 Патриарх Филарет продолжит руководить Киевской епархией, кроме Свято-Михайловского монастыря, - решение Синода ПЦУ

Такое решение на заседании во вторник принял Священный Синод, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба ПЦУ.
"Решено, что Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как патриарха Киевского и всея Руси-Украины", - говорится в сообщении.
Наместник этого монастыря архиепископ Вышгородский Агапит приравнен в правах к епархиальному архиерею.
По предложению предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания, митрополит Винницкий и Барский Симеон был утвержден главным секретарем Священного Синода.
Кроме того, в связи с избранием ректора Киевской православной богословской академии митрополита Епифания предстоятелем ПЦУ, на вакантную должность был назначен первый проректор академии протоиерей Александр Трофимлюк.
"Учитывая особую важность направления развития внешних церковных связей, руководство Управлением внешних церковных связей остается за предстоятелем", - сказано в сообщении.
Синод также создал "Православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы" (во главе с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом) с целью координации усилий Церкви в помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, незаконно лишенным свободы, которые находятся на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации.
На заседании также утверждены титулы архиереев Поместной церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если эти наименования дублируются - в таком случае епархия именуется в соответствии с двойным титулом архиерея.
Религиозные организации, входившие в состав каждой епархии по состоянию на 15 декабря 2018 года, остаются в составе соответствующей епархии. Переход духовенства и приходов между епархиями Поместной церкви возможен только на основе канонических правил, то есть с согласия архиереев обеих епархий, заверенного соответствующими документами, проинформировала пресс-служба ПЦУ.
Ездили забесплатно и бескорьісно. Ну, может кто-то дорогу оплатил.
Нє?
Доречі, а в біографіїї є епізод, коли розвідка Кайзера переправила Леніна у запломбованих вагонах до Росії?
«Пломбированный вагон» - установившееся в историографии название трёх поездов, в которых, следуя из Швейцарии через Германию в Россию в апреле 1917 года, проехала большая группа российских революционеров-эмигрантов. В более узком употреблении под «пломбированным вагоном» подразумевается только тот вагон первого из поездов, в котором через Германию перемещался Владимир Ленин.
Заинтересованность немцев была так велика, что кайзер лично распорядился дать Ленину копии официальных германских документов (как материал для пропаганды о «миролюбии» Германии),»
слово «пропаганда» пишеть через літеру а...
,
Членин и САТАНИН --ПОДНИМАЛИ экономику..
.
ТОЛЬКО ,_ ПОСЛЕ ИХ СМЕРТИ--ОНА ОТДАЛА КОНЦЫ !!
,
А ЕВРОПЕЙССКИЕ ЭКОНОМИКИ- ДАЖЭ ПОСЛЕ УЖАСНЫХ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ВОЙН -----
БЕЗ КРОВИ ВОЗВРАЩАЛИСЬ И СЧАСС __ УСТОЙЧИВЫЕ !
У 1921 році Українська Народня Республіка після 4 років неперервних боїв з росіянами припинила своє існування у ході наступу армії Совєцької Росіїї, зраджена українськими іудами соціалістами, київськими гнидами, московських вошей.
Після чого РОСІЯ І ПОЛЬША згідно Ризькому договору від 1921 року, ПОДІЛИЛИ теріторію УНР між собою.
ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ДУМАЮТ ГОЛОВОЙ , а не Холодильником ЗАВИСТЬЮ и Телевизором !!
,
БЕЗУСЛОВНО Порошенко - В МИНУСЕ !
НО !!
,
А КТО с РЕАЛЬНЫХ ЛУЧШЕ !
,
ЛУЧШЕ СЕБЯ ПОКАЗАЛ !!!???!!
.
АФЕРЮГА и НАРКОМНАКА с КОСОЙ ( ее газовые " КОНТРАКТЫ " ?? )
Зенеленсский-- ставленник КОЛОМОЙССКОГО-который хочет ВЕРНУТЬ отобранное - ПО ЗАКОНУ ПРИВАТ и Т Д ??.
.
Порошенко-- хотя себя зыбыл- НО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХАТА !-- Это РЕАЛЬНО и ХОРОШО ДЛЯ СТРАНЫ и НАРОДА !!
.
Экономика -ДАЖЭ с войной-- ПРИРОСТ !!
.
А В ИНОСТРАННЫХ ДЕЛАХ--- просто 5 !!
.
ОН СДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ НА ПЬЯТЬ !!
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Ахметов контролирует 30% ввп.Уменьшил,как пить дать.Вот когда раскопают между ними связь,сидеть будет ПАП.
Десь 5% "зробило" ***** , бо воно на Донбасі почало вбивати українців й українських священиків . Це не міг не бачити Констянтинопіль .
Педро заклав лише останню цеглину . Важливу , але єдину ...
Як тільки ПЦУ стане патріархатом - а шлях до цього це коли від РПЦ залишиться меньше тисяча приході максимум до п"яти осіб в кожному ... А у ПЦУ буде в 10-20 разів більше .
Це не так швидко буде ... Може через 10 , може 30 років. Так ось , першого кого повинна буде канонізувати церква це саме Філарет !
Бо патріарх це зразок стоїчної поведінки й терпіння , зразок отця засновника .
І цей камінь, який заклав Петро Олексійович Порошенко, має назву НАРІЖНИЙ КАМІНЬ.
Патріарх Філарет прийняв на себе не тільки величезну відповідальність за закледенний фундамент нової церкви , але йще більш важливійше -- головний удар . На його сипали прокляття , на його накладували анефему . Його не визнавали , його позбавили канонічного сану . З ним відмовлялися зустрічатися іерархи інших незалежних . Але його плечах була Україна , доля цілого народу - подавньої більшості мірян , які повірили йому й назавжди відійшли від МП . Це й є "Україна в сердці" . Він подолав своє его й саме тому стійко витримав удар !
----------------------
Профеесоры, профессоры - все подряд богословия. Трепать помелом все гаразды, а практиковать - слабо. Потому и нет профессора богодеяния - одни проповедники и ни одного практика.
В них просвітлена погляд і дуже вільна лексика. Вільне володіння кількома мовами. І добрі, відкриті обличчя.
Від них не віє похмурим середньовіччям.
,
КОГДА ПЕТЛЮРА ХОТЕЛ РЕЗЕРВИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ В СВОЮ АРМИЮ--- БЫДЛО КРИЧАЛО+ ПУСКАЙ ТВОИ ДЕТИ ВОЮЮТ- посевная у нас !!!
,
ЭТО СЕЛО ПОЛНОСТЬЮ УМЕРЛО В ИСКУСТВЕННОМ ГОЛОДОМОРЕ 33 Г..
.
ЭТО НА КИРОВОГРАДЩИНЕ,,
,
Я СЧАС в поезде.. попожзе УТОЧНЮ название БЫВШЕГО СЕЛА !!
.