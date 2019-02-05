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Все про:Филарет (377) синод (26) Епифаний (86) ПЦУ (217)

 Патриарх Филарет продолжит руководить Киевской епархией, кроме Свято-Михайловского монастыря, - решение Синода ПЦУ

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ), постоянный член Священного Синода ПЦУ Филарет продолжит руководить Киевской епархией, за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

Такое решение на заседании во вторник принял Священный Синод, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба ПЦУ.

"Решено, что Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как патриарха Киевского и всея Руси-Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девять непостоянных членов Синода ПЦУ были утверждены на первом заседании этого органа

Наместник этого монастыря архиепископ Вышгородский Агапит приравнен в правах к епархиальному архиерею.

По предложению предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания, митрополит Винницкий и Барский Симеон был утвержден главным секретарем Священного Синода.

Кроме того, в связи с избранием ректора Киевской православной богословской академии митрополита Епифания предстоятелем ПЦУ, на вакантную должность был назначен первый проректор академии протоиерей Александр Трофимлюк.

"Учитывая особую важность направления развития внешних церковных связей, руководство Управлением внешних церковных связей остается за предстоятелем", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Священный синод ПЦУ проходит на территории Софийского собора в Киеве. ФОТОрепортаж

Синод также создал "Православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы" (во главе с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом) с целью координации усилий Церкви в помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, незаконно лишенным свободы, которые находятся на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации.

На заседании также утверждены титулы архиереев Поместной церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если эти наименования дублируются - в таком случае епархия именуется в соответствии с двойным титулом архиерея.

Религиозные организации, входившие в состав каждой епархии по состоянию на 15 декабря 2018 года, остаются в составе соответствующей епархии. Переход духовенства и приходов между епархиями Поместной церкви возможен только на основе канонических правил, то есть с согласия архиереев обеих епархий, заверенного соответствующими документами, проинформировала пресс-служба ПЦУ.

Также читайте: В ПЦУ перешли уже 204 прихода УПЦ МП, - Ирина Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3110134
 
   
 Топ комментарии
 
Ну і дай Боже йому здоров"я,то довгих років життя!
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ДА !
,
Членин и САТАНИН --ПОДНИМАЛИ экономику..
.
ТОЛЬКО ,_ ПОСЛЕ ИХ СМЕРТИ--ОНА ОТДАЛА КОНЦЫ !!
,
А ЕВРОПЕЙССКИЕ ЭКОНОМИКИ- ДАЖЭ ПОСЛЕ УЖАСНЫХ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ВОЙН -----
БЕЗ КРОВИ ВОЗВРАЩАЛИСЬ И СЧАСС __ УСТОЙЧИВЫЕ !
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Патріарх Філарет зробив 90% роботи по Томосу . Він збудував фундамент нової Церкви , де вперше за століття почали вести службу на рідній мові . Він з однодумцями збудували стіни й дах й саме завдяки йому у українська церва взагалі існує . Й предстоятель Епіфаній саме його учень .
Десь 5% "зробило" Хуйло , бо воно на Донбасі почало вбивати українців й українських священиків . Це не міг не бачити Констянтинопіль .
Педро заклав лише останню цеглину . Важливу , але єдину ...

