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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (794) Народный фронт (1246) Тетерук (189)

 У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных"

Партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявляет, что иск против Медведчука – это попытка не допустить реализации "плана восстановления мира на Востоке Украины".

Речь об этом идет в заявлении партии, опубликованном на сайте общественной организации "Украинский выбор", которую возглавляет Медведчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Предсказуемость и примитивность национально озабоченных из "партии войны" получила очередное наглядное подтверждение. Они отреагировали вскоре после того, как председатель Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Виктор Медведчук на съезде партии 29 января обнародовал План-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины", – сказано в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кум Путина Медведчук провел в Киеве съезд пророссийской партии, на котором заявили о намерении создать автономный регион "Донбасс"

"Прошло всего несколько дней, и народный депутат из "Народного фронта", вероятно относящийся к политическим одноклеточным, незнакомым с Конституцией людям, чью реакцию абсолютно точно предсказал Виктор Медведчук, – Андрей Тетерук обратился в Генеральную прокуратуру с предсказуемым и юридически ничтожным наветом", – утверждают в пресс-службе партии.

По версии партии, иск против Медведчука является "частью плана по распространению популистских и агрессивных заявлений, используемых Арсением Яценюком и прочими профессиональными хейтерами для того, чтобы продемонстрировать свою якобы принципиальную и патриотическую позицию, а на деле – получить толику внимания СМИ и одобрение своих политических хозяев – "вашингтонского обкома"".

Также на Цензор.НЕТ: Яценюк - Порошенко: Прошу вас освободить Украину от кума Путина Медведчука

В заявлении также указано, что Виктор Медведчук является "главным идеологическим конкурентом власти на президентских выборах", а то, что ГПУ дала ход обвинениям против него, доказывает, что "власть готова пойти на любые действия, направленные на преследование ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ‒ ЗА ЖИЗНЬ".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 февраля ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений – посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

Позднее пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что материалы уголовного производства против Виктора Медведчука будут переданы в Службу безопасности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3110115
 
