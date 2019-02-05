 Украина в 2018 году экспортировала в ЕС больше, чем в любой предыдущий год независимости, доля Евросоюза в экспорте - 42,6%, а России - 7,6%, - Порошенко

Об этом Петр Порошенко заявил на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"В 2018 году мы продали товаров в страны Евросоюза больше, чем когда-либо за всю историю существования независимой Украины", – подчеркнул президент.
В частности, по его словам, Украина стала пятым по объему экспортером агропродукции в Евросоюз.
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Порошенко напомнил, что ныне доля ЕС в структуре украинского экспорта составляет 42,6%, тогда как доля РФ – 7,6%.
В то же время президент подчеркнул, что соглашение о зоне свободной торговли с ЕС способствует выходу украинских товаров и на другие мировые рынки.
"Украина не будет больше страной дешевой рабочей силы, мы имеем другие конкурентные преимущества. Еще раз подчеркиваю: в этой связи еще большее значение приобретает углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом, которая стала также и трамплином для выхода на другие рынки мира", – заявил Порошенко.
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В этом контексте он добавил, что если товар или услуга продаются в ЕС, они точно будут интересными для многих стран мира.
В оккупированной части Донбасса было 20% промышленных предприятий страны?
"За січень-вересень 2018 року імпорт товарів з РФ в Україну в грошовому вираженні становив 5,8 млрд доларів. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період 2017 року, свідчать дані Державної служби статистики.Таким чином, Україна зберігає негативне сальдо торгівлі з РФ - різниця між обсягами імпорту та експорту становить 3,1 млрд доларів."
2,1 мільярди баксів з виграної у Газпрому суми у 4,6 мільярди, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, зараховані як взаємозалік за газ спожитий у 2014-2015рр, коли ми його ще з рахи отримували і через не узгодженість ціни за нього не сплачували. Цей взаємозалік пройшов у статзвітності по графі "Імпорт" і створив фіктивне зростання імпорту з рахи, Насправд,і реальний імпорт склав 3,7 мільярди і він не зріс, а скоротився.
Так непорядні журнашлюшки роблять з нас з вами дурнів.
Навіщо? А тому що той. хто має неправильну інформацію приймає не правильні рішення.
Хто має вуха нехай чує.