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 Киевские новости
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Все про:герб (66) Киев (17103) Киевсовет (1148)

 Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева"

В Киеве пройдет конкурс на разработку художественного изображения официального символа столицы.

Сегодня рабочая группа, в состав которой входят представители всех фракций Киевсовета, а также члены Украинского геральдического общества, утвердил техническое задание для будущего конкурса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевсовета.

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Согласно документу, проекты изображение герба должны основываться на исторических традициях Киева. Изображения могут создаваться индивидуально или творческим коллективом.

"Сейчас Киев использует символику, которая не в полной мере соответствует принципам, правилам и традициям европейской геральдики. Мы создали рабочую группу с привлечением экспертов и сегодня утвердили техническое задание. Оно содержит все ключевые элементы и параметры будущего герба. Важный момент, что эскизные проекты должны быть разработаны на основе исторических традиций с использованием известных символов местного самоуправления Киева. Таким образом обновленный герб столицы будет соответствовать требованиям истории и современности одновременно", - отметил председатель рабочей группы, заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Для участия в конкурсе участники должны представить эскизный проект герба города Киева (цветной и одноцветный). Также конкурсанты будут предоставлять пояснительную записку с геральдическим описанием и обоснованием композиции. Эскизные проекты должны быть представлены на бумаге формата А3 или А4.

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Детали проведения конкурса, его продолжительность и сроки определения победителей рабочая группа должна утвердить в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3110120
 
   
 Топ комментарии
 
Чим старий герб не вгодив?Мені він подобається
Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева" - Цензор.НЕТ 2735
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Нечем. Просто на новом гербе можноне хило бабла срубить Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева" - Цензор.НЕТ 7031.
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Виталик разрьівает пасть совковате.

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Мне до лампочки, хоть на .опе его себе наколи)))
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Что же кацапы такие хворые, Или Чечня выдрессировала . У вас как что сразу про пятую точку Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева" - Цензор.НЕТ 6728
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старый герб дебилу с отбитыми мозгами господину клично пришелся не по вкусу, теперь что каждая новая свинья пришедшая на пост мера будет новый герб рассматривать? А ведь эта дубина такие надежды киевлян профукала.
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Чим старий герб не вгодив?Мені він подобається

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Нечем. Просто на новом гербе можноне хило бабла срубить .
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Olga Mansika - тем более это очень старый киевский герб...

Архангел Михаил в разных вариациях почти все время был.....
Может быть крест и меч кого нибудь раздражает?....
Заменить стадом овечек под звездой Давида.... Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева" - Цензор.НЕТ 4722
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киевский торт... что ли? ну чтоб на века... года...дни... ну... просто - чтоб было Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева" - Цензор.НЕТ 3551
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Ага,или котлета по киевски.С ума посходили уже со своими "реформами",лепят где надо,и где не надо.Но ничего из этой лабуды не выйдет,останется старый герб.Киевлян лучше не злить
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ой... а действительно - котлета.. то ваще! Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева" - Цензор.НЕТ 9192 космос...
это же мировая знаменитость...
надо подсказать...кому-нить Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева" - Цензор.НЕТ 9192
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Не дай Бог нас читают наши "умники" из КГА,с них станеться и котлету на герб впендюрить
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Немного потужной "підлоги країни" на тему КГА и мэра (источник).

Я не знаю, КАК это было переведено... Но рыдал под столом, когда обнаружил.

Машинний переклад - це небезпечно. Працюючи з чужим контентом, ви можете користуватись онлайн-перекладачем як підказкою, але набирати перекладений текст обов'язково руками - інакше помилки та ляпи неминучі. Про те, щоб ці помилки залишились непоміченими, подбає авторська сліпота. Є безліч кумедних прикладів. Мій улюблений цей.

Як «Кличко» перетворилось на «Кубоподібних»? Найімовірніше, програма, якою користувався ледачий копіпейстер, за відсутності перекладу підставляла сусіднє слово зі словника. Згадки про «партію УДАР Віталія Кубоподібних» ви можете наґуґлити в поважних виданнях. У Віталія Кубоподібних є друг Георгій Лою. В оригіналі він Тука, а що «тук» є старослов'янським словом на позначення жиру, то перекладач сумлінно знаходить український відповідник: лій. Словом, пишіть руками, й Ольга Богомолець у вашому тексті не перетвориться на Ольгу Прочанин.

Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева" - Цензор.НЕТ 1693
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Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева" - Цензор.НЕТ 1040

офигеть! про братьев... слов нет! (та и про Богомолец тоже)
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Котлету .. ладно. Лишь бы мацу не присобачили и архангел не ожидовел.
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Это не реформы. Это банальный распил денег на всякую муйню.
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Но только в том случае, если торт будет исключительно фирменный, от производителя, а не какой-нибудь там котрафакт. Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева" - Цензор.НЕТ 4671
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кто то решил заработать на авторских правах......... растет Педалик Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева" - Цензор.НЕТ 7707
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Блин, звонила в Киев, говорят - грязно на Печерске и не убирают снег.
Если сейчас тут начнут умничать , сообщу - ПЛОШАДЬ Леси Украинки. Сотрудник там живет
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Согласно существующей легенды, первый герб Австрии представлял собой синее поле в котором пять золотых орликов (в настоящее время - герб Нижней Австрии).
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А чем старый, добрый герб не устраивает? Баблишка пора срубить напоследок? Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева" - Цензор.НЕТ 1748
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Педалику стоило бы наконец озадачиться уборкой снега в Киеве- где в эту зиму на тротуарах даже намёка не чистку не наблюдается, не говоря уже о песке/соли и т.п. А ему давай герб менять- старый, добрый киевский герб!
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А чим діючий герб поганий??? Чи вони хочуть намалювати Пєдаліка з Пецею???
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А шо за проблемы? Наш Михаил не в футболке "расия" в отличие от Мойши Петровича? Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева" - Цензор.НЕТ 3465
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мне старый из усср по душе. Красивый и в исторических традициях. А эти ангелочки с крылами и кривыми кинжалами - дурной тон.
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ось герб Київського магістрату (громади)

Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева" - Цензор.НЕТ 420
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а ось - печатка Київського магістрату

Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева" - Цензор.НЕТ 9120
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