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 Политика Украины, Экономика
  2018  139
Все про:Порошенко (16279) Россия (71900) торговля (808) экспорт (560) Евросоюз (12268)

 Украина в 2018 году экспортировала в ЕС больше, чем в любой предыдущий год независимости, доля Евросоюза в экспорте - 42,6%, а России - 7,6%, - Порошенко

По словам президента, именно Соглашение об Ассоциации с ЕС позволило украинской экономике выстоять, когда 20% промышленных предприятий были потеряны из-за российской агрессии.

Об этом Петр Порошенко заявил на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В 2018 году мы продали товаров в страны Евросоюза больше, чем когда-либо за всю историю существования независимой Украины", – подчеркнул президент.

В частности, по его словам, Украина стала пятым по объему экспортером агропродукции в Евросоюз.

Читайте на Цензор.НЕТ: "49% европейского рынка – это лыжи, изготовленные в Украине. Просто везде стоит название австрийской фирмы, а не страны, где находится производство", - посол в Австрии Щерба

Порошенко напомнил, что ныне доля ЕС в структуре украинского экспорта составляет 42,6%, тогда как доля РФ – 7,6%.

В то же время президент подчеркнул, что соглашение о зоне свободной торговли с ЕС способствует выходу украинских товаров и на другие мировые рынки.

"Украина не будет больше страной дешевой рабочей силы, мы имеем другие конкурентные преимущества. Еще раз подчеркиваю: в этой связи еще большее значение приобретает углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом, которая стала также и трамплином для выхода на другие рынки мира", – заявил Порошенко.

Также на Цензор.НЕТ: Украина вошла в пятерку стран, у которых Европа покупает больше всего продуктов

В этом контексте он добавил, что если товар или услуга продаются в ЕС, они точно будут интересными для многих стран мира.

Источник: https://censor.net.ua/n3110133
 
   
 Топ комментарии
 
За 11 месяцев предыдущего года Украина экспортировала в РФ товаров на $3,33 млрд. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Импорт из России в Украину составил $7,41 млрд - на 17,1 больше, чем в январе - ноябре 2017-го.
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та раиська тоже наращивает Украина в 2018 году экспортировала в ЕС больше, чем в любой предыдущий год независимости, доля Евросоюза в экспорте - 42,6%, а России - 7,6%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2137.вон чего учудили...оунли для титановых зубов

Украина в 2018 году экспортировала в ЕС больше, чем в любой предыдущий год независимости, доля Евросоюза в экспорте - 42,6%, а России - 7,6%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6884
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На говно надо смотреть, чтобы не наступить. Украина в 2018 году экспортировала в ЕС больше, чем в любой предыдущий год независимости, доля Евросоюза в экспорте - 42,6%, а России - 7,6%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1071
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За 11 месяцев предыдущего года Украина экспортировала в РФ товаров на $3,33 млрд. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Импорт из России в Украину составил $7,41 млрд - на 17,1 больше, чем в январе - ноябре 2017-го.
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Всего в январе - ноябре 2018 года Украина экспортировала товаров на сумму $43,25 млрд. Это на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Импорт составил $52,1 млрд (рост - 16,7%). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 220 стран мира.
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"Отрицательное сальдо составило $8,9 млрд. В январе - ноябре 2017 года оно также было отрицательным - $5,3 млрд", - отметили в Госстате.
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Відшкодування ПДВ олігархам в 2018 році сягнуло 190 млрд грн!!!! Це при тім що на міноборони було виділено тільки 87 млрд. грн!!!!!!! Вже навіть МВФ вимагає припинити відшкодування ПДВ експортерам!!!!!
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Дотації від держави на одну вироблену курку Нашої ряби сягнули 346 грн, чому ж не експортувати, але зароблені гроші ЄС примусило рошена і косюка вкласти в купівлю угорського заводу з переробки курятини і тепер Наша ряба збирає останні гроші на виплату євровласникам за збитковий завод в Угорщині, щоб ЄС не ввело санкції проти української курятини! Український нарід профінансував своїми податками купівлю збиткового заводу в Угорщині, а рошен радіє, тільки чому він радіє, що його трахнули європлідери!
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Игорюня, ты опоздал, уже набежали парнокопытные Украина в 2018 году экспортировала в ЕС больше, чем в любой предыдущий год независимости, доля Евросоюза в экспорте - 42,6%, а России - 7,6%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4745
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та раиська тоже наращивает Украина в 2018 году экспортировала в ЕС больше, чем в любой предыдущий год независимости, доля Евросоюза в экспорте - 42,6%, а России - 7,6%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2137.вон чего учудили...оунли для титановых зубов

