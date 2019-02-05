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 Политика Украины
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Все про:Евросоюз (12268) Мингарелли (174)

 Украина сегодня является одной из главных стран-партнеров для Евросоюза, - Мингарелли

Украина является европейской страной с огромным экономическим и социальным потенциалом, поэтому сможет однажды подать заявку на вступление в ЕС, и к такому выбору украинского народа необходимо отнестись с уважением.

Об этом представитель ЕС по Украине Хьюг Мингарелли заявил в интервью для программы "Планета бизнеса" и канале Euronews, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Договор ЕС очень четкий. Любая европейская страна (а Украина является европейской страной), которая выполнила целый ряд критериев относительно верховенства прав и свобод, может стать членом ЕС. Нет сомнения, что Украина является европейской страной, и она однажды может подать заявку на членство в ЕС", - подчеркнул европейский дипломат.

По его словам, нет ничего удивительного в том факте, что Украина сегодня является одной из главных стран-партнеров для Европейского союза, ведь для самого ЕС важно иметь рядом с собой стабильного и зажиточного соседа.

"Наш интерес и наш долг - обеспечить, чтобы условия жизни украинского народа улучшились в течение следующих лет, и их выбор относительно того, в каком обществе они хотели бы жить, будет уважаться", - добавил Мингарелли.

Он напомнил, что краеугольный камень двусторонних отношений между ЕС и Украиной - это соглашение об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Упомянутое соглашение призвано обеспечить постепенную интеграцию украинской экономики в общий рынок Евросоюза.

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По словам Мингарелли, это означает, что путем гармонизации законодательства уже в недалеком будущем будут устранены все нетарифные барьеры для торговли между ЕС и Украиной. Уже сегодня ЕС является крупнейшим торговым партнером для Украины, на его долю приходится более 40% украинского экспорта. С последующей имплементацией этого соглашения инвестиционные и торговые отношения между ЕС и Украиной будут углубляться.

"Украина имеет огромный потенциал для инвесторов, потому что эта страна имеет очень образованную рабочую силу. Они имеют исключительные промышленные традиции. Это страна, которая производит авиационные двигатели, спутники, ракеты. Это страна, которая имеет лучшие сельскохозяйственные земли на нашем континенте. Это страна с фантастическим туристическим потенциалом. Поэтому это исключительный потенциал. У страны много активов. Мы должны помочь народу Украины лучше использовать эти активы в его собственную пользу", - подчеркнул представитель ЕС в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3110110
 
   
 Топ комментарии
 
Это минус в работе Порошенко, да, троллики ?
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От порохобот той Мінгареллі. Всі ми добре знаємо що в Європі вже втомилися від України, а в США люди від втоми падають просто під Білим домом!
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Супрун только отстранили, а лечиться уже многим надо Надо срочно возвращать.
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Это минус в работе Порошенко, да, троллики ?
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Ботня, за миллионы работящих украинцев, которых власть выдавила из страны, уже идёт борьба между работодателями ЕС.. действительно его заслуга..
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Верю, что после смены власти так и будет, с Украиной наконец начнут считаться, как с равноправным партнером, а не как с вотчиной зажравшегося барыги, который ради личной выгоды ссыт своим гражданам в глаза, а говорит, что это европейская роса.
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Супрун только отстранили, а лечиться уже многим надо Надо срочно возвращать.
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м-р Мінгареллі, бережіть ЄС і не вздумайте його розвалити, щоби Україні було куди вступити, коли прийде час.
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А у этих евролохов томос есть? Нет? Тогда их нужно отсечь - хай в церкви помолятся Украина сегодня является одной из главных стран-партнеров для Евросоюза, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 4093
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От порохобот той Мінгареллі. Всі ми добре знаємо що в Європі вже втомилися від України, а в США люди від втоми падають просто під Білим домом!
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У чому відчувається партнерство України і ЄС? Можливо у постачанні дешевої робочої сили чи у побудові газогонів в обхід України?
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Украина сегодня является одной из главных стран-партнеров для Евросоюза, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 9861Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 53 мин.53 минуты назад
Хозяйственный суд Киева вернул Януковичу вертолетную площадку. Это свежая перемога. Три дня назад прокуратура и суд вернули Захарченко все награбленное непосильным трудом. Торопятся - да. Пока есть власть, возвращают донецким побратимам все, что забрал у них Майдан.
Мрази.

Украина сегодня является одной из главных стран-партнеров для Евросоюза, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 6136
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...Пока живут на свете хвастуны,Мы прославлять судьбу свою должны!Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На хвастуна не нужен нож,
Ему немного подпоешь -
И делай с ним, что хошь!Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь!Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!Какое небо голубое,
Живут на свете эти трое.
Им, слава богу, нет конца,
Как говорится, зверь бежит -
И прямо на ловца!...
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угу, а ще в 2016-му такі, як ти, розказували нам казки, шо Голандія не ратифікує угоду про асоціацію ЕС і України бо рєфєрєндум протіф, а в 2017-му, шо ніякого безвіза не буде, бо українці нікаму нє нужны. Та он воно, як вийшло. Ти надто не переживай, але й до вступу України в ЄС дійде черга. Не все зразу
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Критерии по верховенству права, точно выполнила...
Теперь право вверху, а граждане внизу!
За исключением тех граждан, в руках которых, это самое право находится.

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читала на днях интервью с кем то с укрфонда в Австрии страшилки об Украине, ее культуре, бытию и пр. Так вот хочу сказать, что это все надуманное. И культуру и быт и все хорошее, что есть в Украине знают в Европе
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Для ЕС Украина нужна чтобы вытягивать из Украины человеческие ресурсы. Для этого ЕС выгодно чтобы в Украине уровень жизни был низким. Поэтому они всегда хвалят проведенные "успешные" реформы.
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а с вас европеоиды тоже все соки вытянули
прозябаете в нищете рядом с цвятущей россией ?
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А мы в пятерке среди всех стран мира по сокращению населения. Впереди только Украина, Сирия и Литва.
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сейчас по всей Европе население в минус.
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ну да
про старение населения просто так придумали
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охо, напомните ка, с какими словами он свою песню пел 2014-2016 и ещё в начале 2017.
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Федька для тебя инсайд. В августе запустят движение по жд мосту. хотя по плану было только в декабре.
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ЕС может и подождать, а вот вступление в НАТО нет.
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Ну дождался я наконец. Да не на тот что подумали конец. Теперь аж полегчало. Успею в Барселону смотатся как за пивом когда то---за три часа! Или харчей редких прикупить в Амстердаме, сушёных тюльпанов там пучёк. У нас не сушат. Спасибос Мин-га-ре-ли---аж подмётки под-го-ре-ли!
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Им нужны наши ресурсы...народ наш им не нужен. Україна сьогодні є однією з головних країн-партнерів для Євросоюзу, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 5981
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина сегодня является одной из главных стран-партнеров для Евросоюза, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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