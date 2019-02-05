 Инициатор отстранения Супрун нардеп Мосийчук пригрозил ей уголовной ответственностью

Об этом народный депутат от "Радикальной партии" Мосийчук заявил в эфире ObozTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
По словам Мосийчука, его политическая сила считает отстранение Супрун "одним из элементов борьбы за улучшение медицинского обеспечения украинцев".
"Моя основная претензия к Ульяне Супрун была, есть и остается в том, что, получив кредит доверия, этот человек, который несет ответственность за государственную политику в должности и.о. министра здравоохранения, еще более ухудшила ситуацию в этой сфере", – заявил нардеп, инициировавший отстранение министра.
Мосийчук также прокомментировал наличие у главы Минздрава паспорта США. По его словам, "все, кто защищает Супрун, защищает нарушение Конституции".
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Политик выразил убеждение, что апелляция на решение суда будет отклонена. Также он отметил, что пока апелляция не рассмотрена, любые действия Супрун во исполнение обязанностей министра здравоохранения будут уголовным преступлением.
"На сегодняшний момент действует постановление Окружного суда Киева. В случае, если Ульяна Супрун нарушит это постановление, подпишет любое распоряжение, любой документ, любое решение, принятое ей как министром здравоохранения, это повлечет за собой уголовную ответственность. А еще будет уголовная ответственность для тех, кто вопреки Конституции продолжает ее держать на занимаемой должности", – подчеркнул он.
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Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца.
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Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США
Кроме украинских политиков, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф выразила обеспокоенность этим решением.
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Теперь важно кто сильнее - кабмин или этот хмырь
Я знаю, як фармакологічні компанії корумпують уряди країн. Я знаю, як продажні суди стають на бік звільнених ректорів медичних вишів. Я знаю, як прагнуть реваншів всі ці, відсунуті від бюджетного корита Богатирьова, Богомолець, Бахтєєва і брат їхній Шурма.
Сьогодні окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Позивач, народний депутат Ігор Мосійчук, подав заяву про забезпечення адмінпозову шляхом встановлення заборони Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію компетенції.
Це той самий Мосійчук із Радикальної партії Ляшка, якого позбавили недоторканості і арештували в 2015 році після оприлюднення кількох епізодів відео, на якому зафіксована передача йому хабара. На відео показано кілька епізодів і зустрічей з невідомою людиною, який попросив Мосійчука вирішити деякі питання. Мосійчук озвучив суми, які потрібно заплатити за необхідні депутатські запити та звернення. Зокрема за запит - 10-15 тисяч доларів, за звернення - 3-5 тисяч доларів. Наприкінці відео продемонстрована передача начебто грошей начебто Мосійчуку, однак, через недоліки зйомки, ані самих грошей, ані обличчя Мосійчука не видно.
Коротше, погане відео і скарги на те, що під тиском Мосійчук себе обмовив, зробили своє діло. Звільнили, повернули депутатську цнотливість. Невинний. Поза підозрами.
В березні 2018 року детективи НАБУ проводили обшуки вдома у помічника Олега Ляшка Олега Богачова, а також вдома й на роботі у міського голови Вишневого Іллі Дікова. Все сталося після заяви Ульяни Супрун про те, що їй пропонували хабар у вигляді квартири за те, щоб вона допомогла медичному закладу отримати дороге обладнання.
Немає секрету в тому, що до Ляшка і його партії гарно ставиться пан Ахметов. А він, той пан, точно у великій грі - політичній, виборчій, бізнесовій. Ляшко і його соратники - інструменти. От ці інструменти і знадобилися. Повернення недоторканності і знаходження в трендах політикуму потрібно відпрацьовувати. https://nv.ua/ukr/opinion/absurd-i-pidlist-chomu-ya-na-boci-ulyani-suprun-50004842.html
Может боты не вникал... )