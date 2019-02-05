 Паромную переправу в Румынию планируют запустить к концу года, - замминистра инфраструктуры Довгань

Об этом в интервью Громадському сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом Министерство инфраструктуры планирует продолжить транспортный коридор Одесса-Рени.
Для завершения проекта переправы осталось принять соответствующее решение правительства и подписать соглашение с Румынией. Остальные документы с украинской стороны, говорит заместитель министра инфраструктуры, уже готовы.
Ни гиперлупа, который станет следующим шагом, после паромной переправы ни Илона Маска.
Занудство...
Так что румыны давно пользуются паромами через Дунай
«26.01.2019г. 23:05
Около 17.00 выехали с Рени. Около 21.00 были дома в Одессе. Дорога нормальная. Подъемы/спуски посыпаны. Скользких участков не отметил»