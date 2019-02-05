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Все про:Госпогранслужба (3172) граница (3174) Крым (21079)

 Ведущую шоу "Орел и решка. Перезагрузка" россиянку Ивлееву не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - ГПСУ

Видеоблоггер и телеведущая, гражданка России Анастасия Ивлеева прилетела в Киев рейсом из Минска.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, в ходе пограничного контроля выяснилось, что путешественница находилась в АР Крым в 2017 году. По ее словам, на полуостров она ездила отдыхать и попала туда с территории РФ на самолете. Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года и отказано в пересечении границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году польские пограничники чаще всего отказывали во въезде в страну гражданам Украины: почти 47 тыс. украинцев не пустили в Польшу

Всего в прошлом году сотрудники пограничного ведомства обнаружили около 2200 фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/с временно оккупированных территорий. При этом за это правонарушение в пересечении государственной границы отказано почти 1400 иностранцам и принято 1170 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам.

С начала года 90 иностранцев получили запрет въезда за посещение оккупированных территорий.

Добавим, Государственной пограничной службой вместе с другими правоохранительными органами выделены более 3200 граждан, которые могли незаконно находиться на Тоту. Информация о них аккумулируется и используется, как дополнительная, в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения. Отметим, за последние несколько лет правоохранителями принято решение о запрете въезда в нашу страну относительно 140 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства.

Также читайте: Я отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3110132
 
   
 Топ комментарии
 
Давно пора эту курицу убрать с экранов наших телевизоров!
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Правильно писати нехай щастить, а кацапи це читають як нєхуй шастать.
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Правильно писати нехай щастить, а кацапи це читають як ***** шастать.
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Це прикол такий, в донецькій області такі вказівники є. Просто погугліть. Дякую Вам за адекватну відповідь.
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о!..кацапка!...я еще думал что же в ней не так!)))
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Давно пора эту курицу убрать с экранов наших телевизоров!
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А Собчак пустили. Наверное они в разный Крым ездили.
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Нет, скорее всего, Собчак попросила на посещение Крыма разрешение у Украины.
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Кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей поехать на территорию Крыма. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Вона їздила в Крим у квітні та липні 2014 року. Виправдовувала окупацію називаючи це звільненням. Миротворець
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Вайны с Настей кончно прикольные.
Но ! Война есть война.
Так что за поребрик.
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Правильно зробили..шалава кацапська
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тоже самое ждет муженька второй ведущей))
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незаменимая, млин! Что, для этой передачки не могли свою найти?
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на халяву по курортам бабло тратить.
пожрал, че-то пукнул в микрофон, и спать.
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Передача прикольная. Впрочем, эта ведущая мне казалась слишком вульгарной.
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Правильно тебе казалось, Яковлевич! Там же на роже все написано.
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И чего же они все к нам прутся Ведущую шоу "Орел и решка. Перезагрузка" россиянку Ивлееву не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 6619 ? Ведь после посещения оккупированного Крыма масса других "стран" для гастролей - Южная Осетия, Абхазия, ЛНР, ДНР, ПМР Ведущую шоу "Орел и решка. Перезагрузка" россиянку Ивлееву не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7100 . Можно еще в Беларусь, Сев. Корею и Армению попробовать
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Ещё одна громкая победа Петра Алексеевича!
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Пля,как страшна жіть! Нє пустілі,патамушта біндєри і правасєкі...До речі,я й досі не знав би,що є така особь, якби не цензор...
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Так уже ж есть закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Прилетела в аэропорт - пакуйте и в сизо. Или этот закон понты??!
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Все полетели наши Крым бомбить. Русня уже в штаны наложила. Ведущую шоу "Орел и решка. Перезагрузка" россиянку Ивлееву не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8264
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і лізуть і лізуть мокші в Україну, наче їм тут медом намазано
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Пусть теперь снимает передачу , как прожить в аэропорту на 100 баксов ........
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Хорошо хоть Регина, хоть и вышла за кацапа, не суётся в Крымнаш
Ведучу шоу "Орел і решка. Перезавантаження" росіянку Івлєєву не пустили в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 4263
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Что они прут- то в Украину непонятно. Они что, не смотрят раша тв, согласно которому тут за русский язык уши отрезают ?
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Её к нам ненамного не пустили. И для неё это вообще не размер. Ведучу шоу "Орел і решка. Перезавантаження" росіянку Івлєєву не пустили в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6035
Ведучу шоу "Орел і решка. Перезавантаження" росіянку Івлєєву не пустили в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 4289
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Нє, - от нафуя нам кацапські пляді?
Якого біса власники ТВ з впертістю баранів пхають нам на екрани кацапок із-за порєбріка???
Ведучу шоу "Орел і решка. Перезавантаження" росіянку Івлєєву не пустили в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 968
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Довжина члена ******* є державною таємницею параші, оскільки цих довжин, як і ****** там відміряно як мінімум сім. Неясно тільки, що Івлеева тут зображує- найдовший з них, або суму довжин їх усіх.
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И опять эта ублюдочная политика - пихать во все передачи эти кацапские морды. Что за какой-то комплекс неполноценности? Или им (продюсерам и режиссерам местным) так нравится кацапский акцент? Дебилы...
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Якщо вже так закортіло взяти ведучою на ТВ ісконну кацапку з Кацапєрдії,
то на крайняк можна було запросити невістку Петра Олексійовича, яка, як
відомо, родом з Санкт-Путєнбурха. )))

Ведучу шоу "Орел і решка. Перезавантаження" росіянку Івлєєву не пустили в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 3290
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Как так?! ЗвИзду инстаграмма (как эту овцу позиционируют в самой передаче) не пустили в Украину?! Ну це вже б..я вабще! Такую красотку, сиськи-жопа напоказ, рожа конопатая, росточек невеликий, речь малограмотная и косноязычная... одно слово, звизда! Придется сидеть в родных е...енях
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которые могли незаконно находиться на Тоту. Источник: https://censor.net.ua/n3110132
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це де?
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Надо было впустить... потом выбрать активиста с **** сантиметров 30, а лучше несколько, что бы она почувствовала размер, ага
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВедущую шоу "Орел и решка. Перезагрузка" россиянку Ивлееву не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - ГПСУ
 
 
 
 
 
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