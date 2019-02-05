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 Инициатор отстранения Супрун нардеп Мосийчук пригрозил ей уголовной ответственностью

По словам Игоря Мосийчука, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун будет привлечена к уголовной ответственности, если проигнорирует решении суда о своем отстранении от должности.

Об этом народный депутат от "Радикальной партии" Мосийчук заявил в эфире ObozTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

По словам Мосийчука, его политическая сила считает отстранение Супрун "одним из элементов борьбы за улучшение медицинского обеспечения украинцев".

"Моя основная претензия к Ульяне Супрун была, есть и остается в том, что, получив кредит доверия, этот человек, который несет ответственность за государственную политику в должности и.о. министра здравоохранения, еще более ухудшила ситуацию в этой сфере", – заявил нардеп, инициировавший отстранение министра.

Мосийчук также прокомментировал наличие у главы Минздрава паспорта США. По его словам, "все, кто защищает Супрун, защищает нарушение Конституции".

Также на Цензор.НЕТ: Супрун имеет полную поддержку президента. Она является гражданкой Украины, а реформированный Верховный суд установит истину, - Порошенко

Политик выразил убеждение, что апелляция на решение суда будет отклонена. Также он отметил, что пока апелляция не рассмотрена, любые действия Супрун во исполнение обязанностей министра здравоохранения будут уголовным преступлением.

"На сегодняшний момент действует постановление Окружного суда Киева. В случае, если Ульяна Супрун нарушит это постановление, подпишет любое распоряжение, любой документ, любое решение, принятое ей как министром здравоохранения, это повлечет за собой уголовную ответственность. А еще будет уголовная ответственность для тех, кто вопреки Конституции продолжает ее держать на занимаемой должности", – подчеркнул он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Правительство будет добиваться отмены решения суда об отстранении Супрун от работы, - заявление.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца.

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Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США

Кроме украинских политиков, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф выразила обеспокоенность этим решением.

Также читайте: Нельзя допустить остановки реформ медицинской отрасли, - Гройсман поддержал Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3110137
 
