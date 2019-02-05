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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 "Супрун стала провайдером медицинской реформы и должна ее продолжить, - Парубий поддержал и.о. министра здравоохранения

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о поддержке Уляны Супрун, отстраненной от должности и.о. министра здравоохранения Украины согласно определению Окружного административного суда Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер написал в Твиттере. 

"Уляна Супрун стала провайдером медицинской реформы. Она взялась за нелегкую работу. Она стала на путь борьбы с главным злом в медицинской отрасли - коррупцией!",   – написал спикер парламента в микроблоге в Твиттере.

Он выразил уверенность, что У.Супрун должна продолжить медицинскую реформу.

"Поэтому я поддерживаю Супрун! Уляна, мы победим!" – подытожил А.Парубий.

Смотрите на Цензор.НЕТ - "Хочу сообщить, что я активно пользуюсь советами Ульяны Супрун и маленькие грибы не собирал", - Парубий. ВИДЕО

Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/n3110113
 
   
 Топ комментарии
 
Посадите в тюрьму Мосейчука ,он же рассказывал что взятки берёт ,посадите в тюрьму Ляшка = там десятки миллионов долларов корупции просто сверху .
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Реформи Супрун були направлені не на покращення медичної допомоги, а на економію державних коштів. Так що хай реформує спальню онуків.
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существует обоснованное подозрение, что радиКалы Ляшка попытаются сорвать голосование по НАТО в четверг (послезавтра), а шумиха по Супрун является только поводом, начать во вторник, и продолжить до четверга.. для этого, Ляшковцы резко заблокировали трибуну в Раде и потребовали немедленно снизить цену на газ...
Единственным выгодополучателем от этого, является Рашка..
НАБУ должна проверить "закрома" Ляшка, потому что он должен очень не хило заработать на этой шумихе и срыве голосования по НАТО..
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Посадите в тюрьму Мосейчука ,он же рассказывал что взятки берёт ,посадите в тюрьму Ляшка = там десятки миллионов долларов корупции просто сверху .
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Лікуйтеся, злодії шоколадні, в цього "провайдера", а не по закордонах...
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"...отстраненной от должности и.о. министра здравоохранения Украины согласно определению Окружного административного суда Киева."
Цікава новина: невже у нас ще залишились судді з незалежною від влади думкою ?
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если кого-то надо обосрать, обрыгать и объе--ать, позовите пагубия-эта тварь способна на фсё
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А ЧЕГО Ж ВЫ ВОРЮГИ ПОСЛЕ ТАКИХ МЕД РЕФОРМ ВСЕ ЗА БУГРОМ ЛЕЧИТЕСЬ
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ну если этот придурок со справкой тоже поддерживает реформы супрун, то сомнений нет, только психи считают миссию супрун в Украине удачной. "Супрун стала провайдером медицинской реформы и должна ее продолжить, - Парубий поддержал и.о. министра здравоохранения - Цензор.НЕТ 9920
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Реформи Супрун були направлені не на покращення медичної допомоги, а на економію державних коштів. Так що хай реформує спальню онуків.
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я вже не розумію - і ніхто не може пояснити - Уляна Супрун позитивний герой чи ні?
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Це команда Порошенка. Там є позитивні герої?
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Так чего же ВЫ не назначили ее министром... зачем же так врать что ее поддерживаете.