Як тільки ПЦУ стане патріархатом - а шлях до цього це коли від РПЦ залишиться меньше тисяча приході максимум до п"яти осіб в кожному ... А у ПЦУ буде в 10-20 разів більше .
Це не так швидко буде ... Може через 10 , може 30 років. Так ось , першого кого повинна буде канонізувати церква це саме Філарет !
Бо патріарх це зразок стоїчної поведінки й терпіння , зразок отця засновника .
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Так что, в случае реализации путинского плана, по устранению Порошенка от власти 31.03.2019, никто ждать 3 года не будет.
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Ну і дай Боже йому здоров"я,то довгих років життя!
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Вошел в историю Патриарх , усмирил свою гордыню ради страны . А некоторие в нее вляпались , ибо даже с жадностью не могут совладать
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та да....отнять и поделить -великий грех...сразу несколько заповедей Божьих нарушает.
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Да, ездили некоторьіе к Вафороломею, требовали, чтобьі Томос Украине не даровал.
Ездили забесплатно и бескорьісно. Ну, может кто-то дорогу оплатил.
Нє?
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Закінчив читати біографію Леніна - геніальна людина була, повалила царат, виграла громадянську війну, ввела нову економічну політику, почала піднімати з колін Росію. Якби не хвороба, яка звалила його в 1922 році - можливо по іншому життя би пішло. А нинішні керманичі все більше прислугою в розвинутих капіталістичних країн стали, без оглядки і пукнути не сміють.....
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Треба було починати з біографії Парвуса, його партньора.
Доречі, а в біографіїї є епізод, коли розвідка Кайзера переправила Леніна у запломбованих вагонах до Росії?
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угу, цю лапшу Тимчасовий уряд в середині 1917 року після кровавого розгону демонстрантів в Пітері взяв на озброєння, видавши Леніна за німецького шпигуна....Якщо він був шпигун, то чого німці його не вивезли, а мусів він то в курені ховатись біля станції Розлив в Ємел'янова, то потім до Фінляндії податись, де його ховали фіни. У березні 1917 року він дійсно приїхав з Німеччини по програмі обміну російських політемівгрантів на німецьких військовополонених. Перепустку на проїзд йому поміг отримати секретар Соціал-демократичної партії Швейцарії Фріц Платтен. Перед від'їздом склали декларацію-одобрення цього кроку, які підписали соціалісти Франції, Швейцарії, Польщі, Норвегії і ряду інших країн, так що хватить торочити цей анекдот з шпигунством...
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Пломбированный_вагон

«Пломбированный вагон» - установившееся в историографии название трёх поездов, в которых, следуя из Швейцарии через Германию в Россию в апреле 1917 года, проехала большая группа российских революционеров-эмигрантов. В более узком употреблении под «пломбированным вагоном» подразумевается только тот вагон первого из поездов, в котором через Германию перемещался Владимир Ленин.
Заинтересованность немцев была так велика, что кайзер лично распорядился дать Ленину копии официальных германских документов (как материал для пропаганды о «миролюбии» Германии),»
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У твоїй статті чітко написано, що спочатку Леніна не вдалося загітувати на поїздку - чітко вказано: "Ленин опасался быть скомпрометированным". Через те Ленін і наполіг, щоб перед від'їздом склали декларацію-одобрення цього кроку, які підписали соціалісти Франції, Швейцарії, Польщі, Норвегії і ряду інших країн. Їхав не тільки один Ленін - там біля 200 чоловік поїхало емігрантів, в указаній тобою статті дано перелік осіб. А то, що факт переїзду Тимчасовий уряд видав за шпигунство і потім ця казка була роздута - так на то і існує буржуазна пропоганда....
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«Заинтересованность немцев была так велика, что кайзер лично распорядился дать Ленину копии официальных германских документов (как материал для пропаганды о «миролюбии» Германии),...»(с)

слово «пропаганда» пишеть через літеру а...

