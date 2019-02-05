 У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных"

Речь об этом идет в заявлении партии, опубликованном на сайте общественной организации "Украинский выбор", которую возглавляет Медведчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Предсказуемость и примитивность национально озабоченных из "партии войны" получила очередное наглядное подтверждение. Они отреагировали вскоре после того, как председатель Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Виктор Медведчук на съезде партии 29 января обнародовал План-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины", – сказано в заявлении.

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"Прошло всего несколько дней, и народный депутат из "Народного фронта", вероятно относящийся к политическим одноклеточным, незнакомым с Конституцией людям, чью реакцию абсолютно точно предсказал Виктор Медведчук, – Андрей Тетерук обратился в Генеральную прокуратуру с предсказуемым и юридически ничтожным наветом", – утверждают в пресс-службе партии.

По версии партии, иск против Медведчука является "частью плана по распространению популистских и агрессивных заявлений, используемых Арсением Яценюком и прочими профессиональными хейтерами для того, чтобы продемонстрировать свою якобы принципиальную и патриотическую позицию, а на деле – получить толику внимания СМИ и одобрение своих политических хозяев – "вашингтонского обкома"".

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В заявлении также указано, что Виктор Медведчук является "главным идеологическим конкурентом власти на президентских выборах", а то, что ГПУ дала ход обвинениям против него, доказывает, что "власть готова пойти на любые действия, направленные на преследование ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ‒ ЗА ЖИЗНЬ".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 февраля ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений – посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

Позднее пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что материалы уголовного производства против Виктора Медведчука будут переданы в Службу безопасности Украины.