 
 Топ комментарии
 
Пока мальдивский у власти,Медведчуку можно не париться. У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 2605
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Чувствуя абсолютную безопасность может говорить что ему заблагорассудится..
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Дурацкая игра в поддавки обеих перед выборами.
4 года никто медвечука не замечал и не знал кто он а тут проснулись. У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 9764
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вши наехали на гниду
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Наоборот. Эта вша дала путь в политику гнидам, которые сейчас устроили цирк вместе с вошей
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лохотрон- спектакль для сотворения образа -"страдальца"
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а другому- "борца".
100% договорняк и очередная постановка от соевых.
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Красиво послала эта тварь провластную тварь, что ни говорите
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уже праздник что на пятом году войны хоть что то предъявили ...
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Шо то я не понял. Мертвечук в президенты собрался?
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великий, многоклеточный политик мертвечук...ему тесно в маленькой стране, Украине, ему надо выйти на околоземную орбиту...
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Пока мальдивский у власти,Медведчуку можно не париться.
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да вроде парится...и вас,своих зрадоносцев запаривает
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та я смотрю,как пар с тебя идет У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 6602.аж три хи-хи в три строчки всунул.смотри не перегрейся
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Да,три,ты пока на больше меня не рассмешил.. У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 1151 У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 1151 У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 1151
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та хоть сто пятьдесят лет.только за поребриком,с единодумцами
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вот вместе с ними,однодумцами и будете думать свою единственную думу.
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)) ох зарэжет сеня этого политического слизня. как давече русню в чечне
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Дурацкая игра в поддавки обеих перед выборами.
4 года никто медвечука не замечал и не знал кто он а тут проснулись. У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 9764
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каждому овощу свое время...ты тоже за овощей топишь?
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Хлопец этот конечно не простой. Но вот и он днями сам буру убуровил крепко. Прямо на съезде предложил списать долги за коммуналку за последние пару лет. Подыграл совкам дёшево---та те клюнут конечно. А вот тем кто без долгов---а таких много и среди пенсов кстати---как быть? В смысле в дураки идти? Они платили---получается и за себя и за лохатых мудриков, а теперь тем списать, а остальным всё так же платить? Ты Витя бабло своё положи за долги эти---вот это будет крепко! Самому смешно стало---не для того тырилось!
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Да все они там не простые, я не защищаю медведчука, его не мешало б года 4 назад прикрыть, я просто пишу что это очередная показуха перед выборами, сегодня уже здесь была статья, что ГПУ передаст дело в СБУ, на той неделе СБУ в НАБУ, потом те в НАПК а те в ГБР, а те в МВД, вобщем будет как с "бриллиантовым" прокурором 4 года дело передают с одной конторы в другую, зато тех кто его на взятке принял уволили в течении недели.
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Сам медвед многоклеточный как раковая опухоль.
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Чувствуя абсолютную безопасность может говорить что ему заблагорассудится..
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И самое интересное, что власть такую "лесть" в свой адрес, как "политические одноклеточные" сглотнёт не морщась. Блин, как всё наигранно и мерзко...
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громко пукнуто и все. Какая версия Донбасса от кацапии. Действительно маются вяличием,
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я очень удивлён, что открытый враг Украины, кум путена на 5-ый год войны еще жив.
и не только жив, но еще и жив в Украине.
а гандзюк, шеремет и многие патриоты убиты. нонсенс какой-то.
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ну почему ...захерченко мертв,да и многие другие.некоторые мертвечуковцы по тюрьмам сидят.все по плану.сначала мелкую рыбешку,потом ту,шо покрупнее
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Тут можно не согласиться.Глушить треба крупную,щоб мелочь,яка поруч разбежалась У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 3457
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наберись терпения... от этой сволочи долго ждали подобного...всё будет прааильно.Порох как маньяк,выжыдает долго.
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Ответ чисто в кацапской манере. Хамство, хамство и еще раз хамство. А не пора ли ответить тому, кто во время войны всей этой кацапской нечисти дал зеленый свет в Украине? Петралексеевич, это я о вас.
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Татьяна, Вам в президенты пора, Вы же знаете что делать, и наверняка своей высокой грудью, защитили бы УКРАИНУ, от свинособак с начала войны.
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Вона була би кращім президентом ніж юля, бо всі кращі ніж юля. 🤔
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Типок, читающий не интересные обьявы на заборах высказал свое видение. Та у тебя Паркинсон.
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У тебе паркінсон🙄 Співчуваю і тобі спам. Як пройде, то пиши.
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За Тетяною буде перемога, а юля програє.
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Когда мне с какого-то перепуга понадобится совет порохобота, я обращусь к вам. Я НЕ МЕШАЮ ВАМ НА ФОРУМЕ ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ? и вы мне не мешайте, ок?
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Зачем, злится,Татьяна. Никаких стебов абсолютно! У Медведчука відреагували на кримінальну справу: "юридично нікчемний наклеп" від "політичних одноклітинних" - Цензор.НЕТ 9351 Да, я за Украину, за Петра Алексеевича, именно потому, что УКРАИНУ ЛЮБЛЮ, а наш ПРЕЗИДЕНТ, зажал яйца в тиски своей политикой свиноликому. Вы, за кого Татьяна? Если за УКРАИНУ - я Ваш друг. Ну если на подработке, я пойму - у нас же жубожинья!
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При сое этому упырю ничего не грозит.
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ага...а йуляха его посадит У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 7910.премьер министром в своем правительстве
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У Медведчука відреагували на кримінальну справу: "юридично нікчемний наклеп" від "політичних одноклітинних" - Цензор.НЕТ 9544Майбутній Президент захищає Людей від пітбулів-"беркутів".
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У Медведчука відреагували на кримінальну справу: "юридично нікчемний наклеп" від "політичних одноклітинних" - Цензор.НЕТ 8029Нинішній президент захищає псів-"беркутів" від Народу.
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яких людей?вона їх ********** одне від одного,шоб,бува,мармизи собі не понабивали У Медведчука відреагували на кримінальну справу: "юридично нікчемний наклеп" від "політичних одноклітинних" - Цензор.НЕТ 9045
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По версии партии, иск против Медведчука является "частью плана по распространению популистских и агрессивных заявлений, используемых Арсением Яценюком и прочими профессиональными хейтерами для того, чтобы продемонстрировать свою якобы принципиальную и патриотическую позицию, а на деле - получить толику внимания СМИ Источник: https://censor.net.ua/n3110115

