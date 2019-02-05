 США внимательно следят за ситуацией с увольнением Супрун, - посольство

Об этом сообщается на странице Посольства США в Украине в Тwitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вместе с гражданами Украины и коллегами из других дипломатических представительств внимательно следим за этой ситуацией", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство будет добиваться отмены решения суда об отстранении Супрун от работы, - заявление. ДОКУМЕНТ

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США

Кроме украинских политиков, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф выразила обеспокоенность этим решением.

Также читайте: Нельзя допустить остановки реформ медицинской отрасли, - Гройсман поддержал Супрун