Украина в 2018 году экспортировала в ЕС больше, чем в любой предыдущий год независимости, доля Евросоюза в экспорте - 42,6%, а России - 7,6%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6884
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Петя 100500 раз прощался с Россией, а все на нее смотрит.
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Смотреть надо на красоту. Ну, это кому как нравится..
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а, то есть ты когда идешь по грязному тротуару, смотришь на облака?
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На тротуаре априори не может быть насрано. Или у вас не так ?
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зачем притворяешся что ты не отприск срашки - корни теряешь пшивый
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Ну звичайно не так як на росії, у нас прибрано і підметено.
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А че тогда на Зеленскому нельзя???
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Можно,только целку из себя,при этом,строить не надо
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А педро что не сторит, хахаха?
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зеленского, уважаю как артиста. Но не прощу ему, оскорбление УКРАИНЫ (в Юрмале), и коверканье ТОМАСА в термос! зеленский лесом.
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По больщому счету это все профонация с Томосом , с безвизом и т.п. народу это нафиг не надо, Украине не лучше стало при уехавших рабочих. Так и с Томосом, блабла и только.
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ты можешь презирать бухого соседа-гопника, но не видеть ты его не можешь. Увы.
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Значит надо постоянно о нем говорить. Правильно ? Прощаться, презирать, но всегда говорить о нем по 20 раз за месяц.
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Здорово, но деньги от экспорта что в ЕС, что в Гондурас одинаковые. Не хочет Пётр Алексеевич сравнить общий экспорт страны до своего президентства и сейчас?
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Сейчас начнется высадка ольгинского десанта на сайт будет приторно от однообразных постов Украина в 2018 году экспортировала в ЕС больше, чем в любой предыдущий год независимости, доля Евросоюза в экспорте - 42,6%, а России - 7,6%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7500
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Уже подтягивается стадо мокшей, щас начнуть с№№№ть
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За шо не возьмется Пьйотр Алексеевич, так сразу это становится толще, длиннее и больше, чем когда либо было. Вот ведь молодец!
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чому радіє що експортує сиру неперероблену сировину і зробив Україну нищою
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в расее конечно экспорт и импорт покруче...экспортируют непереработанные нефть и газ,а импортируют очищеный кокаин.правда с логистикой в последнее время напряг Украина в 2018 году экспортировала в ЕС больше, чем в любой предыдущий год независимости, доля Евросоюза в экспорте - 42,6%, а России - 7,6%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1901
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ну врет и врет...чего возмущаетесь?вам же,зраде,лучше .на пользу
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петька вставай уже на лыжи пока их экспортируют в Европу.
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"когда 20% промышленных предприятий были потеряны из-за российской агрессии."

