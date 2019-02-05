 АРМА обратилось в НАБУ в связи с решением суда по вертолетной площадке Януковича, - начальник юруправления Нацагентства Потемкин

Об этом эфире программы "Нині вже" на Громадське заявил начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин, информирует Цензор.НЕТ.

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Он пояснил, что вертолетную площадку в Киеве, где ныне расположен конгрессно-выставочный центр "Парковый", агентство не возвращало экс-президенту Януковичу, его передали 8 коммунальным предприятиям.

"Мы передали коммунальному предприятию, но не одному, их было восемь. Мы передали корректно восьми коммунальным предприятиям города ... то есть мы вернули городу", - сказал он.

Потемкин отметил, что в дальнейшем агентство будет оспаривать решение Хозяйственного суда Киева.

"Во-первых, мы обжалуем, во-вторых, мы обратились в НАБУ, потому что, мы считаем это решение неправосудным и вмешательством в уголовное производство. Мы обратились в Высший совет правосудия об этом судье, и мы обратились в Апелляционный суд, чтобы он навел порядок. И кроме того, обратились к прокурорам и следователям, чтобы они выяснили, что за лица там засели", - сказал Потемкин.

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Кроме того, по его словам во время заседания Хозяйственного суда судья использовал юридическую практику, когда судья обеспечивает иск, "даже не видя его".

Напомним, землю на строительство "вертолетной площадки Януковича" выделили еще в 2010 году. Территория площадью более двух гектаров принадлежит к заповеднику "Исторический ландшафт Киевских гор и долин реки Днепр". Парковая дорога входит в буферную зону Киево-Печерской лавры и Софии Киевской, которые являются частью всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На застройку в этой зоне нужно решение Верховной Рады. Также о такой застройке надо сообщать в Международный комитет культурного наследия. Ни одно из этих условий не было соблюдено владельцем построенной площадки - ООО "Амадеус Ко".

В деле фигурирует и бывший мэр Киева Леонид Черновецкий. В июле 2017 года Генеральная прокуратура сообщила ему о подозрении в причастности к незаконному строительству.

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева арестовал так называемый "вертолетную площадку Януковича".

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26 октября 2018 года Агентство по розыску и управлению активами передало в управление Киева "вертолетную площадку Януковича".

24 января 2019 года Хозяйственный суд Киева запретил коммунальному предприятию "Центр организации дорожного движения" управлять вертолетной площадкой, построенной во времена президентства Виктора Януковича там, где сейчас расположен конгрессно-выставочный центр "Парковый".