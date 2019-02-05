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Все про:Одесса (5320) охрана (600) Нацполиция (8844) Михайлик Олег (47)

 Полиция готова продолжит охранять активиста Михайлика, пережившего покушение на убийство

В ведомстве утверждают, что жена Михайлика в его присутствии написала заявление о том, что ему не нужны мероприятия по обеспечению безопасности.

Речь об этом идет в сообщении, распространенном департаментом коммуникации Нацполиции Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мероприятия по физической охране были продолжены, даже несмотря на письменное заявление потерпевшего, написанное в его присутствии женой, – об отсутствии необходимости в мероприятиях по обеспечению его безопасности", – сказано в сообщении.

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В полиции утверждают, что Михайлик заявлял следствию о необходимости в охране после определения подследственности в уголовном производстве.

"Однако следователем вновь продлено действие мер безопасности. Нацполиция готова обеспечить предоставление физической охраны в формате и исходя из необходимости, которую укажет пострадавший", – сказано в заявлении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 февраля одесский активист Олег Михайлик заявил, что ему не продлили предоставление государственной охраны после 24 января. По словам активиста, "создается впечатление, что они намеренно подталкивают, чтобы я попросил политического убежища в одной из Европейских стран. Просто не желая опять попадать под пули наемного убийцы".

Напомним, 22 сентября 2018 года в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.

25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое - граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

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По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антона Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

27 сентября Киевский районный суд Одессы отправил в следственный изолятор всех трех подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика - Торнике Герасина (Нагладзе), Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе.

Впоследствии, суд отпустил под круглосуточный домашний арест инвалида 1-й группы Торнике Герасина (Нагладзе), который отсидел в СИЗО два месяца.

11 января 2019 года Нацполиция сообщила о проведении операции, а также отметила, что подготовила все документы, необходимые для сохранения пули как вещественного доказательства. Они были направлены в Генпрокуратуру 10 января, а сейчас находятся в распоряжении компетентных органов властей Германии.

Источник: https://censor.net.ua/n3110123
 
 
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Полиция ? Нет в Украине полиции, есть вороохранительные органы !
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Что может быть проще, чем показать это самое заявление жены?
И добавить к нему запись видеокамер, которые сейчас на каждом углу!
Макнув мордой в грязь, так, сказать, что бы не критиковали полицию.
Или может не сохранили документ, а камеры, как назло, не работали?

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лучше не нужно, все кого охраняла полиция были благополучно убиты.
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а ты не в курсе? да легко, супруги Окуевы, или как их там, депутат сбежавший из рашки госдуры, хватит тебе примеров или ещё писать?
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Супруги Окуевы не были под охраной полиции вообще и во время нападения,когда погибла Амина,а депутата охранял человек из военной разведки. При чем здесь полиция?
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Одна з двох нормальних міністрів усунена від міністерства. Чудово, блін...
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