В оккупированной части Донбасса было 20% промышленных предприятий страны? Украина в 2018 году экспортировала в ЕС больше, чем в любой предыдущий год независимости, доля Евросоюза в экспорте - 42,6%, а России - 7,6%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4804
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нууу, учитывая степень индустриализации Промзоны, захваченной русней + какой-никакой процент от Крыма - почему нет?
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Вполне возможно, просто впечатляет - на 7% территории 20% пром. производства!
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А если сравнить конкретно по государствам, а не по надгосударственным структурам, паРашка на каком месте будет? На 1-м или на 2-м?
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а шо ж про импорт из рф молчишь, и про общий баланс также. пэрэможец брехливый:
"За січень-вересень 2018 року імпорт товарів з РФ в Україну в грошовому вираженні становив 5,8 млрд доларів. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період 2017 року, свідчать дані Державної служби статистики.Таким чином, Україна зберігає негативне сальдо торгівлі з РФ - різниця між обсягами імпорту та експорту становить 3,1 млрд доларів."
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Це маніпуляція журнашлюшок.
2,1 мільярди баксів з виграної у Газпрому суми у 4,6 мільярди, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, зараховані як взаємозалік за газ спожитий у 2014-2015рр, коли ми його ще з рахи отримували і через не узгодженість ціни за нього не сплачували. Цей взаємозалік пройшов у статзвітності по графі "Імпорт" і створив фіктивне зростання імпорту з рахи, Насправд,і реальний імпорт склав 3,7 мільярди і він не зріс, а скоротився.
Так непорядні журнашлюшки роблять з нас з вами дурнів.
Навіщо? А тому що той. хто має неправильну інформацію приймає не правильні рішення.
Хто має вуха нехай чує.
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Охохо, где про педьку серанут, сразу его ботоферма всех в спам отправляет))) Смешные.
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они не смешные. Они поганые продажные твари.
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а ведь через пару месяцев весь этот сброд будет уже хвалить тимошенко, Гыг со своей одессской ботофермой, найдет себе новую хозяйку Украина в 2018 году экспортировала в ЕС больше, чем в любой предыдущий год независимости, доля Евросоюза в экспорте - 42,6%, а России - 7,6%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8756
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И за ЖКХ заплатила больше, чем в любой другой год. И за проезд. И за харчи
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А що, дозвольте спитати вельмишановне панство, Україна експортувала: Найбільшу частку в експорті становлять продовольчі товари і сільськогосподарська продукція - 18,6 млрд дол. (39,3% від загального експорту). На другому місці - метали і вироби з них - 11,6 млрд дол. (24,6%). Слідом ідуть машини, обладнання і транспорт - 5,4 млрд дол. (11,4%), потім мінеральні продукти - 3,4 млрд дол. (7,1%). - https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/vneshnyaya-torgovlya-pochemu-pokupaem-bolshe-chem-prodaem-1209954.html. Україна стала сировинним придатком Європи - велечезне досягнення за 28 років панування національної буржуазії.
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негативне сальдо зовнішньої торгівлі за 2018 рік становить 9,5 млрд доларів, тоді як роком раніше воно становило 6,2 млрд. Виходить, що Україна 2018 року закупила товарів на 9,5 млрд доларів більше, ніж продала - отак торгуємо
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Веня не скули , открой сборочный цех Айфонов и будет тебе счастье . Оторви задницу от дивана и делай что-нибудь полезное .
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Якщо Петрусь якимось дивом пройде через задній прохід на другий термін,в Україні залишаться тільки пенсіонери та мусара,всі хто вміє працювати поїдуть до Європи.
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Вот это достижение . Давайте здрадофилы , жалуйтесь ?
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Хоть би вопрос с дизтопливом решили , 70 % c рашки поступает Украина в 2018 году экспортировала в ЕС больше, чем в любой предыдущий год независимости, доля Евросоюза в экспорте - 42,6%, а России - 7,6%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3277 Танки горилкою будут заправлять Украина в 2018 году экспортировала в ЕС больше, чем в любой предыдущий год независимости, доля Евросоюза в экспорте - 42,6%, а России - 7,6%, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6575
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Хочется порадоваться(искренне).Но,в случае с Петром, надо как всегда проверять детали.Структура экпорта(Полесье ещё осталось?)Почему,несмотря на этот успех,мы недобрали в бюджет поступлений более чем на 10 процентов(информация кабмина)Процентное соотношение изменилось за счёт увеличения в ЕС или за счёт уменьшения в рашку?Ну и так далее.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина в 2018 году экспортировала в ЕС больше, чем в любой предыдущий год независимости, доля Евросоюза в экспорте - 42,6%, а России - 7,6%, - Порошенко
 
 
 
 
 
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