 "Супрун стала провайдером медицинской реформы и должна ее продолжить, - Парубий поддержал и.о. министра здравоохранения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер написал в Твиттере.
"Уляна Супрун стала провайдером медицинской реформы. Она взялась за нелегкую работу. Она стала на путь борьбы с главным злом в медицинской отрасли - коррупцией!", – написал спикер парламента в микроблоге в Твиттере.
Он выразил уверенность, что У.Супрун должна продолжить медицинскую реформу.
"Поэтому я поддерживаю Супрун! Уляна, мы победим!" – подытожил А.Парубий.
Смотрите на Цензор.НЕТ - "Хочу сообщить, что я активно пользуюсь советами Ульяны Супрун и маленькие грибы не собирал", - Парубий. ВИДЕО
Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун
Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
Цікава новина: невже у нас ще залишились судді з незалежною від влади думкою ?
а само название "мирный план"-то гэбнявая придумка.на самом деле это называется минские соглашения
"За рік мій мирний план не зазнав істотних змін", - зазначив він. За його словами, цей мирний план був покладений в основу мінських угод.
Наша армія готова тримати оборону і дати відсіч агресору, сказав президент
Президент України Петро Порошенко знову заявляє, що мирний план врегулювання ситуації на сході країни є для нього пріоритетним.
"Мій мирний план, підтриманий усім світом, українським народом, мешканцями Донбасу є для мене пріоритетом. Київ є "столицею світу", "столицею війни" є Москва. Але весь світ зараз з Києвом, з нами, з Україною", - заявив Порошенко в середу в Сєвєродонецьку з нагоди урочистостей, присвячених річниці визволення міста від бойовиків.
ты хоть читай,чего постишь
Но тут появился вопрос - а как там было с министром литовцем, при боевом кролике - кто иму проверял какие имеется гражданства.
Кого , можно узнать ?
Скажи кто твой друг,и я скажу кто ты
Единственным выгодополучателем от этого, является Рашка..
НАБУ должна проверить "закрома" Ляшка, потому что он должен очень не хило заработать на этой шумихе и срыве голосования по НАТО..
Или всё таки маклером несуществующих площадей , а проще говоря разводилой ?!
Страшно далеки они от народа. Суды руководствуются буквой закона но логопедам закон не писан. Они считают что сами его пишут. При рейтинге "0".
Будівлі перепрофілюють під торгово-розважальні центри для мерців.