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наверное что Ляшку еще раз дадут в рот ...
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Ще дуже багато в Україні живих людей,для Супрун ще багато роботи.Лікарь Смерть,внучка Менгелє.
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А у Вас в ди-ни-ри хороший міністр охорони здоров'я?
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А це там де Горлівка. Ти ж знаєш таке місто?
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Це те місто яке здав Безлеру кріщенко,головний мусор Київа,по наказу Герасимова,голови фракції БПП у верховній раді.Так я там не мешкаю з 2015 року.
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Ну а той рік що прожив, як, медицина краща ніж у нас? Як з твоєї точки зору?
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Я виїхав звідти у день коли Петрусь підписав "мирний план" з Ху"лом,15 лютого 2015 року,тоді там медицини не було взаналі,а потім петро почав кормити Лугандон,і досі його корме,та поє водою.
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так ты хочешь,шоб и на остальной территории Украины медицины не было? "Супрун стала провайдером медицинской реформы и должна ее продолжить, - Парубий поддержал и.о. министра здравоохранения - Цензор.НЕТ 979
а само название "мирный план"-то гэбнявая придумка.на самом деле это называется минские соглашения
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Петрусь так каже--Мій мирний план,альтернативи якому немає.Доречі,те що робе Супрун в україні,це те саме що роблять у Лугандоні окупаційна влада Пуйла.
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я тебе о том,что ты болтаешь непонятно чего.нет такого ,мирного плана.это влажные кацапские фантазии.ну и зрадовские тоже
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ну мы ж решили,что ты кацап "Супрун стала провайдером медичної реформи і має її продовжити, - Парубій підтримав в.о. міністра охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 2156.шож ты фраер,назад сдаешь?
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За рік мирний план Порошенко не зазнав істотних змін. Про це в інтерв'ю за підсумками року президентства заявив президент України Петро Порошенко.
"За рік мій мирний план не зазнав істотних змін", - зазначив він. За його словами, цей мирний план був покладений в основу мінських угод.
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ссылки на 112 не читаю.брехливый д.же канал "Супрун стала провайдером медичної реформи і має її продовжити, - Парубій підтримав в.о. міністра охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 2985
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Порошенко: я не пацифіст, але мирний план у пріоритеті
Наша армія готова тримати оборону і дати відсіч агресору, сказав президент
Президент України Петро Порошенко знову заявляє, що мирний план врегулювання ситуації на сході країни є для нього пріоритетним.
"Мій мирний план, підтриманий усім світом, українським народом, мешканцями Донбасу є для мене пріоритетом. Київ є "столицею світу", "столицею війни" є Москва. Але весь світ зараз з Києвом, з нами, з Україною", - заявив Порошенко в середу в Сєвєродонецьку з нагоди урочистостей, присвячених річниці визволення міста від бойовиків.
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О мирном плане Порошенко. Вопросы войны и мира - остры и актуальны как никогда. Есть такие, кто требует кавалерийской атаки, чтобы перевести дух аж на Дальнем Востоке. ... И сколько бы меня не критиковали за мой мирный план, я со своего курса не сверну, потому что чувствую колоссальную ответственность за страну и за народ, который доверил мне власть. Потому курс этот - единственно возможный и правильный. Словом, безальтернативный.
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Наша армія готова тримати оборону і дати відсіч агресору, сказав президент.

