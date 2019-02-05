 Паромную переправу в Румынию планируют запустить к концу года, - замминистра инфраструктуры Довгань

Об этом в интервью Громадському сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, информирует Цензор.НЕТ.

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Таким образом Министерство инфраструктуры планирует продолжить транспортный коридор Одесса-Рени.

Для завершения проекта переправы осталось принять соответствующее решение правительства и подписать соглашение с Румынией. Остальные документы с украинской стороны, говорит заместитель министра инфраструктуры, уже готовы.