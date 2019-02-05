 У Медведчука отреагировали на уголовное дело: "юридически ничтожный навет" от "политических одноклеточных"

Речь об этом идет в заявлении партии, опубликованном на сайте общественной организации "Украинский выбор", которую возглавляет Медведчук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Предсказуемость и примитивность национально озабоченных из "партии войны" получила очередное наглядное подтверждение. Они отреагировали вскоре после того, как председатель Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Виктор Медведчук на съезде партии 29 января обнародовал План-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины", – сказано в заявлении.
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"Прошло всего несколько дней, и народный депутат из "Народного фронта", вероятно относящийся к политическим одноклеточным, незнакомым с Конституцией людям, чью реакцию абсолютно точно предсказал Виктор Медведчук, – Андрей Тетерук обратился в Генеральную прокуратуру с предсказуемым и юридически ничтожным наветом", – утверждают в пресс-службе партии.
По версии партии, иск против Медведчука является "частью плана по распространению популистских и агрессивных заявлений, используемых Арсением Яценюком и прочими профессиональными хейтерами для того, чтобы продемонстрировать свою якобы принципиальную и патриотическую позицию, а на деле – получить толику внимания СМИ и одобрение своих политических хозяев – "вашингтонского обкома"".
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В заявлении также указано, что Виктор Медведчук является "главным идеологическим конкурентом власти на президентских выборах", а то, что ГПУ дала ход обвинениям против него, доказывает, что "власть готова пойти на любые действия, направленные на преследование ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ‒ ЗА ЖИЗНЬ".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 февраля ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений – посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.
Позднее пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что материалы уголовного производства против Виктора Медведчука будут переданы в Службу безопасности Украины.
100% договорняк и очередная постановка от соевых.
4 года никто медвечука не замечал и не знал кто он а тут проснулись.
и не только жив, но еще и жив в Украине.
а гандзюк, шеремет и многие патриоты убиты. нонсенс какой-то.
Это тоже присутствует, пять лет все сидели тихо вдруг вспомнили...но в основном риторика Медведчука рассчитана на тех, кто "За жиддя".
когда еще были волосы, и он не был похож на усохшего злобного пердуна.
"Схемы" рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
никто из Вашего цеха ни одного коммента не оставил, то Ваших с коллегами процентов 30% а тут хотя б 1.
======= Во дают
його Хатинка на морі...
Yacht Name: Royal Romance - Yacht Length: 93 m (303 ft) - Guests: 14 in 7 cabins - Crew: 22 in 10 cabins - IMO: 1012268 - Displacement: 2,933t - Feadship - 2015 - Yacht Value: US$ 200 million
Owners Name: Viktor Medvedchuk - Medvedchuk Net Worth: US$ 800 million - Owners Company: Slavutych - Owners Country: Russia - Viktor Medvedchuk
- по беспределу, максимально жестко, без права на защиту и без права на свидание с его шалашовкой! А в конце - застрелить при попытке к бегству..
уже даже не смешно!