За смерть» Медведчук в унисон про хололный мир предложил создание Донбасской автономии.
Вот это как-раз и есть белый пушной зверек.

Вы не теряете мысли? Нет?
Так вот.
Что такое «ХОЛОДНЫЙ МИР» Порошенко?
Это:
- Крым в российской юрисдикции, как федеральный округ.
- Снабжение оккупированного полуострова водой и э-энергией
загрузка...
- Снабжение Крыма газом и продуктами питания.
- Автономия Донбасса, или, как минимум, реинтеграция сепаратистов в политикум Украины с представителями в ВР.
- Присутствие России в верхних слоях украинской политической атмосферы: Медведчука, Ахметова, Ляшко, Вилкула и прочей нечисти для «Геть украинцев с Украины».
- Президент - Порошенко, премьер - Бойко, спикер - Медведчук. План согласован с Путиным - Соня Кошкина

«Холодный мир» - это КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ.
Это не мир.
Это уничтожение страны.
Окончательное и бесповоротное.

Дело против Медведчука - это игра на наших чувствах. Не более того.
Их совместная игра. Против нас, украинцев.
***
Генпрокуратура открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Виктора Медведчука.
Об этом сегодня в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Дело возбуждено по обращению народного депутата от «Народного фронта» Андрея Тетерука.
«Глава пророссийской организации «Украинский выбор - право народа» и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За життя» Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г. Киеве, заявив о необходимости образования так называемого «автономного региона Донбасс» с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины», - написала Сарган.
Она добавила, что «план» Медведчука предусматривает создание на Донбассе автономного региона в составе Украины, а договоренности должны проходить в «четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва».
В ГПУ подчеркнули, что Конституция определяет Украину как унитарное государство, а Россия, поддерживая боевиков на Донбассе, проводит агрессивные действия. Учитывая это, призывы к «автономному региону» могут способствовать подрывной деятельности РФ.
При таких обстоятельствах, в действиях Медведчука заподозрили признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена).
«В данном случае провозглашено призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения», - объяснила пресс-секретарь генпрокурора.
Материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности по подследственности.
https://goo.gl/9vjyje
 показать весь комментарий
 
Усім, кого цікавить ця тема, раджу обов'язково прочитати хоча би 4-6 глав ось цього публіцистичного твору:
Дмитро Чобіт
Нарцис, або штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука
http://www.e-reading.club/book.php?book=1008386
 показать весь комментарий
 
Такі книги можна про більшість із класу великої буржуазії писати...всі вони паразити на тілі трудового люду....до речі ви якої статі будете, жіночої чи чоловічої ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМедведчук сделал ряд абсолютно позорных заявлений, которые полностью противоречат Конституции нашего государства, - Тетерук
 
 
 
 
 
 вверх