 Медведчук сделал ряд абсолютно позорных заявлений, которые полностью противоречат Конституции нашего государства, - Тетерук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.
Отвечая на вопрос "Почему именно сейчас?" - речь идет о привлечении к ответственности Виктора Медведчука, Тетерук отметил: "Потому что, конечно, начиная с нашего вхождения в парламент, мы всегда говорили, что господин Медведчук представляет интересы Российской Федерации и защищает Россию от, скажем, Украины. И всегда выставлял Украину как виновную в этом противостоянии. И был достаточно осторожным во всех своих заявлениях. И поэтому формировал такой имидж, что он якобы осторожный юрист, который ходит по грани.
Но, понимая, что в Российской Федерации все меньше остается на то, чтобы удержать наше государство в орбите своего влияния, они начинают делать ошибки. Потому что, чем меньше остается времени на принятие решений, тем больше будут делаться ошибок и ложных шагов. И, конечно же, мы не дадим им шанса избежать наказания за все те деяния и заявления, которые они делают.
Используя повод того, что господин Медведчук на съезде политической силы "Оппозиционный блок" сделал ряд абсолютно позорных заявлений, которые полностью противоречат Конституции нашего государства, законодательству о предоставлении автономии региону Донбасс, о создании там "парламента", я немедленно обратился с соответствующим депутатским обращением в Генеральную прокуратуру, в Службу безопасности Украины с тем, чтобы они предоставили надлежащую правовую квалификацию этим заявлениям и дали правовую оценку.
На сегодня, действительно, Генеральная прокуратура Украины зафиксировала в действиях и заявлениях господина Медведчука нарушение статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины Уголовного кодекса Украины и статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Теперь мы как народные депутаты будем внимательно наблюдать за ходом событий в расследовании правоохранительными органами.
Следующий шаг будет за Службой безопасности. Именно они должным образом должны подготовить все необходимые документы. И все общество должно видеть в открытом процессе, как в суде господин Медведчук будет защищать свою пророссийскую позицию, свои пророссийские взгляды и то, как он защищает персонально Путина в его вражеской агрессии против Украины.
Я убежден, что это должно быть хорошей прививкой на будущее всем тем политикам, которые ассоциируют себя и свое будущее с Российской Федерацией и подынрыванием интересам Кремля в Украине".
Мабуть не відразу Данилович дав згоду...
дерьмо. мертветчуков всяких...)
https://www.youtube.com/watch?v=CWaQQWTr9_I
потому что, когда рыги в открытую предлагали свой п.и.с.ю.а.р в 2004 году - он был в KFOR зам. командира миротворческой миссии Украины и видать упустил этот момент
Хотів розібратись, що в оригіналі там українською: «подынрыванием », але на українській гілці цієї новини ще нема.
Я завжди.
Глазам не верю!!!!!
Ну, с почином!!!!!
По поводу возбужденного против Медведчука дела генпрокурором Луценко: НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ. Это игра такая. Профит получает и Медвед и Порох. Один, как гонимый хунтой. Другой, как борец с кумом Путина.
На самом деле будьте бдительны. Именно порох и назначил в Минский формат Медведчука, как переговорщика с Путиным.
- Эмиссар Путина Медведчук возвратился в украинскую политику с соизволения Порошенко - Le Monde
Именно Порошенко, выдворивший из страны Михаила Саакашвили, Савика Шустера, фактически уволивший Зураба Аласанию за «Схемы» с Наталкой Седлецкой, спокойно отреагировал на покупку 112 канала Медведчуком, на дифирамбы ему же на Ньюзване.
Именно Порошенко на своем выдвиженческом пафосном форуме, где Подеревьянский вспомнил про белого пушного зверька, заговорил о «ХОЛОДНОМ МИРЕ» с Россией (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором). А в это же самое время на своем форуме «За смерть» Медведчук в унисон про хололный мир предложил создание Донбасской автономии.
Вот это как-раз и есть белый пушной зверек.
…
Вы не теряете мысли? Нет?
Так вот.
Что такое «ХОЛОДНЫЙ МИР» Порошенко?
Это:
- Крым в российской юрисдикции, как федеральный округ.
- Снабжение оккупированного полуострова водой и э-энергией
загрузка...
- Снабжение Крыма газом и продуктами питания.
- Автономия Донбасса, или, как минимум, реинтеграция сепаратистов в политикум Украины с представителями в ВР.
- Присутствие России в верхних слоях украинской политической атмосферы: Медведчука, Ахметова, Ляшко, Вилкула и прочей нечисти для «Геть украинцев с Украины».
- Президент - Порошенко, премьер - Бойко, спикер - Медведчук. План согласован с Путиным - Соня Кошкина
…
«Холодный мир» - это КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ.
Это не мир.
Это уничтожение страны.
Окончательное и бесповоротное.
…
Дело против Медведчука - это игра на наших чувствах. Не более того.
Их совместная игра. Против нас, украинцев.
***
Генпрокуратура открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Виктора Медведчука.
Об этом сегодня в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Дело возбуждено по обращению народного депутата от «Народного фронта» Андрея Тетерука.
«Глава пророссийской организации «Украинский выбор - право народа» и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За життя» Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г. Киеве, заявив о необходимости образования так называемого «автономного региона Донбасс» с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины», - написала Сарган.
Она добавила, что «план» Медведчука предусматривает создание на Донбассе автономного региона в составе Украины, а договоренности должны проходить в «четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва».
В ГПУ подчеркнули, что Конституция определяет Украину как унитарное государство, а Россия, поддерживая боевиков на Донбассе, проводит агрессивные действия. Учитывая это, призывы к «автономному региону» могут способствовать подрывной деятельности РФ.
При таких обстоятельствах, в действиях Медведчука заподозрили признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена).
«В данном случае провозглашено призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения», - объяснила пресс-секретарь генпрокурора.
Материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности по подследственности.
https://goo.gl/9vjyje
Дмитро Чобіт
Нарцис, або штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука
http://www.e-reading.club/book.php?book=1008386