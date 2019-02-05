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Все про:Одесская область (1679) Румыния (545) паром (69) Мининфраструктуры (606)

 Паромную переправу в Румынию планируют запустить к концу года, - замминистра инфраструктуры Довгань

Паромную переправу из Орловки Одесской области в румынскую Исакчу планируют запустить к концу 2019 года.

Об этом в интервью Громадському сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния одобрила открытие ПП Исакча-Орловка на Одесчине, где строят паромную переправу

Таким образом Министерство инфраструктуры планирует продолжить транспортный коридор Одесса-Рени.

Для завершения проекта переправы осталось принять соответствующее решение правительства и подписать соглашение с Румынией. Остальные документы с украинской стороны, говорит заместитель министра инфраструктуры, уже готовы.

Источник: https://censor.net.ua/n3110125
 
   
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Без тебя её уже запустят, тебе не о переправе уже нужно думать, а о показаниях в суде Паромную переправу в Румынию планируют запустить к концу года, - замминистра инфраструктуры Довгань - Цензор.НЕТ 4541
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Это шоб дорогу не строить?
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Значит наметили стырить немало,впрочем ничего они уже не запустят... Паромную переправу в Румынию планируют запустить к концу года, - замминистра инфраструктуры Довгань - Цензор.НЕТ 7782
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Скучная статья без заявлений Омеляна получилась!
Ни гиперлупа, который станет следующим шагом, после паромной переправы ни Илона Маска.
Занудство...

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Чоколядный червяк заканчивает свою каденцию, ему бы годик ещё, он бы на своей Ленинской кузне такие паромы выстругал, что по цене авианосцу не уступали бы. Паромную переправу в Румынию планируют запустить к концу года, - замминистра инфраструктуры Довгань - Цензор.НЕТ 7961
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Та шо там на мелочи размениваться? Дайош гиперлуп!
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И, прилетела тут как тут, стайка петушков пєтушария....

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Діло добре, але коли до роботи беруться криворукі і нахабні виконавці, то отримуємо щось схоже на експрес Київ-Бориспіль. Тільки вимоги до парома набагато серйозніші. Тут паром зламатись посеред моря не може апріорі.
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Рени - Галац- пограничный пункт. Оттуда , если в сторону моря и Констанцы , все машины переплывать на паромах. А если на Бузарест, то дорога без парома.
Так что румыны давно пользуются паромами через Дунай
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Не пора ли сделать автостраду Одесса- Рени? А то от клеверного моста до Рени часов 5 по селам. Это ужас. Всего 200 км
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https://autostrada.info/ua/highway/M-15

«26.01.2019г. 23:05
Около 17.00 выехали с Рени. Около 21.00 были дома в Одессе. Дорога нормальная. Подъемы/спуски посыпаны. Скользких участков не отметил»
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПаромную переправу в Румынию планируют запустить к концу года, - замминистра инфраструктуры Довгань
 
 
 
 
 
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