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Да, і ще, стаття не «моя». Це факти зібрані і перевірені сотнями фахіців, на відміну, від твоїх байок.
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ДА !
,
Членин и САТАНИН --ПОДНИМАЛИ экономику..
.
ТОЛЬКО ,_ ПОСЛЕ ИХ СМЕРТИ--ОНА ОТДАЛА КОНЦЫ !!
,
А ЕВРОПЕЙССКИЕ ЭКОНОМИКИ- ДАЖЭ ПОСЛЕ УЖАСНЫХ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ВОЙН -----
БЕЗ КРОВИ ВОЗВРАЩАЛИСЬ И СЧАСС __ УСТОЙЧИВЫЕ !
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Вьі им напомните, как Япония из феодальной в 1860 -годах, страньі, через полвека, без всякого марксизм-ленинизма, колхозов, и миллионньіх жертв, вьішла в первьіе рядьі самих развитьіх економик мира.
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Так, тільки в Японії в 1960 році перед цим не було війни, як в Росії, що тривала з 1914 по практично 1922 рік, коли вигнали японців з Далекого Сходу....
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поки що стабільні, поки що....поки економічно експлуатують країни третього світу. Чи не в Китаї бува вони випадково розкинули свої заводи, використовуючи дешеву робочу силу, чи не в Індії бува?....Але он Китай уже голову починає піднімати....так буде і з іншими....
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Там було написано, що Ленін був шпигуном Кайзеровської Германії і на німецькі гроші розпочав жовтневий переворот. Саме Ленін розвернув червону армію і повів її на завоювання незалежної української держави УНР. Саме Ленін винен в тому, що українці не змогли отримати державність в 1918-22 роках. Ленін розвинув ідеї винищення цілих класів населення духовенства, козаків, шляхти, за цого наказом почалася масова продразверстка безкоштовне вилучення запасів зерна та їжі на півдні Україні що привела першого голодомору 1921 року. Саме при денну були організовані перші контабори в Сибіру та почалося масове знищення церковних храмів. Та помер цей антихрист від сифілісу. Як бачите ваш герой Ленін якщо копнути глибше, а не читати російську пропаганду великий шматок лайна, що прямо винен у вбивстах мільйонів людей.
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Андрій, опустись на землю - на початку березня 1921 було на 10-му з'їзді партії прийнято НЕП, необхідну під час війни продрозверстку було скасовано та замінено податком....А продрозверстка була необхідна під час війни, бо країна була в розрусі - з 1914 року війна йшла, а потім білогвартійці підняли заколоти...як накажеш захищатися, коли допомоги не було звідки брати....
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1921 рік це дуже сумна дата в історії України.
У 1921 році Українська Народня Республіка після 4 років неперервних боїв з росіянами припинила своє існування у ході наступу армії Совєцької Росіїї, зраджена українськими іудами соціалістами, київськими гнидами, московських вошей.
Після чого РОСІЯ І ПОЛЬША згідно Ризькому договору від 1921 року, ПОДІЛИЛИ теріторію УНР між собою.
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Тай про концтабори забудь казочку - були запроваджені табори з обов'язковою працею за рішенням суду, чи може у нас виправних колоній нині не має для злочинців?!!!! Пошукай в Інеті - є відповідні розпорядження щодо запровадження таких таборів, а куди накажеш було поміщати осіб, які чинили злочини чи збройний супротив владі?
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А що, хіба закона, щодо карної відповідалності за заперечення концтаборів, ще не прийняли?
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а ти по суті написаного щось заперечити можеш, чи тільки силою мастаки рот затикати?
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я тобі про табори, запроваджені під час революції, а не про концтабори Сталіна....це не одне і те саме. Сталін якраз і розпочав ту дорогу, внаслідок якої згодом радянська влада зникла в 1990 році.....
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Хочу ОБЪЯСНИТЬ ЛЮДЯМ ,
ЛЮДЯМ КОТОРЫЕ ДУМАЮТ ГОЛОВОЙ , а не Холодильником ЗАВИСТЬЮ и Телевизором !!
,
БЕЗУСЛОВНО Порошенко - В МИНУСЕ !
НО !!
,
А КТО с РЕАЛЬНЫХ ЛУЧШЕ !
,
ЛУЧШЕ СЕБЯ ПОКАЗАЛ !!!???!!
.

АФЕРЮГА и НАРКОМНАКА с КОСОЙ ( ее газовые " КОНТРАКТЫ " ?? )
Зенеленсский-- ставленник КОЛОМОЙССКОГО-который хочет ВЕРНУТЬ отобранное - ПО ЗАКОНУ ПРИВАТ и Т Д ??.
.
Порошенко-- хотя себя зыбыл- НО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХАТА !-- Это РЕАЛЬНО и ХОРОШО ДЛЯ СТРАНЫ и НАРОДА !!
.
Экономика -ДАЖЭ с войной-- ПРИРОСТ !!
.
А В ИНОСТРАННЫХ ДЕЛАХ--- просто 5 !!
.
ОН СДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ НА ПЬЯТЬ !!
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Порошенко-- хотя себя зыбыл- НО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХАТА !-- Это РЕАЛЬНО и ХОРОШО ДЛЯ СТРАНЫ и НАРОДА !!

