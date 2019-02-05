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 Россия хочет вмешаться в выборы в Литве, готовит информационные и кибератаки, - литовская разведка

В этом году в стране пройдут муниципальные и президентские выборы и выборы депутатов в Европарламент. Кремль хотел бы, чтобы страну возглавил кто-то другой вместо непреклонно антироссийского президента Дали Грибаускайте.

Речь об этом идет в материале Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

В этом году Литва должна провести президентские и региональные выборы, а также выборы кандидатов в Европарламент. Свои же парламентские выборы пройдут в следующем году.

"Российская разведка усилит свою активность во время избирательного цикла 2019–2020 годов", – говорится в отчете разведки Литвы.

"Вероятно, что Россия попытается изменить ход выборов с помощью информационных и киберметодов", – отмечено в документе.

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В частности, литовские спецслужбы подозревают, что Москва может начать кампанию по "распространение пропаганды и дезинформации в литовском сегменте социальных сетей".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на предостережение литовских спецслужб, назвав их "нонсенсом". По его словам, Россия якобы никогда не вмешивается в чужие выборы.

Но несмотря на его слова, Россию подозревают в многочисленных кибератаках в Эстонии в 2007 году, а также попытках навредить системам электроснабжения в Украине в 2016-ом, подчеркивает Reuters.

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Кроме того, в докладе литовской разведки говорится, что Россия разместила в Калининградской области, граничащей с Литвой и Польшей, большое танков и бомбардировщиков. Она также модернизирует там свои базы, чтобы иметь возможность размещать ракеты, в том числе ядерные.

В докладе также говорится, что существует растущий риск "непреднамеренных инцидентов" в результате усиления военных маневров на другой стороне российско-литовской границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3110127
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
все проблемы от россии.
как дамоклов меч над Европой.
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ну ,либо меч над россией
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Шота порохоботье увлеклось и выдало свою кацапскую сущность, заспамив не только всю ветку, но и этот чисто антироссийский комент Россия хочет вмешаться в выборы в Литве, готовит информационные и кибератаки, - литовская разведка - Цензор.НЕТ 4527
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иди пожалуйся, может успеешь взвизгнуть перед баном за обсирание уважаемых форумчан
как Али Хасан.
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А кто это?
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А что? порошенко нормальный кандидат будет, как раз у него каденция заканчивается, главное липецкому червю нужно придумать красивую басню для литовцев, например о том, как он за две недели сделает Литву ведущей страной в Европе. Россия хочет вмешаться в выборы в Литве, готовит информационные и кибератаки, - литовская разведка - Цензор.НЕТ 7319
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А хиба и там лютый враг ***** заднепроходный Будкостроитель баллотируется? Россия хочет вмешаться в выборы в Литве, готовит информационные и кибератаки, - литовская разведка - Цензор.НЕТ 6092
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так кремль же вмешивается, дегко смогут сделать из карамельного подсвинка коренного литовца, капитан Врунгель смог же стать коренным гавайцем и подмены никто не заметил, и это угорь ради власти и денег тоже на все готов будет.
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Питерс Вальцманис? Россия хочет вмешаться в выборы в Литве, готовит информационные и кибератаки, - литовская разведка - Цензор.НЕТ 2022
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Питерас Вальцманаус Россия хочет вмешаться в выборы в Литве, готовит информационные и кибератаки, - литовская разведка - Цензор.НЕТ 5708
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А ну да! Мой вариант из Риги Там тоже кажуть будет безальтернативный
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зато Китаю всегда насрать
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мрот в России -11280 р=171,91 Доллар США
мрот в Украине
4 173 Украинская гривна =153,54 Доллар США
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Как по литовски будет Гыг с Вами ?
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Лайно собаче))
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Da net tut ruskix kandidatov .Daze 1% golosov proruski kandidat nepolucyt jesly takoj pojavitsia..Daze byvsyje komunisty oni za Nato i Evrosojuz i protiv rosiji
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Кацапов там сейчас и так почти не осталось. Их и при совке там было относительно мало.
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Все споры вспыхнули опять
и вновь текут, кипя напрасно:
умом Россию не понять,
а чем понять - пока не ясно.

И. Губерман
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как говорится - не понять, и не надо, лучше уничтожить...)
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А смысл ? Ведь поклонников "рюзге мира" в Литве практически нет. И пуйло может усераться сколько угодно, но шансы на успех там равны нулю.
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