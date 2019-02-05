 Девять непостоянных членов Синода ПЦУ были утверждены на первом заседании этого органа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главком.

Комментируя состав первого Синода ПЦУ Владыка Евстратий (Зоря) отметил право председательствующего назначать девять его членов.

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Кроме постоянных членов Синода Патриарха Филарета, митрополита Львовского Макария и митрополита Винницкого и Барского Симеона членами Синода есть девять непостоянных членов:

митрополит Львовский и Сокальский Димитрий; архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря); митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн; архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор; архиепископ Ривненский и Острожский Иларион; архиепископ Черновицкий и Хотинский Герман; митрополит Вышгородский Агапит; епископ Днепропетровский и Криворожский Симеон, а также архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей, который отсутствовал, поскольку его госпитализировали сегодня утром из-за повышения давления.

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Этот состав Синода должен работать в течение года. Положение Томоса и Устава предусматривают ротацию непостоянных членов Синода, однако когда именно будет происходить ротация пока неизвестно. Владыка Евстратий, который вышел к прессе после завершения заседания Синода сообщил, что в следующий раз собрание в этом составе состоится через месяц.

Среди ключевых решений заседания Синода 5 февраля: внешними связями заниматься сам митрополит Епифаний, хотя ранее сообщалось, что наиболее вероятным кандидатом на эту должность является Александр Драбинко. Митрополита Винницкого Симеона назначили секретарем Синода. Кроме того были переименованы епархии, названия которых дублируются.

Как известно, глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что во время первого заседания Синода Православной церкви Украины будут рассматриваться юридические вопросы, в частности, согласования и утверждения руководящих органов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 февраля в Софийском соборе в Киеве состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.