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Ахметов контролирует 30% ввп.Уменьшил,как пить дать.Вот когда раскопают между ними связь,сидеть будет ПАП.
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Патріарх Філарет зробив 90% роботи по Томосу . Він збудував фундамент нової Церкви , де вперше за століття почали вести службу на рідній мові . Він з однодумцями збудували стіни й дах й саме завдяки йому у українська церва взагалі існує . Й предстоятель Епіфаній саме його учень .
Десь 5% "зробило" ***** , бо воно на Донбасі почало вбивати українців й українських священиків . Це не міг не бачити Констянтинопіль .
Педро заклав лише останню цеглину . Важливу , але єдину ...

Як тільки ПЦУ стане патріархатом - а шлях до цього це коли від РПЦ залишиться меньше тисяча приході максимум до п"яти осіб в кожному ... А у ПЦУ буде в 10-20 разів більше .
Це не так швидко буде ... Може через 10 , може 30 років. Так ось , першого кого повинна буде канонізувати церква це саме Філарет !
Бо патріарх це зразок стоїчної поведінки й терпіння , зразок отця засновника .
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«Педро заклав лише останню цеглину . Важливу , але єдину ... »(с)

І цей камінь, який заклав Петро Олексійович Порошенко, має назву НАРІЖНИЙ КАМІНЬ.
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Йще не меньш важливе .
Патріарх Філарет прийняв на себе не тільки величезну відповідальність за закледенний фундамент нової церкви , але йще більш важливійше -- головний удар . На його сипали прокляття , на його накладували анефему . Його не визнавали , його позбавили канонічного сану . З ним відмовлялися зустрічатися іерархи інших незалежних . Але його плечах була Україна , доля цілого народу - подавньої більшості мірян , які повірили йому й назавжди відійшли від МП . Це й є "Україна в сердці" . Він подолав своє его й саме тому стійко витримав удар !
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в связи с избранием ректора Киевской православной богословской академииИсточник: https://censor.net.ua/n3110134
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Профеесоры, профессоры - все подряд богословия. Трепать помелом все гаразды, а практиковать - слабо. Потому и нет профессора богодеяния - одни проповедники и ни одного практика.
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Ну, посмотрим отличие расейского от украинского православия! Увидим ли?
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Подивиться на Епіфанія , на Зорю -- це ******** молоді священники .
В них просвітлена погляд і дуже вільна лексика. Вільне володіння кількома мовами. І добрі, відкриті обличчя.
Від них не віє похмурим середньовіччям.
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Хочеться НАПОМНИТЬ СЕЛЯНАМ !!
,
КОГДА ПЕТЛЮРА ХОТЕЛ РЕЗЕРВИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ В СВОЮ АРМИЮ--- БЫДЛО КРИЧАЛО+ ПУСКАЙ ТВОИ ДЕТИ ВОЮЮТ- посевная у нас !!!
,
ЭТО СЕЛО ПОЛНОСТЬЮ УМЕРЛО В ИСКУСТВЕННОМ ГОЛОДОМОРЕ 33 Г..
.
ЭТО НА КИРОВОГРАДЩИНЕ,,
,
Я СЧАС в поезде.. попожзе УТОЧНЮ название БЫВШЕГО СЕЛА !!

.

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хто виступив за мир з більшовиками в 18-му, в 33-му з'їли своїх дітей
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПатриарх Филарет продолжит руководить Киевской епархией, кроме Свято-Михайловского монастыря, - решение Синода ПЦУ
 
 
 
 
 
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