ты хоть читай,чего постишь "Супрун стала провайдером медичної реформи і має її продовжити, - Парубій підтримав в.о. міністра охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 1575
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Ну то може з'їздь на малу Батьківщину, поживи там з рік і тобі наша медицина не такою вже і поганою здасться?
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Після 31 березня подивимось,хто і куди поїде))
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Тут потрібно думати, хто сюди заїде...
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Супрун ще та медсестра, але порівняння з Менгеле вже переходить всі кордони.
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Як попадеш до лікарні,потім розповіси,яке це порівняння.
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Лікувався у лікарні, тому краще мовчи.
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Договорняк а народу перемога
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Но главное что у кацапов горит от такой новости!
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Какие проблемы у потужной коалиции назначить эту красоту неземную министром?
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Так и хочется спросить этого подтвержденного медицинской справкой имбецилла - а кто мешает депутатам завтра же проголосовать за назначение Супрун министром, и вопрос будет тут же снят с повестки дня???
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не надо поддерживать а закон менять, разрышите например двоиное гражданство с странами НАТО, ЕС, и Австралия, Бразилия и всё, в остольных случиях автоматом теряет украинское.
Но тут появился вопрос - а как там было с министром литовцем, при боевом кролике - кто иму проверял какие имеется гражданства.
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Уляна, мы победим!" - подытожил А.Парубий
Кого , можно узнать ?
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Супрун поддерживает Пеця,Грося и Парбий,значит она курва..:)
Скажи кто твой друг,и я скажу кто ты
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Тут всё проще,просто они через неё хорошие бабки имеют.
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А сабаков провайдером реформи МВС))) На 5 році реформи маємо непотріб і лайно в вигляді патрульної полюції, хабарників слідчих, керівників підрозділів поліції. тільки за сьогодні СБУ і ДБР затримала заступника начальника патрульної поліції і ТВО Голосіївського УНП в Києві..
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существует обоснованное подозрение, что радиКалы Ляшка попытаются сорвать голосование по НАТО в четверг (послезавтра), а шумиха по Супрун является только поводом, начать во вторник, и продолжить до четверга.. для этого, Ляшковцы резко заблокировали трибуну в Раде и потребовали немедленно снизить цену на газ...
Единственным выгодополучателем от этого, является Рашка..
НАБУ должна проверить "закрома" Ляшка, потому что он должен очень не хило заработать на этой шумихе и срыве голосования по НАТО..
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Ой, скаже що знову виграв в лотерею. Це ж уже втретє буде, здається?
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Только за один месяц, декабрь 2018-го, богатство только одного Ахметова увеличилось на 880 млн долларов, или на 10 млрд долларов в годовом исчислении, у кого же он эти деньги отнял? Не заработал же тяжким трудом. В этом суть ВСЕХ проводимых реформ.
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Даже сложно назвать третье лицо в государственной иерархии малороссом..прикупленный гой..
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Деятельность доктора-смерть по-факту направлена на резкое снижение числа украинцев, преимущественно пожилых (не нужно будет пенсию платить) и проживающих в сельской местности (не нужно содержать дорогостоящие медучереждения). Оба этих фактора, безусловно, на руку соевой власти - можно будет больше украсть из бюджета
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Провайдером🙄 Це типу інтернетпровайдера, який погано виконує роботу? Ліквідувала корупцію при низьких зарплатах у медиків? Все це неприємно чути.
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Супрун отлично реформировала медицину. Гарант и вся верхушка желают лечиться в Украине. Да что там верхушка, зажиточные европейцы едут за дешевой высококвалифицированой медициной. Украинская медицина стала эталоном здравохранения во всем мире. Офис ВОЗ переезжает в Киев. Слава реформам!!!
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А может супер-юзвергом ?
Или всё таки маклером несуществующих площадей , а проще говоря разводилой ?!
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да, сплошные флешмобы вместо законов, ну этому вообще не привыкать, у него почти на каждом голосовании в вр флешмобы, - не выходите из зала, зайдите пожалуйста в зал, голосуем, я ставлю на голосование ещё раз (N-ый раз, фиг его знает какой уже по счёту раз)...
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Ага .напряглись .поднатужились,повернулись, Как осминоги натиснули всеми щупальцами.Ура ! есть 226 голосов!
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ура и бурные аплодисменты, это уже эмоциональная реакция на флешмоб)
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діючи норми законів України для супрун не вказівка... Якщо не можна, але дуже кортить, то можна...
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За "доктор смерть" дружно вступились логопедочные. Это ещё один маркер "свой-чужой".
Страшно далеки они от народа. Суды руководствуются буквой закона но логопедам закон не писан. Они считают что сами его пишут. При рейтинге "0".
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А разве УЛЬЯНА вылечила это ЧМО от дебилизма?
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Про реформы от американки нужно было говорить в предвыборный период,у неё нет прав проводить какие либо все меняющие реформы,избиратель,ни ей,ни вам,не давал на это права.
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Только эта санитарка нарушала существующее законодательство по двум пунктам. Или своим можно?
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Нехай Парубій полікується у районній психлікарні, а не у елітній, як він звик, тоді інакше про реформи Супрун заговорить.
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Шо значит поддержал? Самый отреформированный и самый гуманный именем Украины решил - «отвали», пущай отваливает.
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Вот почему нужна полная перезагрузка парламента.
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В наслідок " реформ" лікарні запустіють, лікувати буде нікого.
Будівлі перепрофілюють під торгово-розважальні центри для мерців.
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Це не реформа а х..ня, я сьогодні був у поліклініці на лівобережній простояв у двох чергах 4 години для того щоб потрапити до терапевта ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Супрун стала провайдером медицинской реформы и должна ее продолжить, - Парубий поддержал и.о. министра здравоохранения
 
 
 
 
 
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