Это тоже присутствует, пять лет все сидели тихо вдруг вспомнили...но в основном риторика Медведчука рассчитана на тех, кто "За жиддя".
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Медведчук так любуется собой, любимым, что использует фото 20-летней давности,
когда еще были волосы, и он не был похож на усохшего злобного пердуна.
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Боится показать, что уже разлагается на клетки..
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Щось від юлі за всі роки не чутно критики медведчука, мабуть там взаєморозуміння.
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И от Вас не замечал, хотя да он же не баллотируется, зачем тратить время. У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 2241
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Від мене була починаючи з 2014 року на Цензорі. Де ви тоді були?
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Странно, была не так давно здесь топовая тема:
"Схемы" рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
никто из Вашего цеха ни одного коммента не оставил, то Ваших с коллегами процентов 30% а тут хотя б 1.
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Звичайно, що я цілий день на роботі і не завжди маю можливість написати коментар. Але тем про медведчука було багато і я писав там, тому ви собі намріяли брехню про мене.
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Ну мусульманин "жжот" - пецю смердючкой обізвав. Це круто!
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мертвечук как и бойко и их, созданная по указке путена "команда", презирают Украину и украинцев. Это их ответ не на обвинения а ответ всем украинцам.
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До выборов будут дело с одного отдела передавать в другой, а после выборов скажут: "так чё ж его не сажают, а мы ж вот дело открыли" (на 5 году войны, за месяц перед выборами), до этого мы и не знали что он в Украине.
У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 5988
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Да, три саши. тимошонка, она такая, почти тридцать лет играет на балалайке, а ты подпеваешь. У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 3183
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Я теж не забув, як медведчук радив юлі.
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Все мечтают переспать с Ирой Геращенко, и Медведчук не исключение.... Когда на нее смотришь, на уме только одно: секс.
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Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" заявляет, что иск против Медведчука - это попытка не допустить реализации "плана восстановления мира на Востоке Украины".Источник: https://censor.net.ua/n3110115

======= Во дают У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 616
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Нормальна хатинка, зрадоботы, надеетесь, что у вас такая же будет за посты продажные? Максимум, будка от Петра Алексеевича, Ав, Ав.
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а помните, как во время Майдана к нему приехали активисты, и нарисовали пару слов на его воротах? так он потом разразился бранью и угрозами: Вы хотите войну, вы ее получите! и началась настоящая война.
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а ведь порошенок ходил в шестерках у медведчука, и благодаря медведчуку, который через фирташа провел переговоры с шоколадной свиньей и дебилом боксером, эти два проходимца получили чаянные посты. теперь свиненок устраивает очередной кардибалет под названием "Не виноватая я, он сам пришел". У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 5181
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Цікаво, а скільки памперсів зіпсував той мертветчук доки допісял до кінця свою отповєдь?.. Одним словом - смердючий сцикун цей ******** кум ..😁😁😁
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моя б воля я б взял корд .сбу.бывший беркут.в кр.беретах.какую ни будь часть нгу ..и заластал бы всех рыгов..некоторых на мордой по асфальту протянуть...оце хунта...заодно юлю..ляшко поросюка и гришина и так далее...все конфисковать движемое и нет и счета ну и так далее...а то сюсю димократия шиколадки макаладки цацки пецки...факофф У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 7200 У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 740 У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 7202
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Увы, Денис. В демократии, есть так же свои недостатки
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" Если ти пос#ал зараза - дерни ручку унитаза. Если нету таковой - протолкни говно рукой " 😁
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У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 3680

Yacht Name: Royal Romance - Yacht Length: 93 m (303 ft) - Guests: 14 in 7 cabins - Crew: 22 in 10 cabins - IMO: 1012268 - Displacement: 2,933t - Feadship - 2015 - Yacht Value: US$ 200 million
Owners Name: Viktor Medvedchuk - Medvedchuk Net Worth: US$ 800 million - Owners Company: Slavutych - Owners Country: Russia - Viktor Medvedchuk
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Эту мразоту нужно судить, как его некогда судили подзащитного, истинного патриота Украины, поэта - Стуса:
- по беспределу, максимально жестко, без права на защиту и без права на свидание с его шалашовкой! А в конце - застрелить при попытке к бегству..
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І перетворитися на таке ж падло, як медведчук?
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Эк он кума-то припечатал. Инфузорией туфелькой, да в само темечко.
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Ему всё по барабану..потому что он понимает чо всё это шапито...для лохтората. У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 7622 У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных" - Цензор.НЕТ 1110
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А що такоє? Держава призначить йому адвоката, що визнає підзахисного винним. Чи, що так не можна?
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Мерзкий урод подстилка окурка-педофила Националисты у себя под носом врага № 1 не видят
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных"
 
 
 
 
 
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