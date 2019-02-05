 Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева"

Сегодня рабочая группа, в состав которой входят представители всех фракций Киевсовета, а также члены Украинского геральдического общества, утвердил техническое задание для будущего конкурса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевсовета.
Согласно документу, проекты изображение герба должны основываться на исторических традициях Киева. Изображения могут создаваться индивидуально или творческим коллективом.
"Сейчас Киев использует символику, которая не в полной мере соответствует принципам, правилам и традициям европейской геральдики. Мы создали рабочую группу с привлечением экспертов и сегодня утвердили техническое задание. Оно содержит все ключевые элементы и параметры будущего герба. Важный момент, что эскизные проекты должны быть разработаны на основе исторических традиций с использованием известных символов местного самоуправления Киева. Таким образом обновленный герб столицы будет соответствовать требованиям истории и современности одновременно", - отметил председатель рабочей группы, заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
Для участия в конкурсе участники должны представить эскизный проект герба города Киева (цветной и одноцветный). Также конкурсанты будут предоставлять пояснительную записку с геральдическим описанием и обоснованием композиции. Эскизные проекты должны быть представлены на бумаге формата А3 или А4.
Детали проведения конкурса, его продолжительность и сроки определения победителей рабочая группа должна утвердить в ближайшее время.
Архангел Михаил в разных вариациях почти все время был.....
Может быть крест и меч кого нибудь раздражает?....
Заменить стадом овечек под звездой Давида....
века... года.. .дни... ну... просто - чтоб было
это же мировая знаменитость...
надо подсказать...кому-нить
Я не знаю, КАК это было переведено... Но рыдал под столом, когда обнаружил.
Машинний переклад - це небезпечно. Працюючи з чужим контентом, ви можете користуватись онлайн-перекладачем як підказкою, але набирати перекладений текст обов'язково руками - інакше помилки та ляпи неминучі. Про те, щоб ці помилки залишились непоміченими, подбає авторська сліпота. Є безліч кумедних прикладів. Мій улюблений цей.
Як «Кличко» перетворилось на «Кубоподібних»? Найімовірніше, програма, якою користувався ледачий копіпейстер, за відсутності перекладу підставляла сусіднє слово зі словника. Згадки про «партію УДАР Віталія Кубоподібних» ви можете наґуґлити в поважних виданнях. У Віталія Кубоподібних є друг Георгій Лою. В оригіналі він Тука, а що «тук» є старослов'янським словом на позначення жиру, то перекладач сумлінно знаходить український відповідник: лій. Словом, пишіть руками, й Ольга Богомолець у вашому тексті не перетвориться на Ольгу Прочанин.
офигеть! про братьев... слов нет! (та и про Богомолец тоже)
Если сейчас тут начнут умничать , сообщу - ПЛОШАДЬ Леси Украинки. Сотрудник там живет