   
 Топ комментарии
 
А почему Мосейчук не в тюрьме за вымогательство взяток ?
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Ну и продажная партия пидорасов во главе с Ляшко и взяточником - Мосийчуком. Мало им денег от пожарных машин и за подачу решений в различные инстанции решили суки бабло срубить на медицине
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Юноша блєдний, со взором горящім! Инициатор отстранения Супрун нардеп Мосийчук пригрозил ей уголовной ответственностью - Цензор.НЕТ 961
Мабуть вирішили наостанок хапнути від медичної мафії.
Феєричні ідіоти!
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Мосийчук,политик? ржу не могу))) в статье так написано)
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Он так ведёт себя ,как буд то Зимний дворец брал Инициатор отстранения Супрун нардеп Мосийчук пригрозил ей уголовной ответственностью - Цензор.НЕТ 198
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Завтра Ульяна выйдет и скажет - Ляшко против конопли. Тут и в парламент попасть проблематично станет.
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Мосийчук работают на рашу. Никто еще не забыл , что именно по дороге к Мосийчука была убита Амина,
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партия идет на выборы, партии нужны гроши..., чего это пан мосийчук вдруг, внезапна обеспокоился о состоянии дел в нашей медицине, неожиданно ему стало не по#уй как и кем лечатся его сограждане, т.е., до Супрун было абсолютно по#уй, а потом - нет...
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Наверно фарм олигархи поставили ему задачу.
Теперь важно кто сильнее - кабмин или этот хмырь
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Этому хмырю давно на зону пора, нары за ним плачут...
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Работает на медицинскую мафию и не бесплатно.
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ПРОДАЖНЫЙ и ТУПОЙ ,а корчит из себя спеца в медицине.....
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у лишнехромосомных зраднюков жесткий диссонанс-одни пишут,что "барыга" давит реформаторов,другие-про "людоедские" реформы от "барыги" Ініціатор відсторонення Супрун нардеп Мосійчук пригрозив їй кримінальною відповідальністю - Цензор.НЕТ 908из разных рук жрут,но "барыга" всем им поперек пасти встал! Ініціатор відсторонення Супрун нардеп Мосійчук пригрозив їй кримінальною відповідальністю - Цензор.НЕТ 908
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Спрунь это харон наших днёв, правайдер через стикс у парадис, а вы усе недолуги. Ініціатор відсторонення Супрун нардеп Мосійчук пригрозив їй кримінальною відповідальністю - Цензор.НЕТ 8967
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Радикальне збіговисько латексних виробів не гребує грошима від інших пройдисвітів.Супрун розуміє з яким гівном має справу і знайде сили , щоб довести розпочате до логічного завершення.
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Я знаю, як від неї ковбасить чиновників від медицини
Я знаю, як фармакологічні компанії корумпують уряди країн. Я знаю, як продажні суди стають на бік звільнених ректорів медичних вишів. Я знаю, як прагнуть реваншів всі ці, відсунуті від бюджетного корита Богатирьова, Богомолець, Бахтєєва і брат їхній Шурма.
Сьогодні окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Позивач, народний депутат Ігор Мосійчук, подав заяву про забезпечення адмінпозову шляхом встановлення заборони Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію компетенції.
Це той самий Мосійчук із Радикальної партії Ляшка, якого позбавили недоторканості і арештували в 2015 році після оприлюднення кількох епізодів відео, на якому зафіксована передача йому хабара. На відео показано кілька епізодів і зустрічей з невідомою людиною, який попросив Мосійчука вирішити деякі питання. Мосійчук озвучив суми, які потрібно заплатити за необхідні депутатські запити та звернення. Зокрема за запит - 10-15 тисяч доларів, за звернення - 3-5 тисяч доларів. Наприкінці відео продемонстрована передача начебто грошей начебто Мосійчуку, однак, через недоліки зйомки, ані самих грошей, ані обличчя Мосійчука не видно.
Коротше, погане відео і скарги на те, що під тиском Мосійчук себе обмовив, зробили своє діло. Звільнили, повернули депутатську цнотливість. Невинний. Поза підозрами.
В березні 2018 року детективи НАБУ проводили обшуки вдома у помічника Олега Ляшка Олега Богачова, а також вдома й на роботі у міського голови Вишневого Іллі Дікова. Все сталося після заяви Ульяни Супрун про те, що їй пропонували хабар у вигляді квартири за те, щоб вона допомогла медичному закладу отримати дороге обладнання.
Немає секрету в тому, що до Ляшка і його партії гарно ставиться пан Ахметов. А він, той пан, точно у великій грі - політичній, виборчій, бізнесовій. Ляшко і його соратники - інструменти. От ці інструменти і знадобилися. Повернення недоторканності і знаходження в трендах політикуму потрібно відпрацьовувати. https://nv.ua/ukr/opinion/absurd-i-pidlist-chomu-ya-na-boci-ulyani-suprun-50004842.html
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я думал ляшко *****, а нет, еще один его говномес активировался
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Ну если против Супрун такие персонажи, то "хорошие сапоги"
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А на початку Мосійчук виглядав ніби порядною людиною.. На жаль лише на початку..😕
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У Супрун американский пасспорт? Даже если и так, что здесь страшного?!! Да у вас у депутатов ВР, как и у высокопоставленных чиновников у большинства, если не у всех, кроме украинского еще по несколько гражданств: россии, израиля, румынии и т.п. Вы чего к женщине прицепились, сволочи?!! Мать пенсионер платила за листик лекарств от давления 30 гривен. Сейчас ей дают бесплатно. И это только одна банальная мелочь. Таких примеров привести можно много
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Шакалы воют, караван идёт. Супрун и эти шавки несоизмеримы по своему масштабу, весь пар уйдёт в свисток, политзаробитчане получат свою денежку, а заказчикам скажут: "Насяльника, мы старалися..."
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